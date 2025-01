Odkrywanie sztuki w fotografii podwodnej

Zapisz się do naszego cotygodniowego biuletynu

Zapisz się do naszego cotygodniowego biuletynu

at

at 10: 22 am

Anne i Phil Medcalf mają łącznie ponad 45 lat doświadczenia w nurkowaniu i od wielu lat zajmują się nurkowaniem. cyfrowy ponad 30 zdjęć pod wodą, a oni sami są stałymi bywalcami Photo Stage, powracającymi do Idź pokaz nurkowania w marcu, po raz szósty.

W 2017 roku przekształcili swoje zainteresowania w biznes i obecnie są właścicielami Alphamarine Fotografia Sp. z o.o., fotografia podwodna trening i firma detaliczna. Mają wysoko ocenianego bloga na swojej stronie Zbieranie danych analitycznych o stronach internetowych lub aplikacjach (aby sprawdzić, czy strona działa poprawnie lub które sekcje strony są najbardziej atrakcyjne dla odwiedzających). oraz grupa pytań i odpowiedzi na Facebooku licząca ponad 2,000 członków z całego świata.

Napisali na fotografia podwodna dla nurka magazyn i prezentowaliśmy ten temat na każdych targach GO Diving Show od początku ich istnienia.

Ich warsztaty i kursy online przyciągają nurków z całego świata. Doświadczenie pary jako sprzedawców detalicznych daje im szerszą bazę wiedzy niż większość fotografów podwodnych i doświadczenie w korzystaniu ze sprzętu od niedrogich opcji po najnowszy sprzęt z najwyższej półki.

Znalezienie sztuki w fotografii podwodnej

Tematem wystąpienia Anne i Phila na GO Diving Show na scenie fotograficznej było „artystyczne” podejście do fotografii podwodnych.

Znalezienie sztuki w fotografia podwodna 2

Pokaz nurkowania GO

Pokaz nurkowania GO – jedyne w Wielkiej Brytanii targi branży nurkowej i podróżniczej dla klientów indywidualnych – powracają do NAEC Stoneleigh w dniach 1–2 marca 2025 r., tuż przed rozpoczęciem nowego sezonu, i zapowiadają weekend pełen interaktywnych, edukacyjnych, inspirujących i zabawnych treści.

Oprócz sceny głównej – tym razem gwiazdą telewizyjną, autorem i podróżnikiem Stevem Backshallem, który powraca na GO Diving Show po kilku latach nieobecności, a także przeszkolonym przez NASA akwanautą NEEMO i szefem badań naukowych w DEEP Dawn Kernagis, innym prezenterem telewizyjnym, autorem i niezmiennie lubianym przez wszystkich Montym Hallsem oraz dynamicznym duetem odkrywców Rannvą Joermundsson i Marią Bollerup, którzy będą opowiadać o swojej niedawnej wyprawie Buteng w Indonezji – ponownie odbędą się dedykowane sceny do nurkowania w Wielkiej Brytanii, nurkowania technicznego, fotografia podwodna i inspirujące opowieści.

Oprócz scen dostępnych jest wiele interaktywnych elementów – niezmiennie popularna jaskinia, gigantyczny basen do nurkowania, wciągające nurkowanie w wirtualnej rzeczywistości z wrakami, warsztaty wstrzymywania oddechu i ćwiczenia wychodzenia na linię, a także, co jest nowością na rok 2025, możliwość spróbowania swoich sił w mapowaniu wraków z Nautical Archaeology Society i ich „wrakiem statku” – wszystko rozrzucone wśród stale rosnącej liczby stoisk od biur podróży, producentów, trening agencje, ośrodki wypoczynkowe, statki mieszkalne, centra nurkowe, sprzedawcy detaliczni i wiele więcej.

W tym roku również Konkurs NoTanx Zero2Hero zajmując centralne miejsce. W tym konkursie, skierowanym do początkujących freediverów, początkowo weźmie udział 12 kandydatów trening z Marcusem Greatwoodem i zespołem NoTanx w Londynie pod koniec lutego. Następnie pięciu wybranych finalistów będzie rywalizować na targach GO Diving Show w weekend marcowy, w tym w sesjach statycznego nurkowania bezdechowego w basenie, aby wyłonić zwycięzcę, który otrzyma tygodniowy wyjazd do Marsa Shagra Eco-Village, dzięki uprzejmości Oonasdivers. Kliknij tutaj aby zarejestrować się i wziąć udział w konkursie.

Bilety 2 w cenie 1 już dostępne!

Skorzystaj z okazji już teraz – bilety early bird 2 za 1 są już dostępne, co stanowi fantastyczny stosunek jakości do ceny.

Kup bilet przed 31 stycznia 2025 r. za 17.50 £ i zabierz ze sobą swojego kumpla, małżonka lub najlepszego przyjaciela zupełnie za darmo! Albo dlaczego nie zabrać ze sobą partnera, który nie nurkuje, aby mogli zobaczyć wszystkie cuda podwodnego świata, których nie widzą!

W praktyce oferta 2 za 1 oznacza, że ​​każdy bilet jest warty zaledwie £8.75. I jak zawsze, obejmuje to bezpłatny parking. A osoby poniżej 16 roku życia wchodzą za darmo, więc zabierzcie dzieci na wspaniały rodzinny dzień!