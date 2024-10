Wstrząs Lusitanii

Minęło sporo czasu, odkąd mieszkający w Tajlandii techniczny nurek wrakowy i korespondent Divernet, TIM LAWRENCE, ostatni raz nurkował w zimnej wodzie, ale jak mógłby oprzeć się okazji, by zajrzeć do legendarnego Lusitania na południu Irlandii? Tim opisuje kilka mrożących krew w żyłach momentów i dogłębnie przygląda się wciąż kontrowersyjnej historii o tym, jak zatonięcie statku wpłynęło na bieg I wojny światowej – ze zdjęciami PETERA McCAMLEYA, który omawia ostatnie wyzwania dla swojego zespołu Project 1

Podczas schodzenia poczułem narastające uczucie zimna wzdłuż pleców. Okazało się, że częściowo zalałem suchy skafander po walce z suchymi rękawicami i klipsem na stacji ucieczki. Wspinałem się, wdzięczny za dodatkowy ciężar na drążkach.

Następnego dnia Peter wyciągnął nowy garnitur. Byłem zachwycony nowym wyglądem i wdzięczny za pomocne ręce, których potrzebowałem, żeby go założyć (zielone curry nie pomogło talii).

Wróciliśmy, weszliśmy do wody i zacząłem schodzić przyjemnie i ciepło. Dopiero na 40 m poczułem, jakbym wcisnął swojego członka w imadło. Podniesiony ton mojego głosu nie był związany z zawartością helu w moim miksie.

Niestety, inflator niskiego ciśnienia został odłączony. Wchodząc na linę, próbowałem ponownie podłączyć LPI, ale suche rękawice utrudniały mi postęp. Po pięciu minutach, sfrustrowany, ograniczyłem straty i kontynuowałem wynurzanie, wzywając naszego nurka wsparcia Corana Markeya, który szybko ponownie podłączył inflator.

Wróciłem na dół, tylko po to, by zostać powitanym przez ostatniego nurka, Kena Blakely'ego, który uwolnił linię transferową do barów na dryf dekompresyjny! Przeklinając swoje szczęście, skorzystałem z okazji, by przećwiczyć kilka ćwiczeń, przypominając sobie raz jeszcze o wyzwaniach związanych ze zmianą ciepłej wody na zimną…

Tim Lawrence (z przodu) przygotowuje się do ponownego nurkowania

Skręty i zakręty

Przez wieki katastrofy statków kształtowały decyzje wykraczające poza ich bukszpryty, ale niewiele z nich może pochwalić się takim wpływem historycznym, jaki wywarł RMS LusitaniaJej opowieść ma więcej zwrotów akcji niż jakakolwiek powieść Agathy Christie, a mimo to wciąż intryguje każdego, kto chce przewrócić kartkę książki.

RMS Lusitania wpływa do portu (George Grantham Bain)

W momencie wodowania w stoczni John Brown w Szkocji w 1906 r. jednostka miała wyporność 31,550 XNUMX ton. Lusitania był największym statkiem pasażerskim na świecie – przyćmionym jedynie przez swój siostrzany statek Mauretania gdy została zwodowana około 14 tygodni później w stoczni Swan Hunter.

Rząd brytyjski sfinansował budowę obu statków dla Cunard Line, pomagając Wielkiej Brytanii konkurować z rosnącą dominacją Niemiec na rynku transatlantyckim, a jednocześnie zapewniając jej podręczną rezerwę krążowników pomocniczych do użytku w czasie wojny.

Oba statki zostały zarejestrowane w Okręty bojowe Jane z tego okresu jako pomocnicze krążowniki i razem wkrótce zdominowały transatlantyckie trasy, a Blue Riband przełączał się między nimi. Pod względem prędkości i luksusu nie miały sobie równych.

Wybuch wojny spowodował spadek żeglugi i Mauretania leżał, gdy Lusitania kontynuował obsługę tej trasy.

Zmiana zasad

To był czas zmian. Do tego momentu wojna na morzu była regulowana konwencją „Prize Rules”, która zabraniała uzbrojonym statkom atakowania statków handlowych bez ostrzeżenia. Warunki obowiązywały jednak, jeśli statek nie zatrzymał się lub nie stawiał oporu przy abordażu.

Konwencja miała na celu ochronę życia. Jeśli nieuzbrojony statek zostanie zatopiony lub wzięty jako zdobycz podczas łamania neutralności przez przewożenie kontrabandy, pasażerowie i załoga powinni mieć zapewnione bezpieczne przejście na brzeg.

Jednak gdy niemieckie U-booty stały się bardziej skuteczne w zatapianiu statków, Brytania zaczęła uzbrajać swoje statki handlowe, a te „Q-shipy” łamały konwencję. Admiralicja również nakazała swojej flocie handlowej staranowanie każdego okrętu podwodnego próbującego je zatrzymać.

Ta strategia skłoniła Niemców do ogłoszenia 4 lutego 1915 r., że wojna powinna być uważana za nieograniczoną w strefie działań wojennych wokół Wysp Brytyjskich. W tym czasie nieograniczona wojna była uważana za zbrodnię wojenną, a zmiana polityki doprowadziła do zatopienia większej liczby neutralnych statków.

Niemcy ogłosiły strefę wojny I wojny światowej

RMS Lusitania został zarejestrowany jako pomocniczy krążownik, przewożący amunicję wymienioną w manifeście i niebędący neutralnym. W New York Times reklama umieszczona naprzeciwko reklamy Cunard Lusitania dzień przed wejściem na pokład 1 maja 2015 r. Niemcy ostrzegły obywateli USA przed niebezpieczeństwami związanymi z podróżą jakimkolwiek statkiem alianckim wpływającym na strefę działań wojennych.

To byłoby Lusitania202. rejs, powrót z Nowego Jorku do Liverpoolu. Wielu pasażerów nie wiedziało o reklamie, ale podsyciła ona spekulacje wśród klas rządzących, że Luzytański stał się teraz uzasadnionym celem wojny.

„Podczas przeprawy nie wolno wywieszać flag” – poinstruował Cunard. Poprzednik obecnego kapitana Turnera kontrowersyjnie wywiesił flagę USA podczas poprzedniego rejsu, prawdopodobnie w celu ostrzeżenia U-Boota, że ​​na pokładzie znajdują się obywatele amerykańscy.

Kapitan William Turner

Pasażerowie nie wiedzieli, że załadowano ładunek nabojów karabinowych, łusek, detonatorów i prochu aluminiowego. Wymienione na manifeście ładunkowym i łatwo dostrzegalne przez niemieckich szpiegów podszywających się pod tragarzy, stanowiły cel na kominach statku.

Niepewna przyszłość

Lusitania wyruszyli w niepewną przyszłość, ale większość pasażerów nie zdawała sobie sprawy ze wzrastającego niebezpieczeństwa. Rozproszeni elegancją statku i uspokojeni przez kapitana Turnera, musieli czuć, że wojna jest milion mil stąd. Ograniczenia dotyczące węgla oznaczały, że czwarta kotłownia została zamknięta, co zmniejszyło maksymalną prędkość z 25.5 do 21 węzłów.

Ostatnie zdjęcie Lusitanii, zrobione 1 maja 1915 r.

Przeprawa przez Atlantyk przebiegła bez zakłóceń, choć z niewielkim opóźnieniem spowodowanym koniecznością odebrania pasażerów i załogi ze statku pasażerskiego Kameronja.

Po południu 6 maja brytyjski statek towarowy o wyporności 6,000 ton Centurion został storpedowany i zatonął wraz z innym statkiem podczas ataku łodzi podwodnej, co zwróciło uwagę na obecność U-Bootów na południe od Irlandii.

Wkraczając na teren działań wojennych, kapitan Turner zarządził zaciemnienie. Zakryto świetliki w pomieszczeniach publicznych, a punkty obserwacyjne podwojono. Zamknięto wszystkie wodoszczelne drzwi, a szalupy ratunkowe rozłożono, aby umożliwić szybsze wodowanie. Pasażerów-dżentelmenów ostrzegano przed paleniem na pokładzie podczas poobiedniego spaceru.

Umywalka na wraku Lusitanii

Royal Navy znała przybliżone pozycje aktywnych okrętów podwodnych dzięki Room 40, poprzednikowi Bletchley Park. Ten tajny departament rządowy przechwytywał i rozszyfrowywał niemiecką komunikację, korzystając z przechwyconych książek kodowych.

To i Centurion zatonięcie podważa słuszność decyzji Lusitanii o kontynuowaniu podróży do jaskini lwa, zamiast ominięcia północnej Irlandii.

Eksperci twierdzą, że decyzja została podjęta z powodu niedoboru węgla i liczby dodatkowych dni potrzebnych do przejścia tej trasy. W poprzednich miesiącach trasa była również oznaczona jako niedostępna z powodu niemieckiego pola minowego, chociaż została uznana za wolną 26 kwietnia, cztery dni przed Lusitania opuścił Nowy Jork.

Telemotor

Ogólne ostrzeżenie

Po południu 6 maja kapitan Turner otrzymał ogólne ostrzeżenie o okrętach podwodnych działających na południe od Irlandii. Zalecono, aby statki płynęły środkiem kanału La Manche, mijając wejścia do portu z pełną prędkością.

Alianci stworzyli ubezpieczenie od ryzyka wojennego w odpowiedzi na rosnące straty żeglugowe i niechęć ubezpieczycieli do narażania statków i ładunków na wejście na teren działań wojennych. To skutecznie przekierowało całą komunikację dla żeglugi wchodzącej na teren działań wojennych do Admiralicji, a straty mogłyby mieć potencjalnie poważne reperkusje.

Kapitan mógł dowodzić tak, jak uważał za stosowne, ale wiedział, że ostatecznie będzie odpowiadał przed Komisją Handlową.

Powyżej i poniżej: Telegraf Sterna

Tego wczesnego popołudnia uzyskano ostatnią potwierdzoną pozycję aktywnego okrętu podwodnego w rejonie latarniowca Coningbeg, 70 mil morskich na wschód od miejsca, w którym Lusitania został zaatakowany.

Pomimo instrukcji Admiralicji, kapitan Turner wytyczył kurs zbliżający się do wybrzeża Irlandii, spodziewając się, że okręt podwodny po atakach przeprowadzonych poprzedniego dnia będzie szukał głębszych wód.

Wczesnym rankiem 7 maja mgła zmusiła statek do zmniejszenia prędkości do 15 węzłów i użycia syreny, co zaniepokoiło niektórych pasażerów, gdyż odebrali to jako zapowiedź obecności statku.

Gdy mgła się rozwiała, kapitan Turner zwiększył prędkość do 18 węzłów i nakazał zmianę kursu, aby zbliżyć się do wybrzeża Irlandii, po czym wznowił namiar.

Zaczął uzyskiwać czteropunktowe ustalenie. Jego prędkość i azymut musiały zostać zmierzone, jeśli miał uniknąć stworzenia łatwego celu podczas oczekiwania na wysoką wodę, statek wielkości Lusitania potrzebne do pokonania dużej mielizny strzegącej wejścia do rzeki Mersey.

Nie będzie eskorty Royal Navy przez strefę działań wojennych Lusitania. Niektórzy historycy wskazują na nieskuteczność dostępnych eskort, z których wszystkie miały niższą prędkość maksymalną niż liniowiec. Prędkość byłaby najlepszą obroną giganta przed atakiem okrętu podwodnego, więc było to zrozumiałe.

Jadalnia drugiej klasy (Peter McCamley)

Duża mosiężna rura parowa w jadalni drugiej klasy

Brak eskorty mógł być również podstępem mającym na celu uniknięcie flagowania brytyjskiego statku. W tamtym czasie brytyjskie okręty wojenne miały niewielkie możliwości ofensywne przeciwko okrętom podwodnym.

Cesarska Marynarka Wojenna Niemiec wysłała tajne instrukcje, aby bez ostrzeżenia atakować statki transportowe wkraczające na teren działań wojennych, narażając na ryzyko statki pływające pod neutralną banderą. Poprzedni miesiąc pokazał wzrost liczby zatopień takich statków.

Trzy miesiące przed zatonięciem okrętu, pro-brytyjski doradca sekretarza stanu USA Roberta Lansinga sporządził memorandum dotyczące negatywnego wpływu, jaki przystąpienie USA do wojny będzie miało na wysiłek wojenny Wielkiej Brytanii.

Czy to był podstęp, by odwrócić uwagę od Admiralicji, gdyby duże straty Amerykanów zagroziły neutralności USA? Jeśli statki towarowe byłyby celem ataku, to tylko kwestia czasu, zanim straty zaczną wpływać na opinię publiczną.

W memorandum stwierdzono, że przystąpienie USA do wojny uczyniłoby ze swoich okrętów cele ataków, co jeszcze bardziej pogłębiłoby problemy z zaopatrzeniem.

Oświetlenie pokładu promenady

Ponadto rozpaczliwie potrzebna broń i amunicja zostałyby przekierowane do armii USA, co spowodowałoby katastrofalny niedobór dla Wielkiej Brytanii, która już była pod presją. Niektórzy jednak twierdzili, że jest to mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę amerykańską filozofię gospodarki wolnorynkowej i podejście popytu i podaży do biznesu i zysku.

Brakujące komunikaty

Innym aspektem jest konflikt interesów. Zatopienie Lusitania pozbawiłoby Brytanię dostępu do potrzebnych jej materiałów wojennych. Podczas gdy przenoszenie amunicji legitymizowało Lusitania czy utrata ładunku faktycznie doprowadzi do znacznego niedoboru na froncie?

Późniejsze badania ujawniły pięć brakujących komunikatów wysłanych bezpośrednio do Lusitania w ostatnich dniach statku. Kapitan Turner przyznał się do ich otrzymania, ale nie pozwolono mu ujawnić ich treści podczas późniejszego śledztwa, co podsyciło teorie spiskowe o działaniu ciemnych sił.

Z perspektywy czasu łatwo jest dostrzec korzyści dla Wielkiej Brytanii wynikające z utraty takiego statku jak Lusitania.Oburzenie opinii publicznej wywołane niemieckimi atakami na ludność cywilną w ogromnym stopniu przyczyniło się do sukcesu sprawy.

Mosiądz i życie morskie w jadalni drugiej klasy

Woodrow Wilson ostrzegał już o poważnych konsekwencjach w przypadku jakichkolwiek strat w ludziach po stronie USA, gdy Niemcy po raz pierwszy ogłosili obszar wokół Brytanii strefą wojny. Czy scena była przygotowana, czy też, jak uważa wielu historyków, był to szereg niefortunnych zbiegów okoliczności?

Mgła się rozwiewa

Po południu 7 maja mgła się rozwiała, przynosząc pasażerom obietnicę wiosny, a także pomagając kapitanowi Schwiegerowi dostrzec Lusitania unosząca się z niego para.

Nie mogąc dorównać jej prędkości, myślał, że cel przegrał – dopóki Turner nie obrócił statku w kierunku czterech punktów zaczepienia i nie przedstawił U-20 z idealnym podejściem. U-boot czekał, aż statek pasażerski znajdzie się nie dalej niż 700 m od niego, zanim wystrzelił pojedynczą torpedę. Później Schwieger twierdził, że w tym momencie nie był świadomy tożsamości swojej ofiary.

Ilustracja przedstawiająca Lusitanię, na której widać zmierzającą w jej kierunku śmiercionośną torpedę

Torpeda uderzyła w giganta między pierwszą a drugą łodzią ratunkową po prawej stronie pod mostkiem. Eksplozja szybko pociągnęła za sobą drugą, bardziej śmiercionośną erupcję, powodując, że wielki statek niemal natychmiast przechylił się na prawą burtę.

Nietypowa konstrukcja grodzi podłużnej mogła wpłynąć na prędkość przechyłu, czyniąc łodzie ratunkowe po lewej stronie niemal bezużytecznymi. Przy stałej prędkości statku, łodzie ratunkowe po prawej stronie stały się również trudne do osiągnięcia dla pasażerów.

Kapitan Turner wstrzymał się z wydaniem rozkazu wodowania łodzi ratunkowych, próbując skierować się w stronę brzegu. Ster nie reagował, a generatory również zawiodły. Pasażerowie, którzy nie byli na pokładzie, zgubili się w labiryncie korytarzy pogrążonych w ciemności.

Ozdobne żelazne windy, dumny przykład brytyjskiej inżynierii, stały się śmiertelną pułapką dla nieszczęśników, którzy próbowali za ich pomocą uciec.

Windy w restauracji pierwszej klasy

Kapitan Turner wydał rozkaz, aby jego statek był całkowicie wsteczny, ale zerwane przewody parowe sprawiły, że podejście to było nieskuteczne. W czasie, w którym wielki statek zmniejszył prędkość, udało się zwodować tylko sześć łodzi ratunkowych, jedna odpłynęła, a wielu pasażerów po prostu ryzykowało w zimnej wodzie.

Osiemnaście minut wystarczyło, aby Lusitania opuścić powierzchnię. Z 1,960 zweryfikowanych pasażerów zginęło 1,193. Wiele ciał nigdy nie zostało odnalezionych.

Podły czyn

U-20 wrócił do Niemiec, gdzie kapitan został początkowo pochwalony, ale ostatecznie zapisany jako jeden z czarnych charakterów w historii. Niemieckie dowództwo szybko starało się zdystansować od jego nikczemnego czynu.

Trwają debaty na temat przyczyny drugiej, bardziej intensywnej eksplozji. Niektórzy historycy twierdzili, że możliwymi winowajcami były kotły, choć teoria ta została podważona przez zdjęcia wykonane przez nurka Vic Verlindena i Project 17, pokazujące, że są one nadal nienaruszone.

Inna teoria zakładała, że ​​przyczyną mógł być pył węglowy. Doskonała książka Paddy’ego O’Sullivana „Lusitania”: odkrywanie tajemnic obwiniano proszek aluminiowy przechowywany w ładowni nr 2, mniej więcej tam, gdzie uderzyła torpeda. Oba pomysły wydają się możliwe, czy też była to kombinacja obu? Znalezienie jakichkolwiek takich pozostałości jest celem kolejnej wyprawy Projektu 17.

Wejście do kotła

Wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. Czy Admiralicja była winna przestępstwa z zamiarem lub zaniedbaniem? Wszystko zależy od tego, jak obserwator interpretuje fakty.

Wygląda na to, że niewidzialna ręka grała w grę o wysoką stawkę w szachy. Pasażerowie byli nieświadomymi żywymi tarczami dla zaopatrzenia wojennego.

Zatonięcie Lusitania nie wciągnęła Ameryki do I wojny światowej, ale zapaliła iskrę wojny propagandowej, która pomogła zmienić opinię publiczną, torując drogę USA i ich kompleksowi przemysłowemu do przystąpienia do konfliktu dwa lata później. Reszta jest historią.

Nigdy nie pojawiły się żadne dowody obciążające ówczesnego Pierwszego Lorda Admiralicji Winstona Churchilla za utratę Lusitania, ale list, który wysłał 12 lutego 1915 r. do szefa brytyjskiej Izby Handlowej Waltera Runcimana, rzeczywiście posłużył do podsycenia teorii spiskowych.

List wysłany w momencie ogłoszenia przez Niemcy strefy wojennej wokół Wysp Brytyjskich zawierał następującą treść: „Najważniejsze jest, aby przyciągnąć neutralne statki na nasze brzegi w nadziei na uwikłanie USA w konflikt z Niemcami. Z naszej strony chcemy, aby ruch był tym większy, tym lepiej, a jeśli część z nich wpadnie w kłopoty, tym lepiej".

Ster

Podczas dochodzenia Board of Trade kapitan Turner został oczyszczony z zarzutów, mimo że Churchill polecił mu „ścigać bez kontroli”. Czy była to próba odwrócenia uwagi od niekompetencji Admiralicji? Dochodzenie zdecydowanie obarczyło winą Cesarską Marynarkę Wojenną Niemiec.

Wrak o głębokości 92 m był świadkiem wielu prób ratunkowych, niektóre zakończone sukcesem, niektóre nie. Morze niechętnie ujawnia swoje sekrety. Historia Lusitania zaczęła odchodzić w cień historii, aż do lat 1970., kiedy na arenie pojawił się nurek ratowniczy o imieniu John Light.

Light przeprowadził ponad 200 nurkowań na wraku i zainicjował próbę ratunkową, która ostatecznie doprowadziła do przejścia wraku w ręce bogatego amerykańskiego przemysłowca Gregga Bemisa. Gregga zmotywowała chęć odkrycia, w jaki sposób tak ogromny statek mógł zatonąć w ciągu 18 minut od jednego uderzenia torpedy.

Jego pasja skłoniła go do wydania ponad 1 miliona funtów na obronę swojego prawa własności do Lusitaniai został nurkiem technicznym w wieku 76 lat. Zanurkował do wraku w 2004 roku, po czym aktywność nurkowa osłabła.

Okna w restauracji pierwszej klasy

W 2016 roku Projekt 17 podjął wyzwanie (patrz poniżej), umożliwiając dziesiątkom nurków technicznych, w tym mnie, pomoc w badaniach naukowych. Przez ostatnie osiem lat członek zespołu Vic Verlinden nagrał setki godzin wideo w ekstremalnych warunkach, a materiał został zdekodowany przez Stuarta Williamsona.

Po śmierci Gregg przeniósł własność Lusitania do muzeum utworzonego w celu zachowania pamięci o tym wspaniałym statku, ale nie wcześniej niż udzielił pisemnej zgody Peterowi McCamleyowi i Projektowi 17 na kontynuowanie eksploracji.

Niestety, w sezonie 2024 muzeum odmówiło Projektowi 17 pozwolenia na nurkowanie przy wraku.

Gregg, jak sam powiedział, chciał „wspierać nurków technicznych z całego świata w kontynuowaniu eksploracji i dokumentowania tego, co wielu uważa za Mount Everest nurkowania”, a kontynuacja tej misji jest głównym celem Projektu 17.

Na szczęście, w uznaniu wartościowej pracy Projektu 17, dr Connie Kelleher i jej zespół z irlandzkiego rządu zajmującego się archeologią podwodną zrobił udziel nam pozwolenia na nurkowanie wokół wraku w tym sezonie. Za co jesteśmy bardzo wdzięczni.

Życie wszystkich tych ludzi jest wplecione w tkankę Lusitania historia. Wiele artykułów i publikacji skorzystało z ich wysiłków zmierzających do osiągnięcia prawdy.

Podróż w przeszłość

Identyfikacja przedmiotów na zdjęciach i filmach staje się coraz bardziej skomplikowana z każdym mijającym sezonem. Głębokość wody, temperatura i stan powierzchni sprzysięgają się, aby zaciemnić LusitaniaNiesamowite dziedzictwo z perspektywy. Każde podjęte nurkowanie to podróż w przeszłość.

Zostałem zaproszony do dołączenia do Petera i Project 17 w sezonie 2024. Moja firma zajmująca się nurkowaniem technicznym ma siedzibę w Tajlandii i minęło dużo czasu, odkąd ostatni raz nurkowałem w zimnej wodzie. Rozpakowałem swój suchy skafander i okazało się, że nie nadaje się już do użytku, więc Peter uprzejmie zaoferował mi swój zapasowy.

Obraz lokalizacji projektu 2024

Pośpieszyłem się, żeby zarezerwować bilet, ale z powodu niepewności, czy nurkowanie będzie dozwolone, czy nie, w ostatniej chwili zdecydowałem się na przejażdżkę kolejką górską na nabrzeże – uratowany dzięki interwencji archeologów.

Miałem nadzieję, że powrót do zimnej wody będzie płynniejszą podróżą. Spotykając się z Peterem w jego bazie, zabrałem się za przygotowanie mojego sprzętu i wypróbowanie zapasowego zestawu Petera, suchych rękawiczek i podgrzewanej kamizelki. Och, ten luksus!

Tego wieczoru udaliśmy się do Kinsale, a następnego dnia spotkałem się z zespołem, gdy ładowaliśmy się i wyruszaliśmy na miejsce katastrofy. To była ciekawa mieszanka starych wyjadaczy z całej Europy i USA, ale nie mogłem trafić na lepsze towarzystwo.

Zamierzałem pozwolić, aby rozwaga wzięła górę nad moim ego, więc pierwszego dnia przygotowałem sprzęt, a na stacji ucieczki zdecydowałem się na łatwy zjazd.

Mylenie kontekstu

Już opisałem, co się działo na tych pierwszych zjazdach. Następnego dnia chłopaki trzymali się z tyłu, żebym mógł wejść, ale tym razem zamieniłem suche rękawiczki na jakieś stare, grube i mokre.

Zacząłem schodzić, gdy tylko zaczęło zanikać światło otoczenia. Wrak stał się widoczny w świetle mojej latarki 5 metrów od dna.

Stan wraku ulega zastraszającemu pogorszeniu, a pokład główny leży płasko na pozostałych pokładach w tym obszarze, co zakłóca kontekst artefaktów.

Ćwiczenia Royal Navy z bombami głębinowymi w latach 1950. XX wieku mogły tylko przyspieszyć ten proces, ale mimo tych wysiłków, jeśli przyjrzysz się uważnie, dostrzeżesz pewne zakamarki historii, czemu sprzyja kąt padania światła latarki.

Kapsuły czasu, wysuwające się, jakby rzucały wyzwanie środowiskowemu atakowi, obejmowały nocnik leżący obok resztek materaca. Ironia widzenia nocnika podczas trzygodzinnego nurkowania w temperaturze 12°C w pożyczonym suchym skafandrze bez zaworu do oddawania moczu nie umknęła mojej uwadze!

Mój czas na dole minął zbyt szybko, a światła stroboskopowe wskazały mi drogę powrotną do linii wznoszenia. Odzyskałem swój znacznik i podszedłem do krat, aby osiedlić się w grupie, wisząc tam, myśląc o ogromie zadań, przed którymi stanął Projekt 17.

Pogoda w tej części świata jest znana. Doświadczenie czterech pór roku w ciągu jednego dnia nie jest niczym niezwykłym, co jeszcze bardziej komplikuje misję.

Wciągarka kotwiczna w części dziobowej

Następny dzień był burzliwy z powodu wysokości fali, ale następnego ranka wróciliśmy pełni optymizmu. Linia strzałowa trzymała się na miejscu, ułatwiając nam orientację.

Stroboskopy zapewniły mnie o właściwym ustawieniu żyłki, wypłynąłem, potykając się o coś, co wyglądało na słup o dużej średnicy. Co to było, nie dotarło do mnie aż do czasu, gdy badacz Stuart zidentyfikował to jako maszt, złamany i leżący na szczycie wraku.

Podążając za linią masztu, duże metalowe ramy o szerokości około 3 m, złożone jak serwetka, zagmatwały obraz. Stuart ponownie pomógł mi później złożyć elementy w całość – patrzyłem na ramy ścienne kabin pasażerskich drugiej klasy.

Ponownie zabrakło mi czasu, więc wróciłem na linię, aby rozpocząć wspinaczkę w tym samym czasie co Roal Verhoeven. Po dotarciu do stacji ucieczki moje przeciwpłuco zaczęło się napełniać!

Ciągle tracę równowagę i gubię swój cel 2 , Zdałem sobie sprawę, że mój automatyczny zawór diluentu (ADV) przecieka. Zareagowałem, wyłączając pokładowy zawór dill, co było znacznie łatwiejsze niż dotarcie do ogranicznika przepływu w grubych rękawicach. Wcześniejszą część dekompresji ukończyłem, trzepocząc zaworem dill, gdy było to potrzebne.

Linia transferowa owinęła się wokół strzału, zanieczyszczając drążki dekompresyjne. Roal zareagował pierwszy, a Darron Bedford i ja pomogliśmy rozplątać linę, niczym para tancerzy Morrisa. Po uwolnieniu stacja dryfowa została zwolniona, a dekompresja rozpoczęła się.

Dobry sezon

Prognoza wskazywała na jeszcze jeden dzień nurkowania, a pięć dni z siedmiu na pozwoleniu stanowiłoby dobry sezon. W tym nurkowaniu uruchomiłbym ręcznie dill na moim urządzeniu, ponieważ brakowało mi części do naprawy ADV.

Opuściliśmy Kinsale otoczeni gęstą mgłą, ale uspokojeni przez kapitana o jej tymczasowym charakterze. Rzeczywiście, po pół godzinie i niewielkiej odległości od brzegu wyszło słońce, a mgła rozwiała się na tyle, że mogliśmy zobaczyć powolny półmetrowy przechył na powierzchni morza, zbliżający się od południa.

Po dotarciu do wraku szybko zeszliśmy, część zespołu skierowała się do telegrafów dostrzeżonych poprzedniego dnia. Przeprowadziłem linię odległości, aby zorientować się w skali. Trzy nurkowania i tak wiele pozostało nieodkryte.

Ponownie minęliśmy nocnik, zauważając dziwny zespół rur, które prawdopodobnie służyły do ​​podgrzewania wody w kabinach drugiej klasy. Zbyt szybko odwróciłem nurkowanie. Odzyskując kołowrotek, opuściliśmy dno, aby rozpocząć długie wynurzanie i dekompresję.

Ostatni członek zespołu odblokował drążki i zaczęliśmy dryfować, przyzwyczajając się do 150-minutowego zawieszenia w powietrzu, nie tracąc przy tym koncentracji, gdyż każda utrata koncentracji na ostatnim płotku mogła być ostatnią.

Wzmacniając ten punkt, Vic oczyścił pętlę i zdjął ustnik, pozostawiając sobie usta pełne gumy i wody. Darron i ja wspólnie włączyliśmy się i przekazaliśmy butlę tlenową Vicowi, który podszedł, aby ją wziąć. Chłód zwyciężył. Zakończyliśmy nurkowanie, a nasz sezon 2024 dobiegł końca.

Tim z innymi członkami zespołu ekspedycyjnego 2024

Obecni, ale niewymienieni powyżej członkowie zespołu ekspedycyjnego to Rez Soheil, badacz Paddy O'Sullivan i Sea Hunter załoga John Gillen i Keven Shanahan.

PROJEKT LUSITANIA 17, autorstwa Petera McCamleya Przed Projektem 17 licencję na nurkowanie posiadał tylko irlandzki nurek techniczny Eoin McGarry Lusitania. Jednak kiedy on zgubiłem telegraf okrętowy podczas nielegalnego nurkowania w 2017 r. w Dáil Éireann (niższej izbie irlandzkiego parlamentu) pojawiły się poważne pytania, co stanowiło najniższy punkt dla Lusitania usuwanie artefaktów. Nasze dobre relacje z Greggiem Bemisem zostały ugruntowane dzięki naszemu zaangażowaniu w relokację największego Lusitania artefakt w Irlandii, żurawik okrętowy, z publicznej toalety w Irlandii Północnej do Old Head Museum w Kinsale. Zajęło nam to prawie 18 miesięcy spotkań z lokalnymi i rządowymi urzędnikami. Gregg Bemis Gregg udzielił nam pozwolenia na nurkowanie Lusitania w 2016 r., a nasza wspólna misja odkrycia prawdy stojącej za jego szybkim zatonięciem stworzyła silną więź. W 2021 r., rok po jego śmierci, w końcu uzyskaliśmy dostęp do kotłów, gdzie Vic Verlinden sfotografował ich rzędy, wszystkie nienaruszone, co podważało długoletnią teorię, że doszło do wybuchu pyłu węglowego. Od czasu utworzenia Projektu 17, którego członkami byli Stuart Williamson, Vic Verlinden, Rez Soheil, Frank McDermott, Dave Gration, Kari Hyttinen, Gerry Brown i Jimmy Lyons, przełamaliśmy monopol na nurkowanie Lusitania. Przez ostatnie osiem lat i 10 wypraw umożliwiliśmy dziesiątkom nurków z całego świata odwiedzenie wraku, torując drogę jeszcze większej liczbie osób. Co najważniejsze, zwiększyliśmy świadomość Lusitaniahistoryczne znaczenie i rola, jaką odegrał w kształtowaniu świata, w którym żyjemy dzisiaj. Eoin McGarry zasiada obecnie w zarządzie głównym Muzeum Old Head, obok Cona Hayesa i Padraiga Begleya, którym Gregg podarował Lusitania. W 2023 roku po raz pierwszy od ośmiu lat i w trzecim roku pod nowym zarządem odmówiono nam pozwolenia na naszą wyprawę w 2024 roku na nurkowanie Lusitania. Decyzja ta wynikała z naszych trudnych relacji z nowymi właścicielami i narzucania przez nich niepotrzebnych, restrykcyjnych regulacji. Niestety, wydaje się, że jest to spowodowane konfliktami osobistymi i chęcią przywrócenia poprzedniego monopolu. Licencja rządowa Muzeum może posiadać Lusitania ale nie jest właścicielem dna morskiego ani wód terytorialnych Irlandii, na których leży wrak. Nasza licencja zawsze stanowiła, że ​​nie wolno nam naruszać wraku, ale unosić się nad nim, aby zbierać dane, i w tym roku nie było inaczej. Na szczęście uzyskaliśmy niezbędną licencję rządową i nasza praca przebiegała zgodnie z planem. Projekt 17 był jedynym zespołem, który nurkował Lusitania w tym roku, a zebrane przez nas dane były wyjątkowe. Po przesłaniu ich do dr Connie Kelleher z Underwater Archaeological Unit, zostaną one, jak zawsze, udostępnione publicznie. Mamy nadzieję, że muzeum zdecyduje się na współpracę z nami w przyszłości. Tymczasem realizujemy plany dotyczące naszej wyprawy w 2025 r. Stuart i Vic włożyli w ten projekt mnóstwo wysiłku, a całą pracę zebrał Mark Skillen, który jest jego stałym współpracownikiem. Strona internetowa Projektu 17 zaktualizowany. Chciałbym również podkreślić poświęcenie Rez Soheila, który towarzyszył mi przy każdym nurkowaniu od początku projektu. Jest on najdłużej pracującym członkiem zespołu nurkowego Project 17, ma na koncie około 50-60 nurkowań, 30-40 godzin czasu spędzonego pod wodą. Lusitaniai około 150 godzin całkowitego czasu spędzonego w wodzie. Obok Barry'ego McGilla, Rez odegrał kluczową rolę w lokalizowanie i odzyskiwanie dotychczasowy Lusitania dawis. Dla tych, którzy chcą jeszcze bardziej zagłębić się w historię Lusitanii, książka Vica Verlindena Lusitania – kolekcja podwodna daje pełny przegląd i zawiera 240 zdjęć, w tym te zrobione w ciągu pięciu lat na głębokości 92 m, historyczne fotografie i ilustracje. Książka w twardej oprawie A4 ma 200 stron i kosztuje 36 funtów – dostawa 19.50 funtów.

Tim Lawrence (Zdjęcie: Mikko Paasi) TYM LAWRENCEM posiada Szafka Davy'ego Jonesa (DJL) na Koh Tao w Zatoce Tajlandzkiej, pomagając nurkom rozwinąć swoje umiejętności wykraczające poza rekreacyjne nurkowanie. Prowadzi także Klub Odkrywców Morza. Znany badacz wraków technicznych i jaskiń, członek Explorers Club New York, jest instruktorem technicznym PADI / DSAT.

Również w Divernet: WŁAŚCICIEL LUSITANII, BEMIS, ŚMIERĆ W WIEKU 91 LAT, WŁAŚCICIEL LUSITANII PODARUJE WRAK RMS LUSITANIA DO MUZEUM, Nurkowie odzyskują główny telegraf LUSITANII, TELEGRAF LUSITANIA ODZYSKANY Z 90M