Przewodnik prezentowy: 7 nowych książek dla nurków

Nurek i kucharz,

przez Lasse Spang Olsen

czytałem Nurek i kucharz gdy zadzwonił do mnie przyjaciel. W ciągu kilku chwil powiedział: „Przypuszczam, że przeczytałeś Nurek i kucharz?” Nigdy mi się to wcześniej nie zdarzyło, co zapewne oznacza, że ​​jest to „książka chwili”.

Jeśli jeszcze tego nie czytałeś, być może pamiętasz historię z 2013 r., która była inspiracją do napisania tej książki. Opowiadała ona o nigeryjskim holowniku, który zatonął bardzo szybko w podejrzanych okolicznościach, a jego 12 członków załogi zostało uwięzionych pod pokładem.

Kiedy ekipa nurków saturacyjnych pracująca w tym rejonie została wezwana do wykonania zadania, którego rzadko się od nich oczekuje – sprawdzenia wraku na głębokości 30 metrów w celu wydobycia ludzkich ciał – byli zszokowani, gdy odkryli, że jeden z członków załogi, kucharz, wciąż żyje po ponad dwóch dniach uwięzienia w najodleglejszej części statku.

To nie jest spoiler, ponieważ ta książka to „howdunnit”, szczegółowo śledząca to, co wydarzyło się do tego momentu i, co najważniejsze, co wydarzyło się później. Ma też kilka zwrotów akcji w ogonie, które z pewnością mnie zaskoczyły.

Autor jest filmowcem, a ta książka to jego dokument o niezwykłej historii przetrwania pod wodą, uzupełniony oryginalnymi zdjęciami z klaustrofobicznych zakamarków kadłuba.

Przedstawił historię bardzo jasno, przeplatając ją fragmentami oryginalnej wymiany zdań między nurkami, ich statkiem dowodzącym i kucharzem Harrisonem. Takie podejście jest bardzo skuteczne.

Akcja ratunkowa

Jeśli mam jakieś uwagi – a są one bardzo drobne – to takie, że mimo całej jasności autor wydaje się tak bardzo skupiony na tym, aby czytelnik dostaje każdy punkt. Ta determinacja oznacza, że ​​pewna ilość powtórzeń wkrada się.

Jednak po pierwszej połowie książki to się zaciera. Dla kontrastu, w późniejszym odcinku misja ratunkowa zostaje niemal wykolejona, gdy nurkowie pomijają kluczową kwestię. Ta sytuacja na krawędzi klifu rozwiązuje się tak szybko i nagle, że trudno mi było sobie wyobrazić, jak do tego doszło – i nadal tak jest.

Nic z tego nie umniejsza faktu, że jest to ekscytująca i emocjonalna lektura, a Olsen uczynił ją łatwą – chociaż, jak wyraźnie pokazują ostatnie rozdziały, nie było mu łatwo przeprowadzić badania i napisać. Ta zapierająca dech w piersiach historia jest warta stosunkowo krótkiego czasu, jaki zajmie ci przeczytanie.

Zanurzone publikacje, ISBN: 9781909455610

Miękka oprawa, 15x23cm, 176 stron, 20 funtów

Kamee w Trójkącie Koralowym: Różnorodność biologiczna i Mała Większość,

autorzy: Alan J. Powderham i Sancia ET van der Meij

Zawsze trudno zgadnąć, co wydawca Dived Up wymyśli następnym razem, ale jak Nurek i kucharz wskazuje, że jej wybory nigdy nie są mniej niż interesujące.

Przeczytałem poprzedniczkę Kamee z trójkątami koralowymi, który był nazywany W sercu Trójkąta Koralowego, kiedy ukazał się w 2021 roku i pomyślałem, że to doskonałe połączenie wciągającego tekstu i fotografia podwodna.

Alan Powderham jest bardzo dobrym fotografem makro, który wówczas, podobnie jak teraz, nawiązał współpracę z biologiem morskim Sancią van der Meij, aby zajrzeć pod skórę „niewielkiej większości” maleńkich ryb i bezkręgowców, które stanowią większość życia na rafach koralowych Indo-Pacyfiku.

Poprzednia książka zrobiła na mnie tak duże wrażenie, zwłaszcza jeśli chodzi o sposób, w jaki trzymała się punktu widzenia nurka, że ​​zamieściliśmy sześciostronicowy fragment Nurek magazyn aby dzielić się radością. Kamee z trójkątami koralowymi jest produkowany w tym samym formacie co stolik kawowy i sprawdza się równie dobrze.

Przeczytałem wystarczająco dużo książek, w których fotografowie wybierają swoje najlepsze zdjęcia, a potem wymyślają zwodnicze tytuły rozdziałów i niejasny tekst, żeby uzasadnić swój wybór, ale Powderham i van der Miej są zbyt sumienni, żeby wpaść w tę pułapkę.

Zdjęcia zostały wybrane i pogrupowane z ważnego powodu – w tym przypadku według gatunków zwierząt – a słowa, choć nieliczne, stanowią starannie dobrane perełki informacji, które świadczą o oryginalnej myśli i sprawiają, że czytelnik myśli, że warto je zapamiętać.

Zdjęcia Powderhama mają raczej mroczną stronę – należy on do tych fotografów, którzy potrafią oprzeć się pokusie, by ich zdjęcia były wyraziste – a ponieważ przechodzą na krawędzie stron i przenikają się wzajemnie, efekt jest taki, że zalewają pole widzenia czytelnika, jak podczas nurkowania, co sprawia, że ​​doświadczenie staje się bardziej wciągające.

Nie mogę powiedzieć nic lepszego o czymś, co jest w zasadzie książką obrazkową, niż to, że ta książka nadaje się do wielokrotnego czytania. Sądzę, że większość obserwatorów życia morskiego będzie się nią cieszyć, a szczególnie fotografowie podwodni.

Zanurzone publikacje, ISBN: 9781909455573

Twarda oprawa, 22x30 cm, 224 stron, 45 £

52 zadania: Fotografia podwodna,

przez Alex Mustard

52 zadania to seria książek wydawnictwa Ammonite Press o różnych aspektach fotografia – ostatnim razem, gdy sprawdzałem, było 14 tytułów o różnej tematyce, od czarno-białych i dronów po zdjęcia uliczne i Instagram fotografia.

Teraz jest dedykowane fotografia podwodna wydanie autorstwa nie mniej wybitnego autorytetu, niż sam Brytyjczyk Alex Mustard, którego kwalifikacji nie trzeba powtarzać.

Podobnie jak inne tytuły z serii, Fotografia podwodna składa się z rocznych, cotygodniowych warsztatów „mających na celu rozwijanie podstawowych umiejętności, poszerzanie horyzontów i pobudzanie kreatywności”, nie wspominając o tworzeniu zachwycających obrazów.

Zakres zadań obejmuje wykonanie idealnych zdjęć makro życia na dnie morza oraz kreatywne wykorzystanie dostępnego światła w celu uzyskania nastrojowych zdjęć wraków. Każdemu z zadań towarzyszą konkretne, ale nie nazbyt techniczne porady, z miejscem na notatki.

Każde z 52 zadań ma klucz pokazujący rodzaje zadań, czy to duże zwierzę, kumpel, kompozycja, komputer, ryby, oświetlenie, makro, sceneria, technika, szeroki kąt lub wrak. Książka jest pełna inspirujących zdjęć Mustard, paneli z poradami i rodzaju bezpośredniego pisania, które zapewnia, że ​​jego porady trafią. Proste podejście skupia uwagę na kluczowych elementach.

Część zadań obejmuje inicjatywy takie jak udział w konkursach lub produkcja magazyn zdjęcia okładek (miło jest zobaczyć jedną z wybitnych prac autora) Nurek okładki służą jako przykład tego, dlaczego tak niewiele zdjęć jest w stanie wytrzymać konkurencję wielu okładek).

Problem, który bez wątpienia przyszedł ci do głowy, polega na tym, że w prawdziwym świecie bardzo niewielu nurków, poza profesjonalistami zajmującymi się nurkowaniem w ciepłych wodach, ma to szczęście, że ma dostęp do różnych lokalizacji niezbędnych do realizacji wszystkich tych projektów, a przynajmniej regularnie.

Mustard jest tego wyraźnie świadomy: „Stworzyłem zadania, które można w większości wykonać podczas nurkowania lub odpowiedniego dnia nurkowania” – mówi we wstępie. „Mają być wykonywane mniej więcej w kolejności, a nie przez wybieranie ulubionych”. Dlatego sądzę, że przesłanie jest takie, aby zrobić, co się da.

Dla większości fotografów podwodnych, którzy poważnie myślą o samodoskonaleniu, już samo przeczytanie tej książki będzie przyjemnym procesem, który dostarczy im wielu pomysłów na kolejną wyprawę.

Prasa Amonitowa, ISBN9781781454893

Twarda oprawa, 21x14 cm, 128 stron, 12.99 £

Rekiny, płaszczki i chimery wschodniego wybrzeża Ameryki Północnej,

przez David A Ebert & Marc Dando

Ten wspaniały przewodnik terenowy stanowi kontynuację innego przewodnika, który recenzowałem już wcześniej. Wspomniałem wówczas, że jest on zbyt pięknie wydany, by ryzykować, że ulegnie zniszczeniu czy zniszczeniu w terenie.

Przewodnik z 2020 r. był poświęcony Europie i Morzu Śródziemnemu i twierdził, że jest to pierwszy przewodnik terenowy obejmujący wszystkie 146 gatunków występujących w morzach łatwo dostępnych z Wielkiej Brytanii. Ta nowa książka obejmuje wybrzeże Atlantyku w USA i Kanadzie i jest większa, ponieważ obejmuje 173 gatunki, naturalnie ze znacznym nakładaniem się.

Obejmuje ona ryby chrzęstnoszkieletowe występujące wokół wysp atlantyckich, takich jak Bahamy i Bermudy, rozciągające się na zachód w kierunku Zatoki Meksykańskiej aż po Półwysep Jukatan, a także niektóre rzadko spotykane gatunki głębinowe.

Weźmy na przykład rekiny latarniowe – na stronie znajduje się kolorowe zdjęcie, po którym następują trzy strony ilustrujące kształty i oznaczenia ciała, a następnie szczegółowy przewodnik po uzębieniu, zanim przejdziemy do omówienia dziewięciu gatunków.

Do każdego z nich dołączono naukowe ilustracje Dando, lepsze niż zdjęcia, w ujęciu bocznym i lotniczym, szczegółowy opis, informacje o siedlisku, biologii, statusie na Czerwonej Liście IUCN, zakresie głębokości, wymiarach w różnych stadiach dojrzewania oraz inne kluczowe szczegóły (klucz znajduje się na skrzydełku przedniej okładki), a także mapy rozmieszczenia.

Jeśli nie potrafisz wskazać preferowanej diety rekina zielonego, to prawdopodobnie nigdy ci się to nie uda.

David Ebert, dyrektor programowy Pacific Shark Research Centre i posiadacz wielu innych stanowisk związanych z Elasmobranch, pisze z wielką jasnością o każdym gatunku w kilku bardziej ogólnych rozdziałach. Jest też rozdział poświęcony ochronie autorstwa Sonii Fordham z Shark Advocates International. To jest jeden atrakcyjny i kompleksowy podręcznik.

Princeton University Press, ISBN: 9780691206387

Twarda oprawa, 18x22 cm, 430 stron, 35 £

Nurkowanie Gozo i Comino,

przez Richarda Saltera (wydanie 2)

Choć jest to już drugie wydanie, warto o nim wspomnieć, ponieważ wyspy maltańskie cieszą się ogromną popularnością wśród nurków z Wielkiej Brytanii i kontynentu, a od dawna toczy się zacięta rywalizacja o to, kto będzie wydawał najlepsze przewodniki nurkowe.

Uważam, że ta była pierwszą, która zignorowała samą Maltę i skupiła się na dwóch północnych wyspach. To ma sens, ponieważ wielu nurkujących wybiera Gozo jako bazę wypadową, a jest tam wiele rzeczy, które ich zajmą.

Ponieważ wyspy maltańskie mogą być eksplorowane przez niezależne grupy nurków brzegowych, zapotrzebowanie na przewodniki jest większe niż w innych miejscach, gdzie nurkowanie organizują głównie centra nurkowe.

Książka Saltera ukazała się po raz pierwszy w 2017 roku. Był dobrze usytuowany jako lokalny nurk instruktor z dogłębną znajomością tych miejsc i uzupełnił istniejącą wiedzę, którą chciał się podzielić z klientami, poprzez dalsze badania i fotografia aby wypełnić luki.

W tej poprawionej wersji dodano tylko jedną nową lokalizację – wrak Hefajstosco daje łącznie 72 – większość z nich (58) znajduje się w okolicach Gozo.

Dla rekordu Hefajstos to 60-metrowy tankowiec, który został celowo zatopiony na głębokości 30-40 metrów w Xatt I-Ahmar, w pobliżu istniejących atrakcji Karwela, Cominoland i Xlendi. Książka, która zawiera szczegółowe opisy, mapy i fotografie, rejestruje zmiany w istniejących miejscach i aktualizuje informacje o centrach nurkowych.

Dramatyczny upadek Azure Window, który po trwających prawdopodobnie całe wieki latach zamienił się w zupełnie nowe miejsce do nurkowania, nastąpił tuż po oddaniu do druku pierwszego wydania, ale Dived Up zdołał wycofać książkę i poprawić ją w ostatniej chwili.

„Okazuje się, że mapa i opis nowego miejsca, które Richard przygotował po tym, jak vis się ustabilizował, w dużej mierze okazały się prawdziwe” – mówi mi wydawca Alex Gibson. Nowe wydanie zawiera nowe zdjęcie Pete’a Bullena przedstawiające powstałe „Lazurowe Alpy” i kilka dalszych poprawek tekstu. „Tym razem nie wydarzyło się nic tak dramatycznego, dzięki Bogu!”

Jak zauważa Gibson, nawigacja i wygląd książki zostały ulepszone i odświeżone, co ma ułatwić wyszukiwanie nurkowań w każdym z pięciu obszarów.

Zanurzone publikacje, ISBN9781909455580

Książka w miękkiej oprawie, 184 strony, 23x16 cm, 20 funtów

Sharkpedia: Krótkie kompendium wiedzy o rekinach,

przez Daniel C Abel

Kolejna oferta Princeton na temat rekinów, ta książka mogłaby być postrzegana o tej porze roku jako wypełniacz pończochy. Jest również atrakcyjna na swój sposób, od okładki z nadrukiem foliowym po wnętrze. Ilustrator Marc Dando powraca z podziałami tekstu w różnych stylach rysowania linii, ale koncepcja koncentruje się wokół obserwacji Daniela Abela, amerykańskiego profesora nauk morskich, który specjalizuje się w ekologii i fizjologii rekinów.

To zbiór informacji o rekinach, podzielony na około 100 haseł w porządku alfabetycznym. Dobra wiadomość jest taka, że ​​omija on wyświechtane stwierdzenie, że rekiny są mniejszym zagrożeniem dla ludzi niż ludzie dla rekinów (ziew), a skupia się na rzeczach, o których nie wiedziałem, ale chciałbym wiedzieć.

Oto fragment z małej sekcji o dziwnych nazwach rekinów, skupiającej się na Happy Eddie Shyshark: „Dlaczego jest nieśmiałym rekinem? Ponieważ, gdy jest zagrożony przez drapieżniki, takie jak Cape Fur Seals, ma zwyczaj zwijania się w kulkę, zakrywając oczy ogonem. Z tego powodu gatunek ten nazywany jest również Donut Shark.

„Być może w ten sposób rekin zachęca często figlarne uchatki przylądkowe do gry w „rzucanie rekina”, zamiast go zjeść”. Musisz to przeczytać, aby dowiedzieć się, skąd pochodzi fragment „Happy Eddie” – lub aby rozkoszować się innymi nazwami, takimi jak rekin falliczny i rekin lizak.

Znajdziesz interesujące obserwacje na temat aspektów takich jak bezruch toniczny lub „udawanie śmierci”; opieka rodzicielska: „Nie ma żadnej. Czyż nie jest wystarczająco cnotliwe, że rekiny nie zjadają swojego potomstwa?” i łowienie jabłek jako sposób zrozumienia ugryzienia rekina.

To o wiele więcej niż żartobliwa książka, ale sprawia, że ​​poważny temat staje się bardzo strawny. Miły mały prezent dla nurka-rekina.

Princeton University Press, ISBN9780691252612

Twarda oprawa, 12x18 cm, 168 stron, 10.99 £

Mała księga wielorybów,

przez Roberta Younga i Annalisę Bertę

Kolejna „mała książeczka” z Princeton przywołała mi na myśl swoją twardą oprawą i stylem Obserwator seria książek z mojego dzieciństwa. Jest częścią serii obejmującej tematy od chrząszczy i motyli po drzewa i pogodę, co może sugerować książki dla dzieci, ale byłoby mylące, ponieważ jest po prostu skierowana do miłośników natury.

Bogato ilustrowana przez Tugce Okay, wraz z wyborem fotografii, kieszonkowa książka zawiera wiele faktów na 160 małych stronach i jest idealna do podróży. Osobiście wolałbym format bardziej odpowiadający jej gigantycznemu tematowi, zwłaszcza pod względem ilustracji, ale drobny druk i projekt są wystarczająco łatwe do uzgodnienia.

Jak RekinpediaKsiążka porusza różne tematy, poruszając zagadnienia biologii, zachowań i ochrony delfinów i morświnów, a także większych wielorybów. Jest dobrze napisana i zawiera wiele informacji.

Jeśli szukasz małego prezentu dla przyjaciela lub krewnego, który interesuje się waleniami, na przykład takiego, który lubi zabierać ze sobą łodzie do obserwacji wielorybów, gdy Ty nurkujesz, to warto się nad tym zastanowić.

Princeton University Press, ISBN9780691260129

Twarda oprawa, 10x16 cm, 160 stron, 12.99 £

