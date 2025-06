GO Diving Show ANZ: bilety 2 za 1 już dostępne

To coroczne wydarzenie, odbywające się w tym roku na 6-7 września na Wystawa w Sydney w Parku Olimpijskim ma na celu zaprezentowanie tego, co najlepsze w naszym podwodnym świecie. Specjalna oferta biletów early bird 2 w cenie 1 jest już dostępna.

Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym nurkiem, który rozważa rozpoczęcie przygody z nurkowaniem, czy ukończyłeś kursy dla początkujących, czy też jesteś nurkiem zaawansowanym, a nawet nurkiem technicznym lub doświadczonym nurkiem CCR, na pewno znajdziesz coś dla siebie.

Istnieje szereg scen – Scena Główna, Scena Główna Zdjęcia Stage, Australia/Nowa Zelandia Stage, Inspiration Stage i Tech Stage – gdzie wystąpią dziesiątki mówców z całego świata, a także wiele interaktywnych atrakcji dla młodych i starszych, od wrażeń z nurkowania VR, basenu demonstracyjnego, basenu do próbnego nurkowania i wiele innych.

Wokół scen i obiektów znajdować się będzie szeroka gama wystawców, od izb turystycznych i touroperatorów po kurorty, apartamenty, trening agencje, sprzedawcy detaliczni, producenci i organizacje zajmujące się ochroną przyrody.

Zdobądź bilety już teraz!

Bilety na GO Diving Show ANZ są już w sprzedaży i możesz skorzystać z promocji Oferta earlybird 2 za 1 do 9 września – możesz odwiedzić nas ze swoim kumplem/przyjacielem/partnerem/małżonkiem za jedyne $12, a dzieci do lat 16 wchodzą za darmo, co czyni to miejsce idealnym na rodzinny dzień. Na miejscu jest mnóstwo miejsc parkingowych, a dojazd do obiektu jest łatwy i można skorzystać z wielu opcji transportu, więc zapisz daty w kalendarzu już teraz i przygotuj się na epicki weekend, podczas którego będziesz świętować wszystkie formy nurkowania.