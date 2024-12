Hal Watts: Odejście pana Scuby

Odszedł kolejny amerykański tytan ekstremalnego nurkowania: Hal Watts zmarł w wieku 88 lat w Ocala na Florydzie 7 grudnia. Przestał nurkować po serii ośmiu udarów w ostatnich latach.

Watts zyskał sławę dzięki nurkowaniu głębokiemu, chociaż gdy zaczynał tę dyscyplinę na początku lat 1960., nurkowie rekreacyjni chcący nurkować głęboko musieli wykonywać tę czynność na powietrzu i nauczyć się, jak przeprowadzać ten proces w możliwie najbezpieczniejszy sposób.

W tym celu Watts, który stał się znany jako „Mr Scuba”, jest również uważany za twórcę najsłynniejszego powiedzenia w tym sporcie: „Zaplanuj swoje nurkowanie – zanurkuj zgodnie z planem".

Jak twierdzi, jest to po prostu adaptacja motta, które usłyszał jako młody pilot prywatny: „Zaplanuj swój lot – zrealizuj swój plan„Kiedy zaczynał nurkować, normalne było dla nurków wskakiwanie do wody bez wymieniania żadnych słów na temat tego, co zamierzają robić pod wodą – powiedział kiedyś.

Mała reklama, duży krok

Watts urodził się 10 czerwca 1935 r. i odkrył nurkowanie 20 lat później, pracując nad tytułem magistra w John Marshall Law School w Atlancie w stanie Georgia. Nie kontynuował nurkowania przez sześć lat, kiedy to przeprowadził się do Orlando na Florydzie. Zauważywszy małe ogłoszenie o używanym sprzęcie do nurkowania w gazecie w 1961 r., postanowił go kupić.

Sprzedawca zasugerował, aby Watts przeczytał Podręcznik nurkowania marynarki wojennej USA zanim spotkał się z nim na basenie hotelowym, aby zobaczyć praktyczną demonstrację sprzętu. Jego pierwsze nurkowanie na otwartej wodzie z użyciem zestawu miało miejsce na głębokość około 15 m 22 lutego 1962 r. w Crystal River, gdzie zgłosił, że spłoszył go manat, ale w tym czasie był już uzależniony od tego nowego sportu.

Później w tym samym roku założył własny sklep Florida Diver's Supply (FDS), w którym zaczynał trening nurków jaskiniowych, a od 1963 r. wydając pierwsze karty certyfikacyjne nurka jaskiniowego FDS.

W roku, w którym założył szkołę, zaproponowano mu również stanowisko trening reżyser i pierwszy na wodach otwartych instruktor dla Krajowego Stowarzyszenia Szkół Nurkowania Jaskiniowego (NASDS) przez jego założyciela Johna Gaffneya, zostając jedynym trenerem nurków jaskiniowych NASDS.

Tego grudnia Watts wykonał, jak sam powiedział, swoje pierwsze głębokie nurkowanie, na 75 m. W kolejnych latach jego specjalistyczny klub nurkowy Forty Fathom Scubapros wykonał wiele nurkowań na tę głębokość i dalej na powietrzu na Florydzie.

W 1967 roku Watts ustanowił oficjalny rekord świata w nurkowaniu na dużej głębokości, osiągając głębokość 119 m, a w 1970 roku ustanowił rekord głębokości jaskini, wynoszący 127 m. W tym samym roku opublikował także pierwszą instruktor podręcznik do nurkowania na duże głębokości i zlecił Nedowi DeLoachowi wyprodukowanie filmu Głębokie nurkowanie w Wakulla Springs.

Następnie szkolił sześciu innych rekordzistów świata w nurkowaniu na głębokim powietrzu, w tym swoją córkę Scarlett, która w 129 r. ustanowiła kobiecy rekord 1999 m. W tym samym roku brytyjski nurek Mark Andrews ustanowił również męski rekord 158 m pod okiem Wattsa. Chwalił się, że do dnia 9/9/99 poprowadził 55 nurków na głębokość od 100 m do 127 m na powietrzu, nie powodując żadnych wypadków.

Wcześnie na imprezę

W 1969 roku Watts wraz z Tomem Mountem i sześcioma innymi osobami założył na Florydzie Krajowe Stowarzyszenie Nurkowania Jaskiniowego (NACD).

To, co zaczęło się jako Florida Divers Supply, w tym roku przekształciło się w Florida State Skindiving Schools (FSSS) z czterema lokalizacjami na Florydzie i bazą karaibską w Saint Lucia. FSSS wydawała karty certyfikacyjne Cave Diver od 1970 r.

Hal Watts w biurze

W 1988 roku zmieniono nazwę na Professional Scuba Association (PSA), a w 1995 roku stała się agencją międzynarodową PSAI, która może pochwalić się tym, że powstała prawie trzy dekady wcześniej niż jakakolwiek inna, która oferowała certyfikację w zakresie nurkowania i instruktor poziomów zarówno w nurkowaniu rekreacyjnym, jak i technicznym.

Jako rozszerzony zakres instruktor trener agencji PSAI, IANTD, NASE, NAUI, PDIC i TDI, Watts posiadał kwalifikacje do nauczania nurkowania na głębokim powietrzu, nitroxie, nitroxie o wydłużonym zasięgu, trimixie, rebreatherach, maskach pełnotwarzowych, suchy skafander, jaskinia, jaskinia, DPV i penetracja wraku. Był instruktor ewaluator/certyfikator NASE, PDIC i SSI, główny trener nurkowania PADI oraz instruktor-trener rebreatherów dla wielu marek CCR.

Wattsowi przypisuje się również wpadnięcie na pomysł stworzenia ośmiornicy regulator, który opracował we współpracy ze Scubapro i Sportsways.

Wraki gwiazd

W 1990 roku Watts był jednym z pierwszych nurków rekreacyjnych, którzy zanurkowali na słynnym pancerniku z czasów wojny secesyjnej Monitorowanie u wybrzeży Karoliny Północnej z Garym Gentile, Billym Deansem i Stevem Bielindą, a także zanurkował na głębokość 75 metrów Andrei Dorii poza I Love New York.

Japońskie katastrofy w lagunie Truk i Lusitania liniowiec w Irlandii – wbrew radom, nauczył swojego właściciela Gregga Bemisa, jak wykonać udane 90-metrowe nurkowanie na wraku – uzupełnił listę swoich ulubionych wraków.

Watts otrzymał nagrodę SSI Platinum Pro Award i wykonał ponad 10,000 XNUMX nurkowań, gdy przeszedł na emeryturę, zachowując swój udział w PSAI. Nurek Dyrektor ds. wydawniczych Mark Evans spędził na pokładzie, jak sam mówi, pełen rozrywki tydzień Wodny kot mieszkał na Bahamach w połowie lat 2000. ze słynnym nurkiem i jego żoną Jan.

„Hal Watts był prawdziwą legendą w kręgach nurkowania technicznego, posiadał wiele rekordów Guinnessa w nurkowaniu głębokim, ale był także prawdziwym dżentelmenem i przyjemnie było przebywać w jego towarzystwie” – mówi.

„Z rozrzewnieniem wspominam powrót z popołudniowych nurkowań na Wodny kot odkryć Hala i Jan wylegujących się w hamaku na tylnym pokładzie słonecznym, najczęściej z – pustym – talerzem pokrytym okruchami ciasteczek. Podczas tej podróży nazwaliśmy go „Ciasteczkowym Potworem” ze względu na jego upodobanie do smakołyków!”

Hal Watts pozostawił po sobie piątą żonę Jan, z którą był żonaty przez 22 lata, córki Kirsten Stanford i Scarlett Watts, wnuka Ryana Stanforda i prawnuka Wyatta.

