Jak niepohamowany kapitan Slate stracił palce

Kapitan Spencer Slate, jedna z głównych postaci na scenie nurkowania na Florydzie, doświadczył wielu zmian na przestrzeni lat. Rozmawia z JOHNEM CHRISTOPHEREM FINE, który zrobił zdjęcia

„Kim jest Lloyd Bridges?” – zapytał niewinnie młody nurek.

Kapitan Spencer Slate wykonał ogromne powiększone zdjęcie zmarłej gwiazdy Polowanie na morze ze ściany biura za jego sklepem nurkowym.

Przez chwilę wyglądał dziwnie marudząco, zanim zdał sobie sprawę, że 80-letni, siwobrody Bridges ze zdjęcia zagrał w pionierskim serialu telewizyjnym o nurku Mike'u Nelsonie i jego bohaterskich wyczynach na długo przed narodzinami nurka, który zadał to pytanie – a nawet młodego instruktora stojącego obok niego.

Slate z młodszą wersją siebie i Lloydem Bridgesem, który 65 lat temu zagrał w filmie Sea Hunt

„Zostałem zaproszony na 80. urodziny Lloyda Bridgesa” – powiedział Slate młodym nurkom podziwiającym jego zdjęcie z Bridgesem. „Mam 77 lat. Mówię to wszystkim. Podoba mi się fakt, że starsi ludzie wciąż coś robią” – dodał, po wyjaśnieniu, z czego znany był Bridges.

Niewielu zwraca się do Slate'a po imieniu. Prowadzi Captain Slate's Scuba Adventures w Florida Keys od 47 lat. Prowadził działalność nurkową w Key Largo przez 33 lata, a przez ostatnie 14 lat kontynuował prowadzenie pełnego zakresu usług sklepu nurkowego, ośrodka szkoleniowego i łodzi nurkowej w Tavernier.

Górująca postać

Zdjęcie kapitana Slate'a obok Bridgesa świadczy o jego wysokiej, krzepkiej sylwetce. Mierzący 6 stóp i 3 cale Slate góruje nad Bridgesem i większością ludzi. Urodzony w Winston Salem w Karolinie Północnej, ukończył szkołę średnią w 1966 r. i wstąpił do armii USA, przydzielony do jednostki transportowej i zaopatrzeniowej.

Po ukończeniu studiów na kierunku administracja biznesowa na East Carolina University w Greenville (Karolina Północna) Slate nie mógł doczekać się wyjazdu na Florydę.

„Uczyłem biznesu w szkole zawodowej w Jacksonville” – opowiada mi. „Uzyskałem certyfikat instruktora nurkowania w 1974 r. w ramach krajowego programu nurkowania YMCA w Jacksonville. Przejąłem ten program YMCA w 1978 r. Uzyskałem licencję kapitana w 1976 r.”

Slate ze swoją łodzią nurkową w Tavernier na Florydzie

Nie muszę trzymać kapitana Slate'a na wodzy. Jego opowieści są nieskończone: opowieści o szczególnych nurkowaniach, ciekawych ludziach, których zabrał na nurkowanie, i incydentach, z których niektórych wolałby nie upubliczniać, mimo że ma widoczne blizny, które to potwierdzają.

Uścisnął ci dłoń, mając prawą dłoń pozbawioną palców, a resztę zdeformowaną przez ugryzienie mureny, którą karmił.

Slate’a prowadził legenda nurkowania Keys Steve Klem. „Klem był „Flecistą z Hameln Parku Pennekamp” – opowiada, dodając: „Zaprzyjaźniliśmy się. Klem karmił stworzenia. Powiedział mi, że nie nurkuje zimą. Miał 66 lat, więc przejąłem to ja”.

„Creature Feature” Slate’a przyciągnął nurków z całego świata, którzy chcieli z nim eksplorować oceaniczne królestwo u wybrzeży Keys. Był czas jego brawury, kiedy wkładał sardynki do ust jako ofiarę dla barakudy. Mureny, które karmił z ręki, zwijały się wokół niego i między nurkami, objadając się rybnymi przysmakami.

Ławice ryb podążały za Slate pod wodą, czekając na jałmużnę. To były czasy, kiedy nurkowie uczyli się, że nawet zaciekłych mieszkańców oceanu można oswoić jedzeniem i spokojnym zrozumieniem, mimo wszechobecnego niebezpieczeństwa.

To właśnie wtedy murena dostała się do wiadra z karmą Slate'a, a wszystko poszło nie tak. Nieświadomie sięgnął do środka, by wyjąć rybę, a jego palce zostały pomylone z ballyhoo.

Pomimo złamania zasady nauczanej na każdym kursie nurkowania, która brzmi: „patrz, ale nie dotykaj”, Spencer Slate przeżył i pomógł tysiącom nurków lepiej zrozumieć życie w oceanie.

Był czas, kiedy karmienie ryb nie budziło kontrowersji

Uderzenie pioruna

Piorun uderzył w pobliżu sklepu nurkowego Slate. Padał ulewny deszcz, drogi były zalane. Butch Hendricks, prezes Lifeguard Systems, był na nurkowaniu. Warunki oceaniczne były trudne i wydano ostrzeżenia dla małych łodzi.

Slate miał swoją łódź nurkową Zaginiony kontynent gotowy, z kapitanem Dillonem stojącym obok. Hendricks zadzwonił, aby zapytać, czy poranne nurkowania można przełożyć na popołudnie. Nie ma problemu. Dało to Slate'owi szansę na interakcję z młodym studentem nurkowania i jego instruktorem oraz na opowiedzenie historii.

"The Ark Royal „był w środku”, powiedział im. „To był główny brytyjski lotniskowiec. Warunki były gorsze niż dzisiaj. Otrzymałem telefon z okrętu, zapytano mnie, czy zabrałbym nurków Royal Navy na Gaj Spiegla Wrak statku.

„Powiedziałem im, że jest wzburzone, fale 8-10 stóp. Powiedzieli, że to jedyna szansa, jaką mają, i że mają własny sprzęt. Powiedziałem, że tak. Dotarli tutaj, 10 z nich. Powiedziałem im, że będzie wzburzone. Weszli na pokład i schowali swoje podwójne zbiorniki marynarki i sprzęt. Było to delikatne – fale 10 stóp. Ocean był tak silny, że gdy zbliżyliśmy się do miejsca, musiałem płynąć na biegu jałowym.”

Slate rozsiadł się na obrotowym krześle w swoim biurze, oparł stopy o ścianę, a jego niebieskie oczy patrzyły figlarnie, gdy opowiadał młodym nurkom historię.

„Powiedziałem im: Przygotujcie się, nie będę przywiązywał się do boi cumowniczej. Pięciu na raz wskakuje i schodzi. Kiedy wypłyniecie, znajdźcie dowolną boję cumowniczą, a ja was podniosę.

„Wypłynęli, wrócili na pokład i powiedzieli, że to było najlepsze nurkowanie, jakie kiedykolwiek mieli. Byłem na zewnątrz w błyskawicy. Człowieku, to było ostre, schodzenie w dół. Mam grunt na łodzi. Spojrzałem w górę na maszt i była wokół niego niebieska aureola – jak to się nazywa, Ogień Świętego Elma?

„Powiedziałem wszystkim, żeby nie dotykali niczego metalowego. Poczułem szarpnięcie, gdy musiałem chwycić kierownicę”.

Dzwonek Bibb

Tabliczka z dzwonem okrętowym George'a M. Bibba

Dzwon okrętowy z kutra straży przybrzeżnej USA George M. Bibb siedzi w klasie kapitana Slate'a. Kiedy kuter został wycofany ze służby i rozebrany przed zatopieniem wraz ze statkiem siostrzanym jako sztuczna rafa w Keys, znajomy Slate'a kupił dzwon.

Prawdziwie modna jest tam taka opowieść: „Ed Uditis miał biznes antyków morskich. Kiedy dostał dzwonek, powiedział mi, że ma coś dla mnie i czy chciałbym to mieć? Powiedziałem, że tak, a on dał mi ten dzwonek, pierwotnie z Bibb".

Nurkowie na pokładzie zatopionego statku pamiętają czasy, gdy statek dumnie służył, a jego dzwon jest teraz konserwowany przez pioniera nurkowania, który nadal dzieli się swoim doświadczeniem w nauczaniu na Florida Keys.

Skip Dawson nadal nurkuje, używając oryginalnego zestawu dwuosobowego Sea Hunt Lloyda Bridgesa

Polowanie na morze emitowany w latach 1958–1961. Kapitan Skip Dawson, technik naprawczy serialu Slate, ma oryginalne podwójne zbiorniki Lloyda Bridgesa, te same, których używano w serialu, i nurkuje z nimi – kolejna żywa legenda, której doświadczenie w oceanach i pod ich powierzchnią zyskało światowy szacunek i podziw.

Przygody nurkowe kapitana Slate'a znajduje się przy Highway 1, Tavernier na Mile Marker 90.7 nad oceanem.

