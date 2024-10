Inauguracyjne targi GO Diving Show ANZ zostały dobrze przyjęte w Sydney

Po latach oczekiwań na coroczne, kompleksowe targi nurkowe, skierowane do nurków rekreacyjnych, nurków swobodnych i nurków technicznych, targi GO Diving Show ANZ w końcu wypełniły tę lukę, organizując inauguracyjne wydarzenie na Sydney Showground w Australii w dniach 28–29 września.

Teren wystawowy w Sydney wybrano ze względu na jego lokalizację. Jest on otoczony przedmieściami i łatwo dostępny dzięki bezpośrednim połączeniom kolejowym i autostradzie z centrum Sydney. Na miejscu znajduje się wiele miejsc parkingowych oraz wiele innych udogodnień (hotele, restauracje itp.).

Te pierwsze targi bardzo przypominały pierwsze targi w Wielkiej Brytanii, z podobną liczbą odwiedzających – nieco poniżej 3,000 osób w ciągu dwóch dni – i podobną liczbą wystawców. Oczekujemy takiego samego wzrostu rok do roku, jaki miał miejsce na targach w Wielkiej Brytanii, ponieważ wydarzenie staje się bardziej popularne i dołącza do niego więcej producentów, agencji szkoleniowych, sprzedawców detalicznych itp. – wariant brytyjski, który jest już w piątym roku, rozrósł się do ponad 10,000 10,500 m kw. i powitał ponad 2024 XNUMX osób na swoim wydarzeniu w XNUMX r.

Krótki przegląd inauguracyjnych targów GO Diving Show ANZ

W powietrzu wyczuwało się podekscytowanie zarówno wśród wystawców, jak i odwiedzających, z których wielu ustawiło się w kolejce przed targami w sobotni poranek, nie mogąc doczekać się otwarcia drzwi. Ta radosna, pozytywna atmosfera utrzymywała się przez cały weekend.

Targi nurkowania GO Diving Show ANZ powrócą na Sydney Showground w większej i lepszej formie 13-14 Wrzesień 2025, więc zapisz datę w swoim kalendarzu.

Zwiedzający ustawiają się w kolejce do wejścia na halę wystawową w sobotni poranek

Tak więc pierwsza edycja GO Diving Show ANZ okazała się niewątpliwym sukcesem, ale nie wierzcie nam tylko na słowo – poniżej znajdziecie szczegółowy raport z pierwszej ręki autorstwa PT Hirschfielda z wydarzenia:

PT Hirshfield: Australia świętowała swój pierwszy nowy coroczny pokaz nurkowania 28-29 września w Sydney Olympic Park – i było wspaniale! Bilety na ten pierwszy rok były bezpłatne, przyciągając rejestracje tysięcy nurków i entuzjastów oceanu dzięki bogatemu i różnorodnemu programowi w ciągu dwudniowego wydarzenia.

GO Diving Show (GODS) ANZ – sponsorowane przez magazyn Scuba Diver ANZ, Underwater Australasia, Vanuatu Tourism Office, Dive Photo Guide, PADI i UW Images – to satelitarne targi niezwykle popularnego, pięcioletniego pokazu w Wielkiej Brytanii. Oba wydarzenia są koordynowane przez Rork Media, trzon marki magazynu Scuba Diver. Dyrektor redakcyjny Rork Media, Mark Evans, wyjaśnia: „Staramy się zachować ten sam klimat, trochę tak jak robimy to w przypadku międzynarodowych wersji magazynu w Wielkiej Brytanii, Ameryce Północnej, Australii/Nowej Zelandii (i w Niemczech, które mają się ukazać w styczniu 2025 r.). Wszystkie mają tę samą markę, ale magazyn w każdym kraju jest szyty na miarę danego kontynentu.

„Zrobiliśmy to samo z pokazem nurkowania. Podstawowy wygląd i struktura pokazu są bardzo podobne do tych w Wielkiej Brytanii – jak to mówią, „jeśli coś działa, nie naprawiaj tego” – ale dodaliśmy kilka lokalnych elementów.

„Nie ma znaczenia, czy jesteś początkującym, doświadczonym nurkiem rekreacyjnym, prawdziwym technikiem, weteranem czy fotografem podwodnym, tutaj każdy znajdzie coś dla siebie w przyjaznym otoczeniu”.

Przez cały weekend wiele stoisk cieszyło się dużym zainteresowaniem odwiedzających

W przeciwieństwie do wielu innych wydarzeń, które odbywają się po raz pierwszy i mogą być dotknięte problemami wieku dziecięcego, GODS ANZ było odważne i wypolerowane od samego początku, działało płynnie i dostarczało mnóstwo tego, czego chcieli jego goście. Widzowie ustawili się w kolejce przed miejscem imprezy, zanim drzwi się otworzyły, chętni na rozpoczęcie „Australijskiego Wydarzenia Nurkowego Roku”. Od samego początku czuć było wyczuwalne podekscytowanie.





Prezentacje na światowej klasy głównej scenie

GODS zaoferowało szeroki wybór wysokiej jakości lokalnych i międzynarodowych mówców. Ponad 40 wykładów cieszyło się dużym zainteresowaniem na jednocześnie zaprogramowanej Main Stage, Photo, ANZ/Inspiration i Tech Stages.

Najtrudniejszą częścią weekendu było podjęcie decyzji, do której publiczności się zgłosić, biorąc pod uwagę, że w tym samym czasie występowało tak wielu znakomitych mówców. (Na szczęście program został opublikowany z dużym wyprzedzeniem w magazynie Scuba Diver ANZ oraz na stronie internetowej GO Diving Show, co pozwoliło uczestnikom na wcześniejsze zaplanowanie swoich ruchów).

Dyskusja panelowa z udziałem wszystkich mówców Main Stage zakończyła weekend w niedzielne popołudnie. Od lewej: Steve Backshall, Pete Mesley, Jill Heinerth, Liz Parkinson i dr Richard Harris

Brytyjski wojownik dzikiej przyrody, autor, prezenter telewizyjny i dokumentalny Steve Backshall był główną atrakcją. Światowej klasy mówca z fachowo dobranymi i bardzo angażującymi prezentacjami, Steve dzielił się spektakularnymi materiałami filmowymi w oba dni. Jego wykłady skupiały się na nurkowaniu z rekinami i „nauce mówienia po wielorybie”.

Inni mówcy na głównej scenie to tajski ratownik jaskiniowy dr Richard Harris, który mówił o atrakcyjności nurkowania technicznego. Zauważył: „Odkryłem, że GO Diving różni się od innych pokazów nurkowania. Jest tam dużo więcej nacisku na rekreację, co bardzo mi się podoba.

„Dobrze jest wygłaszać wykłady na temat nurkowania technicznego dla tych, którzy mogą być początkującymi nurkami. Otwiera im to oczy na świat możliwości wykraczających poza pływanie wokół rafy z jednym zbiornikiem, jeśli chcą zrobić coś innego. Jest niesamowite plemię naprawdę interesujących ludzi w nurkowaniu, z którymi spędziłem życie. Uwielbiam zachęcać innych do tego, aby się w to zaangażowali”.

Steve Backshall w pełnym rozkwicie

Poranny pokaz mocnego pełnometrażowego dokumentu Naysa Baghaia Diving Into the Darkness – po którym nastąpiła sesja pytań i odpowiedzi z kanadyjską pionierką nurkowania jaskiniowego, Jill Heinerth, został bardzo dobrze przyjęty. Jill przedstawiła osobno najdłuższą podwodną jaskinię Kanady i odkrycie statku Shackletona Quest.

Rozmowy eksploratora wraków Lust4Rust z Nowej Zelandii Pete’a Mesleya dotyczyły odległych lokalizacji i bezpieczeństwa na pokładzie, a także projektu Truk Lagoon Baseline. Rozmyślając o GODS, Pete powtórzył odczucia wielu uczestników: „To jak powiew świeżego powietrza. Jest dużo energii. Miło jest przebywać w otoczeniu pozytywnych, podobnie myślących ludzi”.

Legenda nurkowania swobodnego i kaskaderka z Los Angeles, Liz Parkinson, współpracowała bezpośrednio z Jamesem Cameronem, Hugh Jackmanem, Sigourney Weaver i wieloma innymi czołowymi aktorami i reżyserami. Opowiedziała o nauczaniu talentów Hollywood i TV nurkowania swobodnego lub nurkowania z akwalungiem, a także o pełnieniu ról związanych z bezpieczeństwem w branży filmowej i telewizyjnej (jej nagrania z podwodnych wyczynów kaskaderskich były niesamowite!).

Obserwowanie interakcji pięciu światowej klasy prezenterów podczas porywającego i zabawnego panelu finałowego na głównej scenie, moderowanego przez konferansjera Anthony'ego Gordona, potwierdziło najwyższy poziom programu GODS.

Było kilka okazji do nurkowania w wirtualnej rzeczywistości



Bufet rozmów

Prelegenci byli równie wybitni na trzech mniejszych scenach. Scena ANZ/Inspiration prezentowała wykłady na temat lokalnych i międzynarodowych miejsc nurkowych, zdrowia nurkowego, odnalezienia wraku statku Endeavour i angażowania kolejnego pokolenia nurków. Dwudziestojednoletnia dyrektorka kursu PADI Holly Wakely (ma ponad 2,000 zalogowanych nurkowań!) uosabiała ducha tej sceny.

Na scenie technicznej odbyły się prezentacje na temat archeologii, nurkowania jaskiniowego i wrakowego oraz zdrowia i bezpieczeństwa nurków. Popularnymi prezenterami byli: Human Factors Mike Mason, twórca filmu Avatar John Garvin i zawsze zabawny David Strike.

David Strike na scenie technologicznej

Photo Stage szczyciło się szeregiem inspirujących prezentacji popularnych lokalnych i międzynarodowych fotografów Dona Silcocka, Talii Greis, Nigela Marsha i innych. Wykład Amerykanina Mike'a Barticka na temat nurkowania w czarnych wodach był wypełniony spektakularnymi obrazami, podkreślającymi, jak ten gatunek często przynosi odkrycia naukowe.

Mike podsumował: „W programie była dobra energia. Społeczność nurkowa w Australii jest naprawdę silna. Zorganizowanie takiego wydarzenia tutaj jest ważne dla społeczności i branży”.



Hałas na targach

Jak na większości targów, największe zainteresowanie panowało w wyprzedanej hali targowej, gdzie ponad 100 stoisk prezentowało świat nurkowania.

Reprezentowani byli lokalni i międzynarodowi operatorzy nurkowi, zarządy turystyczne, agencje szkoleniowe, sprzedawcy detaliczni, producenci, organizacje ochrony przyrody i non-profit. Szczególnie liczne były ośrodki nurkowe i statki mieszkalne poszukujące możliwości wejścia na rynek australijski, a także mnóstwo sprzętu do fotografii podwodnej.

Kevin Purdy z All Star Liveaboards rozmawia z potencjalnymi klientami

Właścicielka stoiska i prezenterka Deborah Dickson-Smith z Diveplanit podzieliła się: „GO Diving Show przerosło wszelkie oczekiwania. Mieliśmy tu duże tłumy i byliśmy bardzo zajęci ludźmi, którzy chcieli dowiedzieć się, dokąd pojechać następnym razem”.

Steve Martin z Digital Diver zgodził się: „Było niezwykle pracowicie. Po otwarciu drzwi nie mieliśmy przerwy aż do 3:30”.

Jednym z najpopularniejszych stoisk w weekend było stoisko VIZ, grupa na Facebooku z siedzibą w Sydney, licząca 15 tys. członków, którzy chcą być na bieżąco z lokalnymi warunkami do nurkowania. Założyciel Marco Bordieri wyjaśnia: „Targi nurkowe były niesamowitą okazją do spotkania się dla Vizzerów. Na stoiskach jest tak wiele rzeczy. Można z łatwością spędzić pół dnia, oglądając je wszystkie”.

Było mnóstwo sprzętu na wystawie, który można było obejrzeć i kupić





Konkurs fotograficzny

Zwycięzcy konkursu Underwater Awards Australasia 2024 – dzielący pulę nagród o wartości 55 tys. dolarów w ośmiu kategoriach (Sydney, wody australijskie i międzynarodowe, smartfon, portfolio, Environmental Take 3 i Reels) – zostali ogłoszeni na scenie fotograficznej w sobotnie popołudnie.

Nagrodę Best in Show otrzymał Gabriel Guzman za zdjęcie ryby skorpeny na tle rozbłysku słońca. Zdjęcie to zostało wybrane z zwycięskiego portfolio Gabriela, obejmującego podobne tematy, wraz z kilkoma innymi wyróżnieniami i nagrodami. Był to znakomity wynik dla Guzmana, szczególnie że był to pierwszy konkurs fotograficzny, w którym brał udział.

Wystawa zwycięzców konkursu Underwater Awards Australasia cieszyła się ogromnym zainteresowaniem przez cały weekend

Koordynator konkursu Brett Lobwein doświadczył GODS z niemal każdej strony, w tym jako operator stoiska, prezenter i członek publiczności podczas różnych prezentacji: „Społeczność wyszła i naprawdę to wsparła. Pierwszego dnia było mnóstwo ludzi. Miałem w sumie około czterech minut, kiedy nikogo nie było na naszych stoiskach. To po prostu tak dobre dla branży, z fantastycznymi sponsorami i lokalną społecznością nurkową. Ludzie przylecieli, żeby wziąć udział z międzystanu”.



Łączymy społeczność nurkową

Uczestniczka QLD, Sally Gregory, podzieliła się: „Te targi nurkowe były świetne. Spotkałam się z wieloma osobami, których nie widziałam od lat; ludźmi, których znałam, kiedy wszyscy zaczynaliśmy w branży nurkowej w wieku 20 lat. Przychodzi też wielu nowych ludzi i tak wiele nowych i interesujących elementów sprzętu, których nigdy nie wyobrażaliśmy sobie, kiedy zaczynaliśmy”.

Uczestnik, dr Bill Gladstone, powtórzył komentarze wielu innych uczestników: „To ekscytujące przebywać wśród tylu wspaniałych, podobnie myślących osób zajmujących się nurkowaniem”.

Czołg demonstracyjny był punktem centralnym obu dni





Wydarzenie przyjazne rodzinie

Większość wystaw nurkowych ma problem z tym, aby być naprawdę przyjaznymi dla rodziny, ale GO Diving starało się sprostać wymogom. Oferowanie bezpłatnych biletów usunęło jedną z barier utrudniających uczestnictwo. W Trade Hall Spot A Shark oferowało przyjazne dla dzieci zabawy i zajęcia edukacyjne. Doświadczenie nurkowania VR na szwedzkim wraku Marsa – znajdującym się na głębokości 75 m – zapewniło wciągające doświadczenie bez konieczności moczenia się.

Nostalgia spotkała się z edukacją, gdy Shark in a Bus Aquatic Museum (autobus Leyland z 1957 r. prezentujący kolekcję dziedzictwa, w tym zachowanego pięciometrowego rekina białego, skamieniałości i wiele innych) miało na celu edukację na temat gatunku ze szczególnym uwzględnieniem ochrony. Była to jedyna atrakcja na pokazie nurkowania, na którą trzeba było kupić bilet, a opłata za wstęp wynosiła 5 USD.

Muzeum Rekina w Autobusie było zajęte przez cały weekend

Zarówno dzieci, jak i dorośli z przyjemnością oglądali długi, wąski zbiornik demonstracyjny, w którym odbywały się pokazy freedivingu, nurkowania syren, nurkowania w konfiguracji sidemount oraz podwodne pokazy dronów.

Gdy w niedzielne popołudnie pokaz dobiegał końca, redaktor Scuba Diver ANZ i koordynator wydarzenia Adrian Stacey podsumował: „To było fantastyczne. Opinie wystawców, gości i prelegentów były naprawdę pozytywne. Wspaniale było zobaczyć wiele rodzin w ten weekend, więc miejmy nadzieję, że kolejne pokolenie nurków również. Wszyscy cieszyli się, że mogliśmy spotkać się pod jednym dachem. To przerosło nasze oczekiwania”.



Zamykanie myśli

Roczny pokaz nurkowania w Australii był od dawna oczekiwany. To ekscytujące, że GO Diving Show wypełnia lukę i tworzy tak silne wydarzenie inauguracyjne, skierowane do jak najszerszej publiczności nurkowej. Wydarzenie to z pewnością będzie się rozwijać i prosperować w miarę jak będzie się ugruntowywać w nadchodzących latach.

Mark Evans z Rork Media ma ostatnie słowo dla każdego, kto wybrał nurkowanie zamiast uczestnictwa w GO Diving Show: „Wiem, że samo nurkowanie jest tutaj świetne, jednak można nurkować w większość weekendów – wszyscy ci prelegenci, wystawcy i atrakcje są tutaj tylko przez ten jeden weekend. Po tym inauguracyjnym pokazie wiele firm nurkowych przyszło do nas i powiedziało: „Powinniśmy tu być, przyjedziemy w przyszłym roku”, więc upewnij się, że zapiszesz to sobie w kalendarzu na przyszły rok, zapowiada się epicko”.

Zdjęcia: PT Hirschfield, Mark Evans i Robert Smith, RJS Foto