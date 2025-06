Inspirujący fotograf podwodny Todd Thimios na targach GO Diving Show ANZ

Ceniony fotograf podwodny Todd Thimios wystąpi na głównej scenie podczas GO Pokaz nurkowania ANZ w Sydney we wrześniu.

Specjalizujemy się w naprawach fotografia podwodna i przewodnictwo nurkowe, Todd ma tytuł licencjata nauk morskich i niedawno wydał swoją pierwszą książkę, Ultimate Dive Sites. Doświadczony instruktor rebreatherów o obiegu zamkniętym, Todd jest również certyfikowanym pilotem głębinowej łodzi podwodnej i ma na swoim koncie ponad 100 nurkowań na głębokości do 1,000 m.

Pochodzący z Cairns Todd mieszkał/pracował na wyspie Lord Howe przez sześć lat, zanim został przewodnikiem nurkowym i planistą wypraw na prywatnych superjachtach, opływając świat z klientami pragnącymi odkrywać „listę marzeń” miejsc do nurkowania. Obecnie mieszka w Byron Bay z żoną i dwiema małymi córkami.

Pokaz nurkowania GO ANZ

To coroczne wydarzenie, odbywające się w tym roku na 6-7 września na Wystawa w Sydney w Olympic Park, ma na celu pokazanie tego, co najlepsze w naszym podwodnym świecie każdemu, począwszy od nowicjuszy, którzy rozważają rozpoczęcie nurkowania lub ukończyli kursy na poziomie podstawowym, przez nurków zaawansowanych, aż po nurków technicznych i weteranów CCR nie jeden.

Istnieje szereg scen – Scena Główna, Scena Główna Zdjęcia Stage, Australia/Nowa Zelandia Stage, Inspiration Stage i Tech Stage – gdzie wystąpią dziesiątki mówców z całego świata, a także wiele interaktywnych atrakcji dla młodych i starszych, od wrażeń z nurkowania VR, basenu demonstracyjnego, basenu do próbnego nurkowania i wiele innych.

Wokół scen i obiektów znajdować się będzie szeroka gama wystawców, od izb turystycznych i touroperatorów po kurorty, apartamenty, trening agencje, sprzedawcy detaliczni, producenci i organizacje zajmujące się ochroną przyrody.

Zdobądź bilety już teraz!

Bilety na GO Diving Show ANZ są już w sprzedaży i możesz skorzystać z promocji Oferta earlybird 2 za 1 do 9 września – możesz odwiedzić nas ze swoim kumplem/przyjacielem/partnerem/małżonkiem za jedyne $12, a dzieci do lat 16 wchodzą za darmo, co czyni to miejsce idealnym na rodzinny dzień. Na miejscu jest mnóstwo miejsc parkingowych, a dojazd do obiektu jest łatwy i można skorzystać z wielu opcji transportu, więc zapisz daty w kalendarzu już teraz i przygotuj się na epicki weekend, podczas którego będziesz świętować wszystkie formy nurkowania.