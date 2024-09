Zapraszamy na ekskluzywny pokaz filmu „Nurkowanie w ciemność”

Cieszymy się, że inauguracja GO Pokaz nurkowania ANZ (28-29 września w Sydney Showground) rozpocznie się w dobrym stylu – ekskluzywnym pokazem na głównej scenie fenomenalnego, nagradzanego dokumentu Diving Into The Darkness.

Dołącz do nas o 9.45 rano na Main Stage w sobotni poranek i przygotuj się na jeden z najwspanialszych dokumentów, jakie obejrzałem w ostatnich latach (przeczytaj moją pełną recenzję poniżej). Co jeszcze lepsze, zaraz po pokazie, Jill Heinerth sama zaszczyci scenę główną, by dać niesamowitą prezentację. Reżyser Nie, Baghai będzie również obecny na pokazie, występując w sobotnie popołudnie na scenie ANZ / Inspiration.

Nurkowanie w ciemność

Recenzja: Nurkowanie w ciemności

Marka Evansa: Kiedy pierwszy raz usłyszałem o Nurkowanie w ciemność, Bardzo chciałem go zobaczyć osobiście, zwłaszcza że skupia się na mojej przyjaciółce i legendzie nurkowania Jill Heinerth. Jej historia od dawna zasługiwała na pokazanie, a teraz, gdy miałem okazję zobaczyć ją na własne oczy, mogę potwierdzić, że filmowiec Nays Baghai prześcignął samego siebie, tworząc ostateczny dokument – ​​naprawdę zasługuje na wszystkie pochwały, które otrzymał w krótkim czasie od premiery.

Film zdobył już nagrodę dla najlepszego filmu dokumentalnego na tegorocznym Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Santa Barbara oraz nagrodę za wybitną doskonałość na imprezie Dokumenty bez Granic.

Heinerth, kanadyjski odkrywca, jeden z najwybitniejszych żyjących nurków jaskiniowych, brał udział w najbardziej wymagających i cieszących się największą popularnością wyprawach, od badania najdłuższych jaskiń świata w Meksyku po odkrywanie gigantycznych jaskiń uformowanych z gór lodowych na Antarktydzie.

Kadr z filmu Nurkowanie w ciemności

W zestawieniu z niektórymi z tych epickich nurkowań, przedstawionymi za pomocą klipów i archiwalnych ujęć, 96-minutowy dokument zawiera intymne wywiady i animowane retrospekcje z młodości Heinerth, pomagające zrozumieć jej motywację do podejmowania tak ekstremalnych wyzwań.

Ponad 100 jej przyjaciół zginęło w głębinach, ale ona utrzymuje, że każda przygoda przybliża ją o krok do stania się kobietą, którą chciała poznać jako dziecko.

Zawsze uważałem, że istnieją dwa rodzaje nurków – ci, którzy kochają nurkowanie jaskiniowe, i ci, którzy tego nie lubią – i zdecydowanie należę do tej drugiej kategorii. Zawsze było coś w jaskiniach, co przyprawiało mnie o dreszcze, a Diving Into The Darkness nie zmieniło mojego zdania!

Kadr z filmu Nurkowanie w ciemności

Oglądając niesamowite ujęcia Jill swobodnie sunącej przez systemy jaskiń ozdobione stalaktytami, stalagmitami i innymi topograficznymi osobliwościami, przy spektakularnie dobrej widoczności, muszę przyznać, że zacząłem odczuwać odrobinę pokusy.

Ale potem inne fragmenty – zwłaszcza wstrząsający moment zagubienia się w jaskini, wyjątkowo dobrze sfilmowany przez Naysa i jego zespół (wiecie doskonale, że to rekonstrukcja omawianego incydentu, ale jest tak dobrze nakręcony, że serce zaczyna walić, gdy człowiek zostaje wciągnięty w sytuację) – powściągam chwilowe szaleństwo i znów jestem w kategorii nurków „będę się trzymać wraków, ścian i raf”!

Jill Heinerth to porywająca mówczyni, jeśli masz szczęście zobaczyć ją na scenie, a jej charyzma i osobowość wychodzą z filmu tak, jakby siedziała tuż przed tobą. Uzupełniają to umiejętności filmowania Naysa Baghaia, który z pewnością wie, jak uchwycić epickie sceny na kamerze. To zdecydowanie jeden z najlepszych dokumentów skupiających się na nurkowaniu, jakie widziałem od wielu lat.

Zapraszamy na ekskluzywny pokaz filmu Nurkowanie w ciemność 5

