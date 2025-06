Poznaj Wielką Rafę Południową w Australii z dr Elodie Camprasse

Dr Elodie Camprasse jest ekologiem morskim, którego pasją jest nurkowanie, fotografia podwodna i komunikacji naukowej, a na scenie ANZ/Inspiration Stage będzie opowiadać o różnorodności biologicznej Wielkiej Rafy Południowej Idź pokaz nurkowania we wrześniu.

Uznanie Elodie dla oceanu i chęć ochrony życia morskiego wywodzą się z nauki nurkowania jako nastolatka. Po ukończeniu doktoratu z ekologii ptaków morskich na Deakin University, kierowała inicjatywami mającymi na celu łączenie ludzi z lokalnym środowiskiem i zwiększanie opieki nad światem morskim.

W ramach swoich badań kierowała również realizacją programu nauki obywatelskiej, którego celem jest zebranie danych na temat tajemniczych olbrzymich krabów pająkowatych i ich corocznych zgromadzeń na Wielkiej Rafie Południowej.

Elodie pracuje również jako konsultantka ds. środowiska i bierze udział w prestiżowym programie Homeward Bound, którego celem jest wzmocnienie pozycji kobiet w dziedzinie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM), zwiększając ich umiejętności i widoczność, aby lepiej chronić planetę.

Elodie powiedziała: „Około 70% Australijczyków mieszka w promieniu 50 km od Wielkiej Rafy Południowej. Mimo to niewielu z nas wie o jej obecności, nie mówiąc już o jej znaczeniu i wyjątkowym życiu morskim. Ta część świata (południowe wybrzeże Australii) jest domem dla większości gatunków, których nie można znaleźć nigdzie indziej na świecie, a także gatunków, które wykonują spektakularne zachowania, takie jak gody mątwy w Australii Południowej lub zbieractwo krabów pająkowatych w różnych częściach Victorii, Tasmanii i Australii Południowej. Mimo to to życie morskie pozostaje niedostatecznie zbadane!

„Zanurz się ze mną, aby dowiedzieć się o niesamowitych stworzeniach Wielkiej Rafy Południowej i adaptacjach, które czynią je dziwacznymi i wyjątkowymi. Zainspirujesz się do działania i przyczynisz się do lepszego zrozumienia tych gatunków, co pomoże im lepiej je chronić”.

Pokaz nurkowania GO ANZ

To coroczne wydarzenie, odbywające się w tym roku na 6-7 września na Wystawa w Sydney w Olympic Park, ma na celu pokazanie tego, co najlepsze w naszym podwodnym świecie każdemu, począwszy od nowicjuszy, którzy rozważają rozpoczęcie nurkowania lub ukończyli kursy na poziomie podstawowym, przez nurków zaawansowanych, aż po nurków technicznych i weteranów CCR nie jeden.

Istnieje szereg scen – Scena Główna, Scena Główna Zdjęcia Stage, Australia/Nowa Zelandia Stage, Inspiration Stage i Tech Stage – gdzie wystąpią dziesiątki mówców z całego świata, a także wiele interaktywnych atrakcji dla młodych i starszych, od wrażeń z nurkowania VR, basenu demonstracyjnego, basenu do próbnego nurkowania i wiele innych.

Wokół scen i obiektów znajdować się będzie szeroka gama wystawców, od izb turystycznych i touroperatorów po kurorty, apartamenty, trening agencje, sprzedawcy detaliczni, producenci i organizacje zajmujące się ochroną przyrody.

Zdobądź bilety już teraz!

Bilety na GO Diving Show ANZ są już w sprzedaży i możesz skorzystać z promocji Oferta earlybird 2 za 1 do 9 września – możesz odwiedzić nas ze swoim kumplem/przyjacielem/partnerem/małżonkiem za jedyne $12, a dzieci do lat 16 wchodzą za darmo, co czyni to miejsce idealnym na rodzinny dzień. Na miejscu jest mnóstwo miejsc parkingowych, a dojazd do obiektu jest łatwy i można skorzystać z wielu opcji transportu, więc zapisz daty w kalendarzu już teraz i przygotuj się na epicki weekend, podczas którego będziesz świętować wszystkie formy nurkowania.