Mark Powell skupia się na wyzwaniach, przed którymi stoi szkolenie nurkowe

Instruktor techniczny i ewaluator Mark Powell będzie obecny na scenie ANZ/Inspiration Idź pokaz nurkowania we wrześniu w Sydney, gdzie dyskutowaliśmy na temat nieskuteczności szkoleń i tego, co możemy zrobić, aby to naprawić.

Mark po raz pierwszy zetknął się z nurkowaniem w wieku dziesięciu lat, kiedy wykonał próbne nurkowanie w lokalnym basenie. Od tamtej pory był zafascynowany. Nauczył się nurkować w 1987 roku i nurkuje do dziś. Nurkował w Morzu Czerwonym, Kostaryce, Sri Lance, Kalifornii, Zatoce Meksykańskiej, na Bliskim Wschodzie, w lagunie Truk, atolu Bikini i… Karaiby i na Morzu Śródziemnym. Jednak najlepiej czuje się w wodach wokół Wielkiej Brytanii, gdzie znajdują się jedne z najlepszych miejsc do nurkowania wrakowego na świecie.

Mark został instruktorem w 1994 roku i od tego czasu aktywnie prowadzi szkolenia. W 2002 roku założył Dive-Tech, ośrodek specjalizujący się w nurkowaniu technicznym, z zamiarem zapewnienia najwyższej jakości szkoleń w zakresie nurkowania technicznego.

Mark jest ewaluatorem instruktorów TDI/SDI, dyrektorem ds. rozwoju globalnego i członkiem Global Training Advisor Panel TDI/SDI. Reprezentuje również TDI/SDI w szeregu międzynarodowych grup normalizacyjnych, takich jak BSI, ISO i RSTC. Regularnie publikuje artykuły w wielu czasopismach nurkowych i występuje jako prelegent na konferencjach nurkowych na całym świecie.

W 2008 roku Mark opublikował „Deco for Divers”, cieszący się uznaniem przegląd teorii i fizjologii dekompresji. Szybko stał się on standardowym podręcznikiem w tej dziedzinie i jest polecany przez wiele agencji nurkowania technicznego.

W 2019 roku Mark wydał kolejną książkę zatytułowaną Technical Diving – An Introduction.

To coroczne wydarzenie, odbywające się w tym roku na 6-7 września na Wystawa w Sydney w Olympic Park, ma na celu pokazanie tego, co najlepsze w naszym podwodnym świecie każdemu, począwszy od nowicjuszy, którzy rozważają rozpoczęcie nurkowania lub ukończyli kursy na poziomie podstawowym, przez nurków zaawansowanych, aż po nurków technicznych i weteranów CCR nie jeden.

Istnieje szereg scen – Scena Główna, Scena Główna Zdjęcia Stage, Australia/Nowa Zelandia Stage, Inspiration Stage i Tech Stage – gdzie wystąpią dziesiątki mówców z całego świata, a także wiele interaktywnych atrakcji dla młodych i starszych, od wrażeń z nurkowania VR, basenu demonstracyjnego, basenu do próbnego nurkowania i wiele innych.

Wokół scen i obiektów znajdować się będzie szeroka gama wystawców, od izb turystycznych i touroperatorów po kurorty, apartamenty, trening agencje, sprzedawcy detaliczni, producenci i organizacje zajmujące się ochroną przyrody.

