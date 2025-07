Mark Tozer omawia „zaginione statki” w porcie Darwin

Nurek techniczny i obrońca przyrody Mark Tozer będzie mówił o „zaginionych statkach” w porcie Darwin podczas swojego wystąpienia na scenie technicznej GO Pokaz nurkowania ANZ w Sydney we wrześniu.

Niezależnie od pogody Mark spaceruje po wybrzeżach Australii Południowej – jego wieloletnia miłość do oceanu jest głęboka. Dorastając w Birkenhead w Australii Południowej, Mark spędzał weekendy jako dziecko na nurkowaniu w Semaphore, rozpalając pasję, która doprowadziła do ponad 8,000 nurkowań na całym świecie.

Doświadczony nurek od 1988 r., Mark eksploruje głębokie wraki i tajemnicze miejsca, używając zaawansowanych rebreatherów, mieszanej mieszanki gazowej i nieustraszonej ciekawości. Od wraków z II wojny światowej w Darwin Harbour po legendarne głębiny Truk Lagoon, SS President Coolidge z Vanuatu i Palau, dokumentuje podwodną historię z precyzją i starannością.

Poświęcenie Marka nie kończy się na nurkowaniu. Jest partnerem biznesowym Rodney Fox Shark Expeditions z Andrew Foxem, dając nurkom szansę na bezpieczne spotkanie z rekinami białymi, jednocześnie wspierając ważne badania. Jego praca na rzecz ochrony przyrody obejmuje założenie Dive for Cancer w 2013 r. – zbieranie funduszy dla Cancer Council – i uruchomienie Rodney Fox & Mark Tozer Museum and Research Centre, immersyjnego muzeum poświęconego życiu morskiemu, dziedzictwu nurkowemu i edukacji oceanicznej.

W 2022 roku Mark dołączył do Sharks and Rays Australia (SARA) jako dyrektor, opowiadając się za działaniami mającymi na celu ochronę najbardziej niezrozumianych gatunków morskich w Australii.

Niezależnie od tego, czy kieruje działaniami na rzecz ochrony środowiska, nurkuje z takimi legendami jak dr Sylvia Earle, czy też inspiruje kolejne pokolenie obrońców oceanów, Mark Tozer niezmiennie przekuwa pasję w działanie – zarówno pod wodą, jak i na lądzie.

Pokaz nurkowania GO ANZ

To coroczne wydarzenie, odbywające się w tym roku na 6-7 września na Wystawa w Sydney w Olympic Park, ma na celu pokazanie tego, co najlepsze w naszym podwodnym świecie każdemu, począwszy od nowicjuszy, którzy rozważają rozpoczęcie nurkowania lub ukończyli kursy na poziomie podstawowym, przez nurków zaawansowanych, aż po nurków technicznych i weteranów CCR nie jeden.

Istnieje szereg scen – Scena Główna, Scena Główna Zdjęcia Stage, Australia/Nowa Zelandia Stage, Inspiration Stage i Tech Stage – gdzie wystąpią dziesiątki mówców z całego świata, a także wiele interaktywnych atrakcji dla młodych i starszych, od wrażeń z nurkowania VR, basenu demonstracyjnego, basenu do próbnego nurkowania i wiele innych.

Wokół scen i obiektów znajdować się będzie szeroka gama wystawców, od izb turystycznych i touroperatorów po kurorty, apartamenty, trening agencje, sprzedawcy detaliczni, producenci i organizacje zajmujące się ochroną przyrody.

