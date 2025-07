Michael Aw zwraca uwagę na ochronę środowiska

at 10: 00 am

Michael Aw jest znaną postacią w fotografia podwodna, eksploracji i ochrony oceanów, a on zabierze głos Zdjęcia Scena przy GO Pokaz nurkowania ANZ w Sydney we wrześniu.

Michael kieruje działaniami mającymi na celu podnoszenie świadomości na temat problemów morskich i promowanie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska. Ponadto pełni funkcję dyrektora wykonawczego Deep Hope Inc., organizacji, którą założył wspólnie z dr Sylvią Earle w celu opracowywania pojazdów podwodnych do eksploracji głębin morskich.

Doceniono jego wybitny wkład w sztukę, przyznając mu prestiżową nagrodę NOGI i przyjęto go do grona członków Amerykańskiej Akademii Sztuki i Nauk Podwodnych.

Jest również członkiem Explorers Club, co świadczy o jego wiedzy i przywództwie w tej dziedzinie. Z pasją do eksploracji, Michael poprowadził cztery ekspedycje flagowe w rejony Antarktydy i Arktyki, wnosząc cenne spostrzeżenia na temat tych odległych i dziewiczych środowisk.

Jako płodny autor, Michael napisał 40 książek o różnych aspektach oceanu, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniami z globalną publicznością. Jego prace zyskały szerokie uznanie, zdobywając ponad 68 międzynarodowych nagród fotograficznych i uznanie jako jednego z najbardziej wpływowych fotografów przyrody na świecie w rankingu Outdoor Photographer.

Michael jest założycielem Asian Geographic and OceanNEnvironment Ltd, organizacji pozarządowej zarejestrowanej w Environment Australia. Za pośrednictwem tych platform nadal działa na rzecz ochrony środowiska morskiego i inspiruje innych do włączenia się w działania na rzecz ochrony naszych oceanów dla przyszłych pokoleń.

Jest również producentem i reżyserem kilku filmów i utworów muzycznych filmy; 24 godziny pod tęczowym morzem – Malediwy były jego pierwszym dokument o jego 24-godzinnych nurkowaniach na podwodnej rafie, wyprodukowany dla National Geographic Channel w 2001 roku. Jego najnowszym filmem jest 2099 Power in Us, opowiadający o działaniach na rzecz klimatu mających na celu osiągnięcie zerowej emisji netto do 2035 roku.

Michael Aw rzuca światło na ochronę środowiska 2

Pokaz nurkowania GO ANZ

To coroczne wydarzenie, odbywające się w tym roku na 6-7 września na Wystawa w Sydney w Olympic Park, ma na celu pokazanie tego, co najlepsze w naszym podwodnym świecie każdemu, począwszy od nowicjuszy, którzy rozważają rozpoczęcie nurkowania lub ukończyli kursy na poziomie podstawowym, przez nurków zaawansowanych, aż po nurków technicznych i weteranów CCR nie jeden.

Istnieje szereg scen – Scena Główna, Scena Główna Zdjęcia Stage, Australia/Nowa Zelandia Stage, Inspiration Stage i Tech Stage – gdzie wystąpią dziesiątki mówców z całego świata, a także wiele interaktywnych atrakcji dla młodych i starszych, od wrażeń z nurkowania VR, basenu demonstracyjnego, basenu do próbnego nurkowania i wiele innych.

Wokół scen i obiektów znajdować się będzie szeroka gama wystawców, od izb turystycznych i touroperatorów po kurorty, apartamenty, trening agencje, sprzedawcy detaliczni, producenci i organizacje zajmujące się ochroną przyrody.

Zdobądź bilety już teraz!

Bilety na GO Diving Show ANZ są już w sprzedaży i możesz skorzystać z promocji Oferta earlybird 2 za 1 do 9 września – możesz odwiedzić nas ze swoim kumplem/przyjacielem/partnerem/małżonkiem za jedyne $12, a dzieci do lat 16 wchodzą za darmo, co czyni to miejsce idealnym na rodzinny dzień. Na miejscu jest mnóstwo miejsc parkingowych, a dojazd do obiektu jest łatwy i można skorzystać z wielu opcji transportu, więc zapisz daty w kalendarzu już teraz i przygotuj się na epicki weekend, podczas którego będziesz świętować wszystkie formy nurkowania.