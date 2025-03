Michelle Cove, Rosemary Lunn i Anne Hasson – członkinie Galerii Sław Nurkowania 2025

9: 57 am

Osoby przyjęte w 2025 r. – Michelle Cove, Rosemary Lunn i Anne Hasson – do prestiżowej Międzynarodowej Galerii Sław Nurkowania (ISDHF) są wyjątkowe, ponieważ po raz pierwszy w historii wszystkie członkinie zostały przyjęte w poczet kobiet.

Nagroda ISDHF została założona w 2000 roku przez Ministerstwo Turystyki Wysp Kajmańskich i honoruje liderów branży nurkowej, którzy przyczynili się do sukcesu nurkowania rekreacyjnego na całym świecie poprzez innowacje i postęp w obszarach turystyki nurkowej, projektowania sprzętu, bezpieczeństwa nurkowania, inkluzywności, eksploracji, przygody, innowacji i nie tylko.

Wśród tegorocznych nominowanych znaleźli się Simone Melchoir-Cousteau (Francja) i Women Divers Hall of Fame (Stany Zjednoczone) jako wczesne pionierki, Michelle Cove (Bahamy), Anne Hasson (Stany Zjednoczone) i Rosemary E. Lunn (Wielka Brytania) jako członkinie oraz Hidy Yu Hiu-Tung (Hongkong) jako pionierka, która jest nową kategorią w ISDHF.

Dołączają one do innych znanych kobiet z branży w ISDHF, w tym Jill Heinerth (2020), dr Eugenie Clark (2010) i Cathy Church (2008).

Osoby przyjęte w roku 2025 zostaną oficjalnie wprowadzone do Galerii Sław podczas ceremonii, która odbędzie się na Kajmanach 20 września 2025 r.

Tegoroczni laureaci zostali wybrani ze względu na ich znaczący wkład w rozwój branży nurkowej:

Michelle Cove (Bahamy)

Michelle Cove odegrała kluczową rolę w rozwoju Stuart Cove's Dive Bahamas w jedną z największych operacji nurkowych na Karaibach. Zabezpieczyła i rozwinęła koncesje na sporty wodne i nurkowanie dla głównych partnerów, takich jak Atlantis Resort, Baha Mar, Carnival Cruise Lines i kluby prywatne. Pod jej kierownictwem firma opracowała różnorodną ofertę, w tym SCUBA, SNUBA, SEA TREK, SUB (Submersible Underwater Bubble), nurkowanie z rurką, sporty wodne oraz podwodną fotografię i wideo, udostępniając światowej klasy oceaniczne doświadczenia odwiedzającym na całym świecie.

Michelle, doświadczona liderka nurkowania z rekinami, jest dożywotnią orędowniczką bezpieczeństwa rekinów, edukacji i ochrony środowiska morskiego. Jej współpraca z PEW Environmental Group i Bahamas National Trust doprowadziła do utworzenia Bahamas Shark Sanctuary w 2011 r., pierwszego tego typu na Atlantyku. Była również główną orędowniczką działań na rzecz świadomości inwazyjnych ryb skorpenokształtnych i ich eradykacji, a także ochrony koralowców, wdrażania szkółek i inicjatyw związanych z nasadzeniami, aby pomóc w przywróceniu ważnych ekosystemów rafowych.

Michelle Cove

Michelle, instruktorka nurkowania PADI Open Water Scuba, zapoznała niezliczoną liczbę nurków z pięknem Bahamów, inspirując do ochrony oceanów. Odegrała kluczową rolę w zakładaniu organizacji Ocean Watch Bahamas i Children on the Reef, których celem jest edukacja młodzieży z Bahamów na temat oceanu, wspieranie karier w branży sportów wodnych i ochrony środowiska morskiego.

Ekspertyza Michelle obejmuje przemysł filmowy i telewizyjny, gdzie szkoliła wiele osobowości telewizyjnych i filmowych w nurkowaniu i pełniła funkcję nurka bezpieczeństwa, talentu przed kamerą i kaskadera. Jej praca obejmuje duże produkcje, takie jak James Bond, Into the Blue, Flipper oraz projekty dla Discovery Channel, National Geographic, BBC Natural History Unit, Food Network i History Channel.

Obecnie firma Michelle, Resort Lifestyle Ltd, jest właścicielem i zarządcą Albany and Lyford Cay Watersports, oferując najwyższej klasy atrakcje związane z nurkowaniem, snurkowaniem i sportami wodnymi na Bahamach.

Anne Hasson (Stany Zjednoczone Ameryki)

Pionierskie wysiłki Anne Hasson zrewolucjonizowały branżę nurkowania na pokładzie statku, wprowadzając na rynek słynny Cayman Aggressor w 1984 r. Jako wiceprezes Aggressor Adventures, Anne nadzoruje działy rezerwacji, marketingu i reklamy, utrzymując integralność i wizerunek marki i tożsamości korporacyjnej 41-letniej firmy. Obecnie Aggressor Adventures wyznacza nowe standardy dla turystyki nurkowej i przygodowej na całym świecie.

Pod jej kierownictwem Aggressor Adventures rozszerzyło swoją działalność o 24 międzynarodowe jachty nurkowe, autorskie domki, rejsy obserwacyjne ptaków i rejsy rzeczne, działające w najlepszych lokalizacjach, takich jak Bahamy, Belize, Kajmany, Galapagos, Egipt, Malediwy i inne.

Anna Hasson

Jako pełna pasji orędowniczka zrównoważonego nurkowania, Anne promuje przyjazne dla środowiska praktyki podróżnicze, aby chronić ekosystemy morskie we wszystkich lokalizacjach Aggressor. Odgrywa również kluczową rolę w ustanawianiu wysokich standardów obsługi klienta, umacniając pozycję Aggressor Adventures jako światowego lidera w branży turystycznej.

Anne zasiada również w zarządzie fundacji Sea of ​​Change Foundation, która przyczynia się do ochrony przyrody na świecie. Została też przyjęta do Galerii Sław Kobiet Nurków (2010).

Rosemary Lunn (Wielka Brytania)

Przyjęcie Rosemary Lunn do grona honorowych stypendystów stanowi kamień milowy w historii, gdyż jest ona pierwszą Brytyjką, która dostąpiła tego zaszczytnego wyróżnienia.

Rosemary, wnosząc dziesiątki lat doświadczenia i angażując się w różnorodne działania, odegrała kluczową rolę w kształtowaniu branży nurkowej. Jest cenioną profesjonalistką, utalentowaną dziennikarką, mówczynią, edukatorką, organizatorką wydarzeń oraz orędowniczką bezpieczeństwa nurkowania i edukacji w tym zakresie.

Rosemary jest doświadczoną instruktorką nurkowania, posiada certyfikaty PADI IDC Staff Instructor, BSAC Advanced Instructor oraz nurka Trimix i CCR. Może pochwalić się bogatym doświadczeniem w nauczaniu w Wielkiej Brytanii i za granicą.

Jej wpływ wykracza poza nurkowanie rekreacyjne i techniczne – jest pierwszą cywilną osobą niebędącą członkiem sił zbrojnych i pierwszą kobietą-nurkiem, która dołączyła do brytyjskiego Ministerstwa Obrony jako część Zespołu ds. Standardów Nurkowania Obronnego.

Rozmaryn Lunn

Rosemary, innowatorka w dziedzinie nurkowania technicznego, była współzałożycielką synpozjum nurkowania technicznego i zaawansowanego EUROTEK, założycielką TEKDiveUSA i koordynowała Rebreather Forum 3 w imieniu AAUS, DAN i PADI.

Pełniła funkcję członka zarządu Scuba Industries Trade Association (SITA) i zasiada w British Diving Safety Group (BDSG), gdzie nadal kształtuje standardy branżowe i najlepsze praktyki.

Jej wybitne osiągnięcia zostały docenione, m.in. przyznaniem jej nagrody SSI Platinum Diver Award. Jest ona również członkiem stowarzyszonym Women Divers Hall of Fame.

Pierwsi pionierzy

Simone Melchoir-Cousteau z Francji jest powszechnie uznawana za pierwszą kobietę nurkującą i akwanautkę oraz ukochaną żonę i partnerkę legendarnego oceanografa, Jacques'a-Yves'a Cousteau. Była kluczowa w jego współwynalezieniu Aqualunga, rewolucyjnego wynalazku, który zmienił nurkowanie, zapoznając go z inżynierem i finansowaniem.

Odegrała kluczową rolę w nabyciu Calypso, słynny statek badawczy rodziny Cousteau, który odegrał kluczową rolę w operacji na morzu. Kalipso wczesne wyprawy, sprzedawała rodzinne klejnoty i futra, aby kupić paliwo i niezbędne instrumenty nawigacyjne dla statku. Była znana jako „La Bergere”, Pasterka, ponieważ przez 40 lat pełniła funkcję pielęgniarki, psychiatry i matki dla całkowicie męskiej załogi.

W 1963 roku Simone przeszła do historii, stając się pierwszą na świecie kobietą akwanautką, gdy odwiedziła podmorski habitat Conshelf II w Morzu Czerwonym. Jej dziedzictwo jako pionierki nurkowania i eksploracji oceanów nadal inspiruje pokolenia odkrywców i obrońców przyrody na całym świecie.

Simone Melchoir-Cousteau

Amerykańska Galeria Sław Kobiet Nurków, której celem jest docenianie i honorowanie wkładu kobiet nurków oraz wspieranie kolejnego pokolenia nurków, jest międzynarodową, non-profitową, zawodową organizacją honorową, której członkowie reprezentują szeroki wachlarz dziedzin, w tym sztukę, naukę, medycynę, eksplorację i technologię, archeologię podwodną, ​​biznes, media, szkolenia i edukację, bezpieczeństwo, nurkowanie komercyjne i wojskowe, nurkowanie swobodne i sporty podwodne.



WDHOF wprowadziło swoją pierwszą klasę 71 członków w 2000 r., w tym niektóre z najbardziej wpływowych kobiet w historii nurkowania, takie jak dr Sylvia Earle, znana oceanograf, i dr Eugenie Clark, znana jako „Shark Lady”, docenione za ich przełomowy wkład w naukę o morzu i eksplorację. Od 2024 r. w Hall jest 260 członków, pochodzących z 30 stanów i terytoriów USA oraz 22 krajów na całym świecie.

Galeria sław nurków kobiet

Trailblazer

Hidy Yu Hiu-Tung z Hong Kongu jest cenioną międzynarodową aktorką i modelką z ponad 19-letnim doświadczeniem w nurkowaniu, łączącą pasję do oceanu z dynamiczną karierą w oczach opinii publicznej. Jako certyfikowana instruktorka nurkowania, nurek techniczny i nurek swobodny, Hidy Yu nie tylko opanowała sztukę eksploracji podwodnej, ale także stała się oddaną orędowniczką ochrony środowiska morskiego.

W 2011 r. została mianowana rzeczniczką Miss Scuba International, wykorzystując swoje wpływy do promowania ochrony ekosystemów morskich. Jej zaangażowanie w rzecznictwo oceanów pogłębiło się w 2016 r., kiedy została ambasadorką Asia Dive Expo (ADEX), gdzie nadal prowadzi fascynujące wykłady na temat ochrony środowiska morskiego dla międzynarodowej publiczności.

Hidy Yu Hiu Tung

Hidy Yu podejmuje bezpośrednie działania na rzecz ochrony środowiska morskiego, od 2019 r. kierując akcjami oczyszczania sieci widm w Hongkongu. W 2023 r. została mianowana ambasadorką sieci widm w ADEX Singapore i przeprowadziła niezwykłą, 23-godzinną, nieprzerwaną akcję oczyszczania oceanów w stanie Sabah, podkreślając swoje zaangażowanie w konkretne działania na rzecz ochrony środowiska.

Wkład Hidy w społeczność nurkową i ochronę środowiska został nagrodzony wieloma prestiżowymi wyróżnieniami, m.in. nagrodą Industry Advocator Rising Star Award na targach ADEX China w 2018 r. oraz nagrodą NAUI Outstanding Service Award w 2021 r.

W 2024 r. Hidy Yu była współzałożycielką Bling Bling Ocean Foundation, organizacji zaangażowanej w promowanie ochrony oceanów poprzez inicjatywy charytatywne i działalność edukacyjną. Wykorzystując swoją platformę jako osoby publicznej, nieustannie podnosi świadomość na temat krytycznych problemów środowiskowych i organizuje regularne działania na rzecz ochrony środowiska.