Misja Blue Planet: astronauta na nurkowaniu

Może przeszła już na emeryturę ze swojego dawnego życia na orbicie, ale kosmonautka i nurek NICOLE STOTT wciąż ma misję – uświadomić nam wszystkim istotne powiązania między kosmosem a naszym wodnym światem. Rozmawia ze Stevem Weinmanem

Goście ośrodka COMO Cocoa Island na Malediwach mieli niedawno przyjemność gościć podczas nurkowania nie kogo innego, jak doświadczoną astronautkę – osobę, która w swoim życiu doświadczyła wszystkiego, od nurkowań dryfowych, przez nurkowania na siedząco, aż po spacery kosmiczne.

Nawet po tylu dekadach ery kosmicznej, w czasach, gdy zamożni obywatele odbywają własne, ulotne podróże poza stan nieważkości, zawodowi kosmonauci i kosmonautki wciąż stanowią rzadkość.

Nicole Stott z kolei cieszyła się nurkowaniem przy rafie koralowej Oceanu Indyjskiego i miała nową okazję do dyskusji na swój ulubiony temat: liczne powiązania między oceanami i kosmosem.

COMO Cocoa Island, miejsce niedawnego obozu astronautów na wyspie (COMO Cocoa Island)

Ośrodek w Południowym Atolu Male, z 33 willami na wodzie, gościł „Wyspowy Obóz Astronautów”, a pobyt Nicole był owocem współpracy COMO z dwiema inicjatywami bliskimi jej sercu: Space For A Better World i Space For Art Foundation.

W towarzystwie instruktorów z centrum nurkowego PADI Cocoa Island, Nicole i goście zwiedzali takie miejsca, jak rafa Shambhala, położona niedaleko ośrodka, oraz Bay Reef, położona w lagunie o głębokości 12 metrów, na której znajduje się mnóstwo raf koralowych.

Ulubieńcami nurków były miejscowe zwierzęta morskie: rekiny rafowe czarnopłetwe, wargacze Napoleona, a także żółwie szylkretowe i zielone, a także mureny, wargacze wschodnie, olbrzymie małże, ryby z rodziny błazenowate, krewetki czyściciele, ryby z rodziny skorpenokształtnych, ryby z rodziny skrzydlicowatych i ryby z rodziny motyli.

Nicole Stott eksploruje rafę (COMO Cocoa Island)

Wypatrując żółwia (COMO Cocoa Island)

Po nurkowaniu goście mogli zjeść kolację z Nicole pod gwiazdami i kontynuować dyskusje do późnych godzin nocnych.

„Mieliśmy szczęście uczestniczyć w tych obozach astronautów na wyspach w kilku TAK JAKpięknych miejsc na całym świecie”, mówi Nicole. „Jedną z rzeczy, które kochamy w tej pracy z COMO, jest to, że rozumieją związek między morzem a przestrzenią kosmiczną – że żyjemy na planecie oceanicznej.

„Doceniają, że dzieci odwiedzające ich miejsca zasługują na wartościowe doświadczenie i zapraszają dzieci z lokalnych społeczności do udziału. Jest to dla nas bardzo ważne – i jeśli nie mogą zabrać lokalnych dzieci do ośrodka, priorytetowo traktują dotarcie do lokalnych szkół i społeczności.

„Jesteśmy również bardzo wdzięczni, że te miejsca dają nam możliwość nurkowania w wodzie i brania udziału w działaniach na rzecz ochrony środowiska, takich jak odbudowa raf koralowych, sadzenie namorzynów i sprzątanie plaż”.

Samotny rekin (COMO Cocoa Island)

Spóźniony na nurkowanie

Nicole Stott discovered scuba a little late in life, she says. “I was in my 30s and a group of friends I worked with at the Kennedy Space Centre all went to PADI classes together. Then we all did our first Otwarta woda check-out dive together on Delray Beach.

„Cały czas powtarzałem, że nie mogę uwierzyć, że tak długo czekałem z nurkowaniem!”

That was half a lifetime ago. I Love New York-born Nicole, now 61, might have been working for NASA but it would take some time before she was selected to be an astronaut. “I think I always appreciated the connection between what we experience in the ocean and what we experience from space,” she says. “Turns out to be more connected than I expected.”

Jej kariera nabrała rozpędu w 1987 r., kiedy uzbrojona w dyplom inżyniera lotnictwa dołączyła do Pratt & Whitney jako inżynier ds. projektowania konstrukcji. Szybko przeszła do NASA w Kennedy na Florydzie, a w 1998 r. przeniosła się do Johnson Space Centre w Houston w Teksasie.

Selection as a NASA mission specialist in 2000 meant two years of trening and evaluation before being assigned to the Astronaut Office Station Operations Branch. Space was beckoning, and Nicole finally became flight engineer on International Space Station expeditions 20 and 21, and a mission specialist on the connected Space Shuttle missions in 2009 and 2011.

Nicole Stott, astronautka (NASA)

Pierwsza z tych misji ISS obejmowała jej udział w pierwszym spacerze kosmicznym, a także była ostatnią członkinią załogi ekspedycji, która powróciła na Ziemię za pomocą wahadłowca kosmicznego. Łącznie spędziła 104 dni w kosmosie.

„Każdy astronauta jest nurkiem”

Kariera Nicole w NASA trwała 27 lat, ale gdy w 2015 r. przeszła na emeryturę, nie miała zamiaru siedzieć z założonymi rękami – jej doświadczenia w kosmosie i akwalungu postawiły ją przed misją.

She had continued to scuba dive, though she had never felt the need to progress through the PADI ranks and remains an Otwarta woda Diver to this day, albeit one with some very esoteric experiences under her belt.

Obejmują one liczne nurkowania w laboratorium neutralnej pływalności NASA (NBL) w Johnson, stanowiące przygotowanie do stanu nieważkości i spacerów kosmicznych, a także nabywanie zaawansowanych umiejętności w ramach przygotowań do nurkowania saturacyjnego w podmorskim ośrodku badawczym Aquarius na Florydzie.

Nicole is prepared for a NBL trening dive (NASA)

„W dzisiejszych czasach każdy astronauta jest nurkiem – lub zostaje nim, gdy zostanie wybrany” – mówi Nicole. Większość jej rekreacyjnego nurkowania miała miejsce u wybrzeży południowej karaibskiej wyspy Bonaire. „Jest tak łatwo dostępna i tak piękna ze wszystkich powodów, dla których nurkujemy – kolorów i różnorodności życia”.

Nowe doświadczenia zawsze są atrakcyjne, a Malediwy znalazły się w tej kategorii. „To dla mnie bardzo interesujące, jak różne może być życie i piękno w różnych miejscach na Ziemi – zawsze porównuję nurkowania do tego, czego doświadczyłem na Bonaire.

„Dla mnie to, co sprawia, że ​​każde miejsce jest moim ulubionym, to ludzie, z którymi mogę nurkować. Szczególnie lubię nurkować z moim synem – nurkuje i kocha to odkąd miał 11 lat”. Nurkiem jest również mąż Nicole, urodzony na Wyspie Man „przedsiębiorca kosmiczny” Christopher. Para mieszka w St. Petersburgu na Florydzie.

„Nie możesz po prostu wskoczyć do statku kosmicznego”

Misja Aquarius Undersea Research Habitation w 2006 r. była dla Nicole „wyjątkowym doświadczeniem”. Jako członek załogi w projekcie NEEMO 9 (NASA Extreme Environment Mission Operations) pracowała na głębokości z pięcioma innymi akwanautami przez 18 dni.

„Było coś niezwykłego w życiu i doświadczaniu podziwu i zachwytu nad 'przestrzenią wewnętrzną'” – wspomina.

Nicole Stott poza Aquariusem podczas misji NEEMO 9 (NASA)

To Aquarius zapewnił to, co uważa za najlepszy odpowiednik życia i pracy w kosmosie. „Gdy przebywasz na głębokości 60 stóp [18 m] w habitacie przez godzinę, twoje ciało jest tak nasycone azotem, że nie możesz po prostu bezpiecznie dopłynąć do powierzchni. Przebywanie tam przez dłuższy czas, w tym ekstremalnym środowisku, było zarówno fizycznie, jak i psychicznie tak blisko, jak to tylko możliwe, do przestrzeni kosmicznej.

„Nie możesz po prostu wyjść na zewnątrz bez specjalnego sprzętu, aby przetrwać – sprzętu do nurkowania / skafandra kosmicznego. Nie możesz po prostu wyskoczyć na powierzchnię, jeśli coś pójdzie nie tak – najpierw musisz ustawić zarówno załogę, jak i pojazd w bezpiecznej konfiguracji, tak jak w kosmosie, gdzie nie możesz po prostu wskoczyć do statku kosmicznego za każdym razem, gdy coś pójdzie nie tak.

Członkowie załogi NEEMO 9 (NASA)

„Ograniczona przestrzeń, komunikacja z zespołem kontroli misji, jedzenie, minimalne podejście do tego, co jest naprawdę potrzebne do przetrwania i rozwoju, nauka, którą uprawiamy – wszystko to jest podobne w obu miejscach. A eksploracja, podziw i zdumienie!

„Żartujemy, że możemy żyć i pracować w przestrzeni wewnętrznej – otoczeni przez naszą planetę – aby przygotować się do życia i pracy w przestrzeni zewnętrznej – gdzie otaczamy planetę”.

„Przyjemność jest bólem”

Could any other experience ever beat extra-vehicular activity – a spacewalk – for thrills? For Nicole everything from the trening onwards was a joy. “Pokochałem to!" ona mówi.

W laboratorium neutralnej pływalności „bardzo fajnie było móc zanurkować, przygotowując się do spaceru kosmicznego, i to w miejscu, gdzie woda jest tak czysta, że ​​przypomina powietrze, a do tego nurkować w basenie wokół stacji kosmicznej”.

Aktywność pozaziemska nad błękitną planetą (NASA)

„Nurkowanie jest prawdopodobnie tym, co najbardziej zbliża cię do stanu nieważkości, zwłaszcza jeśli dobrze sobie poradzisz z uzyskaniem neutralnej pływalności podczas nurkowania. Nurkowanie w NBL z pewnością sprawdza się równie dobrze, jak myślę, że możemy to zrobić w wodzie tutaj na Ziemi, ale nadal masz opór wody oraz ciężar i bezwładność skafandra kosmicznego.

„Praca w 300-funtowym [136 kg] skafandrze w wodzie jest prawdopodobnie najtrudniejszym fizycznie zajęciem, jakie kiedykolwiek robiłem – przyjemność to ból.

„Na szczęście całą tę pracę i wyzwania w basenie można pokonać w kosmosie, niemal bez wysiłku, w warunkach mikrograwitacji – cieszę się, że nie jest odwrotnie.

„Samo nurkowanie w NBL wokół sprzętu stacji kosmicznej w basenie wprowadza cię w naprawdę wspaniały stan psychiczny i wywołuje oczekiwanie na to, jak to będzie unosić się w skafandrze kosmicznym wśród prawdziwego sprzętu w kosmosie.

„Naprawdę nie ma lepszego sposobu na zapoznanie się z zewnętrzną częścią statku kosmicznego, stacji kosmicznej i zewnętrznym sprzętem niż bliskie i osobiste obcowanie z tym wszystkim w basenie. Mamy fajne laboratorium VR, które również pomaga.

„Dla mnie spacer kosmiczny jest bardzo podobny do nurkowania z innego powodu – to jedno z tych doświadczeń, które naprawdę trudno opisać i jest o wiele bardziej niesamowite, niż można sobie wyobrazić. Gorąco polecam oba!”

Machanie podczas EVA na ISS 128 (NASA)

Alarm awaryjny

Nicole trening has helped her to steer clear of any unwelcome “extreme” space or scuba experiences, “but definitely things have gone wrong or not as planned in both places. It’s why we prepare so much for all the things we think or know can go wrong.

„Jednym z moich najwspanialszych momentów w kosmosie był pierwszy raz, gdy o 3 nad ranem usłyszałem dźwięk alarmu alarmowego i zobaczyłem, jak pięknie nasza załoga wydostała się z przedziałów załogi, przywitała wszystkich i zabrała się do pracy, aby rozwiązać problem w sposób, w jaki byliśmy szkoleni na Ziemi.

“I think my PADI trening and later preparation for the NEEMO mission did the same for me in the underwater environment. Situational awareness – for your buddy, your equipment, your environment – are key in both sea and space. I’d argue that situational awareness pays off to the benefit of all in all environments.”

Nicole jedzie na linie w Aquarius (NASA)

W Londynie wziąłem udział w jednym z pierwszych spotkań z cyklu szeroko zakrojonych dyskusji, które mają zostać zorganizowane przez Nicole i jej współpracowników. Tym razem odbyło się ono w Muzeum Nauki.

Być może wciąż na etapie eksperymentalnym, wydarzenie to padło ofiarą własnego sukcesu – przyciągnęło na scenę tak wielu wysoko wykwalifikowanych gości, że ograniczenia czasowe zredukowały szanse na przeprowadzenie między nimi jakiejkolwiek merytorycznej debaty.

Jednak w miarę trwania wydarzenia, zaczęto coraz skuteczniej dostrzegać zawiłe powiązania między eksploracją kosmosu a eksploracją mórz naszej błękitnej planety.

Jednym z najważniejszych wniosków dla mnie był ogromny zakres, w jakim obecnie badamy i monitorujemy oceany w najdrobniejszych szczegółach naukowych, korzystając z przeglądów satelitarnych. Nicole jest przekonana, że ​​wszystkie wysiłki w kosmosie przynoszą korzyści na Ziemi, jak opisano w jej książce Powrót na Ziemię, czyli „Czego życie w kosmosie nauczyło mnie o naszej planecie i naszej misji jej ochrony”.

Ławice ryb na Malediwach (COMO Cocoa Island)

W tym samym czasie, co wydarzenie w Muzeum Nauki, dwie organizacje non-profit Nicole współpracowały z trzecią, Ocean Kultura Życie, aby przejąć duże ekrany w Piccadilly za pomocą obrazów przedstawiających życie morskie, wzywając osoby prywatne, korporacje i rządy do „przyłączenia się do walki o ochronę kluczowych ekosystemów Ziemi”.

Akwarele w kosmosie

Nicole opisuje swoją Kosmos dla lepszego świata jako „łączenie ciekawości kosmosu z powagą kosmosu”, podczas gdy Fundacja Przestrzeń dla Sztuki ma na celu „zjednoczenie globalnej społeczności dzieci poprzez podziw i zachwyt nad eksploracją kosmosu oraz uzdrawiającą moc sztuki”.

Była astronautka była pierwszą osobą, która malowała akwarelami w kosmosie. „Moja sztuka jest inspirowana podziwem i zdumieniem, których doświadczam wszędzie”, mówi.

„Widok Ziemi z kosmosu, mój statek kosmiczny, widok kolorowego spodu Aquariusa, niesamowite stworzenia, które widzimy podczas naszych nurkowań, góry lodowe na Antarktydzie – inspiracja wokół nas jest nieograniczona. Jesteśmy na bardzo celowej misji, aby zainspirować ludzi do zrozumienia, że ​​cała praca, którą wykonujemy w kosmosie, ostatecznie służy dobru całego życia na Ziemi”.

Trio orlenic (COMO Cocoa Island)

Zastanawiałem się, czego ludzie, których Nicole spotyka na swoich wydarzeniach, najbardziej chcieli się dowiedzieć o kosmosie i swoich doświadczeniach tam?

„Szczególnie nurkowie interesują się podobieństwami między nurkowaniem a przebywaniem w kosmosie. To oni również zdają się pytać, dlaczego wydajemy więcej pieniędzy w kosmosie niż tutaj, na naszej planecie, w oceanie, na eksplorację i rozwiązywanie naszych planetarnych wyzwań.

„Uwielbiamy te rozmowy, ponieważ dają nam okazję do mówienia o tym, że to, co robimy w kosmosie, jest „poza Ziemią, dla Ziemi” – że wszystko, co tam robimy, ostatecznie służy poprawie życia na Ziemi.

„Dokonujemy pomiarów podstawowych parametrów naszej planety z kosmosu – są to najważniejsze informacje, których potrzebujemy, aby zrozumieć stan oceanów i naszej planety w ogólności – co pozwoli nam rozwiązać nasze największe planetarne wyzwania.

„A nurkowie, tak jak wszyscy, są zainteresowani tym, jak to jest być człowiekiem biorącym udział w załogowym locie kosmicznym”.

Cienka niebieska linia

Lutjan niebieskopaskowany (COMO Cocoa Island)

Czy spędzanie czasu w kosmosie zmieniło Nicole? „Tak, nie sądzę, że można być człowiekiem i pojechać w miejsce takie jak kosmos, doświadczyć tego niezwykłego punktu widzenia, nie zmieniając się na lepsze” – mówi.

„Myślę, że to samo dotyczy nurkowania. Podróż w kosmos i nurkowanie – w zasadzie każde niesamowite i cudowne doświadczenie – powinno być traktowane jako wezwanie do działania.

„Nawiązujesz połączenie z planetą w zupełnie nowy sposób. Doceniasz prostą – a jednak, jak twierdzę, przekonującą – rzeczywistość tego, kim i gdzie wszyscy jesteśmy w kosmosie razem.

„Żyjemy na planecie oceanicznej. Wszyscy jesteśmy Ziemianami. Jedyną granicą, która ma znaczenie, jest cienka niebieska linia atmosfery, która otula i chroni nas wszystkich.

Nicole Stott nurkuje w kosmosie (NASA)

„A ostatecznym wezwaniem do działania jest to, abyśmy wszyscy zaakceptowali swoją rolę jako członkowie załogi, a nie pasażerowie statku kosmicznego Ziemia – dzięki temu będziemy mogli stworzyć przyszłość dla wszelkiego życia na Ziemi, która będzie tak piękna, jak wygląda z kosmosu.

„Dla nas wszystkich tutaj na Ziemi, nie potrafię wyrazić słowami, jak niesamowite jest zanurzenie się pod wodą i doświadczenie przestrzeni wewnętrznej – zrozumienie wzajemnych powiązań całego życia na Ziemi, doświadczenie piękna i rozwijanie większego doceniania podziwu i zachwytu, które otaczają nas każdego dnia.

„Musimy po prostu otworzyć nasze serca i umysły i podjąć ryzyko!”

