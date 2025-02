Projekt Big Blue Bag Monty’ego Hallsa

at 10: 00 am

Prezenter telewizyjny, autor i podróżnik Monty Halls przedstawi zwiedzającym Idź pokaz nurkowania w marcu do swojego Wielkiego Błękitu Torba obywatelski projekt ochrony środowiska morskiego.

Monty jest byłym oficerem Royal Marines, który pracował dla Nelsona Mandeli podczas procesu pokojowego na początku lat 1990. Opuścił Marines, aby poświęcić się karierze w ekspedycjach, podróżować dziennikarstwo i biologię, uzyskując tytuł licencjata z wyróżnieniem i zdobywając kwalifikacje biologa morskiego.

Jego stopień naukowy został sfinansowany poprzez prowadzenie wypraw, z których najbardziej godną uwagi była wyprawa międzynarodowego zespołu do zatopionego miasta u wybrzeży Indii w 2002 r. W tym okresie poprowadził również cztery wyprawy do Afryki Południowej, trzy do Malawi, aby zbadać ekosystem jeziora i zbadać kłusownictwo na płaskowyżu Nyika, oraz jedną do Afryki Południowej, aby nurkować w poszukiwaniu dowodów prehistorycznych osad w systemach jaskiń u wybrzeży Przylądka. Za swoją pracę został odznaczony Medalem Bisha za zasługi dla eksploracji przez Scientific Exploration Society.

W 2003 r. Monty założył własną firmę ekspedycyjną, w ciągu czterech lat odbył cztery rejsy dookoła globu, szukając najwspanialszych spotkań na oceanie. To przyciągnęło uwagę producentów telewizyjnych, którzy wybrali go na konkurenta w sztandarowym programie Channel 4 Superhumans, test dla elitarnych wykonawców, rywalizujących w serii wyzwań opracowanych przez centrum testowe QinetiQ. Monty wygrał ten konkurs i był poszukiwany do prowadzenia kolejnych serii dla Channel 4, National Geographic, History Channel, Channel 5 i BBC.

Najbardziej znany jest z trzech seriali BBC2 Great Escapes, w których mieszkał na zachodnim wybrzeżu Szkocji i Irlandii ze swoim psem Reubenem. Prowadził również wielokrotnie nagradzany serial Great Barrier Reef.

Monty napisał kilka książek i jest stałym współpracownikiem magazynów i gazet, z których wiele wyraża jego entuzjazm dla świata przyrody. Jest również ambasadorem różnych grup ochrony środowiska i otrzymał honorowy doktorat od Plymouth University.

Duża niebieska torba

Wielki niebieski Torba Projekt ma na celu umożliwienie osobom w każdym wieku i z różnych środowisk bezpośredniego przyczynienia się do ochrony dróg wodnych i oceanów. Uczestnicy/społeczności otrzymają specjalnie zaprojektowany „Big Blue Torba', który zawiera łatwe do naśladowania protokoły, umożliwiające im zbieranie ważnych danych na temat zdrowia morskiego, w tym zanieczyszczenia mikroplastikiem, bioróżnorodności gatunków, temperatury wody i śmieci przybrzeżnych. Zebrane dane zostaną przesłane do globalnej, ogólnodostępnej bazy danych, przyczyniając się do ważnych badań, które informują o działaniach na rzecz ochrony przyrody na całym świecie.

Pokaz nurkowania GO

Pokaz nurkowania GO – jedyny konsumpcyjny sklep nurkowy i podróżować show w Wielkiej Brytanii – powraca do NAEC Stoneleigh 1–2 marca 2025 r., tuż przed rozpoczęciem nowego sezonu, i obiecuje weekend pełen interaktywnych, edukacyjnych, inspirujących i zabawnych treści.

Oprócz sceny głównej – tym razem gwiazdą telewizyjną, autorem i podróżnikiem Stevem Backshallem, który powraca na GO Diving Show po kilku latach nieobecności, a także przeszkolonym przez NASA akwanautą NEEMO i szefem badań naukowych w DEEP Dawn Kernagis, innym prezenterem telewizyjnym, autorem i ulubieńcem Montym Hallsem, dr Timmym Gambinem, który opowie o bogatym dziedzictwie morskim i wojennym Malty, a także dynamicznym duecie odkrywców Rannva Joermundsson i Maria Bollerup, które opowiedzą o swojej niedawnej wyprawie Buteng w Indonezji – ponownie odbędą się dedykowane sceny do nurkowania w Wielkiej Brytanii, nurkowania technicznego, fotografia podwodna i inspirujące opowieści. Andy Torbet ponownie poprowadzi główną scenę, a także wygłosi prezentację na temat wyzwań związanych z filmowaniem nurkowania technicznego na potrzeby programów telewizyjnych.

Oprócz scen dostępnych jest wiele interaktywnych elementów – niezmiennie popularna jaskinia, gigantyczny basen do nurkowania, wciągające nurkowanie w wirtualnej rzeczywistości z wrakami, warsztaty wstrzymywania oddechu i ćwiczenia wychodzenia na linię, strefa biologii morskiej, a także nowość na rok 2025 – możliwość wypróbowania swoich sił w mapowaniu wraków z Nautical Archaeology Society i ich „wrakiem statku” – wszystko rozsiane wśród stale rosnącej liczby stoisk od biur podróży, producentów, trening agencje, ośrodki wypoczynkowe, statki mieszkalne, centra nurkowe, sprzedawcy detaliczni i wiele więcej.

W tym roku również Konkurs NoTanx Zero2Hero zajmując centralne miejsce. W tym konkursie, skierowanym do początkujących freediverów, początkowo weźmie udział 12 kandydatów trening z Marcusem Greatwoodem i zespołem NoTanx w Londynie pod koniec lutego. Następnie pięciu wybranych finalistów będzie rywalizować na targach GO Diving Show w weekend marcowy, w tym w sesjach statycznego nurkowania bezdechowego w basenie, aby wyłonić zwycięzcę, który otrzyma tygodniowy wyjazd do Marsa Shagra Eco-Village, dzięki uprzejmości Oonasdivers. Kliknij tutaj aby zarejestrować się i wziąć udział w konkursie.

Bilety w przedsprzedaży już dostępne!

Kup już teraz swój bilet całodniowy £17.50 + opłata rezerwacyjna i bądź gotowy na edukacyjne, ekscytujące i inspirujące doświadczenie! Albo z tak wieloma mówcami w ciągu dwóch dni, plus wszystkie interaktywne wystawy i wystawców do odwiedzenia, dlaczego nie zrobić z tego weekendu i nie kupić dwudniowego biletu na £25 + opłata rezerwacyjna? Ceny biletów grupowych dla 10+ osób są również dostępne, jeśli przyjeżdżasz z członkami swojego centrum/klubu. Zarezerwuj bilety na stronie internetowej Go Diving Show.

I jak zawsze, cena biletu obejmuje bezpłatny parking. A osoby poniżej 16 roku życia wchodzą za darmo, więc zabierzcie dzieci na wspaniały rodzinny dzień!