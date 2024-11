Paraolimpijczyk podnosi świadomość zagrożeń dla raf koralowych

Mieszkańcy Wielkiej Brytanii łatwo zapominają o rafach koralowych, jednak nowe badania zlecone przez markę SHEBA wykazały, że 75% dorosłych Brytyjczyków jest zaniepokojonych stanem raf koralowych na świecie, podczas gdy prawie połowa (48%) twierdzi, że wie niewiele lub w ogóle nic na temat roli, jaką rafy koralowe odgrywają w utrzymaniu zdrowia mórz.

Kolejne 72% wskazało zmianę klimatu jako największe postrzegane zagrożenie dla raf koralowych, przy czym prawie jedna piąta (18%) uważa, że ​​nie ma nadziei na ich uratowanie, a jedna czwarta jest niepewna. W nowym filmie orędowniczka oceanów i paraolimpijska pływaczka Ellie Simmonds ożywia ruch programu Sheba Hope Grows poprzez wciągające opowiadanie historii, wzywając i inspirując Wielką Brytanię i inne kraje do podnoszenia świadomości i podejmowania działań w celu zachowania i przywrócenia piękna naszych oceanów.



Ellie powiedziała: "Choć rafy koralowe na świecie wydają się tak odległe od Wielkiej Brytanii, skutki zmian klimatycznych dotykają całej naszej planety, czy to poprzez zmieniające się warunki pogodowe, czy utratę raf koralowych. Musimy zrobić więcej, aby dać naturze szansę na dostosowanie się i przeciwstawienie tym zmianom.

Ellie Simmonds z jedną z gwiazd rafy koralowej

W obliczu zagrożenia raf koralowych na całym świecie Simmonds, działacz na rzecz ochrony oceanów, po raz kolejny połączył siły z marką SHEBA, aby pokazać, że Wielka Rafa Koralowa wciąż ma nadzieję. Program Sheba Hope Grows pokazuje, jak ważną rolę odgrywa odbudowa zniszczonych raf w obrębie najsłynniejszej rafy Australii.



Wielka Rafa Koralowa to tylko jedno z miejsc, w których program ma wpływ. Wraz z partnerami istnieje obecnie 65 miejsc odnowy w 12 krajach, największy na świecie program odnowy koralowców.



Ellie powiedziała: „Ochrona naszych oceanów to coś, co zawsze mnie pasjonowało, zwłaszcza że woda jest ważną częścią mojego życia od wielu lat. Jestem podekscytowana, że ​​mogę ponownie połączyć siły z programem Sheba Hope Grows w tym roku, aby pokazać wszystkim nową historię nadziei.

„Niesamowite jest widzieć moc gwiazd rafowych i poznać zespół stojący za tą małą, wyjątkową strukturą, która ma tak wielki wpływ.

„Zmiana nie może się wydarzyć sama, chodzi o partnerstwo wielu organizacji. To pokazuje, jak potężni możemy być, gdy mamy wspólny cel – ratowanie naszych oceanów. Działania podejmowane w celu przywrócenia raf koralowych dzisiaj pomagają zachować nasze oceany dla przyszłych pokoleń”.

Dołączając do Marine Experts z zespołu Mars Sustainable Solutions na Wielkiej Rafie Koralowej, Simmonds wziął udział w odbudowie koralowców z bliska i dowiedział się, jak zespół spędził ponad dekadę na opracowywaniu skalowalnego rozwiązania z Mars Assisted Reef Restoration System. Wykorzystuje on Reef Stars, sześciokątne stalowe konstrukcje pokryte piaskiem, które zapewniają stabilną podstawę do wzrostu fragmentów koralowców, które są sadzone na dnie oceanu, aby rozpocząć proces odbudowy raf koralowych.

Przygotowanie Reef Star do rozmieszczenia w celu pomocy w odbudowie raf koralowych

Profesor David Smith, starszy dyrektor Mars Sustainable Solutions i główny naukowiec ds. środowiska morskiego w Mars Incorporated, powiedział:: "Dzięki programowi Sheba Hope Grows, zespół pracujący na miejscu w Australii był w stanie zainstalować ponad 400 gwiazd rafowych, przywracając życie tym obszarom Wielkiej Rafy Koralowej.

Simmonds widział również pracę zespołu wykonywaną z partnerami, takimi jak Citizens of the Reef, którzy wykorzystują nową metodologię do spisu raf w regionie Cairns. Pozwala im to zbierać dane dotyczące stanu zdrowia tych raf, wykorzystując to jako okazję do zidentyfikowania raf, które mogą potrzebować dodatkowej pomocy.



Profesor David powiedział: „Dzięki współpracy z lokalnymi społecznościami możemy nadal promować bioróżnorodność i wprowadzać ważne, zrównoważone rozwiązania dla naszych raf koralowych, pomagając w walce ze zmianą klimatu. Nadal jest wiele do zrobienia, ale z naszym oddanym zespołem i partnerami jest to kolejny niezwykle ważny krok we właściwym kierunku”.