Miłośnik nurkowania wrakowego i niezwykły fotograf podwodny Pete Mesley wygłosi dwa niezapomniane wykłady na głównej scenie w Sydney GO Pokaz nurkowania ANZ pod koniec miesiąca.

Pasja Pete'a do nurkowania zaczęła się w zimnych wodach Anglii ponad 33 lata temu. To właśnie tam powstała jego „Lust for Rust” i od tamtej pory poświęcił się badaniom, znajdowaniu, nurkowaniu i fotografowaniu wraków.

Mając ponad 7,000 godzin doświadczenia w wodzie w ponad 29 krajach, Pete pracuje w branży nurkowej na pełen etat od 1991 roku. Oprócz bycia dyrektorem kursu PADI, Pete jest również nurkiem technicznym Instruktor Trener. Pete jest jednym z najbardziej doświadczonych nurków technicznych i instruktorów na półkuli południowej.

Pete odniósł wielki sukces podróże nurkowe business Lust4Rust i Shock&Awe Big Animal Diving Excursions skupiają się na zabieraniu doświadczonych nurków do specjalistycznych miejsc nurkowych na całym świecie. Miejsca takie jak Truk Lagoon, Wyspy Salomona, Atol Bikini, Wielkie Jeziora, Sri Lanka, Palau, Południowy Pacyfik i Nowa Zelandia.

Jego doświadczenie obejmuje również przemysł filmowy i naukowy. Pete zdobył również członkostwo w pożądanym Explorers Club.

Pete, znany i bardzo utalentowany fotograf podwodny, ma apetyt na odkrywanie nowych miejsc, nowych wraków i przygód oraz dokumentowanie ich. Jego najnowszym projektem jest modelowanie 3D wszystkich wraków Truk Lagoon w Truk Lagoon Wreck Baseline Project. Jest już w połowie drogi do zmapowania największej liczby wraków na świecie.

www.lust4rust.co

Oto wykłady Pete'a na Scenie Głównej:

Nurkowanie zdalne i bezpieczeństwo na pokładzie statku mieszkalnego – najważniejsze rzeczy, które musisz wiedzieć!

W ciągu ostatniej dekady doszło do ogromnej liczby zatonięć statków nurkowych. Zbyt wielu! Niektóre śmiertelne. Dlaczego? Przyjrzymy się pytaniom, które należy zadać operatorom, aby pomóc Ci podjąć świadomą decyzję, czy ryzykować życie z nimi, czy nie. Przyjrzymy się możliwym „sygnałom ostrzegawczym”, na co zwrócić uwagę. Podam Ci również kilka wskazówek, jak najlepiej przygotować się do podróży w odległe miejsca, niezbędnego sprzętu podtrzymującego życie i odpowiedniego przygotowania, abyś nie został zaskoczony. Będąc osobiście świadkiem takiego zatonięcia, opowiem Ci, jak poradziłem sobie z takim wydarzeniem.

Projekt bazowy wraku laguny Truk

Przy użyciu technik fotogrametrycznych, postanowiliśmy ukończyć pełną i kompleksową bazę danych modelowania 3D wszystkich nurkowalnych wraków Truk Lagoon (Chuuk Lagoon). Uzyskanie tej niezbędnej bazy danych pomoże zabezpieczyć przyszłość Truk, nadając przyszłości bogatej historii tego obszaru nawet długo po rozpadzie wszystkich wraków. To dopiero faza 1 projektu. Po wymodelowaniu wszystkich wraków planujemy je przebudowywać co pięć lat. Mamy nadzieję, że da nam to lepszy wgląd w tempo degradacji wraków. Omówimy przyszłe fazy, aby pomóc w rozwoju turystyki w Chuuk w przyszłości.

Nurkowanie w odległych miejscach, bezpieczeństwo na pokładzie statku mieszkalnego i projekt bazowy wraku Truk Lagoon 2

Pokaz nurkowania GO ANZ

To coroczne wydarzenie, odbywające się w tym roku na 28-29 września na Wystawa w Sydney w Olympic Park, ma na celu pokazanie tego, co najlepsze w naszym podwodnym świecie każdemu, począwszy od nowicjuszy, którzy rozważają rozpoczęcie nurkowania lub ukończyli kursy na poziomie podstawowym, przez nurków zaawansowanych, aż po nurków technicznych i weteranów CCR nie jeden.

Istnieje szereg scen – Scena Główna, Scena Główna Zdjęcie Stage, Australia/Nowa Zelandia Stage, Inspiration Stage i Tech Stage – gdzie wystąpią dziesiątki mówców z całego świata, a także wiele interaktywnych atrakcji dla młodych i starszych, od wrażeń z nurkowania VR, próbnych nurkowań, basenu demonstracyjnego, syren i wiele innych.

Wokół scen i obiektów znajdować się będzie szeroka gama wystawców, od izb turystycznych i touroperatorów po kurorty, apartamenty, trening agencje, sprzedawcy detaliczni, producenci i organizacje zajmujące się ochroną przyrody.

Targi GO Diving Show UK 2024, odbywające się już piąty rok, przyciągnęły w weekend ponad 10,000 10,000 uczestników i zajmowały powierzchnię wystawienniczą o powierzchni XNUMX XNUMX mXNUMX, a wariant australijski i nowozelandzki ma aspiracje osiągnąć ten poziom w nadchodzących latach.

Wstęp na inauguracyjne GO Diving Show ANZ jest całkowicie bezpłatny – zarejestruj się tutaj aby zdobyć bilety na niewątpliwie największe wydarzenie nurkowe 2024 roku w Australii. Na miejscu jest mnóstwo miejsc parkingowych, a do miejsca imprezy łatwo dotrzeć, korzystając z wielu opcji transportu, więc zapisz daty w kalendarzu już teraz i przygotuj się na epicki weekend, podczas którego będziesz świętować wszystkie formy nurkowania.