Ryan Chen: Jak rzucić wyzwanie nurkowaniu będąc niepełnosprawnym

Ryan Chen, urodzony i wychowany w Los Angeles, od najmłodszych lat starał się łączyć edukację z aktywnością fizyczną, niezależnie od tego, czy były to sporty zimowe, czy sztuki walki. Kendo – ten, który używa bambusowych mieczy i zbroi ochronnej. Posiadacz czarnego pasa rywalizował na szczeblu krajowym w USA i Japonii.

Poznał swojego przyszłego partnera biznesowego Kenta Yoshimurę na University of California San Diego, gdy miał 19 lat w 2009 roku i zostali bliskimi przyjaciółmi. To był również rok, w którym Chen doznał poważnego urazu rdzenia kręgowego w wypadku na snowboardzie, w wyniku którego został sparaliżowany od pasa w dół.

Ukończył studia ekonomiczne i chemiczne, ale nie mógł porzucić swojego dotychczasowego aktywnego trybu życia i zwrócił się ku parasportom. Trenował wyścigi na wózkach inwalidzkich i został członkiem amerykańskiej drużyny paraolimpijskiej, podczas gdy Yoshimura został członkiem japońskiej drużyny olimpijskiej w judo.

Następnie, w 2013 roku, dwaj przyjaciele odkryli nurkowanie. „Zdałem sobie sprawę, że mam tylko jedno życie i pomimo mojego paraliżu, wciąż jest ogromny świat do odkrycia” – mówi. „Zawsze miałem poczucie przygody, a nurkowanie dało mi wyjątkowy sposób podróżowania, odkrywania i doświadczania natury w jej najczystszej postaci.

„Kent i ja otrzymaliśmy certyfikat razem. Zobaczyłem zniżkę Groupon, a Kent był moim najlepszym przyjacielem, który zawsze na wszystko mówił „tak”. W ciągu dwóch tygodni zostaliśmy certyfikowanymi nurkami PADI!”

Co jest dobrą rzeczą. Certyfikaty przyjaciół zostały zdobyte w kwietniu w Venice Beach w Los Angeles, a certyfikat Advanced Diver szybko nastąpił.

Chen (po prawej) i Yoshimura odpoczywają na pokładzie

Było to zanim PADI sformalizowało oferowane obecnie szkolenia nurków adaptacyjnych, choć dostępne wówczas adaptacje wydawały się więcej niż wystarczające dla potrzeb Chena. „Myślę, że byłem zarówno podekscytowany, jak i zdenerwowany za pierwszym razem, ale gdy już byliśmy w wodzie i odbyliśmy cały trening, poczułem się bardzo komfortowo.

„Najfajniejszym uczuciem na świecie jest wzięcie pierwszego oddechu pod wodą. Czujesz, że masz supermoc. To było lepsze niż się spodziewałem. Ponadto cierpię na ekstremalny ból nerwów z powodu paraliżu, a bycie pod wodą i oddychanie jest niemal medytacyjne – kiedy nurkuję, czuję się nieważka i nie odczuwam bólu”.

Pewny siebie w wodzie

Zapytany o najtrudniejsze do opanowania aspekty, Chen mówi: „Zdejmowanie maski pod wodą i jej czyszczenie. Myślę, że po około 10 nurkowaniach zacząłem czuć się pewnie w wodzie”. Instruktorzy, których opisuje jako „superempatycznych. Myślę, że generalnie instruktorzy nurkowania muszą miłość „Co oni robią.”

Chen tuż przed wpadnięciem do morza

Pierwsze nurkowanie na otwartej wodzie odbyło się na wyspie Catalina w południowej Kalifornii: „Piękne lasy wodorostów i to nas przygotowało – Kent i ja mieliśmy okazję nurkować w wielu miejscach na całym świecie, od Nowej Zelandii po Japonię, Tajlandię i Karaiby”.

Moimi ulubionymi miejscami do tej pory były Hawaje i Nowa Zelandia oraz cenotes Meksyku, a na liście marzeń są Tahiti i Indonezja. Nie ma miejsc, gdzie nie można nurkować, a kumple starają się nurkować w ramach częstych podróży służbowych „i wciskają nurkowanie, gdzie tylko się da!”

W trakcie tych podróży, według relacji Chena, wędrowali po tęczowej ścieżce, nie zgłaszając żadnych przeszkód napotkanych w miejscach nurkowych, o ile zastosowano rozsądne planowanie z wyprzedzeniem, zwracając uwagę na zbadanie i skontaktowanie się z najbardziej odpowiednim sklepem nurkowym dla każdego obszaru. Zawsze czuli się mile widziani i nie zgłaszali żadnych negatywnych doświadczeń.

Niedługo po tym, jak zostali nurkami, Chen i Yoshimura wpadli na pomysł produktu w rodzaju zielonej herbaty, z dodatkiem kofeiny, nazwanego NeuroGum, a następnie NeuroMints. Cukierki „wellness” zapewniały, jak uważali, zdrowy sposób na utrzymanie poziomu energii.

Produkty zostały sfinansowane społecznościowo i zdobyły punkty Shark Tank (Stany Zjednoczone) Legowisko smoków) i zaczęły przyciągać większych inwestorów. Dziś są w około 12,000 XNUMX sklepów, a także dostępne Online.

Ryana Chena

Chen jest dyrektorem finansowym firmy, a CEO Yoshimury, a także stał się zapalonym inwestorem, często w produkty spożywcze. Został mianowany do elity Forbes Lista 30 Under 30 w 2019 roku.

Terapia nurkowa

Co zaskoczyło Chen w nurkowaniu, to to, jak bardzo jest ono terapeutyczne. „Nurkowaliśmy w Nowej Zelandii w ramach naszego partnerstwa PADI i widzieliśmy niesamowite dzikie zwierzęta. Wtedy mistrzyni nurkowania, Caroline, powiedziała: 'Ocean nie ma ogrodzeń' i pomyślałem, że to naprawdę fajne. Naprawdę można zobaczyć dziką przyrodę w jej prawdziwym środowisku. Nie w akwarium ani w zoo, ale w ich prawdziwym domu.”

Takie doświadczenia podsyciły zainteresowanie Chena środowiskiem. „Moje zainteresowanie ochroną środowiska znacznie wzrosło podczas mojej podróży jako współzałożyciela Neuro. Bliska współpraca z łańcuchami dostaw dała mi bezpośredni wgląd w wpływ produkcji i odpadów na środowisko. To zrozumienie pogłębiło moją świadomość pilnej potrzeby zrównoważonego rozwoju.

Chen pod wodą

„Uświadomiłem sobie, że znajdujemy się w przełomowym momencie dla ludzkości – takim, w którym musimy podjąć zdecydowane działania, aby ograniczyć ilość odpadów, chronić ekosystemy i stworzyć bardziej zrównoważoną przyszłość dla wszystkich i wszystkiego na tej planecie”.

Obawy te doprowadziły do ​​dzisiejszej współpracy z organizacją charytatywną PADI AWARE. „To było absolutnie najlepsze partnerstwo! Wpadliśmy na pomysł Neuro functional gum and mints podczas nurkowania w 2013 roku. Szybko do przodu do tego partnerstwa, a darowizna na rzecz ochrony oceanów była spełnieniem marzeń”.

Dzięki temu linkowi 20% dochodu ze sprzedaży limitowanych puszek Neuro o tematyce oceanicznej i współmarkowej trafia do Fundacja PADI Świadomi.

Co Ryan Chen najbardziej lubi w nurkowaniu teraz? „Myślę, że bycie tu i teraz. Żyjemy w szybko zmieniającym się świecie, z tak wieloma rozproszeniami w postaci technologii. Nurkowanie pozwala skupić się na tu i teraz i docenić matkę naturę.

Przedział powierzchniowy

„Nurkowanie było dla mnie transformacją, zarówno emocjonalną, jak i społeczną, szczególnie po urazie rdzenia kręgowego. Stało się potężnym narzędziem do leczenia, pozwalając mi na nowo nawiązać kontakt z poczuciem przygody i odkrywać świat w nowy sposób.

„To, co czyni to jeszcze bardziej wyjątkowym, to dzielenie się doświadczeniem z moim najlepszym przyjacielem i przedstawianie go innym. Pomogłem certyfikować wiele osób, w tym moją dziewczynę i bliskich przyjaciół, tworząc wspólnie niezapomniane wspomnienia.

„Nurkowanie było również źródłem inspiracji — odegrało kluczową rolę w powstaniu pomysłu na NeuroGum. To coś więcej niż tylko aktywność rekreacyjna; to kamień węgielny mojej osobistej i zawodowej podróży”.

Młody gigant

W ramach Tygodnia Nurkowania Adaptacyjnego PADI (poniżej) członkowie agencji szkoleniowej i AmbassaDivers zostali poproszeni o podjęcie wysiłku nominowania innych osób, które chcieliby zobaczyć w nurkowaniu. „Polecam członkom zespołu Young the Giant zdobycie certyfikatu PADI Scuba Diving” — mówi Chen.

Young The Giant – nowi rekruci do nurkowania?

Kalifornijski alternatywny zespół rockowy świętuje 20 lat istnienia, a on śledzi ich od 2011 roku. Istnieje niezwykłe zdjęcie, na którym wykonuje crowdsurfing na wózku inwalidzkim, grając na festiwalu rockowym.

„Właśnie wydaliśmy nasze edycja specjalna Neuro puszka z nimi, który jest hołdem dla ich drugiego albumu Mind Over Matter [z 2013]. Album opowiada o zdrowiu psychicznym i pokonywaniu przeszkód – a to właśnie pomogło mi zrobić nurkowanie.

„Chcę, żeby doświadczyli na własnej skórze tej przejrzystości i spokoju, jakich doświadcza się pod wodą, bo wiem, że nurkowanie będzie dla nich inspiracją w taki sam sposób, w jaki ich muzyka zainspirowała mnie”.

„Nurkowanie daje poczucie nieważkości, które jest jednym z najbardziej zbliżonych do wrażeń z przebywania w przestrzeni kosmicznej. Kiedy jesteś pod wodą, wyporność wody podtrzymuje twoje ciało, sprawiając, że czujesz się, jakbyś unosił się bez wysiłku.

„Myślę i mam nadzieję, że nurkowanie adaptacyjne stanie się coraz bardziej dostępne dla większej liczby osób. Mam nadzieję, że będzie więcej grantów, które zachęcą więcej osób do pływania”.

Patrząc w przyszłość