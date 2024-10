Numer 90 Scuba Diver już dostępny!

Kliknij tutaj Numer Scuba Diver 90

Za przeczytanie najnowszych informacji pobierana jest teraz niewielka miesięczna opłata cyfrowy Nurek magazyn, ale mamy bezpłatny 30-dniowy okres próbny na rejestrację w najnowszej wersji cyfrowy problem.

Alternatywnie możesz przeczytać cyfrowy czasopisma z problem 89 i poprzednie za darmo, po prostu odwiedzając Zbieranie danych analitycznych o stronach internetowych lub aplikacjach (aby sprawdzić, czy strona działa poprawnie lub które sekcje strony są najbardziej atrakcyjne dla odwiedzających)..

Lub idź do sklepu nurkowego i kup skopiuj za darmo.

Podsumowanie wiadomości

Daniel Craig donates motorcycles to RNLI fundraising, Scuba Diver Magazyn website moves to Divernet, new artificial reefs for Thailand and Ireland, and a Jason deCaires Taylor sculpture added to River Stour in Kent.

Medyczne pytania i odpowiedzi DAN Europe

Zespół Divers Alert Network omawia temat dzieci i nurkowania.

Malta

Archipelag maltański może być tylko małą kropką w środku Morza Śródziemnego, ale wyspy szczycą się mnóstwem wraków czekających na odkrycie. Mark Evans i rodzina zwiedzili kilka najpopularniejszych miejsc.

Indonezja

Szybowanie, gdy inni kołyszą – z katamaranem Solitude Adventurer podróż przez pełne morze Banda staje się spacerem po parku, nawet przy wietrze i falach. W zestawie zespół na żywo. Daniel Brinckmann świetnie się bawił na pokładzie.

Sprzęt morski Apeks

Apeks has become a powerhouse in the world of scuba diving, especially when it comes to world-class reg, and in 2024, it celebrates turning 50.

Grenada

Specjalny 16-stronicowy przewodnik po wyspach Grenada, Carriacou i Petit Martinique, prezentujący bogactwo i różnorodność możliwości nurkowania, a także prawdziwą flotę wraków statków.

Mistrzowska klasa musztardy

Alex Mustard skupia swoją uwagę na rafach koralowych.

Pytania i odpowiedzi: Dawn Kernagis, część pierwsza

Rozmawiamy z Dawn Kernagis, członkinią Women Divers Hall of Fame, aquanautką NEEMO przeszkoloną przez NASA, członkinią The Explorers Club i dyrektorką ds. badań naukowych w DEEP, o tym, jak zaczęła interesować się nurkowaniem, co napędza jej nieustające zainteresowanie naszą błękitną planetą i jaka przyszłość czeka życie pod wodą.

TECH: Atol Bikini, część pierwsza

Don Silcock rozpoczyna długo oczekiwaną wyprawę, której celem jest eksploracja legendarnych wraków statków – takich jak lotniskowiec Saratoga – które spoczywają na dnie odległego atolu Bikini.

Co nowego

Smartwatch Garmin Fenix ​​8 oprócz wielu funkcji sportowych posiada teraz także funkcję nurkowania rekreacyjnego, oferując tryb powietrza/nitroksu, pełny dekompresję, kompas itp.

Test dodatkowy

Editorial Director Mark Evans rates and reviews the Seac Smart BCD, tradycyjny kurtka-style unit with some novel features.

Dzienniki kameralne

Pytania od niedawnych gości Midlands Diving Chamber.