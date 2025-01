Numer 93 Scuba Diver już dostępny!

11: 45 am

Kliknij tutaj Numer Scuba Diver 93

Za przeczytanie najnowszych informacji pobierana jest teraz niewielka miesięczna opłata cyfrowy Nurek magazyn, ale mamy bezpłatny 30-dniowy okres próbny na rejestrację w najnowszej wersji cyfrowy problem.

Alternatywnie możesz przeczytać cyfrowy czasopisma z problem 92 i poprzednie za darmo.

Lub idź do sklepu nurkowego i kup skopiuj za darmo.

Podsumowanie wiadomości

Fathoms Free rozpoczyna kampanię mającą na celu uratowanie kultowego kornwalijskiego kutra nurkowego Stingray, DiveLogs ujawnia swój najnowocześniejszy internetowy dziennik nurkowania, nowe rejsy nurkowe na Komodo i Malediwach, Alex Mustard mianowany nowym prezesem BSoUP oraz śmierć Hala Wattsa.

Medyczne pytania i odpowiedzi DAN Europe

Zespół Divers Alert Network omawia temat zapalenia ucha środkowego i nurkowania z opryszczką.

Malediwy, część druga

Stuart Philpott kontynuuje swoją podróż po wyspach archipelagu Malediwów, tym razem zatrzymując się na „wyspie nurków” Vilamendhoo.

Pytania i odpowiedzi z Yaną Stashkevich

Rozmawiamy z doświadczoną nurkiem technicznym CCR, jaskiniowym, górniczym i wrakowym Yaną Stashkevich, i pytamy ją o fotografowanie głębokich wraków, fotografowanie w kopalniach/jaskiniach i o wyprawach.

Vanuatu

Redaktor naczelny magazynu „Scuba Diver Australia and New Zealand” Adrian Stacey odkrywa, że ​​wyspa Espiritu Santo ma o wiele więcej do zaoferowania środowisku nurkowemu niż znany na całym świecie wrak statku SS President Coolidge.

Szkocja

Ross McLaren przypadkowo zrobił zdjęcie przedstawiające interakcję życia morskiego ze śmieciami wytworzonymi przez człowieka, co naprowadziło go na ścieżkę, która doprowadziła do spojrzenia na środowisko wokół zwierząt morskich w innym świetle.

Mistrzowska klasa musztardy

Alex Mustard udziela kilku mądrych rad tym, którzy chcą zgłosić swoje zdjęcia

do konkursów fotograficznych.

Divers Alert Network

Tim Blömeke przedstawia pierwszą część trzyczęściowego cyklu na temat dwutlenku węgla, częstego czynnika powodującego wypadki nurkowe.

Indonezja

Spotkanie twarzą w twarz ze smokiem z Komodo jest niewątpliwie przeżyciem, którego nie można ominąć, ale to nie jedyna rzecz, która przyciąga nurków w ten region południowo-środkowej Indonezji, jak wyjaśnia Walt Stearns.

Anglia

Leigh Bishop powraca do małego i nieznanego wraku, który, choć sam w sobie nie jest sławny, pozostaje znaczący w historii żeglugi morskiej.

Co nowego

Na rynek trafiły nowe produkty, w tym suche skafandry DynamicNord RS Series, ocieplacz na szyję J2 firmy Fourth Element, warstwa bazowa Bergen 2.0 firmy Santi Diving, koszulka „Japanese Wave” firmy XDEEP oraz limitowana edycja suchego skafandra Fourth Element Argonaut 3.0 w kolorze „Pink”.

Test dodatkowy

Dyrektor wydawniczy Mark Evans ocenia i recenzuje bogaty w funkcje komputer nurkowy Ratio iX3M 2 GPS Tech+, który wyróżnia się wieloma innowacyjnymi elementami.

Dzienniki kameralne

Ostatnia część Pamiętników Izby Nurkowej z Midlands Diving Chamber.