Scuba Diver North America numer 24 już dostępny

Kliknij tutaj Scuba Diver Ameryka Północna numer 24

Za przeczytanie najnowszych informacji pobierana jest teraz niewielka miesięczna opłata cyfrowy Nurek z Ameryki Północnej magazyn, ale mamy bezpłatny 30-dniowy okres próbny na rejestrację w najnowszej wersji cyfrowy problem.

Alternatywnie możesz przeczytać cyfrowy czasopisma z problem 23 i poprzednie za darmo, po prostu odwiedzając

Lub idź do sklepu nurkowego i kup skopiuj za darmo.

Podsumowanie wiadomości

Unikatowy statek badawczy FLIP uratowany ze złomowiska, Sea Bees rozpoczyna rejs z możliwością wsiadania i wysiadania, Scuba Show współpracuje z GO Diving Show, a nurek jaskiniowy Bill Gavin umiera.

Indonezja

Wyspa Komodo jest znana jako dom największej jaszczurki na świecie, smoka z Komodo. Spotkanie twarzą w twarz z tymi gigantycznymi gadami to niewątpliwie doświadczenie warte odwiedzenia, ale to nie jedyna rzecz, która przyciąga nurków do tego regionu Indonezji, jak wyjaśnia Walt Stearns.

Wyspy Zatoki Hondurasu

Zrozumienie geografii i geologii miejsca nurkowania zawsze zwiększa przyjemność z nurkowania, a Walt Stearns przypomniał sobie o tym zjawisku podczas swojej ostatniej wizyty na Roatan, największej z wysp Zatoki Hondurasu.

Pytania i odpowiedzi z Dawn Kernagis, część pierwsza

Rozmawiamy z Dawn Kernagis, członkinią Galerii Sław Kobiet Nurków, absolwentką NASA NEEMO Aquanaut i dyrektorką ds. badań naukowych w DEEP, o tym, co skłania ją do nieustającego zainteresowania naszą błękitną planetą i jaka przyszłość czeka życie pod wodą.

Fotografia podwodna

Przez lata swojej kariery zawodowego fotografa Walt Stearns udostępnił setki zdjęć wykorzystanych w publikacjach krajowych i międzynarodowych. Teraz zdradza kilka sekretów.

Divers Alert Network

Najnowsze wskazówki i porady od ekspertów DAN.

Filipiny

Adrian Stacey przygląda się bliżej prawdziwej historii sukcesu w ochronie środowiska morskiego na Filipinach, odwiedzając różnorodną i kolorową wyspę Apo, położoną tuż przy wybrzeżu prowincji Negros Oriental.

TECH: Atol Bikini, część pierwsza

Don Silcock rozpoczyna serię artykułów o mekce nurków wrakowych na atolu Bikini, zaczynając od przeglądu operacji Crossroads, jej niszczycielskich skutków i wciąż niepewnej sytuacji rdzennych mieszkańców wyspy.

Co nowego

Na rynku pojawiają się nowe produkty, w tym smartwatch Garmin Fenix ​​8, który teraz oferuje tryb nurkowania rekreacyjnego do głębokości 130 stóp, nowe wersje kolorystyczne ostrza Scubapro Seawing Supernova i obudowa smartfona SeaLife SportDiver Ultra.

Test dodatkowy

Dyrektor redakcyjny Mark Evans ocenia i recenzuje Seac Smart BCD, tradycyjny kurtkaurządzenie sterujące typu pływakowego, ale wyglądające na odpowiednie i dobrze spełniające swoje zadanie.

#Zapytaj Marka

Różne zastosowania szpul, nitroxu i regulatoryi wymagania wizowe w przypadku pobytu na statku mieszkalnym.