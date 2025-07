Nurkowanie: branża warta 20 miliardów dolarów

10: 35 am

Po raz pierwszy w międzynarodowym badaniu udało się oszacować skalę przychodów z nurkowania rekreacyjnego. Autorzy badania twierdzą, że najwyższa kwota, przekraczająca 20 miliardów dolarów (około 15 miliardów funtów), stanowi znaczącą zachętę ekonomiczną do ochrony środowiska morskiego.

Badanie ujawniło również, jak wiele nurkowań odbywa się obecnie na obszarach morskich chronionych (MPA) i jak wielu profesjonalnych nurków to rodowici mieszkańcy krajów, w których pracują.

Według biologa morskiego Octavio Aburto-Oropezy z Instytutu Oceanografii Scripps na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego, współautora badania, nurkowanie przyczynia się do wzrostu światowej gospodarki o 8.5–20.4 miliarda dolarów rocznie. Szacuje się, że nurkowanie przyczyni się do powstania nawet 124,000 170 miejsc pracy w XNUMX krajach.

Nowe badanie, które ma być pierwszą kompleksową oceną globalnego wpływu branży nurkowej na gospodarkę, jest częścią Atlas Aquatica, A Dekada oceanów ONZ projekt kierowany przez Aburto-Oropezę. Jego zdaniem wyniki pomogą w organizacji sektora i zwiększeniu jego politycznego wpływu na ochronę środowiska.

Choć turystyka oceaniczna jest już uznawana za siłę ekonomiczną, konkretny wkład nurkowania nie był wcześniej badany w skali globalnej, twierdzą autorzy. To pominięcie utrudniło obrońcom oceanów przytaczanie korzyści ekonomicznych płynących z nurkowania.

„Można żeglować lub surfować nad martwym oceanem, ale nurkowie zauważają brak ryb – to aktywność, która tak naprawdę zależy od kondycji systemu” – zauważa współautor badania, Fabio Favoretto, koordynator Atlas Aquatica i badacz podoktorancki w Scripps. „To korzystne dla ochrony przyrody, ponieważ czyni nurków sojusznikami”.

Nurkowanie w morskich obszarach chronionych

Zwiększona ochrona oceanów może zwiększyć przychody z nurkowania, przyciągając więcej nurków chętnych zapłacić wyższe ceny za możliwość zetknięcia się z bardziej zróżnicowanym i licznym życiem morskim, jakie zapewniają środki ochrony, jak wykazały wcześniejsze badania. Preferencje nurków do morskich obszarów chronionych (MOA) potwierdzają również dane, z których wynika, że około 70% wszystkich nurkowań morskich odbywa się właśnie w tych obszarach.

W 2021 roku Aburto-Oropeza i jego współpracownicy opublikowali badanie, z którego wynika, że turystyka nurkowa w Meksyku generuje 725 milionów dolarów rocznie – niemal tyle samo, co cały przemysł rybny w tym kraju.

Rozszerzając pomysł na zbadanie przychodów na poziomie globalnym, w ramach nowego badania naukowcy sporządzili listę ponad 11,500 170 operatorów nurkowych ze XNUMX krajów, korzystając z danych z Google Maps i agencji szkoleniowej PADI, a także weryfikując bazę danych z lokalnymi ekspertami. Online W badaniu wzięło udział 425 przedsiębiorstw z 81 krajów.

Andrés Cisneros-Montemayor z Uniwersytetu Simona Frasera w Kanadzie przeprowadził analizę ekonomiczną, wykorzystując uzyskane odpowiedzi do obliczenia pieniędzy przeznaczanych bezpośrednio na działalność nurkową, a także na wydatki pośrednie, takie jak hotele, wyżywienie i transport, przez 9–14 milionów nurków rekreacyjnych na całym świecie rocznie.

Do ekstrapolacji globalnego wpływu gospodarczego wykorzystano modelowanie statystyczne. Wyniki wykazały, że bezpośrednie wydatki na działalność nurkową generują od 900 milionów do 3.2 miliarda dolarów rocznie, a kwota 20.4 miliarda dolarów uwzględnia wydatki pośrednie.

Badanie wykazało również, że 80% pracowników branży nurkowej to lokalni lub krajowi mieszkańcy, a operatorzy nurkowi mają poważne obawy dotyczące degradacji środowiska. Większość z nich zgłosiła negatywne zmiany w odwiedzanych przez siebie miejscach nurkowych w ciągu ostatniej dekady.

Naturalni sojusznicy

„W przeciwieństwie do działalności związanej z turystyką masową, która może szkodzić lokalnym społecznościom i środowisku morskiemu, turystyka nurkowa, jeśli jest dobrze zarządzana, może być opłacalna ekonomicznie, sprawiedliwa społecznie i zrównoważona środowiskowo” – mówi Anna Schuhbauer, główna autorka badania i naukowiec zajmująca się rybołówstwem na Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej.

„Mając na uwadze zdrowe ekosystemy i bogactwo życia morskiego, operatorzy nurkowi są naturalnymi sojusznikami w działaniach na rzecz ochrony środowiska”.

Naukowcy zalecają obecnie standaryzację systemów monitorowania w całej branży, formalne włączenie operatorów nurkowych w decyzje dotyczące zarządzania środowiskiem morskim oraz uznanie ekoturystyki za centralny element zrównoważonej gospodarki opartej na oceanach lub „niebieskiej”.

Wspierają również działania operatorów ośrodków nurkowych zmierzające do zorganizowania się w spółdzielnie o jednolitym głosie politycznym poprzez inicjatywę Atlas Aquatica, która już wspiera programy pilotażowe w Meksyku i Włoszech.

W badaniu wzięli udział również badacze z James Cook University (Australia), Marisol Plascencia de La Cruz z Centro (Meksyk), National Geographic Society, North-West University (RPA), Ørsted (Dania), UC Santa Barbara, University of Pretoria (RPA) i University of Washington „The Puzzle of Monogamous Marriage” , który właśnie został opublikowany w czasopiśmie Cell Reports Sustainability.

