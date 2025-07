Scuba Show rozpoczyna wydarzenie na wschodnim wybrzeżu USA

Zapisz się do naszego cotygodniowego biuletynu

Zapisz się do naszego cotygodniowego biuletynu

at

at 1: 02 pm

Rork Media Limited niedawno przejął długoletnią firmę Pokaz nurkowania, który odbywa się w Long Beach, Kaliforniai teraz – po niespotykanym dotąd popycie – ogłosiła otwarcie pokazu nurkowania na wschodnim wybrzeżu.

W odpowiedzi na lawinę próśb ze strony przedstawicieli branży o zorganizowanie pokazu nurkowania na wschodnim wybrzeżu, zespół Rork Media błyskawicznie odwiedził najlepsze potencjalne lokalizacje na takie wydarzenie.

Waszyngton D.C. nie mógł się odbyć ze względu na ograniczoną liczbę miejsc parkingowych, a Filadelfia stwarzała wyzwania logistyczne, które znacznie podniosłyby koszty dla wystawców. Po wnikliwej analizie potwierdzono, że miejscem nowej wystawy na wschodnim wybrzeżu będzie Atlantic City.

Pokaz nurkowania w Long Beach obchodził swoje 38. urodziny

Dlaczego Atlantic City?

Atlantic City oferuje idealne połączenie wygody, rodzinnej atrakcyjności i zabawy. To bezpieczne, przyjazne rodzinom miejsce z plażami, atrakcjami Steel Pier, pokazami na żywo, barami i restauracjami – a nawet kasynami dla dorosłych.

Do obiektu można łatwo dotrzeć: znajduje się tam stacja kolejowa, z której można dojechać bezpośrednio do głównych węzłów komunikacyjnych, a także bliskość międzynarodowego lotniska w Filadelfii (zaledwie godzina jazdy samochodem lub pociągiem), lokalne lotnisko zapewniające dostęp regionalny oraz bezpośrednie połączenia za pośrednictwem głównych sieci drogowych, dzięki którym można dotrzeć do Nowego Jorku, Baltimore i Waszyngtonu w zaledwie kilka godzin.

Ross Arnold, dyrektor ds. publikacji w Rork Media Limited, wyjaśnił: „Nasze pokazy w Wielkiej Brytanii i Australii – oba odbywające się w bardziej odległych lokalizacjach – sprawiły, że uczestnicy chętnie podróżowali cztery godziny lub dłużej. To sprawia, że ​​Atlantic City jest w zasięgu ponad jednej trzeciej populacji USA”.

Imponujące wejście do Atlantic City Convention Centre

Harmonogramowanie jedno po drugim

Rork Media strategicznie dopasowało nowe show do wydarzenia w Long Beach, aby zapewnić maksymalną wygodę wystawcom, zwłaszcza tym przylatującym z zagranicy. Oto jak to wygląda:

Długa plaża: 30-31 May 2026

30-31 May 2026 Miasto atlantyckie: 6-7 czerwca 2026

Dzięki temu harmonogramowi wystawcy zagraniczni mogą przylecieć do Stanów Zjednoczonych, odwiedzić Long Beach, odwiedzić lokalne sklepy, udać się na wschód do Atlantic City i powtórzyć cały proces, po czym wrócić do domu.

Chcesz wystawiać się na Scuba Show Atlantic City, na wydarzeniu w Long Beach lub na obu? Kliknij tutaj po więcej informacji.