Pokaz nurkowania z sukcesem powraca do Long Beach

38th Targi Scuba Show zawitały do ​​Long Beach w Kalifornii w weekend 31 maja/1 czerwca i jak przystało na największą imprezę nurkową dla klientów w USA, zaoferowały nurkom o różnym poziomie zaawansowania mnóstwo wystawców, seminariów i elementów interaktywnych.

Tysiące zapalonych nurków zgromadziło się w Centrum Kongresowym Long Beach na corocznej konferencji Pokaz nurkowania – powracając do swojego duchowego domu po ubiegłorocznej krótkiej przeprowadzce do Los Angeles – i przez cały weekend każdy, od początkujących nurków po doświadczonych weteranów, miał mnóstwo zajęć.

Z setkami wystawców, od agencji szkoleniowych, specjalistów od podróży, biur podróży i jubilerów po producentów sprzętu, łodzie mieszkalne, łodzie czarterowe, centra nurkowe, sprzedawców detalicznych i ośrodki wypoczynkowe – i wiele, wiele więcej – uczestnicy mieli ogromny wybór, jeśli chodzi o to, z kim będą rozmawiać. Scuba Show było idealnym miejscem, aby sprawdzić nowy sprzęt, ustawić się w kolejce po certyfikat nurkowy, zaplanować swoją następną przygodę nurkową lub wziąć udział w terapii zakupowej, wszystko w towarzystwie podobnie myślących entuzjastów. Przez dwa dni panował wyczuwalny szum, od momentu otwarcia drzwi w sobotni poranek, a ta przyjazna, gościnna atmosfera trwała aż do zamknięcia wystawy w niedzielne popołudnie.

Pokaz nowych produktów cieszył się popularnością wśród miłośników sprzętu

Wydarzenie słynie z licznych nagród, które można wygrać w weekend, a lista nagród wstępu była długa, od pobytów w ośrodkach i sprzętu do nurkowania po rejsy liveaboard i wiele innych. Pierwsze 25 osób, które w sobotę przekroczyły próg, a które przyszły do ​​stoiska California Diving News z certyfikatem z porannego Welcome Show – jak zawsze prowadzonego przez Grega Holta ze Scuba Radio każdego ranka, aby zabawiać tłumy przed otwarciem drzwi pokazu – mogło odebrać latarkę LED TEKNA Splash-Lite.

W sobotni wieczór na imprezie pokazowej odbyła się loteria charytatywna, z której cały dochód został przeznaczony na stypendium Zale Parry. Ed Stetson otrzymał nagrodę Scuba Service Award 2025 za zasługi dla społeczności nurkowej. Stetson szkoli nurków rekreacyjnych, badawczych i komercyjnych od ponad 45 lat i jest znany jako wolontariusz i organizator kilku największych wydarzeń non-profit, które przynoszą korzyści nurkom i branży nurkowej, w tym Hans and Lotte Hass Santa Barbara Underwater Film Festival i Ernie Brooks Santa Barbara Underwater Film Festival.

Ed Stetson odbiera nagrodę z rąk Leslie Leaney

Tak wiele seminariów do wyboru

Wielu uczestników skorzystało z okazji, aby kupić karnet wstępu all-access, który dał im szansę na udział w niektórych seminariach, które odbywały się w pomieszczeniach znajdujących się bezpośrednio pod główną halą wystawową. Łącznie w sześciu salach seminaryjnych odbyło się ponad 60 wykładów, prezentacji i pokazów.

Tematyka obejmowała m.in. wykłady na temat miejsc do nurkowania w Kalifornii i innych interesujących miejsc lokalnych, a także globalne destynacje, wskazówki i porady, bezpieczeństwo nurkowania, rozwijanie umiejętności i wiele więcej.

Dale Sheckler prezentuje nurkowanie w Kalifornii

Wśród mówców w roku 2025 znaleźli się m.in. Dan Orr, Dale Sheckler, Marty Snyderman, Mark Strickland, Bruce Sudweeks, Andy Sallmon i Alison Vitsky Sallmon, Karl Huggins, Brett Eldridge, Gretchen M Ashton, Jeffrey Bozanic i Charlotte Seid.

Interaktywność

Podczas gdy Scuba Show koncentruje się wokół stoisk wystawców, jest też mnóstwo interaktywnych elementów rozsianych po całej hali, z których mogą korzystać uczestnicy. Były to basen trydive – który był otwarty dla każdego w wieku od 10 lat, aby doświadczyć nurkowania z pierwszej ręki – po imponującą 40-stopową „Kelp Wall” (ile gatunków morskich udało Ci się dostrzec?), New Product Showcase z najnowszymi premierami na rynku dla wszystkich „miłośników sprzętu”, teatr immersyjny Deco Dome zabierający ludzi na szybką wycieczkę do ośmiu popularnych miejsc do nurkowania, ciężarówki nurkowe i skutery wodne z Departamentu Szeryfa Hrabstwa Los Angeles oraz Art Zone, gdzie dorośli i dzieci mogli osobiście wypróbować swoją kreatywność z dyrektorem artystycznym California Diving News, Doreen Hann. Tymczasowe tatuaże i ogromne dzieło sztuki tworzone we współpracy były na porządku dziennym.

Wewnątrz wciągającej kopuły Deco Dome

Były też Zdjęcia Stacje z wszelkiego rodzaju rekwizytami do robienia zdjęć godnych Instagrama, a także popularna klatka dla rekinów i bar Pirate Dive Bar w Deco Zone były miejscami, w których można było spotkać się ze znajomymi, napić się orzeźwiającego napoju i odpocząć przed ponownym „zanurzeniem” w hali widowiskowej.

Zdjęcia Stacja, wyposażona w rekwizyty, była zajęta przez cały weekend

Przekazanie pałeczki

Scuba Show zostało założone w 1987 roku przez Kim i Dale'a Shecklerów i z powodzeniem prowadzili wydarzenie do 2011 roku, kiedy sprzedali show – i California Diving News (które uruchomili w 1984 roku) – Markowi i Ginny Young, którzy rozwinęli show do tego, czym jest dzisiaj. Kim i Dale oraz wielu ich przyjaciół i krewnych nadal pracuje jako wolontariusze na show, obok przyjaciół i rodziny Marka i Ginny. To właśnie ta ciepła, inkluzywna natura przenika głęboko do Scuba Show na wszystkich poziomach i jest częścią tego, co sprawia, że ​​ludzie wracają jako uczestnicy rok po roku.

W przyszłym roku Rork Media Limited, dynamiczny zespół stojący za globalnymi magazynami Scuba Diver (Wielka Brytania, Ameryka Północna, Australia i Nowa Zelandia oraz Niemcy) oraz chwalonymi GO Diving Shows w Wielkiej Brytanii i Australii, przejmie stery Scuba Show i California Diving News. Rork Media, rodzinne przedsiębiorstwo z małym, pełnym pasji zespołem oddanych nurków, nie może się doczekać, aby wznieść wydarzenie na jeszcze wyższy poziom, z dodatkową interaktywnością i wieloma innymi atrakcjami. Do zobaczenia w Long Beach w 2026 roku!

Zdjęcia autorstwa Liz Marchiondo Imaging