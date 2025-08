Ochrona rekinów z Taylor Ladd-Hudson

at 10: 00 am

Działaczka na rzecz ochrony rekinów i ekolog Taylor Ladd-Hudson wystąpi na głównej scenie w Sydney GO Pokaz nurkowania ANZ we wrześniu dyskutowaliśmy na temat znaczenia rekinów, zagrożeń, jakie ze sobą niosą, oraz sposobów współistnienia z nimi.

Taylor, 16-latka z Sunshine Coast, jest freediverką, snorkelerką, nurkiem z akwalungiem, członkinią patrolu Noosa Surf Life-saving Club i lokalną surferką. Spędza prawie cały wolny czas w oceanie i współpracuje z organizacjami takimi jak Sea Shepherd Australia, Envoy Foundation, Surfrider, różnymi lokalnymi grupami ratowania dzikich zwierząt, a obecnie współpracuje z australijską ikoną Valerie Taylor, tworząc morskie obszary chronione wzdłuż wschodniego wybrzeża.

Po zapoznaniu się z zagrożeniami, z jakimi borykają się rekiny, z pasją zaangażowała się w ich ochronę i promowanie współistnienia ludzi z organizmami morskimi. Regularnie prowadzi wykłady w szkołach i konsultuje się z radami lokalnymi i ministrami stanowymi, proponując alternatywy dla programów kontroli populacji rekinów w Queensland i Nowej Południowej Walii.

Tylko w 2024 roku Taylor przemawiał do ponad 3,000 uczniów z ponad 50 szkół, pomagając młodym ludziom zrozumieć, jak ważną rolę rekiny odgrywają w zdrowiu ekosystemów oceanicznych.

Za pośrednictwem swojej platformy społecznościowej @taylor_x_ocean dotarła do ponad 35 milionów osób, edukując i inspirując nowe pokolenie do szacunku, ochrony i współistnienia z rekinami.

Targi GO Diving Show odbędą się na terenie Sydney Showground w dniach 6-7 września

Pokaz nurkowania GO ANZ

To coroczne wydarzenie, odbywające się w tym roku na 6-7 września na Wystawa w Sydney w Olympic Park, ma na celu pokazanie tego, co najlepsze w naszym podwodnym świecie każdemu, począwszy od nowicjuszy, którzy rozważają rozpoczęcie nurkowania lub ukończyli kursy na poziomie podstawowym, przez nurków zaawansowanych, aż po nurków technicznych i weteranów CCR nie jeden.

Istnieje szereg scen – Scena Główna, Scena Główna Zdjęcia Stage, Australia/Nowa Zelandia Stage, Inspiration Stage i Tech Stage – gdzie wystąpią dziesiątki mówców z całego świata, a także wiele interaktywnych atrakcji dla młodych i starszych, od wrażeń z nurkowania VR, basenu demonstracyjnego, basenu do próbnego nurkowania i wiele innych.

Wokół scen i obiektów znajdować się będzie szeroka gama wystawców, od izb turystycznych i touroperatorów po kurorty, apartamenty, trening agencje, sprzedawcy detaliczni, producenci i organizacje zajmujące się ochroną przyrody.

Zdobądź bilety już teraz!

Bilety na GO Diving Show ANZ są już w sprzedaży i możesz skorzystać z promocji Oferta earlybird 2 za 1 do 9 września – możesz odwiedzić nas ze swoim kumplem/przyjacielem/partnerem/małżonkiem za jedyne $12, a dzieci do lat 16 wchodzą za darmo, co czyni to miejsce idealnym na rodzinny dzień. Na miejscu jest mnóstwo miejsc parkingowych, a dojazd do obiektu jest łatwy i można skorzystać z wielu opcji transportu, więc zapisz daty w kalendarzu już teraz i przygotuj się na epicki weekend, podczas którego będziesz świętować wszystkie formy nurkowania.