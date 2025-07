Sheree Marris przynosi ośmiornicę na główną scenę

Biolog morski, nagradzana autorka i reżyserka filmów dokumentalnych Sheree Marris będzie obecna na głównej scenie wrześniowego festiwalu GO Pokaz nurkowania ANZ w Sydney, gdzie opowie o dziwnych, oburzających i nieziemskich życiach ośmiornica.

Gdyby Sheree postawiła na swoim, zamieniłaby płuca na skrzela, a nogi na błyszczący ogon syreny — ale ponieważ ewolucja miała inne plany, spędza dni na puszczaniu baniek i robieniu zamieszania w ochronie środowiska morskiego. Jest znana z tworzenia odważnych, innowacyjnych projektów, które łączą naukę z opinią publiczną — pomyśl o międzynarodowych wystawach, filmach IMAX i kampaniach przyciągających uwagę.

Jej publikacje obejmują KamaSEAtra – Secrets of Sex in the Sea, bezczelne nurkowanie w podwodnym świecie reprodukcji i jej najnowszą książkę Octopuses: Underwater Wonders. Mając talent do przekształcania skomplikowanej nauki w fascynujące historie, Sheree jest również regularnym komentatorem medialnym, adiunktem na James Cook University i została wyróżniona wieloma nagrodami Young Australian of the Year, Centenary Medal i Committee for Melbourne Achiever Award. Spodziewaj się pasji, celu i odrobiny tupetu.

Pokaz nurkowania GO ANZ

To coroczne wydarzenie, odbywające się w tym roku na 6-7 września na Wystawa w Sydney w Olympic Park, ma na celu pokazanie tego, co najlepsze w naszym podwodnym świecie każdemu, począwszy od nowicjuszy, którzy rozważają rozpoczęcie nurkowania lub ukończyli kursy na poziomie podstawowym, przez nurków zaawansowanych, aż po nurków technicznych i weteranów CCR nie jeden.

Istnieje szereg scen – Scena Główna, Scena Główna Zdjęcia Stage, Australia/Nowa Zelandia Stage, Inspiration Stage i Tech Stage – gdzie wystąpią dziesiątki mówców z całego świata, a także wiele interaktywnych atrakcji dla młodych i starszych, od wrażeń z nurkowania VR, basenu demonstracyjnego, basenu do próbnego nurkowania i wiele innych.

Wokół scen i obiektów znajdować się będzie szeroka gama wystawców, od izb turystycznych i touroperatorów po kurorty, apartamenty, trening agencje, sprzedawcy detaliczni, producenci i organizacje zajmujące się ochroną przyrody.

