Najstarszy znany wrak statku w Australii Południowej

James Hunter is the Acting Manager of Maritime Archaeology at the Australian National Maritime Museum (ANMM), and he’ll be on the ANZ / Inspiration Stage at the Idź pokaz nurkowania in Sydney in September, where he will be talking about the discovery, documentation and interpretation of South Australia’s oldest known shipwreck.

James received his PhD in maritime archaeology from Flinders University and MA in history and historical archaeology from the University of West Florida. He has been involved in the fields of historical and maritime archaeology for three decades and participated in the investigation of several internationally significant shipwreck sites in the United States, including the American Civil War submarine HL Hunley and the Emanuel Point Shipwreck, a Spanish galleon wrecked in Pensacola Bay, Florida in 1559.

He began working at ANMM in 2015 and has participated in several of its maritime archaeology projects, including shipwreck surveys of Australia’s first submarine AE1 w Papui-Nowej Gwinei, lekki krążownik z czasów II wojny światowej HMAS Pert (I) w Indonezji oraz poszukiwania i identyfikacja miejsca wraku statku HMB Jamesa Cooka Dążyć w Stanach Zjednoczonych.

He recently curated an exhibition about the shipwreck site of the early-19th century English immigrant vessel Australia Południowa and led a team that discovered the wreck site of the mid-19th century Dutch merchant ship Król Willem de Tweede.

South Australia's oldest known shipwreck 2

Pokaz nurkowania GO ANZ

To coroczne wydarzenie, odbywające się w tym roku na 6-7 września na Wystawa w Sydney w Olympic Park, ma na celu pokazanie tego, co najlepsze w naszym podwodnym świecie każdemu, począwszy od nowicjuszy, którzy rozważają rozpoczęcie nurkowania lub ukończyli kursy na poziomie podstawowym, przez nurków zaawansowanych, aż po nurków technicznych i weteranów CCR nie jeden.

Istnieje szereg scen – Scena Główna, Scena Główna Zdjęcia Stage, Australia/Nowa Zelandia Stage, Inspiration Stage i Tech Stage – gdzie wystąpią dziesiątki mówców z całego świata, a także wiele interaktywnych atrakcji dla młodych i starszych, od wrażeń z nurkowania VR, basenu demonstracyjnego, basenu do próbnego nurkowania i wiele innych.

Wokół scen i obiektów znajdować się będzie szeroka gama wystawców, od izb turystycznych i touroperatorów po kurorty, apartamenty, trening agencje, sprzedawcy detaliczni, producenci i organizacje zajmujące się ochroną przyrody.

Zdobądź bilety już teraz!

Bilety na GO Diving Show ANZ są już w sprzedaży i możesz skorzystać z promocji Oferta earlybird 2 za 1 do 9 września – możesz odwiedzić nas ze swoim kumplem/przyjacielem/partnerem/małżonkiem za jedyne $12, a dzieci do lat 16 wchodzą za darmo, co czyni to miejsce idealnym na rodzinny dzień. Na miejscu jest mnóstwo miejsc parkingowych, a dojazd do obiektu jest łatwy i można skorzystać z wielu opcji transportu, więc zapisz daty w kalendarzu już teraz i przygotuj się na epicki weekend, podczas którego będziesz świętować wszystkie formy nurkowania.