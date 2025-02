Steve Backshall gwiazdą sceny głównej

Wielokrotnie nagradzany prezenter telewizyjny Steve Backshall – główny mówca na Idź pokaz nurkowania w marcu – skupi swoją uwagę na dwóch ulubionych zwierzętach nurków: wielorybach i rekinach.

Steve, bohater akcji, eksplorował niektóre z najbardziej odległych miejsc na planecie. To, w połączeniu z jego niezrównaną wiedzą na temat dzikiej przyrody i świata natury, czyni go fascynującym mówcą gościnnym.

Jako jeden z najbardziej zapracowanych prezenterów telewizyjnych, prawdopodobnie najbardziej znany ze swojego fenomenalnego sukcesu Zabójczy serii, Steve pojawi się na głównej scenie w Sydney obok takich gwiazd nurkowania jak Dawn Kernagis, Monty Halls, Andy Torbet, Rannva Joermundsson i Maria Bollerup.

Steve niedawno podróżował po Atlantyku, Pacyfiku i Oceanie Indyjskim, aby kręcić film Wieloryb dla Sky TV, przełomowego programu śledzącego nasz najbardziej kultowy, a jednocześnie zagrożony gatunek. Nakręcił także Wyprawa i rekin dla Sky TV i pojawił się w Nasza zmieniająca się planeta dla brytyjskiej stacji BBC One – ambitnego siedmioletniego serialu dokumentującego sześć planety najbardziej zagrożonych ekosystemów.

Przedtem, dla Zaginiona Kraina Jaguar, dokonał pierwszego wejścia na górę Upuigma w Wenezueli, spał na pionowej ścianie klifu i znalazł nieznane gatunki zwierząt na szczycie. Zjechał również na linie na dno wodospadu Kaiteur w Gujanie do nasiąkniętej krainy czarów poniżej.

In Zaginiona Kraina Wulkanu, Steve był pierwszym obcym, który wszedł na wulkan Mount Bosavi – gdzie zespół odkrył aż 40 nowych gatunków, w tym największego szczura na świecie! Steve wziął również udział w brutalnej wyprawie jaskiniowej, otwierając nowe przejście w jaskini Mageni w Nowej Brytanii.

Inne serie obejmują Niestety wyprawaka, gdzie niemal został połknięty przez wieloryby garbate i wciągnięty w głąb lodowca, Łowca jadu, gdzie podczas ceremonii inicjacyjnej znosił użądlenia setek mrówek pokulantów (najbardziej bolesnych bezkręgowców żądlących na świecie).

Inne filmy, które zrealizował to m.in. Dzicz St Kilda, Extreme Britain – Jaskinie, Trackery Springwatch, Alaska Live, Blue Planet Live i Undiscovered Worlds ze Stevem Backshallem.

Steve jest płodnym pisarzem, a jego najnowsza książka, Modry, jest połączeniem wspomnień, podróżowaćoraz nauki o środowisku i morzu, które zabierają nas w podróż po wielu światach życia wodnego: od podwodnych pustyń i lasów deszczowych po ewolucję bohaterów oceanów, takich jak żółw morski i rekin biały, aż po szybko zanikający stan białych mórz polarnych i raf koralowych. Steve będzie podpisywał egzemplarze Deep Blue zaraz po swoich wystąpieniach w oba dni.

Jakby tego było mało, w 2023 roku Steve wykazał się ogromną odpornością, determinacją, zaangażowaniem i ambicją, pobijając nowy rekord świata – w najszybszym czasie przepłynięcia wiosłami całej długości Tamizy w Wielkiej Brytanii.

Oto wykłady Steve'a na Scenie Głównej:

Nauka mówienia po „wielorybsku”

Wkraczamy w złotą erę zrozumienia świata wielorybów i w niedaleką przyszłość, w której nie tylko będziemy w stanie zrozumieć wieloryby, ale nawet będziemy w stanie im odpowiedzieć…

Rekiny – starsze niż drzewa

Bezpośrednie spotkania z różnymi gatunkami zwierząt, od maleńkich wobbegongów po białe rekiny, tygrysy, byki i rekiny młoty.

Pokaz nurkowania GO

Pokaz nurkowania GO – jedyny konsumpcyjny sklep nurkowy i podróżować show w Wielkiej Brytanii – powraca do NAEC Stoneleigh 1–2 marca 2025 r., tuż przed rozpoczęciem nowego sezonu, i obiecuje weekend pełen interaktywnych, edukacyjnych, inspirujących i zabawnych treści.

Oprócz sceny głównej – tym razem gwiazdą telewizyjną, autorem i podróżnikiem Stevem Backshallem, który powraca na GO Diving Show po kilku latach nieobecności, a także przeszkolonym przez NASA akwanautą NEEMO i szefem badań naukowych w DEEP Dawn Kernagis, innym prezenterem telewizyjnym, autorem i ulubieńcem Montym Hallsem, dr Timmym Gambinem, który opowie o bogatym dziedzictwie morskim i wojennym Malty, a także dynamicznym duecie odkrywców Rannva Joermundsson i Maria Bollerup, które opowiedzą o swojej niedawnej wyprawie Buteng w Indonezji – ponownie odbędą się dedykowane sceny do nurkowania w Wielkiej Brytanii, nurkowania technicznego, fotografia podwodna i inspirujące opowieści. Andy Torbet ponownie poprowadzi główną scenę, a także wygłosi prezentację na temat wyzwań związanych z kręceniem technicznych nurkowań do programów telewizyjnych. Listę wszystkich mówców, w tym godziny, można znaleźć tutaj.

Oprócz scen dostępnych jest wiele interaktywnych elementów – niezmiennie popularna jaskinia, gigantyczny basen do nurkowania, wciągające nurkowanie w wirtualnej rzeczywistości z wrakami, warsztaty wstrzymywania oddechu i ćwiczenia wychodzenia na linię, strefa biologii morskiej, a także nowość na rok 2025 – możliwość wypróbowania swoich sił w mapowaniu wraków z Nautical Archaeology Society i ich „wrakiem statku” – wszystko rozsiane wśród stale rosnącej liczby stoisk od biur podróży, producentów, trening agencje, ośrodki wypoczynkowe, statki mieszkalne, centra nurkowe, sprzedawcy detaliczni i wiele więcej.

W tym roku również Konkurs NoTanx Zero2Hero zajmując centralne miejsce. W tym konkursie, skierowanym do początkujących freediverów, początkowo weźmie udział 12 kandydatów trening z Marcusem Greatwoodem i zespołem NoTanx w Londynie pod koniec lutego. Następnie pięciu wybranych finalistów będzie rywalizować na targach GO Diving Show w weekend marcowy, w tym w sesjach statycznego nurkowania bezdechowego w basenie, aby wyłonić zwycięzcę, który otrzyma tygodniowy wyjazd do Marsa Shagra Eco-Village, dzięki uprzejmości Oonasdivers.

