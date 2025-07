Wraki statków w Sydney w centrum uwagi

Nurek techniczny Samir Alhafith jest założycielem i liderem zespołu Projekt Sydney, stowarzyszenie nurków technicznych zajmujące się badaniem i odkrywaniem ważnych historycznych wraków w głębszych i trudniejszych lokalizacjach, a podczas swojej wizyty na scenie technicznej w Sydney omówi on kilka wraków statków z Sydney. GO Pokaz nurkowania ANZ we wrześniu.

Projekt Sydney Celem trwającej misji jest odkrycie i udokumentowanie wraków o znaczeniu historycznym, leżących na wodach australijskich i w innych miejscach za granicą.

Zespół ostatnio pracował na głębszych stanowiskach w lokalnych wodach, mając na celu stworzenie trójwymiarowej mapy obecnych i nowych wraków oraz zachowanie tych historycznych miejsc dla przyszłych nurków.

Pokaz nurkowania GO ANZ

To coroczne wydarzenie, odbywające się w tym roku na 6-7 września na Wystawa w Sydney w Olympic Park, ma na celu pokazanie tego, co najlepsze w naszym podwodnym świecie każdemu, począwszy od nowicjuszy, którzy rozważają rozpoczęcie nurkowania lub ukończyli kursy na poziomie podstawowym, przez nurków zaawansowanych, aż po nurków technicznych i weteranów CCR nie jeden.

Istnieje szereg scen – Scena Główna, Scena Główna Zdjęcia Stage, Australia/Nowa Zelandia Stage, Inspiration Stage i Tech Stage – gdzie wystąpią dziesiątki mówców z całego świata, a także wiele interaktywnych atrakcji dla młodych i starszych, od wrażeń z nurkowania VR, basenu demonstracyjnego, basenu do próbnego nurkowania i wiele innych.

Wokół scen i obiektów znajdować się będzie szeroka gama wystawców, od izb turystycznych i touroperatorów po kurorty, apartamenty, trening agencje, sprzedawcy detaliczni, producenci i organizacje zajmujące się ochroną przyrody.

Zdobądź bilety już teraz!

Bilety na GO Diving Show ANZ są już w sprzedaży i możesz skorzystać z promocji Oferta earlybird 2 za 1 do 9 września – możesz odwiedzić nas ze swoim kumplem/przyjacielem/partnerem/małżonkiem za jedyne $12, a dzieci do lat 16 wchodzą za darmo, co czyni to miejsce idealnym na rodzinny dzień. Na miejscu jest mnóstwo miejsc parkingowych, a dojazd do obiektu jest łatwy i można skorzystać z wielu opcji transportu, więc zapisz daty w kalendarzu już teraz i przygotuj się na epicki weekend, podczas którego będziesz świętować wszystkie formy nurkowania.