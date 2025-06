Czy nurkowie nie przegapią czegoś, słysząc nasze słabe sygnały ręczne?

at 8: 27 am

„Nad wodą, jako osoba głucha, zawsze jestem postrzegany jako ten, który nie potrafi się komunikować” z innymi” – mówi topowy model, aktor, a obecnie nurek Nyle DiMarco. Pod wodą jest jednak odwrotnie – jak wyjaśnia Steve’owi Weinmanowi, znajomość prawdziwego języka migowego może być korzystna dla wszystkich nurków

„To było trochę dziwne, gdy próbowałem oduczyć się ASL [amerykańskiego języka migowego], aby nauczyć się znaków do nurkowania” – mówi Nyle diMarco. „To było niemal jak ograniczenie – świadomość, że nadal mogę prowadzić taką samą ilość pełnowymiarowych konwersacji pod wodą za pomocą ASL.

„Niektóre ze standardowych znaków używanych podczas nurkowania, choć niezwykle niezbędne, nie są zbyt intuicyjne i można je błędnie zinterpretować jako coś innego.

Nyle diMarco

„Jednak ekscytujące jest to, że Thomas Koch, z którym odbyłem kurs, jest teraz w trakcie rozwijania całego podwodnego języka. Po co polegać na przypadkowych gestach, skoro mamy już pełny język wizualny, który działa – a jest nim język migowy!

„Gdybyśmy ujednolicili sygnały ręczne używane podczas nurkowania, wykorzystując język migowy, nurkowie nie tylko mogliby lepiej komunikować się pod wodą, ale także mogliby nawiązać kontakt z osobami głuchymi w głębi lądu!”

Nyle DiMarco uważa się za członka społeczności Głuchych z dużej litery, utożsamiając się z kulturą Głuchych, która ma swoje korzenie w jego ojczystym języku, czyli ASL.

36-letni aktor, model i aktywista zwrócił na siebie uwagę opinii publicznej w USA w 2015 r., wygrywając reality show nowy top model Ameryki.

W tym momencie pracował jako model jako freelancer od około roku, ale został dopiero drugim mężczyzną i pierwszym głuchym zwycięzcą w 22 sezonach programu. Jego zwycięstwo doprowadziło do stałego kontraktu z nowojorską agencją modelek.

W następnym roku on i jego partner wygrali konkurs telewizyjny Taniec z gwiazdamico czyni go dopiero drugą osobą głuchą, która wygrała długotrwałą nagrodę równoważną brytyjskiej Taniec z gwiazdami.

Modelowanie, taniec, nurkowanie…

Nurkowanie to nowszy dodatek do wachlarza osiągnięć Nyle’a. Jego zainteresowanie zostało rozbudzone przez długą znajomość z dyrektorem kursu PADI Thomasem Kochem, który jest również głuchy. „Znam Thomasa od dziecka” – mówi. „Przez 15 lat chciałem wziąć udział w jego kursach, ale nigdy nie mogłem znaleźć czasu”.

Nyle trenuje w basenie z Thomasem Kochem (Rosie Moore)

Patrząc na jego CV, nie jest to zbyt zaskakujące, ale kiedy Nyle znalazł czas, aby uzyskać certyfikat, naprawdę się za to zabrał. Teraz ukończył cztery kursy w Islamorada w Florida Keys w Aqua Hands, centrum nurkowym PADI należącym do Thomasa i opisywanym jako jedyna na świecie firma nurkowa należąca do osób niesłyszących.

Po kursie Open Water Diver nastąpiły szybko następujące kursy: Advanced Open Water Diver, Enriched Air i AWARE Coral Reef Conservation.

„Kursy PADI dały mi niezbędne umiejętności i wiedzę, aby pewnie poruszać się po podwodnym świecie, a ASL Thomasa sprawiło, że doświadczenie było naprawdę wyjątkowe” — mówi Nyle. Co więcej, jego podejście do nauki nurkowania dostarcza nieoczekiwanych spostrzeżeń.

„Podwodny świat to prawdziwy świat Głuchych” – mówi. „Wszystko się wywraca. Nad wodą, jako osoba Głucha, zawsze jestem postrzegany jako ten, który „nie potrafi się komunikować” z innymi. Ale pod wodą? Wszystko się zmienia.

Nyle i Thomas na łódce (Rosie Moore)

„Podczas treningu w morzu zauważyłem coś zabawnego – instruktorzy słyszący nie potrafili uczyć innych słyszących nurków pod wodą. Zaczynali nurkowanie, próbowali gestykulować / naśladować instrukcje, ale rzadko to działało.

„W ciągu kilku minut ich uczniowie byli zdezorientowani i wszyscy wypływali z powrotem na powierzchnię, aby instruktor mógł porozmawiać.

„Potem znowu nurkowali – potem wszystko się powtarzało. Oglądałem, jak wracali w górę i w dół jak winda. Ich nauka i doświadczenia praktyczne są przerywane.

„Tymczasem Thomas, jedyny na świecie dyrektor kursu PADI Deaf, i ja? Przez cały czas byliśmy pod wodą. Zero wynurzenia. Żadnych przerw. Potrafił wyjaśnić techniki, poprawić moją formę i przeprowadzić mnie przez każde ćwiczenie, wszystko w ASL, w czasie rzeczywistym, na wielu stopach głębokości.

„Wszystko przebiegło bezproblemowo i szczerze mówiąc, pod wodą czuliśmy się jak na swoim terenie!”

Jaki jest sygnał dla rekina pielęgniarki? (Rosie Moore)

Plany obiadowe i bielenie koralowców

Nie był to jedyny zwrot akcji, jaki Nyle napotkał pod wodą. „Kolejny zabawny scenariusz: często polegam na długopisie i papierze, aby komunikować się z osobami słyszącymi. Ale pod wodą nagle słyszący ludzie powoli bazgrzą na wodoodpornych notatnikach, podczas gdy Thomas i ja po prostu relaksujemy się na języku migowym.

„Bez trudu pokazywał nam stworzenia rafowe, wyjaśniał, co widzimy, a nawet planowaliśmy kolację pod wodą”.

Nyle'owi utkwił w pamięci jeden moment, gdy wraz z instruktorem eksplorował rafy koralowe. „Thomas wskazał kilka odcinków wybielonych, białych jak kość koralowców otoczonych żyznymi rafami. W ASL wyjaśnił to od razu: „Ten koralowiec jest martwy, to bezpośredni skutek wzrostu temperatury oceanów. Globalne ocieplenie jest faktem i widać je nawet pod wodą”.

„Mogłem wtedy zadać mu więcej pytań na ten temat, pod wodą. I nie mogłem przestać myśleć o innych słyszących nurkach z instruktorem słyszenia. Ta rozmowa by się nie odbyła.

„Słyszący nurkowie musieliby czekać, aż wypłyną na powierzchnię, może 15, 30 minut później, żeby zapytać: 'Hej, co to było za białe coś, co widzieliśmy?' Zakładając, że w ogóle pamiętali. Ale ponieważ Thomas i ja mogliśmy się komunikować pod wodą, nauczyłem się tego w danej chwili. I to we mnie utkwiło”.

Głucha Utopia

Nyle diMarco urodził się w Queens w Nowym Jorku w rodzinie, w której nie tylko on, ale także jego rodzice i dwaj bracia byli od urodzenia głusi. Kiedy jego rodzice się rozstali, jego matka Donna przeprowadziła się z dziećmi do Maryland.

Tam Nyle uczęszczał do Szkoły dla Głuchych w Maryland, a następnie uzyskał dyplom z matematyki na specjalistycznym Uniwersytecie Gallaudet w Waszyngtonie.

W 2013 roku, w roku ukończenia studiów, wystąpił w filmie ASL pt. W puszcei w ciągu kilku kolejnych lat przebił się do telewizji, grając główną rolę w serialu Zamienione przy urodzeniu i występując w serialu komediowym, Trudni ludzie.

Wzorowy uczeń

Zawsze jasno dawał do zrozumienia, że ​​wcale nie uważa się za osobę niepełnosprawną z powodu głuchoty, wręcz przeciwnie, uważa, że ​​umiejętność komunikowania się bez mówienia – na przykład w roli modela – jest jego zaletą.

Dążąc do zwiększenia świadomości na temat kultury osób głuchych, w 2016 r. założył Fundację Nyle'a DiMarco, organizację charytatywną zapewniającą dostęp do zasobów dla niesłyszących dzieci i ich rodzin.

Cztery lata później założył własną firmę produkcyjną Clerc Studio, która dała początek Głuchy U, reality show Netflixa rozgrywający się w Gallaudet; nominowany do Oscara krótkometrażowy film dokumentalny pt. Słyszalny i w tym roku Głuchy Prezydent Teraz!, dokument, który współreżyserował i wyprodukował, o proteście studenckim, który wybuchł w Gallaudet w 1988 r., gdy kandydat słyszący został wybrany zamiast głuchych rywali. Podzielił się także swoją historią w autobiografii, Głucha utopia.

Galapagos w jego zasięgu wzroku

Możliwość swobodnej komunikacji z instruktorem nurkowania, nawet podczas zanurzenia, pomogła Nyle'owi bez problemu ukończyć wstępne kursy nurkowania, ale teraz musi zdobyć solidne doświadczenie pod wodą, aby w pełni wykorzystać ten wymarzony start.

„Pozostało mi tylko 50 nurkowań, żeby zanurkować na Galapagos” – mówi, wymieniając to miejsce jako szczyt swojej listy życzeń, zaraz za nim Lofoty w Norwegii – spotkania z dużymi zwierzętami są wyraźnie w jego zasięgu wzroku. „Dużo podróżuję po całym świecie, więc myślę, że mogę wymknąć się na jedno lub dwa nurkowania!”

Jedyną wadą, jaką widzi jako nurek, jest to, że tak niewielu innych obecnie zna język migowy: „Wybrali znajomość tylko ograniczonych, nie-ASL, sygnałów ręcznych do nurkowania! Nie jestem w stanie komunikować się z nimi na dole.

„To właśnie próbuje zrobić Thomas: zasypać przepaść między dwoma światami. Ocean jest wciąż jednym z najmniej zbadanych miejsc na Ziemi, a szczerze mówiąc, potencjał sygnałów ręcznych również”.

Nakłonienie osób głuchych do nurkowania nie powinno stanowić problemu; Nyle uważa, że ​​wyzwaniem jest „bardziej zachęcenie słyszących nurków, aby nie tylko brali udział w nurkowaniu, ale także brali udział w kursach pod okiem głuchego instruktora. Nikt nie wie lepiej, jak mądrze posługiwać się gestami pod wodą.

Łatwa wymiana poglądów na przystanku

„Widziałem, jak Thomas Koch komunikował się ze słyszącymi nurkami pod wodą bez żadnych trudności, używając jasnych i intuicyjnych gestów, które od razu nabierały sensu. Myślę, że słyszący uczniowie lepiej poradziliby sobie z Głuchymi!”

Ostatnia uwaga: zapytałem Nyle’a, czy zaskoczyło go, że nurkowie często nazywają podwodny świat hałaśliwym miejscem. „To dla mnie nowość już dziś – Nie miałem pojęcia!” – odpowiada. „Teraz muszę zejść do tej króliczej nory…”

Ręce Aqua zostało założone w 2010 roku przez Thomasa Kocha, który od tego czasu został ambasadorem PADI. Centrum nurkowe PADI w Clearwater na Florydzie jest przeznaczone dla osób głuchych i niedosłyszących i twierdzi, że wszystkie zajęcia i wycieczki nurkowe są prowadzone przy użyciu ASL, aby zapewnić dostępność zarówno dla osób słyszących, jak i głuchych.

Również w Divernet: CZY BĘDZIEMY KIEDYŚ MIEĆ GLOBALNY JĘZYK MIGOWY?, SYGNAŁY RĘCZNE W NURKOWANIU: ZMNIEJSZANIE LUKI KOMUNIKACYJNEJ POD WODĄ