Morze Egejskie odsłania swoje sekrety

Marinos Giourgas jest aktywnym instruktorem nurkowania technicznego i rebreatherowego PADI, TDI i IANTD mieszkającym na południowym wybrzeżu Aten w Grecji oraz ambasadorem marki Otter Drysuits. Będzie on obecny na scenie technicznej podczas Idź pokaz nurkowania w marcu.

Marinos rozpoczął karierę nurka na początku lat 1990. XX wieku i od tamtej pory jego entuzjazm dla kontaktu z naturą oraz zamiłowanie do przygód i wraków z czasów I i II wojny światowej pozwoliły mu wziąć udział w kilku wyprawach na morza greckie w celu odkrywania i eksploracji podwodnych reliktów przeszłości.

Wyspa Malta, gdzie zdobył wykształcenie techniczne i pracował jako instruktor techniczny, stała się jego drugim domem. Podróżował po różnych częściach świata z pasji do nurkowania (Indonezja, Hawaje, Mikronezja, Tajlandia, Egipt, Cypr itp.) i pracował w wielu centrach nurkowych w Grecji, gdzie docenił piękno i wartość historyczną wraków leżących na dnie Morza Egejskiego.

Jest założycielem Aegantec, zespołu pasjonatów nurkowania oferującego szkolenia techniczne, trimixowe i CCR, obejmujące bezpieczne odwiedzanie głębokich wraków. Marinos zarządza sekcją nurkowania technicznego jednego z największych centrów nurkowych w okolicy, zapewniając szkolenia i oprowadzając techników po dziewiczych miejscach nurkowych, które tylko nieliczni – jeśli w ogóle – zobaczą. Jego baza znajduje się na wybrzeżu Aten i zapewnia wysokiej jakości sprzęt do nurkowania głębokiego, stację mieszania gazów oferującą napełnianie powietrzem, nitroksem i trimixem, a także jest blisko różnych wraków statków i spektakularnych raf.

Nieznana pamiątka wojenna na Morzu Egejskim

Wykład Marinosa na scenie technicznej będzie dotyczył pierwszego nurkowania do nieznanego i rzadkiego reliktu Kriesgmarine, który spoczywa głęboko w Morzu Egejskim po słynnej bitwie pod Leros w 1943 r. Prezentacja zostanie podzielona na dwa elementy – historię nurków i ich wysiłków na rzecz pozytywnej identyfikacji statku oraz historię jego zatonięcia.

Pokaz nurkowania GO

Pokaz nurkowania GO – jedyne w Wielkiej Brytanii targi branży nurkowej i podróżniczej dla klientów indywidualnych – powracają do NAEC Stoneleigh w dniach 1–2 marca 2025 r., tuż przed rozpoczęciem nowego sezonu, i zapowiadają weekend pełen interaktywnych, edukacyjnych, inspirujących i zabawnych treści.

Oprócz sceny głównej – tym razem gwiazdą telewizyjną, autorem i podróżnikiem Stevem Backshallem, który powraca na GO Diving Show po kilku latach nieobecności, a także przeszkolonym przez NASA akwanautą NEEMO i szefem badań naukowych w DEEP Dawn Kernagis, innym prezenterem telewizyjnym, autorem i niezmiennie lubianym przez wszystkich Montym Hallsem oraz dynamicznym duetem odkrywców Rannvą Joermundsson i Marią Bollerup, którzy będą opowiadać o swojej niedawnej wyprawie Buteng w Indonezji – ponownie odbędą się dedykowane sceny do nurkowania w Wielkiej Brytanii, nurkowania technicznego, fotografia podwodna i inspirujące opowieści.

Oprócz scen dostępnych jest wiele interaktywnych elementów – niezmiennie popularna jaskinia, gigantyczny basen do nurkowania, wciągające nurkowanie w wirtualnej rzeczywistości z wrakami statków i, co jest nowością na rok 2025, możliwość spróbowania swoich sił w mapowaniu wraków z Nautical Archaeology Society i ich „wrakiem statku” – wszystko to rozsiane wśród stale rosnącej liczby stoisk od biur podróży, producentów, trening agencje, ośrodki wypoczynkowe, statki mieszkalne, centra nurkowe, sprzedawcy detaliczni i wiele więcej.

