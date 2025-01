Starożytne cuda u wybrzeży Malty i Gozo

Prof. Timmy Gambin jest profesorem nadzwyczajnym archeologii morskiej na Wydziale Archeologii Klasycznej Uniwersytetu Malty i od wielu lat stoi na czele wypraw do nieodkrytych wraków i starożytnych stanowisk. Zabierze Cię w podróż za kulisy najnowszych badań na Scenie Głównej w Idź pokaz nurkowania w marcu.

Prof. Gambin ukończył historię na tym uniwersytecie, a następnie uzyskał tytuł magistra archeologii morskiej i historii na Uniwersytecie w Bristolu, gdzie uzyskał również doktorat z archeologii morskiej. Brał udział w licznych projektach badawczych realizowanych we współpracy, a także współkierował licznymi badaniami podwodnymi na morzu w różnych częściach Morza Śródziemnego.

Wirtualne muzeum

Timmy jest inicjatorem i dyrektorem The Virtual Museum – Underwater Malta. Podwodne obiekty dziedzictwa kulturowego są poza zasięgiem wzroku i najczęściej poza zasięgiem umysłu. Powód tej sytuacji jest prosty – fizyczna bariera stworzona przez samo morze. Do tej pory tylko nurkowie lub osoby w łodziach podwodnych mogą odwiedzać te historyczne kapsuły czasu. Nadal istnieją ograniczenia spowodowane głębokością, odległością i przepisami.

W rzeczywistości jedną z głównych zasad Konwencji UNESCO o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego jest to, że „Państwa-Strony będą promować świadomość społeczną dotyczącą wartości i znaczenia podwodnego dziedzictwa kulturowego”, zasada w pełni popierana przez The Virtual Museum – Underwater Malta. Ta internetowa platforma wydobywa podwodne dziedzictwo kulturowe na powierzchnię i do domów ogółu społeczeństwa.

Celem tej witryny internetowej jest udostępnienie wszystkim członkom społeczeństwa dostępu do unikalnego podwodnego dziedzictwa kulturowego Malty, przy wykorzystaniu technologii 3D, rzeczywistości wirtualnej i innych mediów.

Projekt wraku statku fenickiego

W 2007 roku podczas badań teledetekcyjnych prowadzonych na morzu, których celem było mapowanie podwodnego dziedzictwa kulturowego Malty, zauważono niewielką anomalię w danych sonarowych.

Od tego czasu Uniwersytet Maltański we współpracy z wieloma partnerami międzynarodowymi badał to, co okazało się jednym z najbardziej intrygujących odkryć archeologicznych ostatnich lat.

Znajdujący się na głębokości 110 m od zatoki Xlendi na Gozo wrak statku fenickiego składa się z nienaruszonego i dobrze zachowanego ładunku mieszanego datowanego na VII wiek p.n.e. Mieszana zawartość przedmiotów kamiennych i ceramicznych rzuca światło na historię gospodarczą i sieci handlowe centralnego Morza Śródziemnego w okresie archaicznym.

Oprócz korzyści archeologicznych – obejmujących badanie dotychczas nieznanych typologii ceramiki, a także szeroką gamę testów naukowych w fazach po wykopaliskach – stanowisko to stwarza inne wyzwania i możliwości w zakresie metodologii i dostępu, a także komunikacji takiego stanowiska.

Więcej informacji na temat projektu Phoenician Shipwreck Project można znaleźć tutaji Wirtualne Muzeum tutaj.

Pokaz nurkowania GO

Pokaz nurkowania GO – jedyne w Wielkiej Brytanii targi branży nurkowej i podróżniczej dla klientów indywidualnych – powracają do NAEC Stoneleigh w dniach 1–2 marca 2025 r., tuż przed rozpoczęciem nowego sezonu, i zapowiadają weekend pełen interaktywnych, edukacyjnych, inspirujących i zabawnych treści.

Oprócz sceny głównej – tym razem gwiazdą telewizyjną, autorem i podróżnikiem Stevem Backshallem, który powraca na GO Diving Show po kilku latach nieobecności, a także przeszkolonym przez NASA akwanautą NEEMO i szefem badań naukowych w DEEP Dawn Kernagis, innym prezenterem telewizyjnym, autorem i niezmiennie lubianym przez wszystkich Montym Hallsem oraz dynamicznym duetem odkrywców Rannvą Joermundsson i Marią Bollerup, którzy będą opowiadać o swojej niedawnej wyprawie Buteng w Indonezji – ponownie odbędą się dedykowane sceny do nurkowania w Wielkiej Brytanii, nurkowania technicznego, fotografia podwodna i inspirujące opowieści.

Oprócz scen dostępnych jest wiele interaktywnych elementów – niezmiennie popularna jaskinia, gigantyczny basen do nurkowania, wciągające nurkowanie w wirtualnej rzeczywistości z wrakami, warsztaty wstrzymywania oddechu i ćwiczenia wychodzenia na linię, a także, co jest nowością na rok 2025, możliwość spróbowania swoich sił w mapowaniu wraków z Nautical Archaeology Society i ich „wrakiem statku” – wszystko rozrzucone wśród stale rosnącej liczby stoisk od biur podróży, producentów, trening agencje, ośrodki wypoczynkowe, statki mieszkalne, centra nurkowe, sprzedawcy detaliczni i wiele więcej.

W tym roku również Konkurs NoTanx Zero2Hero zajmując centralne miejsce. W tym konkursie, skierowanym do początkujących freediverów, początkowo weźmie udział 12 kandydatów trening z Marcusem Greatwoodem i zespołem NoTanx w Londynie pod koniec lutego. Następnie pięciu wybranych finalistów będzie rywalizować na targach GO Diving Show w weekend marcowy, w tym w sesjach statycznego nurkowania bezdechowego w basenie, aby wyłonić zwycięzcę, który otrzyma tygodniowy wyjazd do Marsa Shagra Eco-Village, dzięki uprzejmości Oonasdivers. Kliknij tutaj aby zarejestrować się i wziąć udział w konkursie.

Bilety 2 w cenie 1 już dostępne!

Skorzystaj z okazji już teraz – bilety early bird 2 za 1 są już dostępne, co stanowi fantastyczny stosunek jakości do ceny.

Kup bilet przed 31 stycznia 2025 r. za 17.50 £ i zabierz ze sobą swojego kumpla, małżonka lub najlepszego przyjaciela zupełnie za darmo! Albo dlaczego nie zabrać ze sobą partnera, który nie nurkuje, aby mogli zobaczyć wszystkie cuda podwodnego świata, których nie widzą!

W praktyce oferta 2 za 1 oznacza, że ​​każdy bilet jest warty zaledwie £8.75. I jak zawsze, obejmuje to bezpłatny parking. A osoby poniżej 16 roku życia wchodzą za darmo, więc zabierzcie dzieci na wspaniały rodzinny dzień!