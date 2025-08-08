Szalony świat podwodnej produkcji filmowej z Tomem Parkiem

Tom Park to utalentowany operator filmowy i reżyser podwodny pochodzący z Australii, który od ponad dziesięciu lat pracuje w branży filmów podwodnych. Podczas swojego wystąpienia na głównej scenie festiwalu opowie o „szalonym świecie produkcji filmów podwodnych”. GO Pokaz nurkowania ANZ we wrześniu.

Tom pracował nad różnymi projektami, od filmów dokumentalnych po filmy przyrodnicze dla takich klientów, jak BBC, Netflix, Amazon Prime Video i David Attenborough, a jego prace zostały docenione nagrodami na festiwalach filmowych na całym świecie, w tym na prestiżowym Wildscreen Festival.

Tom znany jest ze swojego technicznego doświadczenia w obsłudze kamer i sprzętu podwodnego, a także z kreatywnej wizji uchwycenia piękna i wyjątkowości podwodnego świata. Dużą część swojej kariery spędził filmując Wielką Rafę Koralową i wschodnie wybrzeże Australii. Z pasją zajmuje się ochroną oceanów i wykorzystuje swoją sztukę do podnoszenia świadomości na temat znaczenia ochrony ekosystemów morskich.

Targi GO Diving Show odbędą się na terenie Sydney Showground w dniach 6-7 września

Pokaz nurkowania GO ANZ

To coroczne wydarzenie, odbywające się w tym roku na 6-7 września na Wystawa w Sydney w Olympic Park, ma na celu pokazanie tego, co najlepsze w naszym podwodnym świecie każdemu, począwszy od nowicjuszy, którzy rozważają rozpoczęcie nurkowania lub ukończyli kursy na poziomie podstawowym, przez nurków zaawansowanych, aż po nurków technicznych i weteranów CCR nie jeden.

Istnieje szereg scen – Scena Główna, Scena Główna Zdjęcia Stage, Australia/Nowa Zelandia Stage, Inspiration Stage i Tech Stage – gdzie wystąpią dziesiątki mówców z całego świata, a także wiele interaktywnych atrakcji dla młodych i starszych, od wrażeń z nurkowania VR, basenu demonstracyjnego, basenu do próbnego nurkowania i wiele innych.

Wokół scen i innych atrakcji zgromadzi się szeroka gama wystawców – od biur podróży i organizatorów wycieczek, po ośrodki wypoczynkowe, łodzie mieszkalne, agencje szkoleniowe, sprzedawców detalicznych, producentów i organizacje zajmujące się ochroną środowiska.

