Cud żółwi morskich

JOHN CHRISTOPHER FINE świętuje przyjazne nurkom gady, które wciąż wracają do swoich ulubionych miejsc w Palm Beach na Florydzie, wbrew wszelkim przeciwnościom. Zrobił zdjęcia

To było jak cofnięcie wskazówek zegara. Wyobrażałem sobie Norine Rouse, w jej żółtym kombinezonie, małym zbiorniku i promiennym uśmiechu, podpływającą do Roberta. Norine nazywała żółwie morskie. Robert, duży samiec szylkretki, zawsze wracał na rafy u wybrzeży Palm Beach na Florydzie, sezon po sezonie przez 20 lat.

Norine pływała z nim, zmierzyła jego pancerz na 115 cm. Otwór w środku skorupy wyraźnie go zidentyfikował, co było wynikiem dawnego spotkania z łodzią-śrubą. Robert miał przybyć w grudniu, kolego, a następnie odlecieć, by wrócić do swoich odległych karaibskich miejscówek – zwykle pod koniec lutego, według skrupulatnych zapisków Norine.

Po ukończeniu szkolenia instruktorskiego nurkowania na Bahamach Norine otworzyła małe biuro w Riviera Beach, gdzie zacumowała swoją łódź nurkową.

Hawksbill odpoczywa pod półką w Teardrop Reef. Po długich przepłynięciach do Palm Beach żółwie odpoczywają z dala od prądu Zatoki. Ich rytm oddechowy ulega zmianie i mogą pozostawać zanurzone przez długi czas

Norine Rouse była otwarta na interesy, zabierając nurków na eksplorację raf koralowych u wybrzeży Palm Beach. Szkoliła Dottie Campbell, byłą lokalną burmistrz, i szybko się zaprzyjaźniły. Dzięki inwestycji Dottie, Norine Rouse Scuba Club of the Palm Beaches został otwarty w 1977 roku.

Był to wiejski klub dla nurków, z głębokim zbiornikiem treningowym i udogodnieniami w postaci basenu, co oznaczało, że nurkowie w mokrych strojach kąpielowych mogli usiąść w dowolnym miejscu w przestronnym biurze i salonie. Norine mieszkała w apartamencie na piętrze, z widokiem na śródlądowy szlak wodny, gdzie zacumowana była jej nowa, najnowocześniejsza łódź nurkowa.

Dama Żółw

Norine zmarła w 2005 roku. Po przejściu paraliżującego przypadku choroby dekompresyjnej, wyzdrowiała i kontynuowała nurkowanie, ale w 1995 roku zmuszona była przejść na emeryturę. Przez wiele lat, podczas których zapewniała wspaniałą gościnność i szkolenia nurkom z całego świata, żółwie były ulubionymi zwierzętami Norine.

Przydomek „Turtle Lady” (Kobieta Żółw) zyskała najpierw z powodu drwin ze strony rybaków podwodnych, którym nie pozwalała wchodzić na swoją łódź nurkową i przeciw którym występowała w kazaniach. Później jednak przerodził się on w określenie wyrażające głęboki szacunek, a jej Klub Nurkowy stał się perełką w świecie nurkowania.

Zmarła Norine Rouse nie pozwalała na łowienie ryb podwodnych z łodzi nurkowej. Każdy nurek, który oddał kuszę, mógł dostać darmowy rejs. Wyginała kusze i używała ich w rzeźbie w Scuba Club

Ta wspaniała nieruchomość została sprzedana po 38 latach działalności i zrównana z ziemią, aby zrobić miejsce pod zabudowę. Ale teraz żółwie powróciły – i tak samo jest z Scuba Club.

Istotę klubu sprzedano Shaunowi Gallantowi, który nim zarządza Kyalami też z mariny Riviera Beach, a także innej łodzi nurkowej z Jupiter i sklepu przy Northlake Boulevard.

Nadal panuje ta sama uprzejmość, serdeczny duch i zasada zakazu połowów podwodnych – z wyjątkiem włóczni do połowu inwazyjnych ryb skrzydlicowych oraz dozwolonego połowu homarów w sezonie.

Skakanie do wody Kyalami też w sezonie godowym żółwi przypomniały mi się niesamowite nurkowania z Norine sprzed tak dawna. Żółwie zazwyczaj nie czynią wód Zatoki Prądu u wybrzeży Palm Beach stałym domem.

Karetta jest mięsożerna. Jedzą meduzy, mięczaki, a nawet ryby, jeśli uda im się je złapać. Niektóre gatunki jedzą tylko trawę żółwiową i gąbki.

Pewien nieszczęsny żółw został złapany przez rybaka przy molo Juno. Żółw został przywieziony do ośrodka ratunkowego, gdzie usunięto mu haczyk, a następnie wypuszczono go z powrotem do oceanu.

Gotowy do krycia

I oto są, każdego roku w pobliżu Palm Beach, gotowe do kopulacji. Następnie samice wychodzą na brzeg nocą, aby złożyć jaja, wrócić na rafy Oceanu Atlantyckiego, zwykle ponownie się łączyć, złożyć kolejne lęgi stu jaj i wrócić do domu do następnego sezonu.

Jak docierają do tego miejsca, przepływając setki, tysiące mil od swoich karaibskich domów, aby dotrzeć do raf przy plażach, na których się wykluły? Naukowcy sądzili, że ma to związek z Księżycem, Słońcem i obrotem Ziemi.

Pamiętam, jak znalazłem martwego żółwia na plaży. Nie przetrwał od jaja do surfowania, został złapany przez jasne słońce i wyschł. Tylko jeden na tysiąc żółwi dożywa wieku dorosłego. Podniosłem go, włożyłem do szklanki z wodą i za pomocą magnesu zacząłem nim kręcić. Kryształy magnetyczne w mózgach żółwi odciskają mapę, która umożliwia im powrót do ich początków.

Samice żółwi walczą na brzegu, aby wykopać gniazda na lokalnych plażach. Światła na brzegu je dezorientują i często odwracają się i wracają do oceanu. Nasypy i erozja plaży sprawiają, że składają jaja poniżej linii przypływu, więc fale oceaniczne je zmywają. Monitory oznaczają gniazda żółwi, aby je chronić

Podobnie jak u innych gadów, determinacja płci żółwia zależy od temperatury w gnieździe. Jest stosunkowo niewielki margines: mówimy cool dudes i hot chicks.

Ciemny piasek podnosi temperaturę. Wiesz o tym, chodząc boso po asfalcie w porównaniu do białego betonu. Projekty odnawiania plaż zrzucają na plaże ciemny, głęboko wydobyty piasek oceaniczny. Gorące samice się wylęgają. Zmiany temperatury powodują cieplejszy klimat, co oznacza więcej samic. To nierównowaga, która pozostawia przyszłe populacje poza równowagą natury.

Mike Healy, instruktor nurkowania z Kyalami, zabrał nas na rafę, którą nazywają Teardrop, na południe od Breakers Hotel. Widzieliśmy mnóstwo samic żółwia szylkretowego, jedna z nich po prostu utknęła za gąbką koszykową poza prądem, odpoczywając po długim pływaniu.

Mike wstrzymał się z działaniami, podczas gdy jego nurkowie robili podwodne zdjęcia, podziwiając starego żółwia.

Instruktor nurkowania Kyalami Scuba Club Mike Healy z żółwiem szylkretowym u wybrzeży Breaker's Reef, około mili od brzegu w Palm Beach

Norine miała specjalne pozwolenie na pływanie z żółwiami morskimi. Rejestrowała dane i dokonywała obserwacji podczas każdego nurkowania. Rejestrowała zachowania, których pragnęli naukowcy. Naukowcy w tamtych czasach rzadko nurkowali, a jeszcze rzadziej obserwowali zachowania swoich podopiecznych na wolności, z pewnością nie tak często jak Norine, która nurkowała codziennie.

Zarośla gąbczaste

Kilka innych samic żółwia szylkretowego zostało zauważonych na Teardrop Reef. Podczas drugiego nurkowania przy Breakers Reef, cztery z nich pozostały ciekawe i podpłynęły do ​​nurków.

Czasami Norine podawała nawet swój regulator Robertowi, gadowi oddychającemu powietrzem, aby nie musiał przerywać nurkowania, dopływając do powierzchni. Robert znał Norine i podpływał do niej, aby czyściła mu skorupę z muszli za pomocą „scrungee pad”, który zawsze miała przy sobie.

W najgorszych czasach zanieczyszczeń, gdy zarządcy wody otwierali śluzy kanałów podczas ulewnych deszczy, aby zapobiec powodziom na zachodzie, do oceanu wydostawały się warstwy mułu. Norine donosił o żółwiach zanurzających się w mule, aby pozbawić kiełbie tlenu, co je zabijało. Było to niezwykle niezwykłe inteligentne zachowanie, podobne do małpy używającej narzędzia.

Żółwie muszą wypłynąć na powierzchnię, aby oddychać i często są uderzane przez łodzie. Ten martwy żółw został niedawno zabity przez śrubę łodzi, która przecięła jego skorupę

Żółwie morskie są w kryzysie. Pomimo ochrony jako gatunek zagrożony w USA, nadal są one polowane dla pożywienia, a wiele z nich ginie w wypadkach. Niektóre umierają w cierpieniu po spożyciu plastikowych odpadów, które mylą z meduzami.

Statystyki populacji żółwi morskich są przerażające. Szacunki mówią o 3,000 żółwi szylkretowych Kempa, 91,000 żółwi szylkretowych, 30,000 żółwi skórzastych, 133,000 żółwi oliwkowych, 558,000 żółwi płaskich Australii, 7,000 żółwi zielonych i 245,000 żółwi zielonych.

Palm Beach jest domem dla żółwia szylkretowego, szylkretowego, zielonego, skórzastego i, rzadko, żółwia Kempa, który tylko przelatuje w czasie podróży na północ wzdłuż wybrzeża. Nie gniazdują tam.

Stary żółw szylkretowy na głębokości 18 m na rafie Teardrop. Żółwie mogą żyć długo, niektóre nawet do 90. roku życia, jeśli nie padną ofiarą sieci, plastikowych śmieci lub wypadków z łodziami, gdy wypłyną na powierzchnię, aby zaczerpnąć powietrza

Żółwie żyją i mają się dobrze Plaże palmowe. Tak jest Klub nurkowy. Nowe pokolenia instruktorów nurkowania, modelujące etykę nowego właściciela, zapewniają ochronę stworzeń rafowych, a także otwierają okna dla tych, którzy chcą zobaczyć zjawisko naturalne, które jest badane, ale nawet teraz mało zrozumiane. Żółwie powróciły.

Również John Christopher Fine w Divernet: ŻÓŁWIE MORSKIE NA SKRAJU, KORALE SZCZĘŚLIWSZE W ZATOKĘ, OPOWIEŚCI O PRAWDZIWYCH PIONIERACH NURKOWANIA, OJCIEC PODWODNEJ SZTUKI: ANDRE LABAN, EEP DOODOO: SPOJRZENIE NA PROBLEM FLORYDY Z PUNKTU WIDZENIA NURKOWEGO, HODOWCY KORALÓW ZMIENIAJĄ KSZTAŁT PRZYSZŁOŚCI