Najważniejsze rozmowy techniczne na targach GO Diving Show ANZ

Scena technologiczna na inauguracyjnym wydarzeniu GO Pokaz nurkowania ANZ w ten weekend (28-29 września) na Sydney Showground odbędzie się bogata oferta imprez dla międzynarodowych ekspertów w dziedzinie nurkowania technicznego oraz krajowych ekspertów w dziedzinie nurkowania głębokiego.

Niezależnie od tego, czy dopiero myślisz o spróbowaniu swoich sił w nurkowaniu technicznym, czy jesteś już doświadczonym nurkiem, czy też dopiero zaczynasz przygodę z nurkowaniem i chcesz po prostu dowiedzieć się więcej o tej wymagającej dziedzinie, to The Tech Stage jest miejscem, które powinieneś odwiedzić w ten weekend.

Jill Heinerth

Pionierka nurkowania technicznego z rebreatherem, nurkowanie jaskiniowe oraz wideografka/fotografka Jill Heinerth jest pierwszą badaczką-rezydentką Królewskiego Kanadyjskiego Towarzystwa Geograficznego, a jej bestsellerowa autobiografia Into The Planet została doceniona przez Wall Street Journal, I Love New York Times i Oprah Magazyn.

Jest członkiem International Scuba Diving Hall of Fame, Women Diver's Hall of Fame, Explorer's Club i Underwater Academy Of Arts and Sciences. Jej zdjęcia były prezentowane przez BBC, National Geographic, Red Bull, Canadian Geographic, Discovery i wiele innych.

Eksploracja najdłuższej podwodnej jaskini w Kanadzie

W zatopionych jaskiniach pod rzeką Ottawa Jill Heinerth dokonuje ważnego odkrycia biologicznego, ujawniając znaczenie systemów naturalnych w ochronie zlewni.

UWAGA: W sobotę podczas tego wystąpienia Jill będzie na głównej scenie.

Laguna Truk w Kanadzie i odkrycie statku Shackletona

Ze względu na obecność licznych wraków statków z czasów II wojny światowej, Nowa Fundlandia bywa nazywana „Laguną Truk Północy”, ale niedawne odkrycie ostatniego statku Shackletona, Quest, sprawiło, że region ten znalazł się w centrum uwagi międzynarodowej.

Johna Kendalla

Archeologia w ciemnościach zalanych jaskiń i nowy Halcyon Symbios CCR będą tematami dyskusji ekspertów fotogrametrii i nurkowania technicznego instruktor ewaluator John Kendall wkracza na scenę techniczną.

John jest odkrywcą specjalizującym się w podwodnym modelowaniu 3D stanowisk archeologicznych i geologicznych. Brał udział w dziesiątkach badań miejsc nurkowych przy użyciu technik fotogrametrycznych, w tym wraku statku Mars (1564), MS Estonia (1994), wraku Panarea III (~300 p.n.e.) i Cave of Bones w Brazylii (~11,000 XNUMX lat).

On jest również Instruktor Ewaluator Global Underwater Explorers i członek ich zespołu Szkolenia Rada.

Archeologia w ciemnościach

ja Instruktor i ekspert fotogrametrii John Kendall opowiedzą o wykorzystaniu fotogrametrii do dokumentowania stanowisk archeologicznych w zalanych jaskiniach. John, realizując projekty w Europie i Ameryce Południowej, opowie o wyzwaniach, a także o niesamowitych wynikach tych projektów.

Symbioza Halcyon

Firma Halcyon Manufacturing zamierza wprowadzić na rynek nową serię komputery, samodzielne HUD-y i ich nowy montowany na klatce piersiowej CCR. Dzięki bezprzewodowej komunikacji w całym zakresie, przyjdź i posłuchaj Johna Kendalla, który przedstawi przegląd nowych zabawek, a także obejrzyj podgląd CCR.

Dawid Strajk

Legenda branży, David Strike, pojawi się na scenie technologicznej podczas inauguracyjnej imprezy GO Pokaz nurkowania ANZi możesz być pewien, że czekają Cię ciekawe i edukacyjne prezentacje, podczas których skupi się na najgłębszym nurkowaniu na świecie i opowie kilka przestrog dla nurków technicznych.

Posiadający certyfikat nurka z 1961 r., doświadczenie obejmujące sektory nurkowania wojskowego, komercyjnego, naukowego i technicznego, biegły i wykwalifikowany w zakresie nurkowania na obiegu otwartym i zamkniętym oraz sprzętu do nurkowania na żądanie, mieszkający w Australii David Strike jest byłym nurkiem Instruktor i Instruktor Posiadacz certyfikatów trenerskich i stały współpracownik redakcji zajmujących się tematyką nurkowania w czasopismach nurkowych na całym świecie.

Był również organizatorem kilku światowej klasy imprez nurkowych – ze szczególnym uwzględnieniem nurkowania technicznego – i otrzymał kilka nagród za „uznanie branży”, a także nagrodę ADEX Lifetime Achievement Award. Jest także członkiem Explorers Club of I Love New York.

Mieszanie: najgłębsze nurkowanie na świecie

Przez całą pierwszą połowę XX wieku seria próbnych nurkowań głębinowych z helioksem, przeprowadzanych przez Royal Navy i US Navy, opierała się na możliwości pomocy w ratownictwie i odzyskiwaniu łodzi podwodnych. Rozszerzenie limitów głębokości, na które nurek mógł bezpiecznie zejść – i nadal być w stanie wykonywać znaczącą pracę, gdy już tam dotrze – miało bardzo praktyczny cel.

Wykład ten skupia się na tle i późniejszej historii rekordu głębokości osiągniętego przez Królewską Marynarkę Wojenną w 1956 r. – rekordu, który nigdy nie został pobity.

Przestrogi dla miłośników technologii: Wypadki i wykroczenia podczas nurkowania

„Mężczyźni niewiele uczą się od Lekcje historii jest najważniejsza ze wszystkich Lekcje „To, czego historia musi nas nauczyć”. – Aldous Huxley.

Osobista i lekka kolekcja anegdot, opowieści i opowieści, które podkreślają fakt, że „umiejętność nurkowania nie jest panaceum na brak umiejętności” i dają pewien wgląd w różne aspekty ciągle ewoluującego świata nurkowania.

Jana Staszkiewicz

Doświadczona nurek techniczny CCR, jaskiniowy, górniczy i wrakowy Yana Stashkevich szybko zdobywa uznanie w dziedzinie nurkowań eksploracyjnych. Wygłosi ona pasjonującą prezentację na temat swoich wyczynów na scenie technicznej.

Była członkiem ekspedycji Vaggfjellan XI, która eksplorowała system jaskiń położony za kołem podbiegunowym, którego wejście znajdowało się na zboczu norweskiego fiordu. Była także nurkiem z aparatem oddechowym w zespole projektu Underwater Filming & Research (UFR) dokumentującym niektóre z najlepiej zachowanych wraków na świecie w Grecji.

Obecnie Yana aktywnie angażuje się w projekty eksploracji wraków na głębokich wodach Morza Egejskiego oraz w promocję dziedzictwa morskiego wód greckich.

Przez ostatnie dziesięć lat nurkowała w ponad 35 miejscach na trzech kontynentach, jednocześnie łącząc karierę pełnoetatowego globalnego marketingowca. Obecnie pracuje dla najcenniejszej na świecie marki whisky, The Macallan.

Yana, mieszkająca w Wielkiej Brytanii, ma zaraźliwą energię i entuzjazm, regularnie występuje jako mówca i trener – jej pasją jest inspirowanie ludzi do przekraczania własnych granic i realizowania swoich pasji, niezależnie od tego, czym one są.

Projekt Vickers Wellington: ukryty klejnot głębin Morza Egejskiego

Yana opowiada o swoich przygodach w Grecji, gdzie brała udział w licznych głębokich nurkowaniach mających na celu identyfikację wraków, w tym wraku bombowca Vickers Wellington – prawdziwej kapsuły czasu, uważanej za najlepiej zachowany wrak samolotu w swojej klasie.

Podczas gdy większość wraków z II wojny światowej przypomina, jak kruche może być ludzkie życie, Vickers Wellington wręcz przeciwnie, uchwyca niesamowitą historię przetrwania. Załoga umiejętnie porzuciła samolot po zestrzeleniu i została uratowana przez miejscowych.

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak pozornie nieistotne wskazówki i cechy wraku mogą pomóc i złożyć w całość to, co wydarzyło się przed zatonięciem? Dołącz do wykładu Yany, aby zanurzyć się w ekscytującej historii odkryć i eksploracji.

Mike Mason

Mike Mason, nurek techniczny i ekspert w dziedzinie czynników ludzkich w nurkowaniu, opowie, czego nurkowie mogą nauczyć się od latania i jak „stać się nurkiem, za którym sami chcielibyśmy podążać”, kiedy wystąpi na scenie technicznej.

Mike przez całą swoją karierę (24 lata) latał myśliwcami wojskowymi i ma na koncie ponad 3,000 godzin lotu różnymi typami myśliwców i samolotów. trening samolot jako instruktor. Teraz jest instruktor z RAAF, szkoląc nowe pokolenie pilotów myśliwskich.

Mike spędził czas na lotniskowcach i ukończył ponad 200 misji bojowych. Latał odrzutowcami nad każdym głównym kontynentem, z wyjątkiem Antarktydy.

Jest aktywnym nurkiem od prawie dziesięciu lat. Ma około 400 nurkowań w swoim dzienniku i pracuje jako Mistrz nurkowania dla lokalnego sklepu nurkowego. Jest aktywnym nurkiem CCR na wybrzeżu Nowej Południowej Walii i ma kwalifikacje do 60 m z normoksycznym trimiksem. Nurkował tak daleko na północ, jak Islandia, i tak daleko na południe, jak Nowa Zelandia.

Jego kariera lotnicza wzbudziła zainteresowanie czynnikami ludzkimi i tym, jak ważne są one dla maksymalizacji bezpieczeństwa i wydajności. Dołączył do zespołu The Human Diver około cztery lata temu, ponieważ chciał połączyć swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie czynników ludzkich zdobyte podczas latania z pasją do nurkowania, aby pomóc w edukacji innych nurków.

Pomysły na wysokie loty dla nurków

Mike, doświadczony pilot myśliwski i pasjonat nurkowania, opowie o kilku koncepcjach, procesach i technikach, które pomogły mu osiągnąć sukces w karierze lotniczej, a także o tym, jak mogą one pomóc Tobie stać się lepszym, bezpieczniejszym nurkiem.

John Garvin

John Garvin jest australijskim scenarzystą, doświadczonym nurkiem technicznym, podwodnym odkrywcą i kierownikiem nurkowania, który kierował operacjami nurkowymi w kilku filmach Jamesa Camerona, w tym Avatar – Droga wody, Avatar 3, James Cameron's Deepsea Challenge 3D i Sanctum, i będzie uświetniał scenę techniczną podczas GO Pokaz nurkowania ANZ.

John faktycznie napisał scenariusze do Sanktuarium i Wyzwanie głębinowe Jamesa Camerona 3D, a w 2023 roku wystąpił w komercyjnych sekwencjach nurkowania w filmie fabularnym Netflixa Ostatnie tchnienie.

Jest nurkiem technicznym instruktor trener specjalizujący się w rebreatherach o obiegu zamkniętym i autor Technical Diving International trening Instrukcja obsługi rebreatherów Inspiration i Evolution firmy AP Diving.

John jest członkiem założycielem Caicos Caves Project, organizacji zajmującej się eksploracją i mapowaniem podwodnych jaskiń na wyspach Turks i Caicos.

W 2002 roku jego firma zapewniła wsparcie logistyczne oraz bezpieczeństwo nurków podczas ustanawiania przez Tanyę Streeter rekordu świata w nurkowaniu swobodnym na głębokość 160 m.

Był także oficerem nurkowym i kierownikiem projektu (okręty podwodne) Głębinowy Challenger łódź podwodna podczas historycznego solowego nurkowania Jamesa Camerona na dno Rowu Mariańskiego.

John wystąpił w kilku filmach i dokumentach, m.in. Sanktuarium, Wyzwanie głębinowe Jamesa Camerona 3D, Nadzwyczajni ludzie i darmowe nurkowania.

Zanim rozpoczął karierę nurka, grał główną rolę w rock'n'rollowym musicalu wystawianym na West Endzie Buddy: Historia Buddy'ego Holly'egoi nadal oddaje się swoim życiowym pasjom – nurkowaniu, kręceniu filmów i graniu rock'n'rolla.

Avatar: Inżynieria Oceanu Pandory

John opisuje swoją rolę jako szef zespołu nurkowego, trening aktorzy uczą się nurkować i projektują specjalistyczny sprzęt do nurkowania, używany w sequelach.

Kerrie Burow

Nurek jaskiniowy i techniczny Kerrie Burow opowie o swojej przygodzie z nurkowaniem jaskiniowym fotografia technik, gdy wchodzi na scenę techniczną.

Kerrie jest wykwalifikowaną nurkiem z zamkniętym obiegiem rebreathera (CCR), nurkiem technicznym i jaskiniowym, a także wielokrotnie nagradzaną fotografką podwodną, ​​która m.in. wygrała w swojej kategorii konkurs Podwodny Fotograf Roku 2022 oraz zdobyła częste miejsca i wyróżnienia w konkursie Australasia Top Emerging Photographer.

Jest stałym współautorem i fotografem magazynu Scuba Diver Magazyn Australii i Nowej Zelandii, a jej artykuły i zdjęcia publikowano w wielu magazynach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Zawodowo Kerrie pracuje w świecie korporacji jako konsultantka w zakresie nauk o uczeniu się i chętnie współpracuje z ekspertami w danej dziedzinie, którzy chcą przekazywać innym swoją wiedzę i umiejętności.

Fotografia nurkowa w jaskiniach na różnych kontynentach: moje pierwsze dwa i pół roku Lata – co chciałbym wiedzieć od początku

Warsztaty te będą prezentowane w formie wizualnego pamiętnika nauki nurkowania jaskiniowego fotografia, rozpoczynając w Australii w styczniu 2022 r.

Uczestnicy podzielą się ważnymi spostrzeżeniami i doświadczeniami z jaskiń i jaskiń Australii, Europy i Meksyku, dzieląc się procesem rozwoju, rozumiejąc, że każde nurkowanie w jaskini z kamerą oferuje cenne informacje. Lekcje i możliwości ciągłego doskonalenia.

Omówione zostaną kwestie bezpieczeństwa, ustawienia aparatu w warunkach słabego oświetlenia, kompozycja, kluczowe znaczenie zrozumienia światła oraz proces fotografowania od koncepcji do końcowej edycji.

Uczestnicy wyjdą z zajęć zmotywowani do robienia pięknych zdjęć, minimalizując przy tym swój wpływ na delikatne podwodne środowisko.

Richard Taylor

Opona GO Pokaz nurkowania ANZ z przyjemnością wita nurków technicznych instruktor trenera i założyciela OZTek, Richarda Taylora, na scenę techniczną podczas wydarzenia inauguracyjnego.

Richard ma ponad 30-letnie doświadczenie w nurkowaniu technicznym w Australii i Nowej Zelandii, zdobyte na początku lat 1990. ubiegłego wieku, w tym pierwsze nurkowania trimiksowe w Australii w 1994 r. (zanim pojawiły się certyfikaty).

Był byłym dyrektorem regionalnym TDI/SDI w Australii i Nowej Zelandii oraz pełni funkcję założyciela i dyrektora ds. Instruktor Oceny trenerskie z nimi na wielu poziomach. Był członkiem założycielem zespołu nurków mieszanych „The Sydney Project”, oficerem ds. bezpieczeństwa i nurkowania w połączonym australijsko-tureckim zespole, który znalazł australijski okręt podwodny z I wojny światowej AE2 u wybrzeży Gallipoli, i był częścią pierwszego zespołu nurków mieszanych, który eksplorował Pearce Resurgence w Nowej Zelandii w 1997 r.

W 1999 roku założył OZTeK Australasian Diving Technologies Exhibitions & Conferences i prowadził OZTek99 w Sydney, OZTek2000 w Melbourne i OZTek3 w Sydney w 2002 roku, po czym nawiązał współpracę z Davidem Strikiem przy pokazach nurkowych OZTek4 i OZTek'07 w Sydney.

Richard uczył setki nurków technicznych i instruktorów na całym świecie, jest zapalonym nurkiem wrakowym, a jako zapalony nurek jaskiniowy jest członkiem CDAA od ponad 20 lat. Nadal uczy dla SDI/TDI/FRTI i jest jednym z niewielu Instruktor Trenerzy-ewaluatorzy i członkowie ich Szkolenia Panel doradczy.

Jest byłym prezesem stowarzyszeń branży nurkowej w Australii i Nowej Zelandii oraz członkiem komitetów Standards Australia/NZ i ISO. Opublikował wiele artykułów na temat nurkowania technicznego i bezpieczeństwa nurkowania oraz występował na sympozjach i konferencjach nurkowych na całym świecie. Jako były nurek rebreatherowy i instruktorjest zagorzałym zwolennikiem trening i utrzymanie umiejętności nurkowania technicznego na obiegu otwartym.

Jest głęboko przekonany, że wraz ze zdobywaniem doświadczenia wzrasta nasza odpowiedzialność przekazywania naszej wiedzy i umiejętności innym, tak aby ci, którzy przyjdą po nas, mogli bezpiecznie eksplorować podwodny świat dalej, niż my to zrobiliśmy.

Twoje obowiązki w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa podczas nauczania lub pracy jako nurek

Przyjrzyjmy się przepisom i regulacjom wymaganym podczas pracy jako Instruktor lub Nurek.

Matt Carter

Archeolog morski, orędownik oceanów i nurek techniczny dr Matt Carter będzie obecny na scenie technicznej GO Pokaz nurkowania ANZ.

Od 2003 roku pracował nad podwodnymi projektami archeologicznymi w 13 różnych krajach, począwszy od wykopalisk wraku statku fenickiego sprzed 2,800 lat w Hiszpanii, aż po kierowanie wyprawami mającymi na celu tworzenie trójwymiarowych modeli flot widm u wybrzeży atolu Bikini i laguny Chuuk.

W 2009 r. Matt otrzymał stypendium Australasian Rolex Scholarship Society (OWUSS) od Our World-Underwater, gdzie zapoznał się z używaniem rebreatherów do nurkowania naukowego. Od tego czasu stał się pionierem w stosowaniu CCR i fotogrametrii w archeologii morskiej, specjalizując się w badaniu i ocenie wraków z czasów II wojny światowej w Australii i na Pacyfiku.

Matt jest członkiem międzynarodowym i laureatem nagrody EC50 przyznawanej przez Explorers Club, byłym wiceprezesem Australasian Institute for Maritime Archaeology (AIMA) oraz przedstawicielem Nowej Zelandii w ICOMOS International Committee on Underwater Cultural Heritage (ICUCH). Był również prezenterem specjalistycznym w serialu telewizyjnym Coast: New Zealand, będącym spin-offem brytyjskiego serialu Coast wyprodukowanego przez BBC, i jest ekspertem tematycznym w Organizacji Narodów Zjednoczonych, Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN), Sekretariacie Pacific Regional Environment Programme (SPREP) i rządzie Australii.

Matt, który od ponad dekady łączy nurkowanie naukowe, komercyjne i techniczne, obecnie pełni funkcję dyrektora ds. badań w Major Projects Foundation, działając na rzecz ochrony ekosystemów morskich, kultur i źródeł utrzymania zagrożonych przez zanieczyszczające wraki statków z czasów II wojny światowej na Błękitnym Pacyfiku.

Wykład Matta na targach GO Diving Show ANZ będzie następujący:

Wraki widma Błękitnego Pacyfiku

Najważniejsze rozmowy techniczne na targach GO Diving Show ANZ 11

Pokaz nurkowania GO ANZ

To coroczne wydarzenie, odbywające się w tym roku na 28-29 września na Wystawa w Sydney w Olympic Park, ma na celu pokazanie tego, co najlepsze w naszym podwodnym świecie każdemu, począwszy od nowicjuszy, którzy rozważają rozpoczęcie nurkowania lub ukończyli kursy na poziomie podstawowym, przez nurków zaawansowanych, aż po nurków technicznych i weteranów CCR nie jeden.

Istnieje szereg scen – Scena Główna, Scena Główna Zdjęcie Stage, Australia/Nowa Zelandia Stage, Inspiration Stage i Tech Stage – gdzie wystąpią dziesiątki mówców z całego świata, a także wiele interaktywnych atrakcji dla młodych i starszych, od wrażeń z nurkowania VR po basen demonstracyjny i wiele innych.

Wokół scen i obiektów znajdować się będzie szeroka gama wystawców, od izb turystycznych i touroperatorów po kurorty, apartamenty, trening agencje, sprzedawcy detaliczni, producenci i organizacje zajmujące się ochroną przyrody.

Targi GO Diving Show UK 2024, odbywające się już piąty rok, przyciągnęły w weekend ponad 10,000 10,000 uczestników i zajmowały powierzchnię wystawienniczą o powierzchni XNUMX XNUMX mXNUMX, a wariant australijski i nowozelandzki ma aspiracje osiągnąć ten poziom w nadchodzących latach.

Wstęp na inauguracyjne GO Diving Show ANZ jest całkowicie bezpłatny – zarejestruj się tutaj aby zdobyć bilety na niewątpliwie największe wydarzenie nurkowe 2024 roku w Australii. Na miejscu jest mnóstwo miejsc parkingowych, a do miejsca imprezy łatwo dotrzeć, korzystając z wielu opcji transportu, więc zapisz daty w kalendarzu już teraz i przygotuj się na epicki weekend, podczas którego będziesz świętować wszystkie formy nurkowania.