Punkty spustowe i samoobrona w postaci ugryzień rekina

Zapisz się do naszego cotygodniowego biuletynu

Zapisz się do naszego cotygodniowego biuletynu

at

at 9: 34 am

Tuż przed końcem roku włoscy nurkowie Gianluca Di Gioia i Peppino Fappani natknęli się na rzekomo żyjącego rekina tygrysiego w pobliżu Marsa Alam w południowym Egipcie. Di Gioia zmarł, a Fappani został pogryziony w ręce i nogi, gdy próbował pomóc przyjacielowi, jednak wkrótce został wypisany ze szpitala.

Miesiąc lub dwa później pewna Kanadyjka straciła obie ręce, próbując sfotografować zwierzę, które prawdopodobnie było dwumetrowym żarłaczem tępogłowym. nurkowałem z rurką na płytkich wodach u wybrzeży Providenciales na Turks i Caicos.

A pod koniec kwietnia izraelski Barak Tzach zmarł podczas pływania aby nagrać sceny z rekinami, co regularnie czynił, u wybrzeży śródziemnomorskiego miasta Hadera, gdzie ciepła woda z elektrowni każdej zimy przyciąga rekiny ciemne i rekiny ławicowe.

Po śmierci Tzacha, której nagranie zostało szeroko udostępnione w mediach społecznościowych, władze ostrzegły ludzi przed korzystaniem z wód Hadery.

Jednak w ciągu kilku dni pojawiły się doniesienia o jeszcze większej liczbie osób pływających z dala od plaży, gotowych zaryzykować spotkanie z rekinem, które można uwiecznić na Instagramie. Jak potwierdziły badania z 2020 roku, znacznie więcej osób ginie, robiąc sobie selfie, niż ginie z rąk rekinów.

W zeszłym roku odnotowano tylko cztery zgony w wyniku ukąszeń rekinów, a warto podkreślić, że nurkowie bardzo rzadko padają ich ofiarą. Pływacy, osoby nurkujące z rurką i surferzy – osoby przebywające na powierzchni wody lub blisko niej – mogą mieć niekiedy więcej powodów do obaw.

Nie sugeruje się, aby w żadnym z powyższych przypadków ofiary aktywnie prowokowały rekiny lub wchodziły z nimi w interakcję, poza skierowaniem aparatów. Ale kto może powiedzieć, jak rekin odbiera obecność człowieka w swoim królestwie, jeśli zostanie złapany w nieodpowiednim momencie?

Małe rekiny rafowe czarnopłetwe na Tahiti (Steve Weinman)

Badanie ukąszeń rekinów

Śmierć Tzacha zbiegła się z publikacją w czasopiśmie naukowym Granice ochrony środowiska of nowe badanie ukąszeń rekinówArtykuł został napisany przez francuskiego ekologa behawioralnego rekinów, prof. Erica Cluę, wraz z kolegami z Francji i USA.

Clua specjalizuje się w obserwowaniu zachowań dużych rekinów w ich naturalnym środowisku, a jego głównym obszarem zainteresowań są gryzienie ludzi. Ma wiele do powiedzenia na temat chęci niektórych osób do zbliżenia się do rekinów – lub bardziej niebezpiecznych zwierząt lądowych – w nadziei na podzielenie się swoimi wyczynami z przyjaciółmi, rodziną lub… Online społeczności.

Profiler rekinów Eric Clua

Jak zauważa, potencjalni influencerzy wchodzą w interakcje z różnymi gatunkami rekinów, niekoniecznie mając świadomość odmiennych wzorców ich zachowań, podczas gdy na lądzie chętniej doceniliby różnicę w poziomie zagrożenia między np. rekinem XL Bully a Jack Russellem.

„Rekiny odpowiadają za mniej niż 10 zgonów ludzi rocznie na całym świecie, podczas gdy psy odpowiadają za ponad 10,000 XNUMX zgonów i są postrzegane jako pozytywnie „przez opinię publiczną” – mówi.

Według Clui ukąszenia rekinów można podzielić na sześć odrębnych kategorii, jednak nowe badanie koncentruje się tylko na jednej z nich, opisanej jako „samoobrona”.

Ciekawostką dla nurków jest to, że chociaż ugryzienia w ramach samoobrony mogą być traktowane jako reakcja na prowokację i mogą obejmować nie tylko jedno, ale i wielokrotne uderzenia, to bardzo rzadko okazują się śmiertelne.

W badaniu przeprowadzonym w Polinezji Francuskiej stwierdzono, że mniejsze rekiny rafowe najczęściej ugryziają w ramach samoobrony (Steve Weinman)

Czy może być tak, że ugryzienia, których doznają rekiny, gdy uznają, że człowiek stanowi bezpośrednie zagrożenie, są mniej dotkliwe niż te, których doznają czasami użytkownicy wody, zajmujący się swoimi sprawami w niewłaściwym miejscu i o niewłaściwej porze?

Koncepcja samoobrony u rekinów nigdy wcześniej nie została szczegółowo udokumentowana, twierdzą Clua i jego współpracownicy. Przeprowadzili oni trwające kilkadziesiąt lat badanie statystyczne cech ukąszeń rekinów u ludzi w Polinezji Francuskiej, czerpiąc wszelkie możliwe dane z zapisów doświadczeń, które historycznie nie definiowały różnych rodzajów ukąszeń.

W wodach południowego Pacyfiku żyje ponad 30 gatunków rekinów, ale naukowcy odkryli, że najczęściej dochodzi tam do ukąszeń przez żarłacze czarnopłetwe, białopłetwe lub szare rekiny rafowe albo rekiny cytrynowe sierpowate, zwykle o długości mniejszej niż 3 metry.

Rzadko śmiertelne

„Niektóre rodzaje aktywności człowieka na morzu, takie jak rybołówstwo, a zwłaszcza podwodne łowienie ryb z kuszą oraz zarządzanie pasywnymi pułapkami na ryby, są związane z ugryzieniem [w samoobronie]” – twierdzi zespół. „Dochodzi do niego bez zachowania proporcji, często powierzchownie, z minimalnym uszkodzeniem ciała, i rzadko jest śmiertelny, z wyjątkiem szczególnych okoliczności”.

Typową przyczyną ugryzienia w ramach samoobrony może być wyczuwalne zagrożenie ze strony nurka z kuszą lub ustawienie się nurka w kierunku rekina, aby mieć lepszy widok, albo próba złapania go.

Ta wędka ciągnąca się za rekinami ma szczególny powód, by uważać na ludzi (Steve Weinman)

Takie nieśmiertelne ugryzienia kontrastują z tymi, które mieszczą się w kategorii „motywacji drapieżniczej”. Ugryzienia zadane przez bardzo głodnego rekina mogą skutkować znaczną utratą tkanki i bardzo prawdopodobną śmiercią w wyniku krwotoku.

Jednakże w żadnym z przypadków badanych w Polinezji Francuskiej nie stwierdzono, aby ugryzienie było motywowane chęcią żerowania.

Ugryzienia w ramach samoobrony mogą powodować bardziej „powierzchowne” obrażenia, ale zdarzają się niespodziewanie, podczas gdy niektórym innym typom ugryzień towarzyszą ostrzegawcze sygnały bojowe, które doświadczeni nurkowie potrafią rozpoznać.

Mogą one obejmować obniżone mięśnie piersiowe płetwy, drżenie ciała lub przyspieszanie i szarpane pływanie, stanowiące wyraźny sygnał dla nurków, że należy rozważyć dyskretne wycofanie się.

Rekin tygrysi nadaje skalę mniejszym rekinom rafowym (Steve Weinman)

Jak wynika z badania, ugryzienia w ramach samoobrony zdarzają się niespodziewanie, chociaż „biorąc pod uwagę, jak ważne jest dla rekina, by to zrobić, czasami dochodzi do nich wielokrotnie”.

„Ale nawet w tych przypadkach zazwyczaj usuwa się niewiele tkanki. Co więcej, wydaje się, że nie ma żadnej proporcji między charakterem początkowej ludzkiej agresji a siłą i brutalnością ugryzienia w samoobronie”.

Inne rodzaje ugryzień

Poza kategoriami ugryzienia związanymi z samoobroną/odwetem oraz drapieżnictwem/śledztwem, pozostałe cztery definiuje się jako odruch/niezdarność; rywalizację o zasoby; walkę z drapieżnictwem; oraz dominację/najazd na terytorium. Tylko dwie ostatnie z tych kategorii obejmują te ostrzegawcze sygnały poprzedzające ugryzienie.

W latach 1942–2023 16 ze 137 zarejestrowanych ukąszeń rekinów w Polinezji Francuskiej można zakwalifikować jako prawdopodobnie spowodowane motywacją samoobrony. Wszystkie miały miejsce na Tuamotu w kontekście polowań na rekiny z użyciem harpunów w pułapkach, polowań z kuszą oraz obchodzenia się z rekinami w celach… fotografia, naukowe pobieranie próbek i wystawy turystyczne rekinów w zbiornikach na wolnym powietrzu. I chociaż te ukąszenia można by zakwalifikować jako „sprowokowane”, tylko dwa były śmiertelne.

Niestety nazwa Pliki ataków rekinów Baza danych zawierająca zapisy globalnych incydentów sięgające XIX wieku wskazuje, że ponad 1800 historycznych incydentów można zakwalifikować jako samoobronę.

Warto pamiętać, że w niektórych przypadkach ugryzienie w ramach „samoobrony” może wykonać nie rekin żarłacz, ale mniej groźny gatunek, na przykład wobbegong, o stępionych zębach.

Nurkowie z rekinem tygrysim (Steve Weinman)

„Jeśli ludzie chcą uniknąć ugryzień rekinów w ramach samoobrony, najbardziej oczywistym zaleceniem, opartym na naszej ocenie, jest unikanie atakowania i nękania tych gatunków” – mówi Clua.

Czasami ludzie przeszkadzają rekinom, mając najlepsze intencje, chociaż „chęć pomocy rekinowi w opałach, w tym przypadku działanie w sposób życzliwy, niekoniecznie zostanie odebrane przez zwierzę w pozytywny sposób” – zauważa specjalista od profilowania rekinów.

Pod koniec kwietnia turysta i jego 11-letni syn wybrali się na pomoc trzem miejscowym mężczyznom, aby uratować 3-metrowego żarłacza białego, który utknął na mieliźnie w pobliżu Ardrossan w Australii Południowej. Na szczęście ich życzliwa akcja, która trwała godzinę, zakończyła się sukcesem i obyła się bez negatywnych reakcji, ale osoby biorące udział w akcji mogły nie zdawać sobie sprawy, że płochliwy rekin potrafi obrócić się o 180°, by ugryźć w ramach samoobrony.

Trzej główni ratownicy zeznali, że nigdy wcześniej nie widzieli rekina wyrzuconego na brzeg, a co dopiero próbowali go ratować. Ten prawdopodobnie był chory lub ranny.

„Takie dobrze zamierzone zachowanie może narazić potencjalnego ratownika na ugryzienie w obronie własnej, pozbawione rozwagi i proporcjonalności” – mówi Clua. „Najbardziej instynktownym odruchem rekinów będzie obrona i ugryzienie”.

Punkty spustowe

Rozpoznawanie ugryzień w ramach samoobrony po raz kolejny podważa praktykę etykietowania wszystkich ugryzień rekina jako ataków, mówi Clua. „Media odgrywają kluczową rolę w tym postrzeganiu, często przedstawiając rekiny jako agresorów w przypadku ugryzień, nawet jeśli to ludzie są inicjatorami interakcji.

„To uproszczone podejście szkodzi wizerunkowi rekinów, a co za tym idzie, ich ochronie, która opiera się na wsparciu społecznym”.

Eric Clua i jego koledzy chcą, aby media przestały sensacyjnie przedstawiać samoobronę i inne rodzaje ugryzień jako „ataki”. Prasa, jak twierdzą, mogłaby przyczynić się do poprawy nastawienia opinii publicznej poprzez bardziej obiektywne relacjonowanie tego, jak zachowania rekinów mogą być wywoływane przez ludzi.

Mały rekin w Polinezji Francuskiej (Steve Weinman)

Szeroko opisywany scenariusz, taki jak ten, który miał miejsce w Haderze, ma niewiele wspólnego z ugryzieniami w samoobronie. Clua stwierdził, że Tzach padł ofiarą zbyt bliskiego kontaktu z szaleństwem żerowania, prawdopodobnie z udziałem kilku rekinów.

„To zdarzenie jest tak rzadkie, ponieważ gatunek, który je przeżył – najwyraźniej rekin ciemny – nie jest znany, mimo imponujących rozmiarów, sięgających nawet 4 metrów, ze swojej zdolności do traktowania ludzi jako ofiary” – mówi.

Jednakże w sytuacji szaleństwa każdy gatunek powszechnie uważany za nieszkodliwy może stać się drapieżnikiem, ponieważ „dynamika rywalizacji między zwierzętami o dostęp do pożywienia przeważa nad wszystkimi innymi względami”.

Musi jednak istnieć jakiś początkowy bodziec. Zazwyczaj jest to pierwsze ugryzienie, które może być przypadkowe i nie być skierowane do ludzi, ale dostarcza bodźców w postaci krwi w wodzie i związanych z nią dźwięków.

Clua ma jednak bardziej niepokojącą sugestię. „Promieniowanie elektromagnetyczne z kamery może wystarczyć, aby wywołać początkowe ukąszenie, które nieumyślnie wpływa na pływaka – początkowo niebędącego celem ataku – ale uruchamia nieustanny proces szału.

„We wszystkich przypadkach przyczyną takiego wypadku jest błąd ludzki.”

Również w Divernet: KOBIETA ZGINĘŁA W WYNIKU UGRYZIENIA REKINA U ZACHODNIEJ SAHARY, OCEANIC WHITETIP REKIN KRYJE KONKURENCYJNEGO FREEDIVERA, ROGUE SHARKS? CO NAPRAWDĘ DZIEJE SIĘ W MORZU CZERWONYM?, ŚMIERĆ REKINA TYGRYSIEGO W HURGHADZIE