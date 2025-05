Trump ułaskawia nurków skazanych za wypuszczenie rekinów

Prezydent USA Donald Trump wyraził poparcie dla ochrony środowiska oceanicznego, udzielając prezydenckiego ułaskawienia dwóm nurkom łowiącym rekiny z Florydy, skazanym za kradzież po wypuszczeniu na wolność ryb złowionych na długą linkę przez rybaka w 2020 r.

Ułaskawienie spowodowało usunięcie karalności mężczyzn w sprawie, którą ich prawnicy uważali za „nadmierną ingerencję rządu”.

John R. Moore, kapitan łodzi czarterowej do nurkowania z rekinami, i członek załogi Tanner Mansell zostali uznani za winnych kradzieży sprzętu do połowów komercyjnych przez ławę przysięgłych Sądu Okręgowego Południowego w West Palm Beach, Divernet zgłoszono pod koniec 2022 r..

Kapitan Moore był podwodnym fotografem, nurkiem swobodnym i byłym rybakiem komercyjnym, natomiast Mansell określał siebie jako zawodowego nurka polującego na rekiny i filmowca.

Po usłyszeniu wiadomości, że jego wyrok został uchylony, Mansell powiedział: Palm Beach post że jego i Moore'a działania były dobrze zamierzone i powiedział o prezydencie Trumpie: „Niezależnie od tego, czy ludzie wierzą w jego politykę, czy nie, postanowił mnie ułaskawić – ktoś, kto głęboko troszczy się o środowisko i zawsze chciał tylko pomóc. Nie mogę powstrzymać się od uczucia ogromnej wdzięczności”.

Ułaskawiony: Nurek łowiący rekiny Tanner Mansell

Pomarańczowa boja

Nurkowie zmierzali w kierunku drugiego miejsca nurkowego tego dnia przy Jupiter Inlet, gdy minęli pomarańczową boję. Powiedzieli swoim sześciu gościom, którzy płacili za wstęp, w tym szefowi policji na wakacjach i jego rodzinie, że oznacza to nielegalnie porzuconą długą linę, która stanowi zagrożenie dla rekinów, które przyjechali zobaczyć pod wodą.

Przez następne trzy godziny cała grupa pracowała nad odzyskaniem prawie 5 km żyłki monofilamentowej, haczyków, ciężarków i boi, uwalniając w ten sposób 19 rekinów tygrysich, żółtych, młotowatych, jedwabistych i karaibskich, a także objętego ochroną państwa olbrzymiego zębacza.

Moore później zadzwonił do stanowych funkcjonariuszy ds. dzikiej przyrody, aby zgłosić odzyskanie długiej linki, a para uśmiechnęła się do kamer, gdy wciągali sprzęt wędkarski na dok w Jupiter. Incydent został szeroko nagłośniony po tym zdarzeniu, a nagranie z operacji ratowania rekinów zostało udostępnione Online.

John Moore pracuje nad uwolnieniem rekina (Departament Sprawiedliwości USA)

Prokuratorzy Prokuratury USA stwierdzili później, że to, co zabrali nurkowie, nie było sprzętem do polowań na duchy, lecz własnością rybaka z Fort Pierce, Richarda Osburna, który posiadał licencję Narodowej Agencji ds. Oceanów i Atmosfery (NOAA) za połowy rekinów na wodach federalnych.

Kapitan statku, Scott Taylor, zwrócił się do NOAA z prośbą o wszczęcie dochodzenia karnego, twierdząc, że jego statek jest jednym z pięciu na świecie, które mają zezwolenie na połowy niektórych gatunków rekinów w celach badawczych.

Zdjęcia i nagrania wideo akcji ratunkowej rekinów, zrobione przez gości, znalazły się wśród dowodów użytych przeciwko Moore'owi i Mansellowi w ich procesie, gdzie oskarżono ich o „oszukanie” gości, aby ci im pomogli, a także o potajemne pozbycie się boi i innego sprzętu wędkarskiego poza zasięgiem wzroku funkcjonariuszy.

Trzydniowe obrady

Oskarżenie argumentowało, że nurkowie wiedzieli, że linia jest legalna, ale sabotowali ją, aby chronić populację rekinów dla własnych interesów handlowych. Para utrzymywała, że ​​czuli, że walczą z przestępczością, a nie ją popełniają.

Groziła im kara do pięciu lat więzienia i grzywna w wysokości 250,000 tys. dolarów, a także możliwość zapłacenia rybakowi odszkodowania w wysokości tysięcy dolarów. Odrzucili jednak możliwość przyznania się do winy lub złożenia zeznań w swojej obronie.

Ława przysięgłych potrzebowała trzech dni, aby ogłosić wyrok skazujący, po czym sędzia skazał Moore'a i Mansella na rok w zawieszeniu i nakazał im zapłatę 3,345 dolarów odszkodowania.

Pomarańczowa boja i lina (Sąd Okręgowy Florydy Południowej)

Mężczyźni złożyli apelację, powołując się na definicję kradzieży, podczas której sędzia Barbara Lagoa zadała pytanie, dlaczego w ogóle postawiono im te zarzuty.

„Moore i Mansell są przestępcami, ponieważ próbowali ratować rekiny przed tym, co uważali za nielegalną operację kłusowniczą” – stwierdziła. „To jedyni przestępcy, jakich kiedykolwiek spotkałam, w ciągu 18 lat pracy na ławie oskarżonych i trzech lat jako prokurator federalny, którzy dzwonili do organów ścigania, aby zgłosić to, co widzieli i jakie działania podejmowali w czasie rzeczywistym”.

Jednakże sąd apelacyjny podtrzymał wyroki skazujące, jednak nurkowie nadal mają przeszłość kryminalną i jako przestępcy nie mogą głosować, posiadać broni palnej ani swobodnie podróżować za granicę.

„Nigdy nie przestałem walczyć”

Zwrot akcji nastąpił w kwietniu tego roku, gdy przedstawiciel Biura Radcy Prawnego Białego Domu skontaktował się z prawnikami obrony Moore'a, Markiem Seitlesem i Ashley Litwin-Diego, aby dowiedzieć się więcej o sprawie, a w zeszłym tygodniu oddzwonił do nich, aby poinformować, że ułaskawienia zostały rozpatrzone.

„To było niesamowite” – powiedział Seitles Miami Herald„Nie mogliśmy w to uwierzyć. Nigdy nie przestaliśmy walczyć, a sprawiedliwość w końcu zwyciężyła. Jesteśmy zachwyceni, że Biały Dom rozważył nasze argumenty i uznał, że było to niesprawiedliwe oskarżenie. Nie moglibyśmy być szczęśliwsi dla Johna i Tannera”.

Ian Goldstein, adwokat obrony, który reprezentował Mansella, oświadczył: „Jesteśmy absolutnie zachwyceni, że pan Mansell i pan Moore w końcu otrzymali sprawiedliwość, na jaką zasługują. To sprawa, która nigdy nie powinna zostać wszczęta”.

