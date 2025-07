Recenzja telewizyjna: SHARK! Wody opanowane przez gwiazdy

Pierwszym pytaniem nurka, jakie zadaje sobie oglądając nowy film lub program telewizyjny z udziałem rekinów, jest: czy rekiny będą grzeszyć, czy będą zgrzeszone? Czy ta produkcja jest wyrazem współczucia dla losu współczesnych rekinów, czy też wykorzystuje ich masę i zęby jedynie jako przynętę dla widzów? Czy chodzi o życie rekinów, czy o „ataki rekinów”?

Odpowiedź zbyt często brzmi: trochę z obu, ale inteligentny/świadomy tytuł REKIN! Wody pełne gwiazd sugeruje od samego początku, że twórcy mają właściwe podejście. Plimsoll Productions, brytyjska firma, twierdzi, że jest największym na świecie niezależnym producentem treści przyrodniczych i ma imponujący katalog.

Strach przed rekinami jest wrodzony i od czasu do czasu zespół wyluzowanych ekspertów odrobinę go podkręca – „drugi najgorszy rekin na planecie” itp. – ale przesada jest na ogół utrzymywana na wodzy.

Dla rekinów sława nic nie znaczy (ITV)

Weryfikacja rzeczywistości jest w każdym przypadku konieczna, aby upewnić się, że gwiazdy traktują swoje szkolenie nurkowe na tyle poważnie, że mogą zapewnić bezpieczeństwo w nieprzewidywalnych warunkach.

Oczywiście, każdy pokaz musi mieć swój dramatyczny łuk, który w tym przypadku składa się z siedmiu różnych osób, które pną się w górę, werble, wielkie nurkowanie z rekinem tygrysim!

To nie jest rodzaj widowiska, w którym ledwo przygotowane gwiazdy zostają zanurzone w basenie z rekinami, ale pełnowymiarowy, trzytygodniowy rytuał inicjacji na Bahamach z udziałem takich osób jak Bimini Scuba Centre Neila Watsona.

Gwiazdy, które wbrew swojej woli lub wbrew swoim agenci zaprosili do udziału w projekcie, muszą zdobyć kwalifikacje PADI Open Water Diver, stopniowo przechodząc od nurkowania próbnego w klatce do pełnego doświadczenia w Tiger Beach.

Wczesna nauka z biologiem morskim Danni Washington (po lewej) (ITV)

Rekiny traktowane są z należytym szacunkiem (ITV)

Nie wszystkie z nich dotrwają do końca i dotrą do ostatniego nurkowania, ale nurkowie będą zadowoleni, gdy usłyszą, że w tym pięcioczęściowym serialu rekiny nie są w żaden sposób demonizowane.

Znany przekaz, że to my zabijamy rekiny, a one rzadko zabijają nas, jest regularnie powtarzany, a ogólna obojętność rekinów wobec ludzi mówi sama za siebie.

Wysoki poziom adrenaliny

Jak to często bywa w przypadku reality show, widzowie czerpią satysfakcję głównie z możliwości lepszego poznania uczestników i obserwowania, jak rozwija się między nimi chemia.

Na łódce (ITV)

Wkrótce okazuje się, że komik Ross Noble, przyzwyczajony do adrenaliny towarzyszącej występom stand-upowym, będzie zapalonym i opanowanym nurkiem, podczas gdy Rachel Riley (Odliczanie) ma tendencję do niepokojąco przekraczania granic opanowania w stronę entuzjazmu, gdy radośnie wymachuje rękami podczas karmienia rekina.

Najchętniej nurkujący z rekinami: Ross Noble i Rachel Riley (ITV)

Sir Lenny Henry, ojciec-figura, traktuje to wszystko bardzo poważnie, podobnie jak basista McFly, Dougie Poynter, który wyraźnie dba o ochronę środowiska. Paraolimpijczyk, koszykarz Ade Adepitan, pozbawiony możliwości poruszania nogami, mierzy się z własnymi wyzwaniami. Swoboda w stanie nieważkości, którą odnajduje w nurkowaniu, jest dla niego ważna, a rekiny stanowią dodatkowy atut.

Jestem prawie pewien, że pamiętam, jak kiedyś, jako prezenter telewizyjny, nurkował, ale wydaje mi się, że to tylko zasugerowano, a nie powiedziano wprost, że wszyscy siedmiu uczestników REKIN! są niedoświadczonymi nurkami.

Ade Adepitan – rekiny jako bonus (ITV)

Mniej przekonani co do przeżycia nurkowania z rekinami są aktorzy Lucy Punch (Amandaland) i Helen George (Zadzwoń do położnej).

Helen od samego początku wyróżnia się, deklarując, że panicznie boi się nie tylko rekinów, ale nawet zanurzenia głowy pod wodę, co jest wynikiem traumatycznego incydentu w basenie w dzieciństwie. Oczywiście, każda z gwiazd ma swoją własną „podróż”, ale jej wydaje się być najbardziej ekstremalna.

„Inni wydają się podekscytowani, ja czuję się trochę przygnębiona” – powie w pewnym momencie, gdy jej emocje wahają się między strachem a strachem przed przegapieniem czegoś.

Helen George: „Trochę przygnębiająca Debbie” (ITV)

Instruktorami są zrównoważeni członkowie bazy – specjaliści od ochrony rekinów dr Tristan Guttridge i Danni Washington (zawsze gotowi, by wspomóc ochronę rekinów w ekologiczny sposób) oraz były australijski nurek Paul de Gelder, który nie potrafi dodać Helen pewności siebie, tłumacząc brak kilku kończyn uwagą, jaką wzbudza żarłacz tępogłowy.

Maski pełnotwarzowe

Na powierzchni wśród nowych rekrutów nurków panuje sporo żartów („X-Meni się puścili”), choć pod wodą pełnotwarzowy maski są używane głównie do wyrażania przekleństw i okrzyków „OMG” wyrażanych przez nurków.

Ale nurkowie będą zachwyceni podwodnymi możliwościami, jakie oferują te gwiazdy. Bycie zamkniętym w klatce z 10 żarłaczami tępogłowymi, karmienie płaszczek na płyciznach Gun Cay i spotkanie młodych rekinów cytrynowych w namorzynach to tylko przedsmak tego, co można zobaczyć. Jeden z małych rekinów szczypie Rossa w kostkę: „Dobry moment edukacyjny” – zauważa Tristan sucho.

Wędrując po „linii terroru” (ITV)

Następnie przenoszą się na otwarty ocean, gdzie u wybrzeży Port Royal można spotkać nawet 20 rekinów wąsatych. Następnie nurkują w ramach programu OWD przy Turtle Rock, a następnie obserwują rekina żerującego na linie („przerażenia”) na powierzchni, a następnie doświadczają tego samego z dna morskiego. Dodatkowym atutem jest możliwość zobaczenia rekina młota.

Gwiazdy przechodzą łagodną indukcję freedivingu, wykonują nurkowanie, podczas którego pojawiają się żarłacze tygrysie i dwa żarłacze tępogłowe, a dla niektórych z nich cała sytuacja zaczyna być bardzo realna, z większą ilością łez i mniejszą ilością żartów.

Obsada ma szczęście i złowiła wspaniałego rekina młota (ITV)

Nawet Helen wydaje się podekscytowana perspektywą nurkowania na wraku – to tylko Sapona, wystając z wody z podstawą na głębokości 8 metrów, ale tak płytkie nurkowanie stanowi dobry test dla kontroli pływalności grupy. Wszystko zmierza do dania głównego – czy Emma, 5-metrowa tygrysica, pojawi się ze swoimi sługami na finał?

Bąbelki szczęścia (ITV)

Jestem pewien, że montaż tego rozszerzonego urlopu musiał być bardzo umiejętnie wykonany, ale efektem jest świetna reklama nurkowania z rekinami na Bahamach, które zostają przedstawione jako światowa stolica rekinów (spierajcie się między sobą).

Kilka pięknych ujęć z rekinami i przyznaję, że byłem zaskoczony, że późniejsze odcinki były naprawdę poruszające. Obserwowanie emocjonalnego wpływu rekinów na gwiazdy przypomniało mi moje własne wczesne spotkania z różnymi gatunkami rekinów i płaszczek i to, jakie to uczucie.

REKIN! Wody pełne gwiazd jest jednym z dobrych. Wszystkie pięć odcinków można obejrzeć oglądane na ITVX.

