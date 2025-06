Założyciel VIZ Marco Bordieri omawia mapowanie podwodne na targach GO Diving Show ANZ

at 9: 46 am

Marco Bordieri jest założycielem VIZ – Sydney Diving Visibility Reports, największej w Australii społeczności miłośników morza, liczącej obecnie 18,000 XNUMX członków. Podczas swojego wystąpienia na głównej scenie podczas wydarzenia będzie opowiadał o eksploracji podwodnej i mapowaniu przy użyciu urządzeń i umiejętności konsumenckich. GO Pokaz nurkowania ANZ w Sydney we wrześniu.

Marco przeprowadził się z Mediolanu do Sydney dziesięć lat temu, mając w dzienniku pokładowym wzmiankę o 30 nurkowaniach w ciągu 30 lat i o tym, że nigdy nie pamiętał, w którą stronę powinien być skierowany zbiornik podczas jego rozstawiania.

Sydney jednak zapewniło Marco idealne warunki do ponownego rozbudzenia miłości do nurkowania: obfite życie morskie, dostępne miejsca do nurkowania i swoboda eksploracji na własnych warunkach. Jednak nurkowanie tutaj wiązało się również z wyzwaniami – nieprzewidywalną widocznością, niedoborem map podwodnych i przybrzeżnymi falami, które mogły stwarzać niebezpieczne warunki.

Chcąc ułatwić dostęp do podwodnego świata Sydney, Marco zainicjował szereg inicjatyw, m.in. utworzenie sieci reporterów nurkowych, opracowanie techniki tworzenia map podwodnych i cotygodniowe prognozy warunków nurkowania.

Dzięki tym wysiłkom nurkowanie w Sydney stało się bezpieczniejsze, bardziej dostępne i mniej elitarne.

VIZ to coś więcej niż grupa na Facebooku, to filantropijna inicjatywa nurków dla nurków. Jej wizją jest uznanie za wiodący przykład lokalnej społeczności dla miłośników nurkowania, produkującej własne zasoby peer-to-peer skupione na bezpieczeństwie, przyjemności, wiedzy i zrównoważonym rozwoju.

VIZ wierzy w pomysły pochodzące od społeczności i w zaangażowanie pro bono, aby je urzeczywistnić – nie ma bogatych sponsorów, nie zabiega o darowizny i nie stara się o granty.

Społeczność zainspirowała nas pomysłami i opracowała bezpłatne usługi – precyzyjne mapy podwodne, prognozy dotyczące miejsc nurkowych, naukę obywatelską, centrum informacyjne, cotygodniowy program w radiu ABC, współpracę i działalność informacyjną dla środowiska akademickiego, przemysłu i rządu.

Pokaz nurkowania GO ANZ

To coroczne wydarzenie, odbywające się w tym roku na 6-7 września na Wystawa w Sydney w Olympic Park, ma na celu pokazanie tego, co najlepsze w naszym podwodnym świecie każdemu, począwszy od nowicjuszy, którzy rozważają rozpoczęcie nurkowania lub ukończyli kursy na poziomie podstawowym, przez nurków zaawansowanych, aż po nurków technicznych i weteranów CCR nie jeden.

Istnieje szereg scen – Scena Główna, Scena Główna Zdjęcia Stage, Australia/Nowa Zelandia Stage, Inspiration Stage i Tech Stage – gdzie wystąpią dziesiątki mówców z całego świata, a także wiele interaktywnych atrakcji dla młodych i starszych, od wrażeń z nurkowania VR, basenu demonstracyjnego, basenu do próbnego nurkowania i wiele innych.

Wokół scen i obiektów znajdować się będzie szeroka gama wystawców, od izb turystycznych i touroperatorów po kurorty, apartamenty, trening agencje, sprzedawcy detaliczni, producenci i organizacje zajmujące się ochroną przyrody.

Zdobądź bilety już teraz!

Bilety na GO Diving Show ANZ są już w sprzedaży i możesz skorzystać z promocji Oferta earlybird 2 za 1 do 9 września – możesz odwiedzić nas ze swoim kumplem/przyjacielem/partnerem/małżonkiem za jedyne $12, a dzieci do lat 16 wchodzą za darmo, co czyni to miejsce idealnym na rodzinny dzień. Na miejscu jest mnóstwo miejsc parkingowych, a dojazd do obiektu jest łatwy i można skorzystać z wielu opcji transportu, więc zapisz daty w kalendarzu już teraz i przygotuj się na epicki weekend, podczas którego będziesz świętować wszystkie formy nurkowania.