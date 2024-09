Co, nie ma łodzi pościgowej? Podstawowe środki ostrożności

W lipcu para przeżyła długą rozłąkę na łodzi w Zatoce Meksykańskiej, jak donoszono wówczas Divernet. Jeden kluczowy aspekt incydentu pozostaje niewyjaśniony, jak niedawno napisał JOHN BANTIN dla amerykańskiego newslettera podkład

In podkład’s August problem, we told the harrowing account of Kim and Nathan Maker, the Oklahoma couple who survived 39 hours at sea after being separated from their diving liveaboard mv Rzucać, obsługiwany przez Texas Caribbean Charters.

Udało się ich uratować dzięki czujności Straży Przybrzeżnej Stanów Zjednoczonych, ponieważ Makers wyposażyli się w sprawne światła nurkowe, które służyły do ​​sygnalizowania załodze śmigłowca poszukiwawczego.

Po oddzieleniu się od sloganu łodzi, gdy wśród innych nurków panowało zamieszanie podczas nagłego szkwału i utraty widoczności powierzchniowej na wzburzonym morzu, prąd zniósł ich z łodzi. Załoga straciła ich z oczu.

Nie udało nam się omówić incydentu z nikim, kto ma wiedzę z pierwszej ręki na jego temat. Próbowaliśmy skontaktować się z Makers, ale nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Próbowaliśmy skontaktować się z osobami biorącymi udział w podróży, ale bezskutecznie.

Kim i Nathan Maker (Charles Owen)

Nikt z Texas Caribbean Charters nie odpowiedział nam. I nie znaleźliśmy żadnego artykułu, który odnosiłby się do Rzucać po imieniu. Jednak widzieliśmy część incydentu rozgrywającą się w wodach poniżej Rzucać in a GoPro wideo one of its divers took and opublikowane w Internecie. Być może widmo procesu sądowego sprawia, że ​​wszyscy milczą.

A co z łodzią pościgową?

Opona Rzucać ma łódź pościgową, ale żadna z przeczytanych przez nas historii nie wspomina o jej uruchomieniu. Czy była sprawna? Czy pogoda uniemożliwiała jej użycie? Czy była w wodzie, a załoga obserwowała nurków, gdy wynurzali się? Czy została uruchomiona po tym, jak dryfujący nurkowie zostali zauważeni z daleka, ale załoga nie mogła ich zobaczyć z powodu pogody i wysokiego morza?

Przeczytaliśmy, że Rzucać przeszukaliśmy ten teren, ale nie znaleźliśmy żadnego opisu jego działalności.

Na całym świecie powszechne jest, że liveaboardy mają drugą łódź na wodzie patrolującą nurków, którzy odpływają daleko od łodzi-matki na otwartym oceanie lub mają trudności z powrotem. Co dziwne, liveaboardy na wodach USA i Karaibów zdają się ignorować ten oczywisty środek bezpieczeństwa.

Łodzie tak duże jak Rzucać nie są łatwe w manewrowaniu w prądach i na wzburzonym morzu i nigdy nie powinny włączać swoich śrub, gdy nurkowie są w wodzie. Czujny członek załogi w łodzi pościgowej gotowy do podjęcia nurków jest niezbędny dla bezpieczeństwa nurków.

The Makers na krótko przed odebraniem (US Coast Guard)

Opona Rzucać, jednak nie udało się. Jak Kim Maker donosił w Oklahoma's Channel 9 TV: „W ogóle nie widzimy łodzi, ale cały czas myśleliśmy, że wyślą ponton, wyślą ponton, ale na łodzi wydarzyły się inne okoliczności.

„Trudno o tym mówić. Nie byliśmy tam, więc otrzymujemy różne raporty od różnych osób. Nigdy nie wysłali pontonu”.

Nigdy nie wysłali pontonu? Nie do pomyślenia. Czy był w złym stanie? Czy kapitan odmówił? „Nikt nie popłynąłby nim z powodu wzburzonego morza? Czy stracili kierunek Twórców?

It’s something we all deserve to know. In our article about diver mistakes in the current problem of podkład, wyjaśniamy, że otwarta dyskusja o błędach jest niezbędna, aby pomóc innym uniknąć tych samych błędów. Dlatego wszyscy zasługujemy na poznanie całej historii o RzucaćReakcja firmy na zaginięcie nurków.

Zgłosimy to ponownie, gdy dowiemy się więcej. Jeśli byłeś na pokładzie Rzucać lub znasz kogoś, kto był, skontaktuj się z nami pod adresem Podkład.

