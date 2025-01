Polowanie na wraki – na wstrzymanym oddechu

4: 02 pm

Darmowe nurkowania instruktor Marcus Greatwood powraca do Idź pokaz nurkowania w marcu wraz z zespołem NoTanx, gdzie poprowadzi prezentację na temat polowania na wraki podczas nurkowania swobodnego, a także poprowadzi warsztaty dotyczące wstrzymywania oddechu przez cały weekend i będzie przewodniczył wyzwaniu Zero2Hero Freediving Challenge.

Mieszkający w Wielkiej Brytanii Marcus uczy nurkowania swobodnego, oprowadza ludzi po niezwykłych miejscach i uwiecznia ich piękno fotografia od 1999 roku. Jego misją zawsze było dzielenie się cudami oceanów z jak największą liczbą osób.



Po latach wyczynowego nurkowania swobodnego – gdzie ustanowił trzy rekordy narodowe i reprezentował drużynę Wielkiej Brytanii przez cztery lata – Marcus przeszedł do trenowania elitarnych nurków swobodnych. Pod jego okiem sportowcy osiągnęli pięć rekordów świata i ponad 24 rekordy narodowe.



Od 2011 roku Marcus skupia się na eksploracji odległych i trudnych środowisk, specjalizując się w Extreme Location Freediving od 2016 roku. Dokumentuje te niesamowite miejsca poprzez fotografia stały się integralną częścią jego przygód.



Wyprawy te przyniosły nowe wyzwania, napędzając rozwój innowacyjnych technologii i koncepcji, przy czym bezpieczeństwo było zawsze najwyższym priorytetem.

Eksploracja wraku z zatrzymanym oddechem

Eksploracja wraków na jednym oddechu była ważną częścią zainteresowań jego zespołu, a umożliwienie ludziom bezpiecznego przebywania na wraku tak długo, jak to możliwe, było celem. To temat jego prezentacji na Tech Stage podczas pokazu.

Wyzwanie Freedivingu Zero2Hero

Kurs Konkurs NoTanx Zero2Hero, skierowany do początkujących freedivingowców, w ramach którego początkowo 12 kandydatów przejdzie trening z Marcusem i zespołem NoTanx w Londynie pod koniec lutego. Następnie pięciu wybranych finalistów będzie rywalizować na targach GO Diving Show w weekend marcowy, w tym w sesjach statycznego nurkowania bezdechowego w basenie, aby wyłonić zwycięzcę, który otrzyma tygodniowy wyjazd do Marsa Shagra Eco-Village, dzięki uprzejmości Oonasdivers. Kliknij tutaj aby zarejestrować się i wziąć udział w konkursie.



Pokaz nurkowania GO

Pokaz nurkowania GO – jedyne w Wielkiej Brytanii targi branży nurkowej i podróżniczej dla klientów indywidualnych – powracają do NAEC Stoneleigh w dniach 1–2 marca 2025 r., tuż przed rozpoczęciem nowego sezonu, i zapowiadają weekend pełen interaktywnych, edukacyjnych, inspirujących i zabawnych treści.

Oprócz sceny głównej – tym razem gwiazdą telewizyjną, autorem i podróżnikiem Stevem Backshallem, który powraca na GO Diving Show po kilku latach nieobecności, a także przeszkolonym przez NASA akwanautą NEEMO i szefem badań naukowych w DEEP Dawn Kernagis, innym prezenterem telewizyjnym, autorem i niezmiennie lubianym przez wszystkich Montym Hallsem oraz dynamicznym duetem odkrywców Rannvą Joermundsson i Marią Bollerup, którzy będą opowiadać o swojej niedawnej wyprawie Buteng w Indonezji – ponownie odbędą się dedykowane sceny do nurkowania w Wielkiej Brytanii, nurkowania technicznego, fotografia podwodna i inspirujące opowieści.

Oprócz scen dostępnych jest wiele interaktywnych elementów – niezmiennie popularna jaskinia, gigantyczny basen do nurkowania, wciągające nurkowanie w wirtualnej rzeczywistości z wrakami, warsztaty wstrzymywania oddechu i ćwiczenia wychodzenia na linię, a także, co jest nowością na rok 2025, możliwość spróbowania swoich sił w mapowaniu wraków z Nautical Archaeology Society i ich „wrakiem statku” – wszystko rozrzucone wśród stale rosnącej liczby stoisk od biur podróży, producentów, trening agencje, ośrodki wypoczynkowe, statki mieszkalne, centra nurkowe, sprzedawcy detaliczni i wiele więcej.

Bilety 2 w cenie 1 już dostępne!

Skorzystaj z okazji już teraz – bilety early bird 2 za 1 są już dostępne, co stanowi fantastyczny stosunek jakości do ceny.

Kup bilet przed 31 stycznia 2025 r. za 17.50 £ i zabierz ze sobą swojego kumpla, małżonka lub najlepszego przyjaciela zupełnie za darmo! Albo dlaczego nie zabrać ze sobą partnera, który nie nurkuje, aby mogli zobaczyć wszystkie cuda podwodnego świata, których nie widzą!

W praktyce oferta 2 za 1 oznacza, że ​​każdy bilet jest warty zaledwie £8.75. I jak zawsze, obejmuje to bezpłatny parking. A osoby poniżej 16 roku życia wchodzą za darmo, więc zabierzcie dzieci na wspaniały rodzinny dzień!