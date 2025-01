Twój przewodnik po światowych pokazach nurkowych na rok 2025

Targi Boot Show w Niemczech właśnie się rozpoczynają, ale czy znajdujesz się w Wielkiej Brytanii (gdzie jest tylko jeden show!), gdzie indziej w północnej Europie, w basenie Morza Śródziemnego, Azji, Australii lub USA, oto kalendarz masowych spotkań nurkowych, który pomoże Ci pozostać w kontakcie ze społecznością w roku 2025.

W niektórych przypadkach, zwłaszcza pod koniec roku, wysokość opłat za wstęp nie została jeszcze ogłoszona.

18-26 STYCZNIA: Boot Düsseldorf (Międzynarodowe Targi Łodzi)

Miejsce: Messe Düsseldorf, Düsseldorf, Niemcy

(Messe Düsseldorf / C Tillman)

Nurkowanie to tylko część tych kompleksowych, corocznych targów branżowych, na których można zapoznać się ze wszystkim, od łodzi i żeglarstwa po sporty wodne. Znajdują się tam również interaktywne ekspozycje i wystawy.

Kompleks obejmuje specjalną sekcję nurkowania w hali 12, w której prezentowany jest sprzęt do nurkowania, fotografia podwodna koło zębate, trening zasoby i miejsca do nurkowania.

Odwiedzający mogą uczestniczyć w warsztatach praktycznych, oglądać na żywo pokazy najnowszych technologii nurkowych i nurkować w krytym basenie. Blue Innovation Zone to obszar przeznaczony na nowe pomysły w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska morskiego. Opłata za wstęp wynosi 21 euro za dzień.

1-2 LUTEGO: Duikvaker

Miejsce: Expo Houten, Holandia

(Duikvaker)

Dwudniowy Duikvaker jest największą imprezą nurkową w Holandii i w tym roku obchodzi 33. edycję, prezentując sprzęt do nurkowania i miejsca docelowe oraz inspirujące prezentacje. Prezenterzy pojawiają się na czterech scenach i dwóch „stołach tematycznych”, a także jest kino i kawiarnia podcastów. Opłata za wstęp wynosi 17.50 euro za dobę..

21-23 LUTEGO: Europejskie Targi Nurkowe (EUDI)

Miejsce: Bologna Fiere, Bolonia, Włochy

Obchodząca 30. rocznicę, włoska impreza obiecuje zaprezentować ponad 250 wystawców, od producentów i dostawców sprzętu do nurkowania po operatorów wycieczek nurkowych, i być miejscem kompleksowej obsługi wszystkiego, co związane z nurkowaniem. Warsztaty i seminaria obejmują wszystko, od fotografia podwodna do najnowszych osiągnięć technologii nurkowania.

Eksperci dzielą się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami na szeroki zakres tematów, a strefy interaktywne umożliwiają odwiedzającym wzięcie udziału w praktycznych doświadczeniach, w tym nurkowaniach próbnych i demonstracjach sprzętu.

Podczas targów odbędzie się ponad 200 wydarzeń w ciągu trzech dni. Ich celem jest wzmocnienie poczucia wspólnoty wśród nurków oraz promocja ochrony środowiska morskiego i zrównoważonych praktyk nurkowania. Wstęp kosztuje 14 euro online, dla nowych nurków wstęp jest bezpłatny.

21-23 LUTEGO: Targi Diving Resort Travel (DRT), Malezja

Miejsce: Kuala Lumpur Convention Centre, Malezja

Największa platforma wystaw nurkowych w Azji, DRT, twierdzi, że ma 2,500 wystawców i 350,000 65 wystawców z ponad 21 krajów. To nie jest pojedyncze wydarzenie, ale osiem rozłożonych w ciągu roku – pozostałe są w Szanghaju (23-11 marca), na Tajwanie (13-27 kwietnia), w Shenzhen (29-8 czerwca), w Pekinie (10-5 sierpnia), na Filipinach (7-10 września), w Indiach (11-12 października) i w Hongkongu (14-XNUMX grudnia).

Odwiedzający mogą spodziewać się szerokiej gamy sprzętu do nurkowania, fotografia podwodna bieg i podróże nurkowe usługi, w tym seminaria prowadzone przez ekspertów branży nurkowej oraz pokazy na żywo. Dowiedz się więcej.

1-2 MARCA: GO Diving Show (brytyjskie targi nurkowe) Miejsce: NAEC Stoneleigh Park, Coventry, Wielka Brytania (Jason Brown / Nurkowanie) GO Diving Show to coroczna atrakcja dla nurków w Wielkiej Brytanii, która z roku na rok staje się coraz większa i bardziej popularna. Jest pełna wciągających doświadczeń, w tym interaktywnych eksponatów, prezentacji wielu uznanych ekspertów nurkowania i warsztatów praktycznych. Prezentując najnowsze osiągnięcia w dziedzinie sprzętu do nurkowania, trening zasoby i wakacje destynacje, GO Diving oferuje platformę dla potencjalnych, nowych i doświadczonych nurków, zarówno rekreacyjnych, jak i technicznych. Na scenach Main, Tech, UK i Photo / Inspiration wystąpi wielu mówców, a tegoroczną błyszczącą obsadę przewodzą ulubieńcy telewizji: Steve Backshall i Monty Halls, a także Dawn Kernagis, prezenterka NEEMO Aquanaut. (Jason Brown / Nurkowanie) Zwiedzający, którzy kupią bilet przed 2 stycznia, mogą skorzystać z oferty 1 bilety w cenie 31 (bilet dla każdej osoby kosztuje zaledwie 10.19 GBP). Do dyspozycji jest także bezpłatny parking. Dzięki centralnej lokalizacji NAEC i łatwości dostępu atrakcje te są wyjątkowo przystępne cenowo. Dowiedz się więcej i zarezerwuj tutaj.

15-16 MARCA: Festiwal Oceaniczny ADEX / OZTek Australia

Miejsce: Sydney International Convention & Exhibition Centre, Australia

Targi nurkowania i podróży ADEX (Asia Dive Expo) łączą siły z OZTek Advanced Diving Conference w Australii w inauguracyjnym wydarzeniu testowym zaprojektowanym tak, aby sprostać różnorodnym gustom. ADEX twierdzi, że wita wszystkich, od początkujących i rodzin po zaawansowanych nurków, ze specjalnie opracowanymi programami i uroczystościami zaprojektowanymi, aby rozbudzić pasję do oceanu, podczas gdy OZTek zapewnia wyraźne skupienie na nurkowaniu technicznym. Ceny obejmują skomplikowane opcje, ale zaczyna się od 10 dolarów australijskich.

28-30 MARCA: Mediterranean Diving Show

Miejsce: Fira de Barcelona, ​​Hiszpania

(Pokaz nurkowania na Morzu Śródziemnym)

Ten trzydniowy pokaz, 25. do tej pory, oferuje różnorodność sprzętu do nurkowania, destynacji podróży i warsztatów. Spodziewaj się szerokiej gamy prelegentów, próbnych nurkowań i pokazów w basenie. Opłata za wstęp wynosi 12 euro.

4-6 KWIETNIA: Asia Dive Expo (ADEX)

Miejsce: Suntec Singapore Convention & Exhibition Centre, Singapur

ADEX obchodzi swoje 31. urodziny w 2025 r., skupiając się na ochronie środowiska morskiego i tworzeniu obrazów podwodnych. To jedne z największych targów nurkowych w regionie Azji i Pacyfiku, obejmujące szeroki zakres zainteresowań nurkowych, od sprzętu do nurkowania i podróży po tworzenie obrazów podwodnych, biologię morską, nurkowanie techniczne i nurkowanie swobodne.

Można spodziewać się występów na żywo, pokazów filmowych, dyskusji panelowych i zajęć praktycznych z wykorzystaniem podwodnych dronów i symulatorów nurkowania.

ADEX kładzie nacisk również na ochronę środowiska i zrównoważony rozwój poprzez inicjatywę Głos Oceanu i powiązaną z nią Konkurs Fotografii i Wideografii będzie odzwierciedlać tegoroczne tematy „Głowonogi” i „Zachowania zwierząt”. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

22-25 MAJA: Thailand Dive Expo (TDEX)

Miejsce: Narodowe Centrum Kongresowe Królowej Sirikit, Bangkok, Tajlandia

(DEKS)

TDEX twierdzi, że jest „Real Diving Hub of Asia” i działa od 2004 r. Kładzie nacisk na turystykę nurkową, ale oferuje szeroką gamę wystawców, od operatorów podróży po dostawców sprzętu do nurkowania. Jest też fotografia podwodna konkursy i wystawy oraz wykłady zawodowe. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej.

31 MAJA – 1 CZERWCA: Pokaz nurkowania

Miejsce: Centrum Kongresowe Long Beach, Long Beach, California

(Pokaz nurkowania)

Scuba Show to jedna z największych i najdłużej trwających wystaw nurkowych w USA. Na ponad 6,500 mXNUMX powierzchni wystawienniczej znajdują się setki stoisk prezentujących najnowszy sprzęt nurkowy i kierunki podróży. Odbywają się seminaria i kliniki prowadzone przez ekspertów branżowych, znanych w USA, obejmujące szeroki wachlarz tematów, które mają na celu zaangażowanie zarówno początkujących, jak i zaawansowanych nurków.

Na terenie ośrodka znajduje się basen o pojemności 68,000 tys. litrów, w którym można spróbować swoich sił w nurkowaniu próbnym, a także inne atrakcje dla dzieci w wieku od 10 lat. W sobotni wieczór odbywa się impreza, która stanowi kolejną okazję do nawiązania kontaktów z innymi nurkami. Więcej szczegółów znajdziesz tutaj.

13-15 CZERWCA: Międzynarodowe Targi Nurkowe w Malezji (MIDE)

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Handlowo-Wystawiennicze Malezji (MITEC), Kuala Lumpur

Poświęcone branży nurkowej w Malezji, MIDE obejmuje fora, wystawy i możliwości nawiązywania kontaktów. Tematy obejmują od ochrony środowiska morskiego po edukację nurkową, a także fotografia podwodna konkursy, sesje edukacyjne na temat nurkowania i pokazy najnowszego sprzętu nurkowego. Opłata za wstęp wynosi 8 ringgitów (1.45 funta).

6-7 WRZEŚNIA: GO Diving ANZ Show Miejsce: Sydney Showground, Sydney, Australia (GO Diving ANZ) Ta wystawa zadebiutowała z wielką pompą w 2024 r. i na powierzchni wystawienniczej wynoszącej ponad 5,000 m kw. podczas swojej drugiej edycji oferuje najnowocześniejszy sprzęt do nurkowania, fotografię podwodną i szybko rosnącą listę prelegentów. Interaktywne doświadczenia obejmują duży basen do nurkowania próbnego i szereg warsztatów praktycznych. Prelegentami będą znani eksperci w dziedzinie od tworzenia obrazów i nurkowania technicznego po życie morskie i ochronę przyrody. Do lokalnych gwiazd Australii i Nowej Zelandii dołączy wiele międzynarodowych osobowości, wiele z nich znanych z telewizji i filmów. Wystarczy spojrzeć na ubiegłoroczny skład gwiazd, aby zorientować się, jaki był poziom mówców. Ten przyjazny rodzinom program ma na celu inspirowanie nurków w każdym wieku, z aktywnościami zaprojektowanymi tak, aby angażować i edukować zarówno początkujących, jak i doświadczonych nurków. Jest idealny do łączenia społeczności nurkowej i dzielenia się najnowszymi osiągnięciami i trendami w nurkowaniu. Dowiedz się więcej.

17-19 PAŹDZIERNIKA: Wykłady o nurkowaniu

Miejsce: Cordoaria Nacional, Lizbona, Portugalia

(Rozmowy o nurkowaniu)

To nie tyle wystawa, co spotkanie inspirujących mówców – wybitnych nurków, innowatorów i podwodnych odkrywców dzielących się przełomowymi projektami i odkryciami. Tegoroczny skład nie został jeszcze ogłoszony, ale przyciąga wielkie nazwiska.

Wydarzenie obejmuje prezentacje, debaty i warsztaty praktyczne, dzięki którym uczestnicy mogą uczyć się od ekspertów z branży i zanurzyć się w najnowocześniejszej technologii nurkowej. Organizator Dive Portugal sugeruje połączenie uczestnictwa z wycieczką nurkową, jeśli przyjeżdżasz z daleka. Cena biletu jednodniowego wynosi 35 euro, a karnet weekendowy 50 euro.

11-14 LISTOPADA: Wystawa DEMA

Miejsce: Orange County Convention Centre, Orlando, Floryda

(Nehrams 2020)

DEMA to coroczne wydarzenie networkingowe dla branży nurkowej, na którym odbywają się seminaria, warsztaty, sesje edukacyjne oraz prezentowane są najnowsze osiągnięcia w dziedzinie sprzętu i technologii nurkowych.

Targi te, organizowane przez Diving Equipment & Marketing Association, są jedną z najważniejszych międzynarodowych imprez branżowych, przeznaczonych wyłącznie dla branży nurkowej. Z biegiem lat stały się jednak nie tylko miejscem prezentacji nowych produktów, ale także miejscem podróży.

To duże wydarzenie wypełnione seminariami edukacyjnymi, warsztatami i wystawami prezentującymi najnowsze osiągnięcia w dziedzinie sprzętu nurkowego, technologii i miejsc podróży. Przede wszystkim dla profesjonalistów z branży, przyciąga ponad 9,000 uczestników i ponad 500 producentów. Szczegóły dotyczące kulminacyjnego punktu kalendarza tegorocznych pokazów nurkowych nie zostały jeszcze ogłoszone, ale możesz śledź jego postępy tutaj.