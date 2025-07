Najlepsze torby nurkowe na podróże nurkowe w 2025 roku

Pakując się na międzynarodową wyprawę nurkową, zwykła walizka po prostu się nie sprawdzi. Nurkowania są bez wątpienia mokre, sprzęt nieporęczny, a nic nie psuje wakacji szybciej niż uszkodzenie. regulatory lub przemoczone pianki. To tam najlepiej nurkować Worki do podróży wchodzą. Te nurkowanie Worki są specjalnie zaprojektowane do przechowywania mokrego sprzętu i zapewniają przegrody na regulatory, węże, kamery i często spotykają się z liniami lotniczymi kontynuować lub sprawdzone torba Specyfikacja. I nie, nurkowanie nie jest tylko latem. Niezależnie od tego, czy polujesz na zimnowodne stworzenia, czy na tropikalne rafy zimą, odpowiednia logistyka sprzętu ma znaczenie.

Nasza lista miejsc do nurkowania przyjaznych podróżom bagaż rozpiętości kontynuować-przyjazne opcje, a także większe sprawdzone bagaż wybory Dostępne są projekty premium, zrównoważone konstrukcje, rozwiązania typu „leć z jednym”torba konfiguracje, a nawet bonusowe nurkowanie- rozwiązanie specjalistyczne.

Sprawdziliśmy Worki od budżetowych po balistyczne, biorąc pod uwagę takie cechy jak trwałość, drenaż, łatwość transportu i regulator/miejsce do przechowywania. Na koniec będziesz wiedział, które torba jest najlepszy w ogólnym rozrachunku, najlepszy na długie dystanse, najlepszy kontynuować, najlepszy budżet i najlepszy dla fotografów podwodnych, a także możesz znaleźć kilka sprytnych wskazówek dotyczących pakowania regulatory, maskioraz kamizelki ratunkowe do podróży lotniczych.

Torba podróżna Aqualung Explorer II – 70 GBP / 89 USD

Torba Aqualung Explorer II Duffel została zaprojektowana specjalnie dla nurków w ciągłym ruchu. Jest to wytrzymała i wszechstronna torba o pojemności od 46 do 60 litrów. torba Wykonany z poliestru 1680D i zaprojektowany tak, aby pomieścić zarówno mokry, jak i suchy sprzęt. Posiada wodoodporną podszewkę, liczne przegrody i wyściełane wnętrze. plecak Paski do przenoszenia bagażu bez użycia rąk po piaszczystych dokach lub zatłoczonych terminalach. Spełnia nawet wymagania niektórych (niebudżetowych) linii lotniczych. bagaż wymagania.

Torba podróżna Aqualung Explorer II Torba

Szeroki otwór w kształcie litery U zapewnia szybki i łatwy dostęp, a solidny panel dolny zapewnia stabilność nawet przy dużym obciążeniu. Idealny jako modułowy dodatek lub kompaktowa podstawa. torba dla minimalistów.

Plusy:

Wiele opcji noszenia zapewniających elastyczność w podróżowaniu

Trwała tkanina i ochrona dna

Wady:

Bez kół

Może nie być kontynuować kompatybilny w pełni zapakowany lub na tanich lotach



Torba nurkowa Subea 90 L na kółkach – 129 GBP / 170 USD

Większość ludzi zna sprzęt sportowy Decathlon w dobrej cenie i z dobrymi opiniami, ale czy wiesz, że mają solidną ofertę sprzętu do nurkowania? Z linii Subea Decathlon, przeznaczonej specjalnie do nurkowania, ta 90-litrowa torba na kółkach torba Oferuje dużą pojemność za zaskakująco przystępną cenę. Wykonany ze wzmocnionymi szwami i wodoodpornym wnętrzem, idealnie nadaje się dla osób podróżujących z pełnym ekwipunkiem na krótsze wyprawy.

Subea 90 L Kołowy Dive Torba

Szeroki otwór i zamek błyskawiczny w kształcie litery U ułatwiają załadunek BCD, płetwyi pianki, a otwory drenażowe pomagają utrzymać świeżość. Wbudowane paski kompresyjne i solidne uchwyty ułatwiają transport sprzętu na lotniskach i łodziach nurkowych. torba jest idealnym wyborem dla początkujących nurków lub osób o ograniczonym budżecie.

Plusy:

Doskonała wartość za nurkowanie na kółkach torba

Duża pojemność na pełne zestawy sprzętu do nurkowania

Wady:

Koła mogą mieć problemy z poruszaniem się po nierównym terenie

Brak dedykowanego rejestru lub wypełnienia kamery

Nie zawsze dostępne poza Wielką Brytanią i Unią Europejską



Torba na kółkach DynamicNord LTR-110 – 235 GBP / 280 USD

Ten wałek premium torba Został zaprojektowany z myślą o wyprawach nurkowych i ma kolosalną pojemność 110 litrów. Skandynawska wrażliwość na design DynamicNord łączy się tu z poważną funkcjonalnością. Pomyśl o odpornej na ścieranie skorupie z TPU, dużych, wytrzymałych kołach, teleskopowej rączce i zewnętrznym dostępie do sprzętu suchego i mokrego. Odpinany worek wewnętrzny torba zwiększa elastyczność podczas nurkowań dziennych lub oddzielania wilgotnego sprzętu.

Wózek DynamicNord LTR-110 Torba

To zdjęcie torba Nie jest lekki, gdy jest pusty i waży ponad pięć kilogramów, ale jego zaletą jest ochrona, przemyślana konstrukcja i duża pojemność. Idealny dla nurków długodystansowych, którzy niosą ze sobą pełny ekwipunek i dodatkowe wyposażenie, takie jak aparaty fotograficzne czy suche skafandry.

Plusy:

Ogromna pojemność dzięki wewnętrznemu modułowemu pojemnikowi na sucho torba

Wytrzymały i trwały, odporny na nadużycia w podróży samolotem

Wady:

Ciężki, nawet pusty

Cena premium, jeśli podróże nurkowe są rzadkością



Plecak SeaLife Photo Pro – 115 GBP / 150 USD

Stworzony specjalnie dla fotografów podwodnych, SeaLife Zdjęcia Pro Plecak Zapewnia solidną ochronę aparatu, lamp błyskowych, oświetlenia i akcesoriów, nie zdradzając zawartości. Wytrzymała, wodoodporna nylonowa powłoka zewnętrzna jest połączona z miękkimi, wyściełanymi, regulowanymi przegródkami, idealnymi do bezpiecznego przechowywania delikatnego sprzętu podczas lotów i transferów łodzią.

Sealife Zdjęcia Pro Plecak

Dzięki skromnej pojemności 26 litrów idealnie nadaje się jako kontynuować towarzysz lub drugi torba obok twojego głównego bagażLiczne wewnętrzne przegródki pozwalają na utrzymanie porządku w drobiazgach, a tylna komora bez problemu pomieści 13-calowego laptopa.

Plusy:

Doskonała ochrona delikatnego sprzętu fotograficznego

Rękaw na wózek umożliwiający łatwe łączenie z wałkiem Worki

Wady:

Zbyt mały do ogólnego sprzętu do nurkowania

Nie wodoodporny – tylko wodoodporny



Scubapro SPORT Mesh95 – 61 GBP / 90 USD

Dla nurków, którzy cenią sobie szybkie schnięcie i łatwy dostęp, ten 95-litrowy worek z rolkami z siatki to strzał w dziesiątkę. Konstrukcja Scubapro charakteryzuje się dużą siatką, która pozwala na swobodne oddychanie i odprowadzanie wody z mokrego sprzętu podczas noszenia go po piaszczystych pomostach lub w holu ośrodka.

Scubapro SPORT Mesh95 do nurkowania Torba

Siatka sportowa nie jest lotem torbaponieważ ochrona jest dość ograniczona, ale jeśli masz miejsce, to torba Składa się do niewielkich rozmiarów, jeśli planujesz dużo nurkowania na wakacjach. Idealnie nadaje się na wyprawy w ciepłych wodach z codziennymi nurkowaniami, co oznacza mniej miejsca w kurorcie.

Plusy:

Odwadnia i wentyluje sprzęt w podróży

Łatwy do czyszczenia i pakowania między nurkowaniami

Wady:

Nie nadaje się do delikatnego sprzętu poza nurkowaniem dziennym

Ograniczona organizacja wewnętrzna



Torba na kółkach Cressi Moby 3 – 179 GBP / 210 USD

Cressi Moby 3 to kompaktowy model ze sprawdzonej, klasycznej serii Moby. Oferuje solidną przestrzeń 100 litrów w solidnej, zwijanej obudowie. Wykonany z wytrzymałego materiału o gęstości 300/400 denierów, imponująco łączy wytrzymałość z wagą, ważąc mniej niż pięć kilogramów. Duże koła, teleskopowa rączka i liczne wyściełane uchwyty ułatwiają manewrowanie nawet przy pełnym obciążeniu.

Wózek Cressi Moby 3 Torba

Główna komora z łatwością pomieści kamizelki BCD i pianki, a liczne zewnętrzne kieszenie zapinane na zamek oferują miejsce na akcesoria, maskilub dokumenty podróżne. Istnieją nawet dedykowane płetwa Kieszenie po obu stronach. Nie jest krzykliwy, ale jest stylowy, funkcjonalny, niezawodny i stworzony specjalnie do nurkowania.

Plusy:

Solidna jakość wykonania i dużo miejsca

Doskonała wartość dla długodystansowych wypraw nurkowych

Wady:

Brak oddzielnych stref mokrych i suchych

Trochę nieporęczny, gdy nie jest w pełni zapakowany



Torba podróżna Stahlsac Steel 22″ – 300 GBP / 280 USD

Zbudowany zgodnie ze specyfikacjami linii lotniczych, ten 40-litrowy kontynuować Łączy wytrzymałą ramę z wysokiej klasy konstrukcją dostosowaną do nurkowania. Wewnętrzne przegrody są podzielone na suchą i mokrą, dzięki czemu idealnie nadaje się do przechowywania… regulatory, krótkie i komputery nurkowe wraz z weekendowym strojem.

Stal Stahlsac 22″ Kontynuować

Linia „Steel” firmy Stahlsac znana jest z wodoodpornych, wytrzymałych zamków błyskawicznych, kółek odpornych na uderzenia i kontynuować Zgodność, nawet po pełnym zapakowaniu. Cena za noszenie w ręku jest wysoka, ale walizka jest trwała, a jej solidna reputacja jest poparta solidną reputacją. Można również wymienić ramę i koła, co wydłuża jej żywotność!

Plusy:

Zoptymalizowany pod kątem podróży lotniczych i delikatnego sprzętu

Profesjonalny wygląd i styl

Wady:

Cięższy do noszenia w ręku

Drogi do użytku okazjonalnego



Torba podróżna Fourth Element Expedition Series – 120 GBP / 195 USD

Ta torba podróżna o pojemności 90 l, zaprojektowana w zrównoważony sposób przez ekologiczną firmę Fourth Element, jest wykonana z poliestru z recyklingu i charakteryzuje się minimalistycznym, a jednocześnie niezwykle funkcjonalnym designem. Jest wodoodporna, zgniatalna i zaskakująco lekka, co czyni ją ulubioną wśród ekologicznych nurków, którzy muszą oszczędzać wagę i miejsce.

Torba podróżna Fourth Element Expedition Series

Zewnętrzne łańcuchy umożliwiają modułowe pakowanie, a zamek błyskawiczny w kształcie litery U zapewnia łatwy dostęp do sprzętu. Choć nie jest tak wytrzymały jak twarde walizki na kółkach, jego smukła konstrukcja, wyściełane paski do noszenia plecaka i wysokiej jakości zapięcia sprawiają, że idealnie nadaje się na łodzie mieszkalne lub minimalistyczne podróże nurkowe.

Plusy:

Lekkie, składane i ekologiczne

Doskonała wszechstronność na mokro i na sucho

Wady:

Brak kół i sztywnej ramy

Najlepiej nadaje się do miękkiego sprzętu, a nie twardych skrzyń



Bagażnik dwukołowy Eagle Creek ORV 2” – 30 GBP / 380 USD

Nie jest przeznaczony specjalnie do nurkowania, ale uwielbiany przez podróżujących nurków w Stanach Zjednoczonych za swoją niezniszczalną konstrukcję, dożywotnią gwarancję i solidną pojemność. Kufer ORV Trunk to potwór o pojemności 110 litrów z wytrzymałymi kołami, punktami mocowania, zewnętrznymi kieszeniami na mokre rzeczy i wzmocnionymi narożnikami. W zestawie znajduje się nawet otwieracz do butelek!

Eagle Creek ORV 2 koła 30” bagażnik

Mimo że nie posiada siatki drenażowej ani oznaczeń do nurkowania, wielu profesjonalistów używa go jako swojego ulubionego sprzętu do nurkowania bagaż Dzięki niezawodności i odporności na warunki atmosferyczne. Idealny dla osób, które niosą ze sobą nieporęczne przedmioty, takie jak suche skafandry, płetwylub zestawy fotograficzne na dłuższe podróże zagraniczne.

Plusy:

Wystarczająco wytrzymały na lata nadużyć

Doskonały układ organizacyjny

Wady:

Nie jest specjalnie zaprojektowany do sprzętu nurkowego

Brak wewnętrznego wypełnienia dla reg lub kamery



Plecak Mares Cruise Pro – 249 GBP / 299 USD

Rejs Mares Plecak Pro to powiększony, 140-litrowy bagaż podręczny do nurkowania torba zaprojektowany dla tych, którzy dużo podróżują i oczekują, że ich bagaż aby sobie z nim poradzić. Ma solidne koła, teleskopową rączkę i wzmocnione rogi, aby wytrzymać ciężar intensywnej jazdy.

Rejs klaczy Plecak Pro

Zintegrowane komory przekładniowe, oddzielne płetwa Kieszenie, przelotki spustowe i paski kompresyjne zapewniają bezpieczeństwo i porządek w sprzęcie. Idealna, sprawdzona opcja na międzynarodowe wakacje nurkowe i dla nurków technicznych z większym sprzętem. Wykonana z ekologicznego materiału r-PET.

Plusy:

Ogromna przepustowość dla podróży międzynarodowych

Zaprojektowany specjalnie do pełnych konfiguracji do nurkowania

Wady:

Zbyt duży na krótkie wycieczki lub kontynuować

Może być ciężki, gdy jest maksymalnie zapakowany



Podsumowanie Wyborów

Najlepszy ogólnie:Wózek DynamicNord LTR-110 – duża pojemność z odłączanym wnętrzem torba Obejmuje to również nurkowanie dzienne w ośrodku.

Najlepszy na długie dystanse:Rejs klaczy Plecak Zalety – solidna konstrukcja, która z łatwością pomieści dwa zestawy sprzętu

Najlepszy bagaż podręczny:Stahlsac Steel 22‑in – rozmiar odpowiedni do samolotu, ochronny, wyrafinowany i trwały.

Najlepszy budżet: Walizka Subea 90 L na kółkach – przyjazna dla portfela i wystarczająco duża dla tych, którzy nie chcą wydawać pieniędzy na dodatkowy zestaw bagaż.

Najlepsze do nurkowania dziennego: Scubapro SPORT Mesh95 – Solidnie wykonany, ale lekki i składany na płasko. Idealny na codzienne podróże z hotelu na łódź nurkową.

Słowo końcowe

Solidna podróż nurkowa torba jest wart swojej wagi w rybach rafowych. Chroń swoje regulatory z wyściełanymi rękawami, osusz swoje BCD na noc i schowaj aparaty w wyściełanych kieszeniach wewnętrznych. Nawet minimalistyczne zestawy do nurkowania – maska, reg, snorkel – skorzystaj z dedykowanego torba aby uniknąć uszkodzeń lub skaleczeń nożami i ciężarkami. Przemyślane pakowanie (zwiń kombinezony, wyjmij baterie, użyj saszetek z żelem krzemionkowym) zapobiega również powstawaniu pleśni i opłat lotniczych.

Właściwa podróż nurkowa bagaż utrzymuje Twój sprzęt w porządku, suchy i gotowy do lotu, dzięki czemu możesz skupić się na eksploracji podwodnego świata, a nie na zmaganiu się z rozmokłą logistyką.

Często zadawane pytania

1. Czy mogę zabrać ze sobą sprzęt do nurkowania? regulator w moim bagażu podręcznym bagaż?

Nie zawsze – choć w większości przypadków, o ile przejdzie przez prześwietlenie, wszystko jest w porządku. Ochrona może poprosić o zdjęcie regulator więc mam torba co pozwala na łatwe wyjmowanie i inspekcję. ALE zawsze sprawdź to w liniach lotniczych, niektóre kraje (patrzymy na ciebie, Filipiny) nie zezwalają na to regulatory w ręce bagaż dla lotów rozpoczynających się w kraju.

2. Jak spakować BCD aby uniknąć uszkodzeń?

Spuść powietrze, zwiń i umieść w zewnętrznej komorze lub plecak Sekcja. Użyj ubrania jako podkładki wokół wężyków inflatora i klamer, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia. Mogą one wytrzymać, ale obsługa lotniska nie sprawdzi, jak dobrze spakowałeś.

3. Jaki jest najlepszy sposób na wysuszenie sprzętu po powrocie do domu?

Przynieś siatkę Worki lub wałek wentylowany Worki Aby ułatwić suszenie sprzętu na powietrzu między nurkowaniami i w drodze powrotnej z nurkowania dziennego. Rozpakuj i powieś sprzęt jak najszybciej po ostatnim nurkowaniu ORAZ po powrocie do domu. Mokry sprzęt zwiększa ciężar, a pozostawiony zbyt długo, nawet najmniejsza ilość wilgoci stwarza ryzyko pojawienia się pleśni.