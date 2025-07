Najlepsze automaty do nurkowania w 2025 roku

Nurkowanie regulatory przebyły długą drogę od początków żądania Jacques’a Cousteau regulator. Dzisiaj regulator Na rynku dostępne są zaawansowane konstrukcje tłokowe i membranowe, z systemami zrównoważonymi, niezrównoważonymi, a nawet przerównoważonymi. Stopnie membranowe są zazwyczaj odporne na zamarzanie w zimnej wodzie, podczas gdy stopnie tłokowe oferują większy przepływ powietrza i trwałość. Zrównoważone pierwsze stopnie zapewniają stały wysiłek oddechowy niezależnie od ciśnienia w butli i głębokości, podczas gdy opcje niezrównoważone nadal dobrze sprawdzają się w przypadku nurków z ograniczonym budżetem. Tak więc, jak w przypadku wszystkiego w życiu, idealny wybór zależy od tego, czego dokładnie szukasz.

Najlepsza linia automatów do nurkowania 2025

Nasza oferta na rok 2025 obejmuje produkty od podstawowych po profesjonalne regulatory, w cenach w GBP i USD. Przyjrzeliśmy się 12 aktualnym modelom pod kątem wydajności oddechowej, niezawodności w zimnej wodzie, wagi, łatwości transportu i serwisowania. Wśród marek znajdują się Scubapro, Apeks, Atomic Aquatics, Mares, XS Scuba, SEAC, Aqualung, Dive Rite, Cressi i Halcyon. Oferujemy wybór butli z wyważonymi i membranowymi butlami. regulatory, intuicyjne regulatory oddechu drugiego stopnia i obrotowe porty umożliwiające bezproblemowe prowadzenie węża.

Niezależnie od tego, czy przygotowujesz się do wypraw w zimne wody, nurkowania technicznego, czy lekkiego sprzętu podróżnego, na tej liście znajdziesz coś dla siebie. Każdy wybór kładzie nacisk na wydajność zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia: bezwysiłkowe oddychanie, niezawodność i praktyczną konstrukcję dla nurków o rzeczywistych wymaganiach.

Scubapro MK25 EVO + S620 Ti – 880 £ / 1185 $

Scubapro MK25 EVO i S620 Ti to solidny zestaw stworzony z myślą o wymagających warunkach i doświadczonych nurkach. Wybrany przez nas jako najlepszy model wszechstronny w 2024 roku, MK25 EVO to zrównoważony pierwszy stopień tłokowy, który zapewnia ultraszybki przepływ powietrza i stabilne oddychanie na każdej głębokości i przy każdym ciśnieniu w butli. Posiada pięć portów niskiego ciśnienia na obrotowej wieżyczce, idealnych do konfiguracji technicznych lub sidemount, oraz dwa porty niskiego ciśnienia.

Scubapro MK25 i S620 Ti

W połączeniu z drugim stopniem S620 Ti, wyposażonym w lekką, całkowicie tytanową lufę, regulowany opór wdechu i sterowanie Venturiego, ten regulator Doskonale sprawdza się zarówno w zimnej, jak i ciepłej wodzie. Dzięki rozszerzonemu systemowi izolacji termicznej XTIS (Extended Thermal Insulation System) firmy Scubapro, pozostaje odporny na lód, zapewniając jednocześnie najwyższą wydajność oddychania. To solidna inwestycja długoterminowa dla nurków, którzy cenią sobie płynne, bezwysiłkowe wdychanie i solidną wytrzymałość.

Plusy:

Doskonały przepływ powietrza i wydajność w zimnej wodzie

Lekkość tytanu

Wady:

Cena premium

Nie jest to najładniejszy system dostępny na rynku

Apeks EVX200 – 792 GBP / 1099 USD

Wprowadzony na rynek pod koniec 2024 roku, Apeks EVX200 zastępuje słynny model XTX200, oferując znaczące udoskonalenia dla nurków profesjonalnych i technicznych. Jego chromowany, mosiężny pierwszy stopień posiada zintegrowane żebra wymiany ciepła, żebrowany zacisk membrany oraz pełne uszczelnienie środowiskowe z automatycznym zamknięciem (ACD), co czyni go wyjątkowo odpornym na zimne lub zamulone wody. Technologia przerównoważonej membrany zwiększa ciśnienie średnie szybciej niż ciśnienie otoczenia, zapewniając bezwysiłkowe oddychanie nawet na głębokości.

Apex EVX200 Regulator Zestaw

Drugi stopień obejmuje regulowany opór wdechu, sterowanie Venturiego i wymienne trójniki wydechowe do regulacji kierunku bąbelków, co jest szczególnie przydatne dla fotografów. regulator Automat oddechowy działa płynnie nawet przy dużych głębokościach i dużym zużyciu powietrza, a jego modułowa konstrukcja umożliwia łatwą konserwację i konfigurację. Niezależnie od tego, czy nurkujesz w Morzu Północnym, na mulistym wraku, czy w krystalicznie czystych, zimnych jaskiniach, ten automat oddechowy zapewnia stałą wydajność i pewność działania pod presją.

Plusy:



Wyjątkowa niezawodność w zimnej wodzie

Modułowy i użyteczny

Gotowy na technologię

Wady:



Cięższe niż minimalistyczne opcje podróży

Droższy niż sprzęt podstawowy

Atomic Aquatics T3 Titanium – 2049 GBP / 2370 USD

Tak, jest drogi jak na flagowy model z serii Atomic Aquatics, ale jeśli na pierwszym miejscu stawiamy wagę, odporność na korozję i oddychalność, Atomic T3 jest trudny do pobicia. Wykonany niemal w całości z tytanu, ten ultralekki model regulator (zaledwie 771 g) został zaprojektowany dla nurków, którzy często podróżują i nurkują w zróżnicowanym środowisku. Pierwszy stopień to zrównoważony tłok przepływowy z uszczelnioną komorą, przeznaczony do użytku w zimnej wodzie.

Atomowe Aquatics T3 Regulator Zestaw

Drugi stopień wyposażony jest w autorską technologię Atomic AFC (automatyczna kontrola przepływu), która reguluje przepływ powietrza przez zwężkę Venturiego w zależności od głębokości. Posiada również ręczne pokrętło do precyzyjnej regulacji wdechu. Dożywotnie okresy serwisowe (co 3 lata lub 300 nurkowań) zwiększają jego wartość długoterminową i sprawiły, że jest to najlepszy wybór na naszej liście na rok 2024. Jakość wykonania jest wyjątkowa, a cena sprawia, że warto rozważyć zakup, jeśli nurkowanie nie jest Twoim priorytetem w życiu.

ZALETY:



Niesamowicie lekki

Tytan odporny na korozję

Doskonała wydajność

Wady:



Drogi z góry

Części i serwis mogą być drogie

Mares Ultra 62X + Ultra ADJ – 320 GBP / 495 USD

Najlepsza podróż regulator Na naszej liście od 2024 roku jest kompaktowy i odporny na niskie temperatury. Drugi stopień Mares Ultra 62X + Ultra ADJ to faworyt wśród nurków, którzy cenią sobie doskonałą wydajność w lekkiej, poręcznej obudowie. 62X to najmniejszy i najlżejszy pierwszy stopień Mares, wyposażony w technologię automatycznego uszczelniania (AST), która zapobiega przedostawaniu się wody.

Mares Ultra 62X + zestaw Ultra ADJ

Sparowany drugi stopień Ultra ADJ oferuje miękkie przedmuchanie, regulację oporu oddechowego oraz system Twin Power firmy Mares, który zwiększa przepływ powietrza na żądanie. Ważąc nieco poniżej 1 kg, idealnie nadaje się do podróży lotniczych, a jednocześnie jest zaskakująco wytrzymały w chłodniejszych warunkach. To doskonały kompromis między wydajnością, mobilnością i ceną, szczególnie dla nurków, którzy często skaczą między wodami tropikalnymi a umiarkowanymi.

Plusy:



Lekki i przyjazny w podróży

Solidne właściwości zimnej wody

Wady:



Korpus z poliwęglanu jest mniej wytrzymały

Pokrętła regulacyjne są małe i można je obsługiwać w rękawiczkach

Scubapro MK17 EVO2 + C370 – 465 funtów / 789 dolarów

Wprowadzony na rynek pod koniec 2024 roku i idealny dla nurków ceniących sobie niezawodność w zimnych wodach bez nadmiernych wydatków, najnowszy model Scubapro MK17 z drugim stopniem C370 łączy w sobie wytrzymałość z opływową konstrukcją. MK17 EVO 2 to pierwszy stopień z odciążoną membraną, uszczelniony przed zanieczyszczeniami i zamarzaniem. Dzięki temu jest idealnym wyborem zarówno do nurkowania w umiarkowanych, jak i zimnych wodach.

Scubapro MK17 EVO2 + drugi stopień C370

Drugi stopień C370 jest kompaktowy i lekki, zapewniając płynne oddychanie dzięki wyważonemu zaworowi i pokrętłu regulującemu siłę wdechu. Choć nie posiada tytanowej regulacji i regulacji Venturiego, jak S600, ogólna wydajność pozostaje imponująco niska w stosunku do ceny. Prosta konstrukcja i doskonała jakość wykonania sprawiają, że ten zestaw jest idealny zarówno dla początkujących nurków, którzy chcą rozwijać swój sprzęt, jak i dla profesjonalistów poszukujących zapasowego automatu, który wciąż oferuje moc.



Plusy:

W pełni uszczelnione

Lekki i niedrogi

Gładka operacja

Wady:

Mniej opcji dostrajania

Drugiemu etapowi brakuje wrażeń z najwyższej półki

XS Scuba Xplore – 275 £ / 365 $

XS Scuba Xplore to niedroga, zrównoważona membrana regulator Zapewnia zaskakującą wydajność w swojej cenie. Posiada regulację Venturiego i oporu oddechowego w drugim stopniu, co jest rzadkością w tym przedziale cenowym. Pierwszy stopień z wyważoną membraną zapewnia stały przepływ powietrza niezależnie od głębokości i ciśnienia w butli, a jednocześnie jest uszczelniony, co zapewnia ochronę przed zimną wodą.

XS Scuba Xplore Regulator Zestaw

Kompaktowa konstrukcja i intuicyjne sterowanie sprawiają, że jest to doskonały wybór dla nurków poszukujących niezawodnego sprzętu bez wygórowanych cen. Choć może mu brakować prestiżu marek Apeks czy Scubapro, testy wydajności stawiają go łeb w łeb z droższymi modelami. Solidny, wszechstronny sprzęt dla nurków rekreacyjnych, którzy cenią funkcjonalność bardziej niż błysk.

Plusy:



wielką wartość

Regulowany wysiłek oddechowy

Uszczelnione zimną wodą



Wady:



Ograniczone wsparcie poza USA

Marka mniej rozpoznawalna w kręgach usługowych

SEAC IT500 Ice – 669 GBP / 659 USD

SEAC IT500 Ice to elegancki i nowoczesny regulator Łączy styl z wydajnością w warunkach rzeczywistych. Pierwszy stopień z wyważoną membraną zapewnia doskonałe oddychanie na różnych głębokościach, a uszczelnienie chroni go przed mułem i zimnem. Jego smukła konstrukcja ma unikalny układ w kształcie litery T, co ułatwia prowadzenie węża.

Zestaw regulatorów lodu SEAC IT500 z ośmiornicą

Drugi stopień jest kompaktowy, ale oferuje takie funkcje, jak duży przycisk odpowietrzania i regulowana zwężka Venturiego. Cechą wyróżniającą IT500 jest płynny, suchy przepływ powietrza, nawet przy dużym obciążeniu lub szybkim zapotrzebowaniu. Nurkowie testowi konsekwentnie oceniają go pod kątem komfortu i oddychalności, szczególnie w umiarkowanie zimnych wodach. To solidny wybór dla nurków rekreacyjnych i zaawansowanych, którzy poszukują niezawodnego i nieco innego niż popularne marki.

Plusy:



Spokojny, płynny oddech

Cena zawiera 2 etap ośmiornica

Oceniony na zimną wodę

Wady:



Nieco mniej znana marka

Części mogą być trudniejsze do znalezienia na arenie międzynarodowej

Aqualung Helix Pro – 413 funtów / 649 dolarów

Aqualung Helix Pro został zaprojektowany dla nurków, którzy potrzebują niezawodności w ciepłych i zimnych wodach, bez ciężaru i ceny modeli z najwyższej półki. Pierwszy stopień z przeponą jest uszczelniony i kompaktowy, co zapewnia całkowitą suchość dzięki automatycznemu zamknięciu Aqualung. Kompaktowy rozmiar ułatwia pakowanie, a jednocześnie zapewnia płynną pracę.

Aqualung Helix Pro Regulator Zestaw

Drugi stopień Helixa posiada wymiennik ciepła, a opory oddechowe są niskie nawet na głębokości. Dzięki dużym przyciskom jest łatwy w obsłudze nawet w rękawiczkach. Helix Pro oferuje spokój ducha i wydajność nurkom eksplorującym chłodne wody lub planującym nurkowanie przez cały rok. Jest szczególnie atrakcyjny dla początkujących nurków, którzy chcą sprzętu odpornego na niskie temperatury, nie rujnując budżetu.

Plusy:



Doskonałe właściwości w zimnej wodzie

Kompaktowy i solidnie wykonany

Cena ze średniej półki

Wady:



Nie tak lekkie jak opcje tytanowe

ACD dodaje niewielką złożoność serwisowania

Dive Rite FT1 + XT2 – 490 GBP / 650 USD

Ten przyjazny dla środowiska zestaw to odpowiedź Dive Rite na wymagające nurkowania i zróżnicowane konfiguracje. Pierwszy stopień FT1 z odciążoną membraną zawiera pięć portów niskiego ciśnienia i obrotową wieżyczkę do elastycznego prowadzenia węży, idealną do konfiguracji sidemount i backmount. Jest uszczelniony, dzięki czemu nadaje się do pracy w zimnym lub mulistym środowisku.

Dive Rite FT1 i drugi stopień XT2

Drugi stopień XT2 jest lekki, wytrzymały i zapewnia płynny, regulowany przepływ powietrza: stworzony do nurkowania jaskiniowego, wrakowego i technicznego. Dive Rite regulatory słyną z modułowości i łatwości serwisowania w terenie, a zestawy naprawcze są powszechnie dostępne. Choć nie tak efektowny jak niektóre popularne marki, zestaw XT2/FT1 jest ceniony przez instruktorów i doświadczonych nurków za praktyczną konstrukcję i niezawodność w ekstremalnych warunkach.



Plusy:



Trwałe i gotowe na technologię

Zamknięte na zimno

Czy istnieje ładniejszy reg?

Wady:



Mniej powszechne uznanie

Cięższy niż modele przeznaczone specjalnie do podróży.

Cressi MC9 SC + Compact Pro – 330 GBP / 390 USD

Cressi MC9-SC z drugim stopniem Compact Pro to lekki skuter gotowy do podróży regulator który nie drgnie nawet w zimnej lub mulistej wodzie. Pierwszy stopień to zrównoważona konstrukcja membranowa z pełnym uszczelnieniem środowiskowym („SC” oznacza Sealed Chamber), co czyni go poważnym kandydatem do nurkowania w zimnej lub umiarkowanej wodzie, pomimo kompaktowych rozmiarów. Dzięki dwóm portom HP i czterem portom LP, oferuje dużą elastyczność w prowadzeniu węża w lekkiej, chromowanej obudowie z mosiądzu morskiego.

Cressi MC9 SC i Compact Pro

Drugi stopień to pneumatycznie wyważony Compact Pro, oferujący płynny wdech, przełącznik Venturiego ograniczający swobodny przepływ i zaskakująco suchy oddech jak na automat tak mały. Jest ultralekki i wykonany z materiałów zapobiegających zamarzaniu, co czyni go ulubionym wyborem nurków podróżujących, którzy oczekują większej wydajności niż większość zestawów przeznaczonych wyłącznie do nurkowania w tropikach.

Plusy:



Całkowicie uszczelniony do zimnej wody

Lekki

Doskonała wartość

Wady:



Lekko plastikowy wygląd

Nie jest idealny do zadań technicznych lub głębokiego nurkowania

Halcyon H-75P + drugi stopień Halo – 720 GBP / 950 USD

Halcyon H-75P i drugi stopień Halo to marzenie minimalistów o solidnym, odpornym na zimno rodowodzie. To idealny wybór dla nurków technicznych i purystów. H-75P to wysokowydajny, wyważony pierwszy stopień tłokowy z uszczelnioną komorą i obrotową wieżyczką, co zapewnia czyste prowadzenie węży.

Halcyon H-75P i drugi stopień Halo

Drugi stopień Halo jest duży, ale niezwykle responsywny, z precyzyjnym wdechem i kontrolą Venturiego, zapewniając niezawodny przepływ powietrza nawet w warunkach mułu lub mrozu. Wszystko zostało zbudowane z myślą o trwałości – mniej ruchomych części, przesadnie rozbudowana konstrukcja i kompatybilność z systemami DIR. Choć nie jest efektowny ani lekki, jego reputacja w jaskiniach i wrakach jest niezachwiana. Idealny dla nurków pracujących lub każdego, kto preferuje… regulator który jedną rzecz robi wyjątkowo dobrze.



Plusy:



Odporny na działanie zimnej/mulistej wody

Łatwe prowadzenie węża

Możliwość serwisowania w terenie

Wady:



Masywny drugi etap

Ograniczona popularność poza kręgami technologicznymi

Mares Rover 2S – 180 funtów / 199 dolarów

Żadna lista najlepszych nie byłaby kompletna bez Mares Rover 2S. Dla początkujących nurków lub tych, którzy potrzebują bezproblemowego zapasowego automatu oddechowego, ten zestaw automatów oddechowych oferuje sprawdzoną, imponującą jakość za niewielką inwestycję. Pierwszy stopień z tłokiem jest prosty, niezawodny i praktycznie kuloodporny. Kompaktowy drugi stopień wyposażony jest w technologię Vortex Assisted Design (VAD), która pomaga zmniejszyć wysiłek oddechowy nawet bez konieczności regulacji przez użytkownika.

Mares Rover 2S

Nie jest wyważony ani uszczelniony, co czyni go bardziej odpowiednim do nurkowania w ciepłej wodzie i rekreacyjnego, ale oddycha znacznie lepiej, niż można by się spodziewać w tej cenie. Minimalna liczba ruchomych części oznacza niższe koszty serwisowania i mniej punktów awarii. Centra nurkowe na całym świecie używają serii Rover jako swoich wypożyczanych butli i to z bardzo dobrego powodu.

Plusy:



Niedrogie i niezawodne

Łatwe w utrzymaniu

Dobre oddychanie za tę cenę

Wady:



Nie nadaje się do zimnej wody

Ograniczony przepływ powietrza przy dużym zapotrzebowaniu

Podsumowanie

Najlepsze ogólnie: Scubapro MK25 EVO + S600 Ti – Nie najtańszy, ale żeby być najlepszym w ogólnym rozrachunku, nie można nim być. Wydajność, funkcjonalność i łatwość obsługi sprawiają, że to wyjątkowy pakiet.



Najlepszy do zimnej wody: Halcyon H-75P + drugi stopień Halo – Nie bez powodu cieszą się zaufaniem fanów technologii. Całkowicie odporny na mróz (i kule).

Najlepszy dla profesjonalistów: Apeks EVX200 – Dzięki doskonałej dostępności serwisowej, zaufanej marce i wysokiej niezawodności Apeks stworzył solidnego, codziennego konia roboczego.

Najlepsze w podróży: Klacze Ultra 62X + Ultra II – Ultrakompaktowy, samouszczelniający się, świetnie działający na całej linii, Ultra jest gotowy do podróży, kiedy Ty tego chcesz.

Najlepszy budżet: Mares Rover 2S – Solidna wydajność, łatwa obsługa i świetna cena. Standard, który będzie po prostu działał.

Słowo końcowe

Wybór odpowiedniego regulator Oznacza to znalezienie równowagi między miejscem nurkowania, sposobem nurkowania a czasem i miejscem, w którym prawdopodobnie będziesz serwisować automat. Czy potrzebujesz uszczelnień środowiskowych, portów obrotowych, tytanu, czy po prostu niezawodnego, codziennego, kuloodpornego automatu? Dobrze dobrany regulator nie tylko poprawia komfort i oddychalność, ale także może towarzyszyć Ci przez lata.

Zawsze przestrzegaj harmonogramu serwisowego producenta, zazwyczaj rocznego lub po każdym nurkowaniu, ponieważ zaniedbanie może prowadzić do awarii, a nie tylko do nieefektywnego działania. Oprócz poprawy oddychalności i niezawodności, serwis zapewnia spokój ducha pod wodą, a to jest bezcenne.

Często zadawane pytania

Zrównoważony czy niezrównoważony: Który wybrać?

zrównoważony regulatory utrzymują stały poziom wysiłku bez względu na ciśnienie w butli i głębokość, co sprawia, że warto w nie zainwestować, jeśli regularnie będziesz wykonywać wymagające lub głębokie nurkowania.

Który system jest lepszy: tłok czy membrana?

Tłok regulatory oferują wyższy przepływ i trwałość, a jednostki membranowe są bardziej odporne na zamarzanie i zanieczyszczenia. Wybór w dużej mierze zależy od środowiska nurkowania.

Jak często należy serwisować mój pojazd?

Większość producentów zaleca coroczny przegląd lub co około 100 nurkowań (choć to się różni). Nurkowanie w zimnej wodzie, nurkowanie techniczne lub wypożyczanie sprzętu wymaga częstszych przeglądów, aby zachować bezpieczeństwo i gotowość do odsprzedaży. Poza tym, jak w przypadku wszystkiego, co ma ruchome części, bezczynność jest Twoim wrogiem, więc jeśli używasz tylko… reg raz w roku, będąc na wakacjach, przynajmniej sprawdź je przed wyjazdem.