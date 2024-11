Descent X50i: pierwszy „duży” komputer nurkowy firmy Garmin

Garmin wprowadził swój pierwszy komputer nurkowy dużego formatu, Descent X50i. Nadal jest przeznaczony do noszenia na nadgarstku, ale ma 3-calowy kolorowy ekran dotykowy (tylko do użytku na powierzchni) oraz funkcje takie jak zapasowe światło nurkowe, integrację powietrza i funkcję przesyłania wiadomości między nurkami.

X200i o mocy 50 m ma szafirowe soczewki zapewniające wytrzymałość, „szczelne” metalowe przyciski, kompas 3D i latarkę do nurkowania, która ma być wystarczająco jasna do praktycznego użytku pod wodą, gdyby z jakiegoś powodu nie było dostępne główne światło. Algorytm to Bühlmann ZHL-16c z współczynnikami gradientu.

Dzięki technologii sonaru SubWave, połączeni nurkowie mogą używać X50i do komunikacji pod wodą z innymi osobami w odległości do 30 m, korzystając z ustawionych wcześniej wiadomości. Mogą również monitorować ciśnienie w butli, głębokość i odległość w warunkach ograniczonej widoczności, co jest funkcją zaprojektowaną do pracy dla maksymalnie ośmiu nurków w odległości do 10 m, przy użyciu transceiverów Descent T2.

Profil nurkowania ascend X50i pomaga nurkom zwizualizować plan powrotu na powierzchnię za pomocą pola danych Projected Ascent. Pokazuje ono prognozowany profil głębokości powiązany z bieżącym czasem dotarcia do powierzchni (TTS). Wykres przedstawia również głębokość w czasie i wyświetla przystanki dekompresyjne oraz zmiany gazu.

Technika i rekreacja

„Nowy Descent X50i to idealny komputer nurkowy dla nurków technicznych i świetna opcja dla nurków rekreacyjnych, którzy chcą wyraźnie widzieć najważniejsze statystyki i ważne informacje podczas eksploracji podwodnego krajobrazu” — mówi Dan Bartel, wiceprezes ds. globalnej sprzedaży konsumenckiej w firmie Garmin.

Dużo miejsca na dane Planowanie nurkowania

Technologia sonaru SubWave może być wykorzystywana do przesyłania wiadomości

Profilowanie głębokości Mapy DiveView

Na lądzie dziennik nurkowania X50i umożliwia użytkownikom przeglądanie danych, śledzenie sprzętu, robienie notatek i udostępnianie szczegółów za pośrednictwem aplikacji Garmin Dive app. Historię głębokości można przeglądać w czasie rzeczywistym, aby lepiej zrozumieć już odwiedzone miejsca i ich wpływ na plan dekompresji.

Aby jeszcze lepiej przygotować się do nurkowania, można skorzystać z wbudowanego modułu GPS, który umożliwia nawigację do ponad 4,000 wstępnie załadowanych lokalizacji miejsc nurkowych na całym świecie lub dodać dodatkowe informacje, takie jak interesujące miejsca, za pomocą map DiveView.

Obejmują one batymetryczne kontury głębokości i są rozszerzeniem wstępnie załadowanych map TopoActive. Powierzchniowy GPS może być również używany, aby pomóc użytkownikom śledzić punkty wejścia i wyjścia z miejsca nurkowania.

Podwójne gumki

Komputer utrzymywany jest na przedramieniu za pomocą dwóch elastycznych pasów z klamrami i mocowaniem w kształcie strzałki, umożliwiającym łatwe zapięcie jedną ręką, oraz blokadą zapobiegającą ześlizgiwaniu się.

Integracja powietrza jest dostępna, gdy Garmin X50i jest sparowany z transceiverem Descent T2. Sugerowana cena detaliczna urządzenia to 1,330 funtów, a cena detaliczna transceivera to 430 funtów.

