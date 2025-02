Garmin prezentuje zegarek Descent G2

Garmin wprowadziła na rynek nowy zegarek typu „wszystko w jednym” w stylu nurkowaniakomputer, Descent G590 w cenie 2 funtów, jako nieco droższa alternatywa dla Descent GI Solar w cenie 500 funtów, z możliwością dostosowania do rozwoju nurków jako główną zaletą sprzedażową.

„Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy bardziej doświadczonym nurkiem, Descent G2 został zaprojektowany tak, aby rozwijać się wraz z Tobą – nawet w przypadku nurkowania technicznego” – mówi Dan Bartel, wiceprezes ds. sprzedaży konsumenckiej na świecie.

„Dzięki popularnym funkcjom przydatnym nad wodą, takim jak gotowość do nurkowania, całodobowy pomiar tętna, zaawansowany monitoring snu i wiele innych, nie ma ograniczeń co do tego, co ten zegarek może zrobić przed, w trakcie i po kolejnym nurkowaniu”.

Głębokość znamionowa 100 m komputer ma solidną soczewkę szafirową i szczelne przyciski, mówi Garmin, z jasnym 30-milimetrowym wyświetlaczem AMOLED dla łatwego odczytu. G2 obiecuje do 10 dni pracy baterii między ładowaniami w trybie Smartwatch.

Producent zapewnia, że ​​wszystkie tworzywa sztuczne wykorzystane do produkcji obudowy, ramki i przycisków zegarka pochodzą z recyklingu materiałów, które w przeciwnym razie trafiłyby do oceanu.

Tryb gotowości do nurkowania w modelu Paloma / Shell Pink

Aby pomóc spersonalizować komputer dla indywidualnego użytkownika funkcja Dive Readiness oferuje wgląd w to, jak czynniki związane ze stylem życia, takie jak sen, stres, ostatnie ćwiczenia i jet lag, wpłynęły na przygotowanie organizmu do nurkowania. Wyższy wynik wskazuje, że jesteś gotowy, podczas gdy niższy wynik może skłonić do użycia bardziej konserwatywnego ustawienia lub wybrania mniej wymagającego nurkowania.

Nurkowie rekreacyjni mogą wybierać spośród trybów nurkowania pojedynczego i wielogazowego (w tym nitrox i trimix), CCR (rebreather o obiegu zamkniętym) i trybu pomiaru głębokości.

Wbudowany jest kompas trójosiowy, a tryb Big Numbers umożliwia odczytanie ważnych danych, takich jak NDL (limit bezdekompresyjny), czas i głębokość, w każdych warunkach, poprzez wybór uproszczonego ekranu i większego tekstu.

Łatwo czytelne podstawowe informacje Wybór trybu nurkowania

Funkcje nurkowania swobodnego obejmują tryb Dynamic Apnea, dzięki któremu można śledzić nurkowania w basenie podczas trening. Konieczność patrzenia na zegarek podczas nurkowania jest ograniczona, ponieważ alerty dźwiękowe i dotykowe informują nurka o wybranej głębokości, interwale, kierunku, docelowej głębokości i neutralnej pływalności.

Nurkowie uprawiający freediving mogą również używać funkcji wariometru do odbierania alertów dźwiękowych i dotykowych na podstawie prędkości zanurzania lub wynurzania, a wykres prędkości umożliwia użytkownikowi rejestrowanie prędkości i przeglądanie prędkości zanurzania i wynurzania, a także czasu w powietrzu podczas nurkowania.

Po powrocie na suchy ląd dziennik nurkowy umożliwia nurkom przeglądanie danych, śledzenie sprzętu, robienie notatek i udostępnianie szczegółów za pośrednictwem Garmin Aplikacja do nurkowania. Surface GPS może również pomóc w śledzeniu punktów wejścia i wyjścia oraz wyświetlaniu ich na mapie.

Informacje o interwale Dynamiczne scenariusze bezdechu

Do użytku na powierzchni Descent G2 zawiera Garminpakiet zdrowia i dobrego samopoczucia, trening i połączone funkcje. Obejmuje to stałe sprawdzanie tętna i jego zmienności; kroki, kalorie, pokonane piętra; fazy snu; śledzenie stresu, nawodnienia i oddychania; oraz wydajność płuc (pulsoksymetr).

Funkcje obejmują trening spostrzeżenia i plany przy użyciu wstępnie załadowanych aplikacji sportowych, takich jak aplikacje do jazdy na rowerze, pływania na otwartych wodach, siłowych trening i więcej; śledź minuty intensywnego wysiłku, maksymalne zużycie tlenu, aklimatyzację cieplną i wysokościową oraz czas regeneracji.

Po sparowaniu ze zgodnym smartfonem Apple lub Android komputer może odbierać wiadomości e-mail, SMS-y i alerty, a także udostępniać statystyki dotyczące zdrowia i sprawności fizycznej za pomocą Garmin Aplikacja Connect. Inne funkcje obejmują wykrywanie incydentów, pomoc, LiveTrack i Garmin Pay.

Istniejąca aplikacja do nurkowania Descent firmy Garminkomputer seria składa się z zegarków G1 Solar i MK3 (od 1,000 funtów) oraz wielkoformatowego X50i (od 1,300 funtów), wprowadzono w listopadzie ubiegłego roku z integracją powietrza, przesyłaniem komunikatów podczas nurkowania za pomocą sonaru i wyświetlaczem prostokątnym.

Zegarek G2 jest dostępny w kolorze czarnym lub Paloma/Shell Pink i jest kompatybilny z paskami QuickFit, dzięki czemu nurkowie mogą je łatwo zmieniać. Znajdź więcej szczegółów na stronie Garmina.

