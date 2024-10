Producent przekładni DynamicNord wchodzi na rynek brytyjski

Nie zdarza się często, aby nowa marka sprzętu do nurkowania pojawiła się na rynku z kompletną linią produktów, ale właśnie to zrobiła niemiecka firma DynamicznyNord zrobiło to, ogłaszając swoją obecność i prezentując swój asortyment na targach BOOT w Düsseldorfie na początku 2023 roku. Teraz postępowa, innowacyjna firma wkracza na rynek brytyjski.

DynamicNord może być „nową” marką, utworzoną z początkowego pomysłu w 2018 r., ale ludzie za nią stojący – na czele z CEO Martinem Kusche – mają dosłownie dziesięciolecia doświadczenia w produkcji sprzętu do nurkowania, wcześniej współpracując z kilkoma istniejącymi głównymi graczami. Istnieje więc solidne dziedzictwo, ale jednocześnie wnoszą świeże spojrzenie na rynek nurkowania i są oddani tworzeniu marki i produktów, które są estetyczne, funkcjonalne i trwałe, ale także zrównoważone i przyjazne dla środowiska.

DynamicNord ma swoją siedzibę w bawarskim mieście Bruckmuhl, niedaleko Rosenheim, na południu Niemiec. Oprócz zarządu mieści się tam dział badań i rozwoju, marketingu, sprzedaży i logistyki, a także wszystkie działy administracyjne i własne kompleksowe centrum serwisowe.

DynamicNord oferuje pełną linię sprzętu do nurkowania

Niemieckie produkty są od lat chwalone za jakość wykonania, pomysłowość i styl – wystarczy spojrzeć na takie marki samochodów jak Mercedes Benz, Audi i BMW, które zbudowały swoją reputację na tym wizerunku – a DynamicNord wykorzystuje to, projektując i konstruując cały swój sprzęt do nurkowania w tym kraju.

Niemiecki zespół badawczo-rozwojowy opracowuje produkty w oparciu o dogłębne zrozumienie potrzeb i pragnień nurków, zgodnie z misją firmy: „Innowacja – Wiarygodność – Funkcjonalność” – tzn. każda innowacja musi być wiarygodna, a żeby była wiarygodna, musi być funkcjonalna.

Jak wspomniano wcześniej, DynamicNord wprowadził na rynek pełną gamę produktów, od regulatory, komputery nurkowe, BCD, pianki, rash guardy, maski, rurki i płetwy do suchych skafandrów, Worki, zegarki do nurkowania i inne akcesoria. Firma oferuje również kompletną linię do nurkowania technicznego i freedivingu/łowiectwa podwodnego, a także serię strojów kąpielowych.

DynamicNord oferuje kilka wersji kolorystycznych w całej gamie

W DynamicNord cały zespół codziennie pracuje nad tym, aby ograniczyć wpływ na środowisko we wszystkich procesach produkcyjnych i przez cały okres użytkowania produktu.

Surowce, metody produkcji i lokalizacje są wybierane bardzo ostrożnie. Wybierając dostawców, zespół zwraca uwagę na pełną automatyzację, co skutkuje mniejszym zużyciem energii elektrycznej i wody, a 80% wszystkich produktów jest wytwarzanych w Europie.

DynamicNord oferuje różne opcje wyporności, od kurtka-BCD w stylu skrzydeł

DynamicNord już teraz poddaje recyklingowi wszystkie plastikowe i szklane części swoich maskiWkładki kieszeni na stopę płetwy wykonane są z odpadów PP i TPR, a haki do zawieszania z odpadów PC.

Firma wspiera również liczne organizacje zajmujące się ochroną środowiska, takie jak ElasmOcean i CRAM, a także projekty ochrony środowiska prowadzone przez Katalońską Federację Nurków.

UWAGA: Zespół DynamicNord zaprezentuje całą swoją ofertę na targach Idź pokaz nurkowania w NAEC Stoneleigh w dniach 1-2 marca 2025 r.