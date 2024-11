Halcyon zmienia markę: „Nowy wygląd, nowa przygoda”

Producent sprzętu do nurkowania Halcyon Dive Systems z siedzibą na Florydzie ogłosił znaczącą zmianę w identyfikacji swojej marki, wprowadzając nową, bardziej cyfrowy Popatrz.

„Nasze początki sięgają grupy pasjonatów nurkowania, którzy wprowadzają innowacje mające na celu poprawę wydajności podczas nurkowań eksploracyjnych. Z czasem staliśmy się marką, która oznacza wyjątkową jakość, nieustanną eksplorację i swobodę w realizowaniu ekscytujących podwodnych przygód” – twierdzi firma.

Nowy wygląd

„Ta zmiana marki otwiera nowy rozdział, dopasowując naszą identyfikację wizualną do naszej misji, aby inspirować, wyposażać i wspierać nurków na całym świecie.

„Odświeżając nasze logo i identyfikację korporacyjną, chcemy stworzyć współczesny, a jednocześnie ponadczasowy wygląd, który odzwierciedlałby naszego pionierskiego ducha i głęboką więź ze społecznością nurkową”.

Firma Halcyon twierdzi, że jej nowy wygląd towarzyszy serii zaawansowanych technologicznie produktów, których premiera odbędzie się w przyszłym roku. Ma to symbolizować zaangażowanie firmy w wydajność i „wiarę w przemieniające doświadczenia, jakie niesie ze sobą nurkowanie”.

Logo „H” (Nicole Alarid)

Aby osiągnąć nowy wizerunek, firma przeszła okres głębokiej analizy własnego przedsiębiorstwa, obejmujący dogłębną analizę mocnych stron, wartości i tożsamości marki. Następnie nawiązano współpracę z dystrybutorami, dealerami i klientami, aby przewidzieć przyszłość i podjąć wyzwanie związane z zaangażowaniem nowego pokolenia nurków.

Kluczowymi słowami, które zdecydowała się przyjąć firma, były „Eksplorator” i „Twórca”: pierwsze miało na celu zachęcenie nurków do podjęcia ryzyka wykraczającego poza to, co znane, drugie zaś kładło nacisk na innowacyjność, rzemiosło, precyzję wykonania i sprzęt o wysokiej wydajności.

Różnorodność produktów markowych

Firma Halcyon twierdzi, że jej nowy wizerunek został opracowany na podstawie udoskonalonej identyfikacji wizualnej, lepszego doświadczenia klienta i zaangażowania społeczności, a także rozszerzenia zasięgu globalnego przy użyciu spójnego przekazu.

„Nasze zaktualizowane logo i styl wizualny zostały zaprojektowane tak, aby uchwycić siłę i elegancję produktów Halcyon, a jednocześnie wywołać poczucie przygody” — mówi firma. „Odświeżony wygląd zachowuje rozpoznawalność marki Halcyon, wprowadzając jednocześnie bardziej dynamiczną, przystępną estetykę, która rezonuje z nurkami na wszystkich poziomach.

W pełni wyposażony

„Naszym celem jest podnoszenie jakości obsługi klienta poprzez ulepszone cyfrowy platformy, spersonalizowane wsparcie i podejście zorientowane na społeczność. Planowane inicjatywy obejmują aplikację społecznościową Halcyon, programy lojalnościowe i treści edukacyjne, aby stworzyć przestrzenie, w których nurkowie mogą się łączyć, uczyć i dzielić swoimi przygodami”.

Systemy nurkowe Halcyon mówi, że rebranding pomoże ujednolicić jego głos w różnych regionach. „Wzmacniamy nasze partnerstwa z dystrybutorami, aby zapewnić, że doświadczenie klienta Halcyon jest spójne i dostępne na całym świecie, podkreślając nasze wartości bezpieczeństwa, innowacji i wydajności.

„Zapraszamy nurków z całego świata do odkrywania naszego nowego wyglądu, uczestnictwa w naszej rosnącej społeczności i dołączenia do nas, gdy nadal przekraczamy granice i na nowo definiujemy to, co jest możliwe w nurkowaniu. Razem jesteśmy gotowi nurkować głębiej i odkrywać więcej”.

