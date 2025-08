Najlepsze tropikalne pianki na Twoje wakacje nurkowe w 2025 roku

Jest rok 2025, a sprzęt do nurkowania w tropikach ewoluował, wykraczając poza grube, miękkie neoprenowe otuliny. Sprzedawcy oferują teraz eleganckie, lekkie i blokujące promieniowanie UV rozwiązania, odpowiednie do temperatur wody 26°C (78°F) i wyższych. Należą do nich krótkie pianki (3 mm lub krótsze), uwielbiane przez centra nurkowe w tropikach, jednoczęściowe kombinezony typu „stinger”, koszulki typu rash shirt lub pełne rash guardy, a także foki nurkowe zaprojektowane specjalnie z myślą o ochronie przed słońcem i owadami.

Historycznie nurkowie polegali na pełnych skafandrach 3 mm lub 5 mm, nawet w ciepłych morzach, po prostu dlatego, że były dostępne. Dziś ochrona termiczna w tropikach to nie tyle kwestia ciepła, co raczej zapobiegania oparzeniom słonecznym, otarciom, urazom spowodowanym przez parzydełka morskie lub lekkiemu wychłodzeniu po długim przebywaniu na powierzchni. No i oczywiście świetny wygląd. Większość rashguardów oferuje filtr przeciwsłoneczny UPF50+; skafander chroniący przed parzydełkami chroni przed meduzami; a lekka, krótka kurtka. kombinezon zapewnia odpowiednią izolację, nie przegrzewając się nawet podczas długich nurkowań na łodzi lub nocnych nurkowań.

Nasza lista najlepszych strojów do nurkowania w tropikach w 2025 roku

Nasza lista 11 aktualnych modeli obejmuje produkty zarówno luksusowe, jak i budżetowe, koncentrując się wyłącznie na ochronie (termicznej, słonecznej, przed oparzeniami), a nie na wyporności ani solidnej izolacji przed zimną wodą. Ceny wahają się od 60 funtów / 80 dolarów do ponad 300 funtów / 350 dolarów, obejmując zarówno rashguardy do snorkelingu, jak i pełne pianki. Będziemy brać pod uwagę takie cechy, jak współczynnik UPF, materiały z recyklingu, rodzaj szwów, dopasowanie czy zintegrowane kaptury, abyś mógł uzyskać odpowiednią ochronę podczas nurkowania.

Żeby było jasne, kompromisy w projektowaniu są oczywiste, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę ciepłą wodę. Długie pianki zapewniają pełną ochronę przed ciepłem i otarciami, ale mogą być zbyt gorące i krępujące ruchy; krótkie pianki są łatwiejsze w transporcie, ale odsłaniają ramiona lub nogi; pełne kombinezony przeciwodpryskowe lub jednoczęściowe zapewniają maksymalną ochronę i są niezwykle łatwe do spakowania, choć brakuje im wyporności i termoizolacji. Dlatego postaramy się przedstawić „najlepsze” modele z różnych kategorii.

Czwarty element Hydro Stinger Suit – 80 GBP / 110 USD

Zaprojektowany specjalnie do nurkowania i snorkelingu w tropikach, kombinezon Hydro Stinger firmy Fourth Element to jednoczęściowy kombinezon nurkowy z długimi rękawami i nogawkami, zintegrowanym kapturem, rękawicami i wysokim filtrem UPF 50+, chroniącym przed meduzami, koralowcami ognistymi i oparzeniami słonecznymi. Należący do serii Ocean Positive, kombinezon jest wykonany z recyklingowanego plastiku pochodzącego z recyklingu. Jest dopasowany, ale elastyczny, a płaskie szwy przylegają do ciała. BCD uprząż.

Czwarty Element Hydro Stinger Suit

Zapewnia doskonałą odporność na ścieranie i ochronę przed słońcem, a jednocześnie jest ultralekki i łatwy do spakowania. Zapewnia minimalną izolację termiczną, ale doskonale sprawdza się w ochronie raf koralowych i zapewnia ochronę podczas długich pobytów na powierzchni. Ulubiony kombinezon na podróże w tropikach lub jako supercienki kombinezon pod spód w chłodniejsze dni.

ZALETY:

Pełne pokrycie skóry i ochrona przed parzydełkami

Ochrona przeciwsłoneczna UPF 50+

Bardzo lekki i łatwy w podróży

Wady:

Brak prawdziwej izolacji termicznej, więc poczujesz te termokliny

Dopasowanie może niektórym osobom wydawać się ciasne, dlatego może być konieczne wybranie większego rozmiaru

Scubapro Definition 2.5 mm Shorty – 130 GBP / 150 USD

Definicja Scubapro 2.5 mm Shorty kombinezon Został stworzony z myślą o wodach tropikalnych, zapewniając ciepło i ochronę przed otarciami, a jednocześnie zapewniając pełną swobodę ruchów w ramionach i podudziach. Wykonany z neoprenu nylon-2 z klejonymi i szytymi szwami, ma proste zapięcie na suwak z tyłu, a materiał rozciąga się, aby łatwo dopasować się do ciała. BCD uprzęże.

Scubapro Definition 2.5 mm Shorty

Tors zapewnia umiarkowaną izolację, a ramiona i kończyny pozostają elastyczne. Idealny do nurkowań nocnych lub wcześnie rano oraz krótkich dziennych przerw na powierzchni. W tej cenie idealnie łączy ochronę z rozmiarem plecaka, idealny do podróżowania w ciepłych wodach.

ZALETY:

Lekka warstwa termiczna

Trwałe szwy

Łatwe zakładanie i zdejmowanie



Wady:

Brak osłony przed słońcem i oparzeniami na ramionach/nóg

Nieco cięższy pakiet wakacyjny

Pianka do nurkowania Aqualung Freeflex Freedive 2 mm – 325 GBP / 375 USD

Aqualung Freeflex Freedive Skafander Został zaprojektowany specjalnie do nurkowania na bezdechu i nurkowania tropikalnego w ciepłych morzach. Ale w tym obszarze jest wiele możliwości. Kombinezon wykonany jest z ultraelastycznego, bezzapachowego Yamamotoneoprenu o grubości 2 mm, który zapewnia wyjątkową elastyczność i swobodę dopasowania, jednocześnie zapewniając maksymalną mobilność pod wodą. Dolna część posiada wykończenie Glideskin, które zmniejsza opór i poprawia hydrodynamikę.

Aqualung FREEFLEX Freedive Skafander 2mm

Jego minimalistyczna, a zarazem stylowa estetyka, w połączeniu z gładkimi szwami i grafiką, zapewnia komfort i elegancję na powierzchni i pod wodą. Chociaż nie jest on przeznaczony do nurkowania z dużą ilością izolacji ani do noszenia… BCD Wokół, 2-milimetrowy neopren zapewnia lekką warstwę termiczną i przyzwoitą ochronę przed ścieraniem w środowisku koralowym lub skalistych raf. kombinezon stanowi wysoce wydajną opcję dla osób uprawiających snorkeling i nurkowanie swobodne, którym zależy na umiarkowanym cieple i eleganckim zakryciu przy minimalnej grubości.

ZALETY:

Ultraelastyczny neopren Yamamoto zwiększa swobodę ruchów

Dolne panele Glideskin poprawiają hydrodynamikę

Stylowa, minimalistyczna konstrukcja; dobra odporność na ścieranie i ochrona przed promieniowaniem UV

Wady:

Tylko lekka ochrona termiczna, możesz poczuć zimno, jeśli jesteś wrażliwy

Może wykazywać szybsze zużycie niż oczekiwano BCD Ramiączka

Wyższa cena za lżejszą izolację

DynamicNord SH‑11 Kombinezon do ciepłej wody – 100 GBP / 130 USD

DynamicNord SH‑11 to kombinezon do ciepłej wody wykonany z ultracienkiego, 1-milimetrowego neoprenu wapiennego, przeznaczony specjalnie dla nurków tropikalnych. Z długimi rękawami i nogawkami, zapewnia lekkie otarcia i solidną ochronę przed słońcem, a przy tym znacznie lepiej dopasowuje się do ciała niż Lycra, jednocześnie minimalizując masę i wyporność. Konstrukcja kombinezonu, ale z minimalną izolacją, sprawia, że idealnie nadaje się do długich interwałów powierzchniowych lub miejsc z otarciami koralowców i parzącymi stworzeniami.

Dynamiczny Nord SH-11 Skafander

Płaskie szwy i neopren z recyklingu sprawiają, że kurtka jest idealna do podróży, a zamki błyskawiczne przy nadgarstkach i kostkach ułatwiają zakładanie. Dostępne w fasonach męskim i damskim w tej samej cenie.

ZALETY:

Pełne pokrycie ciała

Lekki neopren zapewnia ciepło w wodach tropikalnych

Łatwe pakowanie, rozmiar i waga

Wady:

Minimalna izolacja, jeśli temperatura spadnie poniżej 26°C

Ramiona/nogi mogą wydawać się zbyt chłodne

Pewne ograniczenia w porównaniu do rashsuitów lub ochraniaczy

Pełny kombinezon SEAC Carezza 2 mm – 60 GBP / 90 USD

Zaprojektowane do nurkowania w ciepłej wodzie, snorkelingu i pływania z wiosłem, okulary SEAC Carezza 2 mm kombinezon to lekki, jednoczęściowy kombinezon wykonany z miękkiego neoprenu z podwójną podszewką. Jego grubość 2 mm zapewnia minimalną izolację termiczną, a jednocześnie doskonałą ochronę przed otarciami, idealny do ciepłych wód tropikalnych, gdzie otarcia koralowców i łagodny chłód o świcie mogą stanowić problem.

SEAC Carezza 2mm Full Skafander

Łatwe zapięcie na suwak z przodu i płaskie szwy zapewniają wygodę i swobodę ruchów, a miękki kołnierz zapobiega otarciom. Nakolanniki z poliuretanu zwiększają trwałość bez ograniczania mobilności. Model ten jest dostępny w wersji męskiej i damskiej, w przystępnych cenach w całej Europie i USA.

Idealny dla nurków poszukujących lekkiego, bezpiecznego dla rafy, ale nieporęcznego pokrowca, łączącego w sobie niewielki bufor termiczny z łatwością pakowania. Choć nie jest przeznaczony do intensywnego użytkowania, to doskonały wybór na co dzień w strefach ciepłej wody.

ZALETY:

Wygodny i oddychający, podwójnie wyściełany neopren o grubości 2 mm

Świetna cena

Wzmocnione poliuretanem nakolanniki chronią przed otarciami podczas treningu

Wady:

Minimalna izolacja termiczna, jeśli łatwo odczuwasz zimno

Zamki błyskawiczne z przodu nie są zazwyczaj tak szczelne jak zamki błyskawiczne z tyłu

Mares Trilastic Steamer Rash Guard – 120 GBP / 140 USD

Mares Trilastic Steamer to jednoczęściowy, pełnowymiarowy kombinezon z nylonu i spandexu, zapewniający ochronę przed słońcem UPF 50+ oraz przed otarciami od meduz i lekkimi otarciami koralowców, idealny do bardzo ciepłych wód tropikalnych. Dostępny jest w wersji męskiej i damskiej i z łatwością sprawdzi się jako lekka warstwa pod sprzętem do nurkowania lub skafandrami do wypożyczenia.

Mares Trilastic Steamer Suit

Wykonany z ultraelastycznego materiału Trilastic (gładki na zewnątrz, miękki wewnątrz), kombinezon zapina się za pomocą elastycznych strzemion przy kciuku i stopie, zapobiegając podwijaniu się. Płaskie szwy minimalizują otarcia i zapewniają komfort podczas przebywania na powierzchni lub nurkowania z rurką. Pomimo braku neoprenu, kombinezon jest oddychający, szybkoschnący, łatwy do spakowania i zapewnia doskonałe krycie skóry bez przegrzewania. Dzięki współczynnikowi UPF 50+ i gładkiej, dopasowanej konstrukcji doskonale nadaje się do tropikalnych zabaw bez słońca i oparzeń.

Plusy:

Pełna ochrona UPF 50+, minimalne przegrzanie

Lekki, szybkoschnący, ultra pakowny, idealny do podróży

Płaskie szwy i strzemiona zapewniają wygodę i stabilizację

Wady:

Brak izolacji termicznej, jedynie minimalna ochrona przed słońcem i otarciami

Ścisłe ramiona, szyja i kostki mogą powodować uczucie ograniczenia podczas dłuższego chodzenia

Czwarty element 3 mm Xenos Shortie – 165 funtów / 225 dolarów

Fourth Element Xenos Shortie to 3-milimetrowy neopren kombinezon Stworzony z myślą o nurkowaniu w ciepłych wodach i podróżach na łodziach nurkowych. Jego niezwykle elastyczna konstrukcja i ergonomiczny kształt, w tym wycięcia w kostkach i gładkie podszewki w rękawach/nogawkach, sprawiają, że jest to jeden z najłatwiejszych do zakładania i zdejmowania skafandrów, co stanowi niewątpliwą zaletę podczas wakacji z dużym nurkowaniem! Skafander posiada klejone i kryte szwy, podszewkę Thermoflex na tułowiu, izolację Thermocore na klatce piersiowej, wewnętrzne uszczelnienia kostek, uszczelnienia nadgarstków „Hydrolock” oraz gładką klapkę zamka błyskawicznego, która minimalizuje spłukiwanie.

Czwarty Element Xenos 3mm Shorty

Idealny do warunków tropikalnych, Xenos łączy w sobie pakowność, elastyczność i umiarkowaną amortyzację termiczną – znacznie lepszą niż rashsuit, ale lżejszą niż pełny skafander neoprenowy. Uszczelnienia Hydrolock i ścisłe dopasowanie zapewniają również łagodną ochronę przed słońcem, otarciami i kontaktem z rafą. Chociaż nie jest przeznaczony do długotrwałych nurkowań w chłodnej wodzie, doskonale sprawdza się w tropikalnych warunkach wodnych podczas kilkudniowych nurkowań, szybko schnąc między sesjami.

Plusy:

Bardzo łatwe zakładanie i zdejmowanie, idealne do konfiguracji na łodzi mieszkalnej

Wodoodporne szwy i uszczelki minimalizują przemakanie i zwiększają komfort

Lekki rdzeń termiczny z ochroną przed ścieraniem i słońcem Shorty Nasz formularz

Wady:

Brak zakrycia ramion, co pozwala na dalsze narażenie kończyn górnych na działanie słońca i smogu

Nieco wyższa cena w porównaniu do podstawowych krótkich modeli 3 mm

Kombinezon Sharkskin Chillproof z zamkiem z tyłu – 280 GBP / 340 USD

Dostępny w wersji męskiej i damskiej, Sharkskin Chillproof Rear Zip Full Suit to kombinezon zakrywający całe ciało, który zastępuje lub uzupełnia neopren w nurkowaniu w ciepłej wodzie. Wykonany z opatentowanego, 3-warstwowego materiału kompozytowego „Chillproof”, oferuje komfort termiczny porównywalny ze skafandrem neoprenowym o grubości 2.5–3 mm, z doskonałą wiatroszczelnością, odprowadzającą wilgoć podszewką z polaru, ochroną przed promieniowaniem UV (UPF 50+) i ochroną przed otarciami. A wszystko to bez wyporności i masywnego neoprenu.

Kombinezon Sharkskin Chillproof

Lekki i neutralnie wyporny, wymaga mniej obciążenia podczas nurkowania lub snorkelingu. Zamek błyskawiczny z tyłu, ergonomiczny, rozciągliwy w czterech kierunkach, strzemiona chroniące kciuki i kostki oraz szwy zapobiegające otarciom sprawiają, że jest wygodny i łatwy do noszenia jako warstwa wierzchnia lub solo. Zaprojektowany z myślą o ciepłych, tropikalnych miejscach, doskonale sprawdza się podczas nurkowań z łodzi lub na wietrznych powierzchniach, gdzie standardowe szorty lub rashsuity mogą sprawić, że poczujesz chłód.

Plusy:

Wiatroodporny i szybkoschnący

Pełna ochrona przed słońcem, otarciami i użądleniami w jednej warstwie

Neutralnie wyporne, lekkie i idealne do podróży

Wady:

Dopasowanie musi być ścisłe, nawet lekko luźne dopasowanie drastycznie zmniejsza wydajność cieplną

Tylny zamek błyskawiczny może być mniej szczelny niż alternatywy z neoprenu

Mares Flexa Core Shorty – 225 funtów / 295 dolarów

Mares Flexa Core to najwyższej jakości, ultra elastyczny materiał Shorty kombinezon Zintegrowany kaptur, zaprojektowany z myślą o dostosowaniu do nurkowania w ciepłych wodach. Wykonany głównie z 3-milimetrowego neoprenu Ultrastretch, z 4-milimetrowymi panelami na tułowiu i plecach, gdzie najważniejsze jest utrzymanie ciepła, zapewnia nieco lepszą izolację dla osób odczuwających zimno nawet w tropikalnych warunkach. Kaptur można bezszwowo zapiąć pod kurtką Flexa Steamer marki Mares lub samodzielnie, zapewniając lekką amortyzację termiczną i ochronę przed słońcem.

Mares Flexa Core Shorty

Uszczelki Glideskin na nadgarstkach i udach minimalizują przemakanie, zapewniając lepsze utrzymanie ciepła podczas pływania. Kieszonka Smart Pocket na udzie umożliwia przechowywanie dodatkowych rzeczy, a strefy chwytne na ramionach zwiększają komfort pod wodą. BCD Paski. Flexa Core jest dostępny w wersji męskiej i damskiej.

Plusy:

Strategiczny neopren o grubości 3/4 mm zapewniający dodatkowe ciepło

Zintegrowany kaptur i uszczelki Glideskin minimalizują przepłukiwanie powierzchni

Opcjonalny uchwyt do kieszeni na udzie

Wady:

Ramiona i podudzia są narażone na słońce i użądlenia

Dla niektórych w tropikach może być trochę za ciepło

Wodoodporny kombinezon NeoSkin o grubości 1 mm – 150 GBP / 190 USD

Wodoodporny NeoSkin to ultraelastyczny kombinezon z neoprenu o grubości 1 mm, zapewniający pełną ochronę przed wiatrem i zachlapaniem w warunkach tropikalnych. Grubszy niż Lycra, a jednocześnie bardziej miękki niż tradycyjny neopren, ten kombinezon stanowi kompromis dla nurków tropikalnych poszukujących minimalnej izolacji, ochrony przed słońcem i otarciami oraz niezwykłej pakowności. Jego superelastyczna konstrukcja, anatomicznie dopasowany krój zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet, płaskie szwy, zamek błyskawiczny YKK Vislon z tyłu oraz pętelki na kciuki/kostki ułatwiają zakładanie i zdejmowanie.

Wodoodporna skóra neoprenowa Skafander

Choć nie zapewnia znaczącej izolacji termicznej, NeoSkin zapewnia delikatne ciepło przewyższające Lycrę, a jednocześnie nie zwiększa wyporności, chroniąc korpus podczas długich postojów na powierzchni lub transferów łodzią. Idealny do stosowania w środowisku rafowym, zapewnia niezbędną osłonę skóry podczas żeglowania lub nurkowania z rurką, a w razie potrzeby można go wygodnie nosić pod grubszymi kombinezonami. Opakowanie bez plastiku i rozmiary od 3XS do 3XL podkreślają ekologiczny, przyjazny dla podróży design kurtki Waterproof.

Plusy:

Lekki i niezwykle elastyczny

Łatwe zakładanie i zdejmowanie

Solidna ochrona skóry i słońca

Wady:

Minimalna izolacja termiczna

Szwy płaskie nie są wodoszczelne; podczas przerw na powierzchni może wystąpić pewne przepłukiwanie

Aqualung Hydroflex 3 mm Shorty – 149 GBP / 165 USD

Aqualung Hydroflex 3mm Shorty Zapewnia lepszą izolację tułowia i górnej części nóg, jednocześnie pozostawiając ramiona i podudzia wolne. Klejone i kryte szwy oraz panele chroniące przed zużyciem sprawiają, że jest trwały, wygodny i przyjazny dla nurków.

Aqualung Hydroflex Shorty

Idealna na tropikalne tereny z porannym chłodem lub tam, gdzie termokliny mogą pojawić się niespodziewanie, chroni przed otarciami o rafę, nie przegrzewając się. Nieco cięższa niż odzież przeciwzmarszczkowa i lycra, ale nadal idealna w podróży.

ZALETY:

Umiarkowany bufor cieplny

Trwała konstrukcja do noszenia pod uprzężą

Dobra ochrona rafy

Wady:

Gołe ramiona i nogi

Bardziej obszerne niż kombinezony

Najlepszy strój do nurkowania na wakacje

Najlepszy tropikalny w sumie Skafander 2025:



DynamicNord SH‑11 Kombinezon do ciepłej wody

Miękki, lekki jak piórko i niezwykle pakowny, ten kombinezon zajmuje niewiele miejsca w Twoim plecaku. torba Jednocześnie oferując wystarczającą izolację, aby przetrwać przechodzącą termoklinę. Idealny dla nurków, którzy przemieszczają się między łodziami, plażami i miejscami docelowymi, nie chcąc wydawać fortuny.

Najlepszy dla minimalnej ochrony:

Czwarty Element Hydro Stinger Suit

Idealna dla nurków, którym jest gorąco, lub osób nurkujących z rurką, którym zależy jedynie na ochronie przed promieniowaniem UV i oparzeniami. Lekka, szybkoschnąca i na tyle elegancka, że może służyć jako warstwa bazowa pod grubszymi kombinezonami.

Najlepsze dla tych, którzy łatwo się wyluzowują:

Aqualung FREEFLEX Freedive Skafander 2mm

Zaprojektowany dla zaawansowanych nurków swobodnych, ale doskonały również do nurkowania z akwalungiem, ten skafander oferuje zaskakująco wysokie właściwości termoizolacyjne jak na swoją grubość, dzięki dokładnemu dopasowaniu i niezwykle elastycznemu neoprenowi.

Najlepsze w podróży:

Czwarty element 3 mm Xenos Shortie

Genialny, wszechstronny model: wystarczająco ciepły do większości nurkowań w tropikach, niezwykle wygodny, łatwy w zakładaniu i zdejmowaniu oraz solidnie wykonany. Przystosowany do nurkowania na łodziach mieszkalnych, zatwierdzony przez centra nurkowe i stylowy, ale nie rzucający się w oczy.

Najlepsze w swojej cenie:

Seac Carezza 2mm Full-Suit

W tej cenie, wręcz niegrzecznie byłoby nie skorzystać. Zaskakująco elastyczny jak na cały kombinezon, zapewnia dobrą ochronę skóry i ochronę przed słońcem z każdej strony, a także delikatne buforowanie termiczne. Bez zbędnych dodatków, ale i bez zbędnych dodatków.

Słowo końcowe

Wybór odpowiedniego tropikalnego kombinezon W przypadku rashguardów chodzi o dopasowanie funkcji do warunków, a także o osobisty gust. W wodzie o temperaturze 26°C lub wyższej zapotrzebowanie na izolację jest zazwyczaj stosunkowo niskie, ale ochrona skóry przed słońcem, otarciami i parzącymi owadami jest wysoka. Kombinezon chroniący przed wysypką lub parzącymi owadami jest idealny, gdy miejsca nurkowe narażają Cię na kontakt z meduzami, długie oczekiwanie na powierzchni lub pływanie z brzegu; krótkie pianki zapewniają dodatkową ochronę tym, którzy mogą jej potrzebować. Często najlepszym rozwiązaniem jest połączenie lekkiego, ale chroniącego przed słońcem kombinezonu na dzień i neoprenu na później. A także zestawu na niespodziewanie chłodno. To sprawia, że rozmiar Twojego bagażu jest tym ważniejszy!

Przy zakupie należy wziąć pod uwagę rodzaj szwów (płaskie czy klejone), współczynnik UPF oraz rozciągliwość materiału zapewniającą komfort pod uprzężą nurkową. Dzięki starannemu wyborowi i dbałości o szczegóły, zachowasz ochronę i styl podczas wakacji nurkowych w 2025 roku i później.

Często zadawane pytania

P1: Jaka grubość kombinezon jest najlepszy do nurkowania w tropikach?

Będziemy nadal wracać do kwestii osobistych preferencji i komfortu. Pełny rashguard lub 1-2 mm Shorty Kombinezon o grubości 3 mm jest zazwyczaj wystarczający dla większości osób, ale może być przydatny o świcie, podczas nurkowań nocnych lub jeśli łatwo się przeziębiasz. Jeśli nie odczuwasz chłodu, kombinezon przeciwodparzeniowy lub przeciwparzeniowy zapewnia ochronę przed słońcem i otarciami, nie zwiększając jednocześnie objętości termicznej.

P2: Czy rashguardy z filtrem UPF są konieczne, jeśli większość czasu spędzasz pod wodą?

Tak, to krótka wersja, ponieważ rzadko przebywa się pod wodą przez cały cykl nurkowania. Ani nawet cały dzień nurkowania. Przerwy na powierzchni, przenoszenie żeber, pływanie na plaży i oczekiwanie na pomoc na powierzchni – to wszystko naraża na działanie promieni UV. Mogą one być również silniejsze na morzu, ponieważ odbijają się od wody, dlatego zdecydowanie zaleca się filtr UPF 50+ lub wyższy.

P3: Jak dbać o kombinezony i skóry do nurkowania w tropikach?

W ten sam sposób dbasz o wszystkie pianki. Dokładnie wypłucz je w słodkiej wodzie po każdym nurkowaniu, wysusz na powietrzu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, przechowuj na płasko lub lekko złożone. W przypadku podrażnień unikaj wybielacza i suszenia w suszarce bębnowej, aby zachować integralność materiału.